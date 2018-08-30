Записки Колорадского Таракана. Хотим залежности и модернизации от ЕС!
Приветствую вас уважаемые читатели, дорогие друзья и грамотные "политологи". Всколышнул я вас последними записками. Интересно было почитать ваше отношение к мнению других, пусть и русских, но за поребриком? Мне ваша реакция понравилась. Но реагировали не только вы, но и ваши "враги".
Я даже небольшую подборку комментариев сделал. Без особых проблем. Это малая часть того, что там написано. Просто, чтобы стало понятно, и с одной, и с другой стороны, как мы сегодня сможем вести "мирные переговоры". Приведу лишь некоторые высказывания. А для интриги, да и проверки (есть читатели, которые не верят, что такое может быть) адрес этих высказываний оставлю в конце записок.
"Земли украинские отдайте и живите, россияне...".
"Русские это враги, и бить их надо везде, где увидишь! Хороший русский - мертвый русский!".
"Лапоть же - съест с тобой хлеб. И тут же в суп тебе нагадит".
Можно, конечно, продолжать цитирование, но противно. Поэтому перейдем к нашим делам. Точнее, к вещам, о которых кто-то слышал, кто-то не слышал, а кому-то это совсем не интересно.
Помните старый детский анекдот о Вовочке, которого спросили сколько будет, если восемь разделить пополам? Прекрасная иллюстрация к различным точкам зрения на один и тот же факт. Одни просто ответят - четыре. Другие - два ноля. Третьи - две троечки. Всё зависит от того, как делить. Или резать...
Начну с вопроса, который был мне задан в комментариях. Про передвижные синагоги. Увы, но по моим данным, это фейк. Но грызня в церковных кругах у нас идет не шуточная. Это факт. Просто, не скажу по каким причинам, СМИ об этом молчат. И у нас, и у вас.
День независимости, о котором мы ещё сегодня поговорим, и которым я проиллюстрирую сегодняшние "Записки", должен был начаться, по задумке Порошенко, с "Молебна за Украину", в котором участвовали все главы церквей, существующих на Украине, и представители высших органов государственной власти.
Я не большой специалист по религиозным вопросам. Пришлось поговорить с теми, кто находится, так сказать, в гуще событий. Итак, цитирую Дмитрия Скворцова:
"Единственное светлое пятно в этом мрачном и тоскливом действе – то, что предстоятель УПЦ (МП) в собственно молитве за Украину не участвовал. Митрополит Онуфрий обошёлся светским приветствием. Дело в том, что совместная молитва с еретиками (каковыми взаимно считают себя православные, католики, включая униатов, протестанты, армянские миафизиты, не говоря уже об иудеях и мусульманах) строго запрещена апостольскими правилами, плоть до отлучения. Поэтому православный архипастырь не крестился, даже когда некоторые из вышеупомянутых товарищей упоминали Иисуса Христа. Он, очевидно полагает, в что в их устах святое имя звучит как кощунство".
Но и это не всё. Те из вас, кто наблюдал за нашим парадом, обратили внимание не только на то, о чем написали большинство СМИ России - о бандеровском приветствии, которое использовалось при прохождении парада (кстати, официально в наших воинских уставах его нет!) или о "Слава! Слава! Слава!" вместо "Ура!". Но и на то, что парад начинался с молебна. И проводил этот молебен капеллан УПЦ КП!
Практически получается, что все ВСУ молились РПЦ КП! Независимо от собственного вероисповедания. Вот как надо душу переиначивать! А, возможно, что иноверцы попадут в зону ССО и там тоже станут киевски-русскими православными.
А присмотритесь повнимательнее. Каким видится "Слава Украине! Героям слава!"? Особенно если смотреть парад дальше.
Смотришь на военную технику и вооружение и понимаешь, что в ВСУ точно должны служить только герои. Другие никакого врага не остановят.
Кстати, кто-нибудь из вас не слышал о заглохшем танке или о "Буке", который въехал в стену бизнес-центра? Уверен, что таких нет. А про то, что мехвод "скинул" с трейлера исторический Т-34 при погрузке после парада в Курске? Нет? Это я к тому, что не стоит уподобляться женщинам. "Скажи мне правду или я додумаю всё сама и тебе хуже будет"...
Мы продолжаем переводить народонаселение на лечение подорожником! Опять запретили более 60 лекарственных препаратов. Причем, большая часть производится в России. Вы думаете, препараты не соответствуют каким-то международным или украинским медицинским нормам? Ерунда! Они ввозятся с нарушением законодательства Украины!
Надо выйти в Госслужбу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками с предложением дополнить список "лекарств от всего сразу" еще одним препаратом. А что? Имеет приятный запах горького миндаля. На вкус тоже никто не жаловался. И успех лечения 100-процентный. Нет ни одного пациента, кто написал бы жалобу!
Догадались? Правильно, цианистый калий!
Только вот кажется мне, что его уже используют. По крайней мере Госслужба статистики выдала такие результаты за 1-е полугодие 2018 года. Наше население уменьшилось на 122,5 тысячи человек. На 100 умерших всего 55 живорожденных...
Странно да? А ничего странного. Эти данные скрыть сложно, а вот общее число граждан Украины можно рисовать любым. Последняя "живопись"- 42 млн 263,9 тысячи человек! Правда, Гидрант сам уже боится этой цифры. Ходят слухи, что в декабре следующего года на Украине планируют провести пробную перепись населения.
Поняли, почему пробную? Всегда можно назвать цифры примерными или не верными. Но самим иметь более или менее правдивую картинку. Сразу же вспомнился разговор соседа с женой.
- Коля, давай переедем! Ну не могу я так больше жить!
- Давай. А кого?
- Дурак, не кого, а куда.
Тогда посмеялся, а сейчас задумался. Может и прав сосед...
Но, как бы то ни было, близится 1 сентября! Более 448 тысяч первоклашек пойдут "первый раз в первый класс". Кстати, это на 40 000 больше, чем в прошлом году. И подавляющее большинство пойдут в городские школы. В сельских будут учиться всего 145 024 человека.
На этом хорошие новости о первоклашках заканчиваются. "Планируется, что вместо табелей с оценками, смайликов, "тучек" и "солнышек" ученики будут получать свидетельства о достижениях. Предполагается, что документ должен дать ребенку и родителям развернутое представление о достижениях во время учебного года".
"В свидетельстве будут отдельно оцениваться так называемые социальные и рабочие компетентности (например, был ли ребенок активным на уроке, проявлял ли самостоятельность, был ли заинтересован). А во второй части компетентности оцениваются предметно. Для оценивания предлагается четырехуровневая система: "значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результата с помощью учителя", "требует значительного внимания и помощи".
Вспомнился детский стишок. "Наша Таня громко плачет"... Глупая. Впереди ещё взрослая жизнь. С тарифами на коммуналку, с мужем, призванным в ВСУ, с сыном в наморднике-балаклаве, ипотекой, далекой пенсией и выборами... Наплачешься ещё. А детишек становится жалко. Самый умный? Тебе не интересно? Получи отрицательную бумажку. Надо учиться тупо внимать учителю и верить всему, что он говорит!
Доиграемся. Как есть доиграемся.
Вы никогда не задумывались о том, как можно быстро исправить недостатки вашего воспитания? Про деление восьмерки пополам уже писал. А вот к примеру, ваш... расизм? Думаете, что вы не расист? А у вас в семье были чернокожие? Вот то-то же.
Я так жестковато пошутил для того, чтобы вы поняли, как быстро можно изменить самооценку и даже мысли человека. Всё то, чем мы гордимся, в смысле способность мыслить, иметь собственное мнение и прочая, легко подгоняется под современные требования. Требования государства.
Вот смотрите, в Одессе прошел очередной гей-парад.
По уже установившейся у нас традиции - "Марш равенства". Прошел тихо. Правда перед началом два мужика пытались сказать геям, что они эти… ну вы поняли. Полиция быстренько отправила их в Приморский райотдел и всё.
Примерно сотня активистов любви, наоборот, под охраной восьми сотен полицейских спокойно прошлись от Воронцовского дворца до Одесского горсовета. Прохожие с интересом смотрели, даже похваливали активистов. Но были и те, кто кричал против! Около 30 человек, по данным полиции. Обратили внимание, что цифры известны только по противникам марша?
А в перспективе? В перспективе этот марш превратится в ещё одно "народное гуляние", в котором будут принимать участие совершенно нормальные люди. Смешно, но именно так в Европе сегодня и происходит. Вот вам воспитание толерантности.
Знаете разницу советского и европейского воспитания? Помните старую историю о том, как в СССР учили плавать? Отец отнес на плечах на глубокое место и оставил бултыхаться. Так большинство из нас научилось плавать. А в Европе не так. Нет, начало такое же. А вот продолжение. Малыш выплыл. Пришел домой и написал на папу заявление в полицию. Так он научился писать...
Так же, по-европейски, у нас получилось с Крымом. Мы долго всем внушали мысль о том, что на полуострове жизни нет. Те, кто научился жить без воды, съедены дикими зверями темными, без света, ночами. А самые живучие сидят в российских казематах.
Все бы ничего. Только деньги... Закон рынка. Есть спрос - всегда будет предложение. Едут украинцы в Крым отдыхать. Всё больше и больше. Нравится им там. А государство-то все перевозки остановило. Вот частники и резвятся. Особо обидно крымским татарам, которые теперь херсонские. Вот, к примеру, первый зам постпреда Украины в Крыму Изет Гданов:
"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: Каланчак, Чонгар, Чаплинка. До сих пор там нет документов у людей, до сих пор не решается вопрос о легальном сообщении".
Я тут по собственным каналам узнал примерные цифры наших у ваших. Примерно 6,5 млн. приезжало в Крым раньше. Сегодня уже почти 5 млн. И это без поездов и самолетов. Такие деньжищи мимо кармана трудно пропустить. Вот и приходится признавать, что Крым есть. И стало там лучше. И мост есть. И курорты работают.
Вторая экономическая новость поразит даже. Ввиду того, что ваш Северный поток-2 нам выгоден, европейские страны должны модернизировать нашу ГТС и заставить Россию транспортировать газ через нашу территорию! Мы любезно соглашаемся на модернизацию. А мы, в ответ, проведем реформу!
Нет, из опыта семейной жизни я давно усвоил, что заставить женщину изменить собственное мнение можно лишь одним способом. Надо категорически, с пеной у рта, с ней согласиться. Но такой же алгоритм действий на уровне правительства... Посмотрим, как теперь выкрутятся западные правительства и Кремль.
Наступило время сообщить вам откуда я взял цитаты "правосеков" в начале статьи. Каюсь, я поменял в цитатах одно слово. Украинец на русский! И цитаты эти взяты из комментариев к моим запискам на ВО (Прямой источник). Так где у нас гнездятся правосеки?
А в качестве компенсации за полученный "пинок" я вам другие цитаты приведу.
"Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства… Их, конечно, трудно назвать великой нацией."
"…Миллионы украинцев систематически уничтожались почти без сопротивления, наследство разграблялось относительно небольшими, хорошо организованными группами поработителей. При этом численность способного оказывать активное сопротивление украинского населения обычно превышала врага в сотни раз. То есть тысяча врагов уничтожала сто тысяч украинцев, десять тысяч уничтожали миллион…"
"…Подыхавших по-скотски и молча".
Я привык вас удивлять. Сейчас, уверен, многих шокирую. Вас интересует автор сих строк? Антиукраинец? Презирающий все в (да и на) Украине?
Это не больше и не меньше как 11-й секретарь СНБО Украины, 11-й председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента Украины, диакон баптистской церкви "Слово жизни", доктор экономических наук, профессор Александр Александрович Турчинов.
Написано это в статье "Аутодафе", опубликованной в "Вечерних Вестях" №141 от 19-25 сентября 2003 года.
Вдумчиво делайте выводы, хорошо?
На этой позитивной ноте позвольте откланяться. Конец лета всегда означает полные сусеки и богатый стол. Если лениться не будешь. А я стол люблю. Чего и вам желаю. Хорошо кушаешь, значит здоров, с крепкой психикой и мощными кулаками. И большого семейного счастья всем. Тараканчиков в школу собрать опять же.
- Автор:
- Таракан Околорадский
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