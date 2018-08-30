Репортаж

Записки Колорадского Таракана. Хотим залежности и модернизации от ЕС!

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Приветствую вас уважаемые читатели, дорогие друзья и грамотные "политологи". Всколышнул я вас последними записками. Интересно было почитать ваше отношение к мнению других, пусть и русских, но за поребриком? Мне ваша реакция понравилась. Но реагировали не только вы, но и ваши "враги".

Я даже небольшую подборку комментариев сделал. Без особых проблем. Это малая часть того, что там написано. Просто, чтобы стало понятно, и с одной, и с другой стороны, как мы сегодня сможем вести "мирные переговоры". Приведу лишь некоторые высказывания. А для интриги, да и проверки (есть читатели, которые не верят, что такое может быть) адрес этих высказываний оставлю в конце записок.


"Земли украинские отдайте и живите, россияне...".

"Русские это враги, и бить их надо везде, где увидишь! Хороший русский - мертвый русский!".

"Лапоть же - съест с тобой хлеб. И тут же в суп тебе нагадит".

Можно, конечно, продолжать цитирование, но противно. Поэтому перейдем к нашим делам. Точнее, к вещам, о которых кто-то слышал, кто-то не слышал, а кому-то это совсем не интересно.

Помните старый детский анекдот о Вовочке, которого спросили сколько будет, если восемь разделить пополам? Прекрасная иллюстрация к различным точкам зрения на один и тот же факт. Одни просто ответят - четыре. Другие - два ноля. Третьи - две троечки. Всё зависит от того, как делить. Или резать...

Начну с вопроса, который был мне задан в комментариях. Про передвижные синагоги. Увы, но по моим данным, это фейк. Но грызня в церковных кругах у нас идет не шуточная. Это факт. Просто, не скажу по каким причинам, СМИ об этом молчат. И у нас, и у вас.

День независимости, о котором мы ещё сегодня поговорим, и которым я проиллюстрирую сегодняшние "Записки", должен был начаться, по задумке Порошенко, с "Молебна за Украину", в котором участвовали все главы церквей, существующих на Украине, и представители высших органов государственной власти.



Я не большой специалист по религиозным вопросам. Пришлось поговорить с теми, кто находится, так сказать, в гуще событий. Итак, цитирую Дмитрия Скворцова:

"Единственное светлое пятно в этом мрачном и тоскливом действе – то, что предстоятель УПЦ (МП) в собственно молитве за Украину не участвовал. Митрополит Онуфрий обошёлся светским приветствием. Дело в том, что совместная молитва с еретиками (каковыми взаимно считают себя православные, католики, включая униатов, протестанты, армянские миафизиты, не говоря уже об иудеях и мусульманах) строго запрещена апостольскими правилами, плоть до отлучения. Поэтому православный архипастырь не крестился, даже когда некоторые из вышеупомянутых товарищей упоминали Иисуса Христа. Он, очевидно полагает, в что в их устах святое имя звучит как кощунство".

Но и это не всё. Те из вас, кто наблюдал за нашим парадом, обратили внимание не только на то, о чем написали большинство СМИ России - о бандеровском приветствии, которое использовалось при прохождении парада (кстати, официально в наших воинских уставах его нет!) или о "Слава! Слава! Слава!" вместо "Ура!". Но и на то, что парад начинался с молебна. И проводил этот молебен капеллан УПЦ КП!

Практически получается, что все ВСУ молились РПЦ КП! Независимо от собственного вероисповедания. Вот как надо душу переиначивать! А, возможно, что иноверцы попадут в зону ССО и там тоже станут киевски-русскими православными.



А присмотритесь повнимательнее. Каким видится "Слава Украине! Героям слава!"? Особенно если смотреть парад дальше.



Смотришь на военную технику и вооружение и понимаешь, что в ВСУ точно должны служить только герои. Другие никакого врага не остановят.









Кстати, кто-нибудь из вас не слышал о заглохшем танке или о "Буке", который въехал в стену бизнес-центра? Уверен, что таких нет. А про то, что мехвод "скинул" с трейлера исторический Т-34 при погрузке после парада в Курске? Нет? Это я к тому, что не стоит уподобляться женщинам. "Скажи мне правду или я додумаю всё сама и тебе хуже будет"...

Записки Колорадского Таракана. Хотим залежности и модернизации от ЕС!



Мы продолжаем переводить народонаселение на лечение подорожником! Опять запретили более 60 лекарственных препаратов. Причем, большая часть производится в России. Вы думаете, препараты не соответствуют каким-то международным или украинским медицинским нормам? Ерунда! Они ввозятся с нарушением законодательства Украины!

Надо выйти в Госслужбу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками с предложением дополнить список "лекарств от всего сразу" еще одним препаратом. А что? Имеет приятный запах горького миндаля. На вкус тоже никто не жаловался. И успех лечения 100-процентный. Нет ни одного пациента, кто написал бы жалобу!

Догадались? Правильно, цианистый калий!

Только вот кажется мне, что его уже используют. По крайней мере Госслужба статистики выдала такие результаты за 1-е полугодие 2018 года. Наше население уменьшилось на 122,5 тысячи человек. На 100 умерших всего 55 живорожденных...

Странно да? А ничего странного. Эти данные скрыть сложно, а вот общее число граждан Украины можно рисовать любым. Последняя "живопись"- 42 млн 263,9 тысячи человек! Правда, Гидрант сам уже боится этой цифры. Ходят слухи, что в декабре следующего года на Украине планируют провести пробную перепись населения.

Поняли, почему пробную? Всегда можно назвать цифры примерными или не верными. Но самим иметь более или менее правдивую картинку. Сразу же вспомнился разговор соседа с женой.

- Коля, давай переедем! Ну не могу я так больше жить!
- Давай. А кого?
- Дурак, не кого, а куда.

Тогда посмеялся, а сейчас задумался. Может и прав сосед...



Но, как бы то ни было, близится 1 сентября! Более 448 тысяч первоклашек пойдут "первый раз в первый класс". Кстати, это на 40 000 больше, чем в прошлом году. И подавляющее большинство пойдут в городские школы. В сельских будут учиться всего 145 024 человека.

На этом хорошие новости о первоклашках заканчиваются. "Планируется, что вместо табелей с оценками, смайликов, "тучек" и "солнышек" ученики будут получать свидетельства о достижениях. Предполагается, что документ должен дать ребенку и родителям развернутое представление о достижениях во время учебного года".

"В свидетельстве будут отдельно оцениваться так называемые социальные и рабочие компетентности (например, был ли ребенок активным на уроке, проявлял ли самостоятельность, был ли заинтересован). А во второй части компетентности оцениваются предметно. Для оценивания предлагается четырехуровневая система: "значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результата с помощью учителя", "требует значительного внимания и помощи".

Вспомнился детский стишок. "Наша Таня громко плачет"... Глупая. Впереди ещё взрослая жизнь. С тарифами на коммуналку, с мужем, призванным в ВСУ, с сыном в наморднике-балаклаве, ипотекой, далекой пенсией и выборами... Наплачешься ещё. А детишек становится жалко. Самый умный? Тебе не интересно? Получи отрицательную бумажку. Надо учиться тупо внимать учителю и верить всему, что он говорит!

Доиграемся. Как есть доиграемся.

Вы никогда не задумывались о том, как можно быстро исправить недостатки вашего воспитания? Про деление восьмерки пополам уже писал. А вот к примеру, ваш... расизм? Думаете, что вы не расист? А у вас в семье были чернокожие? Вот то-то же.

Я так жестковато пошутил для того, чтобы вы поняли, как быстро можно изменить самооценку и даже мысли человека. Всё то, чем мы гордимся, в смысле способность мыслить, иметь собственное мнение и прочая, легко подгоняется под современные требования. Требования государства.

Вот смотрите, в Одессе прошел очередной гей-парад.



По уже установившейся у нас традиции - "Марш равенства". Прошел тихо. Правда перед началом два мужика пытались сказать геям, что они эти… ну вы поняли. Полиция быстренько отправила их в Приморский райотдел и всё.









Примерно сотня активистов любви, наоборот, под охраной восьми сотен полицейских спокойно прошлись от Воронцовского дворца до Одесского горсовета. Прохожие с интересом смотрели, даже похваливали активистов. Но были и те, кто кричал против! Около 30 человек, по данным полиции. Обратили внимание, что цифры известны только по противникам марша?

А в перспективе? В перспективе этот марш превратится в ещё одно "народное гуляние", в котором будут принимать участие совершенно нормальные люди. Смешно, но именно так в Европе сегодня и происходит. Вот вам воспитание толерантности.



Знаете разницу советского и европейского воспитания? Помните старую историю о том, как в СССР учили плавать? Отец отнес на плечах на глубокое место и оставил бултыхаться. Так большинство из нас научилось плавать. А в Европе не так. Нет, начало такое же. А вот продолжение. Малыш выплыл. Пришел домой и написал на папу заявление в полицию. Так он научился писать...

Так же, по-европейски, у нас получилось с Крымом. Мы долго всем внушали мысль о том, что на полуострове жизни нет. Те, кто научился жить без воды, съедены дикими зверями темными, без света, ночами. А самые живучие сидят в российских казематах.

Все бы ничего. Только деньги... Закон рынка. Есть спрос - всегда будет предложение. Едут украинцы в Крым отдыхать. Всё больше и больше. Нравится им там. А государство-то все перевозки остановило. Вот частники и резвятся. Особо обидно крымским татарам, которые теперь херсонские. Вот, к примеру, первый зам постпреда Украины в Крыму Изет Гданов:

"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: Каланчак, Чонгар, Чаплинка. До сих пор там нет документов у людей, до сих пор не решается вопрос о легальном сообщении".

Я тут по собственным каналам узнал примерные цифры наших у ваших. Примерно 6,5 млн. приезжало в Крым раньше. Сегодня уже почти 5 млн. И это без поездов и самолетов. Такие деньжищи мимо кармана трудно пропустить. Вот и приходится признавать, что Крым есть. И стало там лучше. И мост есть. И курорты работают.

Вторая экономическая новость поразит даже. Ввиду того, что ваш Северный поток-2 нам выгоден, европейские страны должны модернизировать нашу ГТС и заставить Россию транспортировать газ через нашу территорию! Мы любезно соглашаемся на модернизацию. А мы, в ответ, проведем реформу!

Нет, из опыта семейной жизни я давно усвоил, что заставить женщину изменить собственное мнение можно лишь одним способом. Надо категорически, с пеной у рта, с ней согласиться. Но такой же алгоритм действий на уровне правительства... Посмотрим, как теперь выкрутятся западные правительства и Кремль.

Наступило время сообщить вам откуда я взял цитаты "правосеков" в начале статьи. Каюсь, я поменял в цитатах одно слово. Украинец на русский! И цитаты эти взяты из комментариев к моим запискам на ВО (Прямой источник). Так где у нас гнездятся правосеки?

А в качестве компенсации за полученный "пинок" я вам другие цитаты приведу.

"Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства… Их, конечно, трудно назвать великой нацией."

"…Миллионы украинцев систематически уничтожались почти без сопротивления, наследство разграблялось относительно небольшими, хорошо организованными группами поработителей. При этом численность способного оказывать активное сопротивление украинского населения обычно превышала врага в сотни раз. То есть тысяча врагов уничтожала сто тысяч украинцев, десять тысяч уничтожали миллион…"

"…Подыхавших по-скотски и молча".

Я привык вас удивлять. Сейчас, уверен, многих шокирую. Вас интересует автор сих строк? Антиукраинец? Презирающий все в (да и на) Украине?

Это не больше и не меньше как 11-й секретарь СНБО Украины, 11-й председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента Украины, диакон баптистской церкви "Слово жизни", доктор экономических наук, профессор Александр Александрович Турчинов.



Написано это в статье "Аутодафе", опубликованной в "Вечерних Вестях" №141 от 19-25 сентября 2003 года.

Вдумчиво делайте выводы, хорошо?

На этой позитивной ноте позвольте откланяться. Конец лета всегда означает полные сусеки и богатый стол. Если лениться не будешь. А я стол люблю. Чего и вам желаю. Хорошо кушаешь, значит здоров, с крепкой психикой и мощными кулаками. И большого семейного счастья всем. Тараканчиков в школу собрать опять же.
Автор:
Таракан Околорадский
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27 комментариев
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  1. Например Офлайн
    Например Сегодня, 10:18
    -10
    Автор, ты один из тех кто на розне народа бабло рубит. Подмечаешь дерьмо и стравливаешь людей.
    Политиком не стал, но в дерме ковыряться охота.
    И ведь в обязательном порядке подчеркнуть, что украинец это не русский, а русский это не украинец.
    Одно слово - националист.
    Слава Богу, мода на тему "украина" проходит. Достали вы уже многих свои плачем.
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 10:39
      +8
      А вот я посмотрел комменты к прошлой статье. Кое-что модераторы убрали, но комменты-то эти там есть! Получается, нам можно на них навоз лить, а им нельзя?
      Тема взаимоотношений народов поднята вполне заслуженно. Большинство из нас братским народом считают жителей Донбасса. Остальные автоматом в бандеровцы зачислены. Вот и таракан тоже...
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 11:57
        0
        Хватит лить навоз. Займитесь делом в конце концов.
        Они с пеной у рат доказывают свою тысячелетнюю историю и независимость.ю Сами в это же время говорят по-русски, торгуют с русскими, жалуются на русских, жить им мешают русские и миллионы просто перебрались жить в Россию. Да и родня в основном по паспорту была русская, а кто не русский так тот родом из другой части Российской Империи - СССР.
    2. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 11:01
      +8
      Его записи объективны и никого не стравливают. И будем справедливы - у русских не меньше "правосеков", "Иуд" и других пакостников. И то, что мы сидим тут на одном сайте, не означаем, что мы все "белые и пушистые". (это для примера). Так что Таракаша, по любому - спасибо.
      1. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 11:15
        +2
        Цитата: BerBer
        Его записи объективны и никого не стравливают.

        Если вы этого не видите, то либо вы не понимаете его подтекста, либо врете.
        Цитата: BerBer
        И будем справедливы - у русских не меньше "правосеков", "Иуд" и других пакостников.

        Не врите. Русские не скачут и не зигуют, и не славят гитлеровских шестерок и палачей и не делают их своими национальными героями.
        1. revnagan Офлайн
          revnagan Сегодня, 11:35
          -1
          Цитата: Кот_Кузя
          Не врите. Русские не скачут и не зигуют, и не славят гитлеровских шестерок и палачей и не делают их своими национальными героями.
          stop
          https://hueviebin1.livejournal.com/150663.html
          Это наверное марсиане в Питере маршируют и зигуют,да?А власти конечно же против. Просто не справились ,понимаешь.Ну,или не не знали там...
          1. Кот_Кузя Офлайн
            Кот_Кузя Сегодня, 12:01
            +2
            Хватит тут постить фейки укропровокаторов. Особенно умилили фотки, где 22 марта в Петербурге на деревьях почки распускаются и трава на газоне зеленеет. Вообще-то к вашему сведению, в конце марта в Питере еще снег лежит, а газоны начинают зеленеть только в конце апреля.
        2. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 12:05
          -3
          Цитата: Кот_Кузя
          Русские не скачут и не зигуют, и не славят гитлеровских шестерок и палачей

          Да ну?
          А доски маннергеймов кто повсюду развешивает? А власовцами кто восхищается, диссертации про них защищает? Всё окаянные инородцы, не иначе!
          Особенно в части "не зигуют" позабавили - сходите на слёты родноверов, много интересного увидите. У нас ушибленных на почве национального вопроса - как грязи, только центральная власть боится именно русского национализма, вот и кажется, что его нет, только малые народы этой фигнёй маются.
          А захочет известный сказочник народ от пенсионной реформы, или ещё какого своего художества, отвлечь - вполне могут вспомнить, что у нас "одна страна, одна команда, один тренер". То-то радости будет!
          1. Кот_Кузя Офлайн
            Кот_Кузя Сегодня, 12:24
            +1
            Цитата: kakvastam
            А доски маннергеймов кто повсюду развешивает?

            Как повесили, так же и сняли. А вот в вашей Скакуасии тысячи памятников, досок и музеев гитлеровским шестеркам и палачам открыты, проспекты и улицы их именами называют.
            Цитата: kakvastam
            А власовцами кто восхищается, диссертации про них защищает?

            Не врите! Вы конечно, привыкли врать автоматически, даже не задумываясь, как врут ваши укроСМИ и ваш Поросенок. Но вот в России никто власовцами не восхищается и не делает их национальными героями, не называет проспекты и улицы именем Власова, и не открывает музеи Власова, в отличие от вас, зиганутых бендеренышей.
            Цитата: kakvastam
            А захочет известный сказочник народ от пенсионной реформы, или ещё какого своего художества, отвлечь - вполне могут вспомнить, что у нас "одна страна, одна команда, один тренер". То-то радости будет!

            Давно пора! Ввести визовый режим с Дуркаиной, депортировать всех нелегалов со Скакуасии, прекратить ВСЕ торговые отношения и обнести российско-украинскую границу бетонной стеной и колючей проволокой под напряжением. Нарушителей границы стрелять из пулеметов без предупреждения.
  2. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 10:25
    -7
    Когда этого "украинец - не русский" забанят? Надоел уже хуже горькой редьки за более чем 4 года!
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 10:41
      +8
      laughing Однако комментарии ваши под его записками я читаю постоянно...Значит цепляет за селезенку.
      1. Комментарий был удален.
  3. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:27
    +2
    Господа,сарказм связанный с украинским проектом раздражает.Проект жив,воняет и не собирается подыхать.
  4. sgapich Офлайн
    sgapich Сегодня, 10:31
    +2

    А что же это на фуражечке название города-то не "українською мовою" написано? Непорядок.
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 10:42
      +5
      Цитата: sgapich
      А что же это на фуражечке название города-то не "українською мовою" написано?

      stop Тихо. Сейчас кто-нибудь обвинит Россию, что мы геев в Одессу заслали. Не палите агентов bully
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 10:52
    +1
    или о "Слава! Слава! Слава!" вместо "Ура!"
    Ну не знаю. Как не вслушивался при просмотре парада, кроме невнятного "уа" так ничего и не услышал.
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 11:01
      +2
      Я в укроСМИ тоже прочитал эту новость. Реально, сейчас солдаты кричат "Слава!". Но в уставе этого нет. Тут соглашусь с Тараканом.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 11:07
        0
        Ну, соглашусь. Но слово "слава" явно не подходит для такого клича. Буквы теряются и слышится что то невнятное.
        1. domokl Офлайн
          domokl Сегодня, 11:16
          0
          laughing Честно скажу, на многих парадах от коробки слышно только гласные буквы. Слов действительно не разберешь. Кстати, по киевскому параду-я вслушивался в "героям слава" и тоже не разобрал. Может на мове отвечали. Я мовой не владею request
    2. VRF Офлайн
      VRF Сегодня, 13:05
      +1
      А вот мне послышалось "зиг хайль".
  6. АВК Офлайн
    АВК Сегодня, 11:24
    +4
    Здравствуйте! Давно присутствую на сайте, но до недавнего времени только читал. Вот решил зарегиться. И тараканчика давно и с удовольствием читаю. И от разу к разу видется, что отношение по обе стороны становится другим к нашим странам, людям. И чем дальше , тем ранее лояльные отношения, и наше и их меняется ,и причем в худшую сторону. Это не есть хорошо, но от этого никуда не деться. Со стороны Краины постоянно несётся "ватники, оккупанты и т.п." , а когда это постоянно это надоедает и злит. Соответственно и с нашей стороны становится больше негатива, типа плавайте сами в своем шлаке, только отстаньте от нас. А от тараканчика отстаньте))) не надо хаеть. Он правильно пишет, от себя, не по заказу. Таракан! Пиши больше и чаще, про жизнь про людей и отношения, про взгляды в обе стороны. Всем удачи.
  7. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 11:25
    +1
    Цитата: BerBer
    Его записи объективны и никого не стравливают. И будем справедливы - у русских не меньше "правосеков", "Иуд" и других пакостников.

    Поддерживаю. Украинец говорит здесь то, что не может сказать своим соплеменникам. И не надо говорить, что Укераина-это Россия. Украинцы имеют свой язык, культуру, историю, вот только с головой у большинства беда. Посадили себе на шею паразитов, теперь маются.
  8. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:26
    +1
    . ваш Северный поток-2 нам выгоден, европейские страны должны модернизировать нашу ГТС и заставить Россию транспортировать газ через нашу территорию! Мы любезно соглашаемся на модернизацию

    Что-то с трудом верится в "должны модернизировать" и "любезно соглашаемся"
    1. Кот_Кузя Офлайн
      Кот_Кузя Сегодня, 12:53
      0
      Вот от кастрюлек только и слышно: "нам должны", "нам обязаны", "нам сделают", "нам помогут", "нам дадут", "нам заплатят". Но вот никогда я от скакунов не слышал "мы сделаем", "мы будем работать", "мы поможем". А ведь это характеризует всю гниль и нищету их менталитета. Ведь нищий и инвалид может только просить и требовать, а вот сильный и самодостаточный, может не только себя обеспечить, но и другим помочь и прокормить. Эти скакуны со своим ущербным холопским менталитетом могут только брать, и притом только на халяву, а вот давать они не могут, ибо голодранцы.
  9. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 11:31
    +5
    а можно немного "вести с полей"?
    сегодня митинг у горсовета (Харьков) с лозунгами типа "нет сепаратистам".
    вот фото, которое я назвал "многотысячная толпа" (30чел )
    пели заунывную песню, очень напоминающую "вы жертвою пали в борьбе роковой"

  10. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 11:54
    -1
    Думаю, процент граждан, склонных к огульному охаиванию других народов (или иных групп), примерно одинаков и в основной части России, и в ныне самостоятельных её частях. Так что удивляться обилию идиотских высказываний с обеих сторон не приходится.
  11. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 11:59
    +1
    Кстати, кто-нибудь из вас не слышал о заглохшем танке или о "Буке", который въехал в стену бизнес-центра? Уверен, что таких нет. А про то, что мехвод "скинул" с трейлера исторический Т-34 при погрузке после парада в Курске?

    Чтобы уравнять счет, автору еще следовало бы вспомнить, что в Питере катер опору моста задел на параде.
  12. vatov Онлайн
    vatov Сегодня, 12:31
    0
    Ваши "реформаоры" наших переплюнут!