Турчинов: В 2019 году на оборону потратим 5% от ВВП Украины

Вооруженные силы Украины в следующем году получат около 200 млрд. гривен или 7,1 млрд. долларов по курсу Нацбанка Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, под чьим руководством состоялось совещание по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год, сообщается на сайте СНБО.В совещании, кроме самого Турчинова, принимали участие министр экономического развития и торговли Степан Кубив, и.о. министра финансов Оксана Маркарова, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководители всех других силовых структур и ведомств.На финансирование обороны и безопасности страны выделяется 5% от ВВП Украины, что в итоге составит около 200 млрд. гривен, которые будут потрачены на "приоритетные направления". По планам СНБО, финансы будут направлены на разработку и закупку современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии. Кроме этого, планируется потратиться на ПВО и закупку авиации для ВВС.По словам Турчинова, в следующем году также планируется повышение денежного содержания военнослужащих ВСУ, а также Нацгвардии и других силовых структур.