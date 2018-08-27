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Турчинов: В 2019 году на оборону потратим 5% от ВВП Украины

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Вооруженные силы Украины в следующем году получат около 200 млрд. гривен или 7,1 млрд. долларов по курсу Нацбанка Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, под чьим руководством состоялось совещание по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год, сообщается на сайте СНБО.

Турчинов: В 2019 году на оборону потратим 5% от ВВП Украины


В совещании, кроме самого Турчинова, принимали участие министр экономического развития и торговли Степан Кубив, и.о. министра финансов Оксана Маркарова, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководители всех других силовых структур и ведомств.


На финансирование обороны и безопасности страны выделяется 5% от ВВП Украины, что в итоге составит около 200 млрд. гривен, которые будут потрачены на "приоритетные направления". По планам СНБО, финансы будут направлены на разработку и закупку современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии. Кроме этого, планируется потратиться на ПВО и закупку авиации для ВВС.

По словам Турчинова, в следующем году также планируется повышение денежного содержания военнослужащих ВСУ, а также Нацгвардии и других силовых структур.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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8 комментариев
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  1. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 18:13
    +2
    Вот это попил будет аж завидно.
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Сегодня, 18:23
      0
      Дожил бы сперва кровавый патрик ..Все надеются ,что Россию запад на колени поставит ? Ну ну..
  2. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 18:17
    0
    Откель гроши? С мрий накапает? Так долги отдавать надо....
    У государства нет своих денег, всё,что поступает, поступает от налогов и сборов. Если развалить страну, то что можно собрать? Ну, вопрос риторический, на него уже ответили: "Чтобы коровы меньше ели и больше доились, их надо меньше кормить и больше доить." (С)
  3. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 18:17
    +1
    Ну и морда же у этого пастора, кирпича так и просит.
    1. x.andvlad Онлайн
      x.andvlad Сегодня, 18:24
      0
      Мне вот тоже интересно. Этот дурик все время с озабоченной физиономией. Он или ненормальный, или артист хороший. Ведь все нормальные люди знают, что "российская ахрессия" - это миф. А ведь скольким людям мозги свернули такие вот "озабоченные"...
  4. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 18:18
    +1
    Вот ведь скотинка живучая,на плаву столько времени и ни кто его не приземлит.
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 18:23
      0
      Вот увидите он еще и в президенты попрет.
      Такие не тонут.
  5. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 18:23
    0
    У них страна в агонии, а они только о войне и думают, шизоиды. am