Мнения

Эпоха галантерейщиков

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Эпоха галантерейщиков


Случай такой забавный имел место быть при покупке оборудования в Китае: неожиданно у китайского завода… возникли проблемы с получением оплаты. Что вызвало подозрение, что люди просто ищут отговорки и тянут время. Однако потом ситуация несколько прояснилась: проблемы действительно имели место, вся беда в том что банк, куда надо было перечислять денежку из Сбербанка… был китайским, но с участием американского менеджмента. Ну, он и начал «проверку».

То есть практически сегодня растущая экономическая мощь Китая стала обыденностью и служит предметом многочисленных спекуляций, но саму по себе китайскую экономическую «сверхдержавность» никто под вопрос уже не ставит. И бурные дискуссии ведутся по поводу того столкновения США и КНР в области международной торговли… однако. Однако по ходу пьесы выясняется, что для покупки китайского оборудования внезапно нужны доллары и хорошая репутация в американской банковской системе.


Ещё как-то хочется вспомнить, что в момент введения экономических санкций китайское руководство вроде как предлагало свою финансовую альтернативу. Не банкир и не инвестор, потому не знаю, как и чем там дело кончилось, но первоначально очень быстро выяснилось, что китайские банки очень тесно связаны с американскими… и просто не хотят рисковать, работая с российскими контрагентами.

«Так и надо агрессивной России?», может оно и так, но смущает вот эта самая закавыка: американцы абсолютно везде и даже в Китае. То есть рекомендация в адрес России «никуда не лезть и заниматься экономикой» выглядит достаточно странно: американцы активно вмешиваются даже в чисто торговые отношения России и её соседей. Я не до конца понимаю, как в таких условиях можно «заниматься экономикой и никуда не лезть». Сложно понять, как это осуществить на практике.

И даже не Эстония, даже Китай испытывает тут определённые проблемы. Кстати о «птичках», отсутствие ярко выраженного желания России идти на близкий военный союз с тем же Китаем возможно в том числе и в сомнениях касательно степени китайского суверенитета. И это отнюдь не парадокс и не патриотическая пропаганда — китайские экономические достижения сформировались во многом внутри Pax Americana. Ранее что-то подобное имело место в отношениях Японии с англосаксонским миром и даже ВМВ тут мало что меняла.

Экономические успехи Японии до и после ВМВ во многом были достигнуты внутри мира англосаксов, при игре по их правилам. И Пёрл-Харбор — это скорее из серии «внутривидовой конкуренции», а не «бескомпромиссной борьбы систем». То же самое (ещё в большей степени!) можно сказать про Южную Корею.

И вот даже если мы говорим про тот самый Китай, которым у нас принято сегодня неумеренно восхищаться, то вопросы, тем не менее, остаются. Китайская экономика «росла как на дрожжах» именно в мире, созданном англосаксами. И готовность КНР вот так вот «уйти в свободное плавание»/ «переориентироваться на внутренний рынок» вызывает определённые вопросы. Таки знаете, пропаганда — это одно, реальные геополитические действия — несколько другое.

У США есть слишком много ниточек/рычагов давления, начиная с Тайваня. Да, именно, Тайваня, этот остров нужен США для влияния на Китай. У США неплохие позиции в ЮВА, у США (и англосаксов в целом) исторически серьёзное влияние в Индии. И США до сих пор неплохо контролируют международную торговлю и финансы, а вот достижения КНР лежат как раз в сфере производства/международной торговли, что делает их достаточно «чувствительными» к «действиям регулятора». Россия же как раз не нравится Штатам по причине (наряду, конечно, с иными) того, что фактически мало от них зависит. У Китая, как мы понимаем, ситуация несколько иная. То есть если бы в 90-е годы в Россию бы вкладывались Западом гигантские деньги, то сегодня ситуация для России была бы и лучше… и хуже, как ни странно. С экономической точки зрения — безусловно лучше, а вот с точки зрения политической мы бы от Запада зависели бы куда сильнее.

Но денег они не дали, а потому «мы маем то, шо маем». Развитие российской экономики пошло «иными»/своими путями. И на Америку мы сегодня (в отличие от КНР/ЕС) завязаны мало/слабо. Такая вот ерунда получилась. Тут нельзя в качестве «шутки юмора» не вспомнить лукашенковскую «переориентацию» на Китай. Причин для смеха минимум две, первая — КНР не интересна далёкая, маленькая, бедная, не имеющая ни ресурсов, ни большого рынка, ни выхода к морю Белоруссия. «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите…».

Вторая — китайское руководство никогда не будет ссориться из-за РБ с Соединёнными Штатами Америки. Никогда. На США у них завязаны на несколько порядков большие интересы в экономике. И, как уже было сказано, у США есть отличный рычаг для давления — Тайвань и его политический статус, а Тайвань для Китая — это «суперпроблема» (такую же «суперпроблему» для России пытались сконструировать из Украины). То есть при случае официальному Вашингтону даже не потребуется «заставлять» Китай «сливать» Минск. Прагматичные китайцы в такую глупую (с их точки зрения) драку просто не ввяжутся.

В принципе это понятно абсолютно всем (кроме самих белорусов) — и РФ, и ЕС, и США, и КНР… То есть Лукашенко может хоть бесконечно «делать ставку на Китай», самим китайцам это малоинтересно. И да, торговые отношения с ЕС для них тоже на несколько порядков важнее судьбы Полесья. То есть и с Меркель по вопросам политического будущего Минска они «цапаться» не будут. Просто тут кой у кого произошло «опухание политического гондураса», то есть если ранее Минск пытался «решать за Москву», то сейчас подобные попытки делаются в отношении Пекина. Лукашенко пытается решать за Китай, с кем тому дружить и как расставлять геополитические приоритеты.

Суверенитет в современном мире определяется достаточно просто: это способность возражать американцам по принципиальным проблемам. Так вот, отвечая на невысказанный вопрос «Чем Россия лучше Украины?», можно сказать что эти две страны расположены на разных оконечностях «шкалы независимости». Украина — де-факто колония, Россия — де-факто наиболее независимое государство на планете.

Если кто не помнит, то Сноуден скрывался не в Пекине и не в Берлине. То есть немецкие правозащитники активно предлагали Меркель обеспечить «героическому Сноудену» защиту в Германии, но «тётушка Меркель» загадочно помалкивала. Китай вообще Сноудена проигнорировал. А Госдеп «рвал и метал». То есть единственное место на планете Земля, где Сноуден мог «перекантоваться», — это Россия. Нет, называйте другие конкурентные площадки, называйте… Единственная страна, которая чётко и однозначно могла сказать официальному Вашингтону «нет», — это Россия. Но не Китай и не Евросоюз.

Почему? Не знаю… но таковы грустные геополитические факты. И, как ни странно, что-то подобное имело место быть с гордым и независимым господином Эрдоганом. Когда он обратился к фрау Меркель с просьбой принять в случае чего, то получил отказ. Единственная страна, которая ему помогла в момент (до момента) попытки переворота, — Россия. (Не убоюсь я Госдепа и козней его и его прихвостней!). То есть «титаны» вроде КНР/ЕС и тут пересекаться с официальным (неофициальным) Вашингтоном не захотели. Как-то так получается, панове. Не согласны? Давайте спорить!

Парадоксальным образом ни в Киеве, ни в Минске вот этого самого «увидеть» не захотели. То есть нет «пророка в своём отечестве». Хотя как раз того же самого Януковича от верной смерти спасли отнюдь не китайцы, не турки и не немцы (и даже не Грибаускайте!). Единственная страна на «шарике», которая имела возможность его укрыть, — Россия. Почему-то вот этому самому факту уделяется крайне мало внимания, а ведь Милошевич погиб в гаагской тюрьме, Каддафи убили, как и Саддама…

Вот даже совсем недавно бывший бразильский президент Лула (который никогда не воевал с Западом) оказался за решёткой… Такие дела. Не простили ему экономического и промышленного рывка Бразилии в «высшую лигу» из Третьего мира, не простили. А ведь он не был «запутинцем». То есть подлинный суверенитет в современном мире — настоящая редкость, и мало кто им обладает. Даже из европейских стран: в своё время по прямому приказу США воздушное пространство Франции было перекрыто для самолёта президента Боливии, а в Австрии его самолёт (по американскому приказу!) обыскали. Такие вот у нас «суверенитеты».

Если кто забыл, так в своё время, после «Революции Роз», Россия вполне себе обеспечила безопасность и невыдачу господина Шеварнадзе… И никто всерьёз не ждал, что его отдадут новым властям Грузии. Можно продолжить приводить примеры: когда в феврале 2017 (какая дата, комрады!) восстали «тунеядцы» в Белоруссии-Беларуси, то господин Лукашенко побежал не в Катар и даже не в Шанхай, и не в Словению. Человек, очень похожий на президента Белоруссии, был обнаружен в районе города Сочи. А как же «китайский вектор»? А как же дружба с монархиями Залива? Не-по-ня-тно.

Нет, потом он появился в РБ и закатил пафосную речь про «полоцких князей», но это было потом. Вот про «полоцких князей» многие помнят, а про «побег в Сочи» не очень. А ведь у человека и «багатовекторность», и разные там «ближние и дальние геополитические дуги», и стратегическое партнёрство с Китаем и «особые» отношения с монархами Залива… но как припёрло — побежал почему-то в Сочи, а не в Шанхай… и не в Катар, что характерно… Но почему? А почему не в Словению, например? Там море, там курорт… и не хуже, чем в Сочи!

То есть пока «всё хорошо», о России стараются лишний раз не вспоминать, но вот когда приходит пушистый северный зверёк… все сразу вспоминают про «далёкую северную страну». Вот любят ставить на вид «непоставку» С-300 Ирану, однако, однако никто больше даже не хотел рассматривать вопрос сотрудничества с Тегераном по ПВО/АЭС. А альтернативы, собственно говоря, какие? То есть согласно той же официальной версии, принятой во многих странах, в современном мире есть три центра силы: США, ЕС, КНР…

Только вот политические реалии почему-то свидетельствуют несколько об ином раскладе сил: из недавних событий — Меркель ездила в США с просьбой освободить от антироссийских санкций немецкие компании (безуспешно!). То она сама такого решения принять не может. Это, извините, реалии, а не художественный свист про «самый успешный интеграционный проект современности». Любая попытка определить, а кто реально обладает суверенитетом в современном нам мире, ведёт к весьма невесёлым выводам: немного таких.

Из последних новостей: Эквадор решился таки передать Ассанжа британской полиции. Держался долго и держался стойко, но в итоге «слился». А, собственно говоря, что сделал этот самый Ассанж? А Ассанж —это Wikileaks. И знаете, что характерно? Ни Франция, ни Германия ему убежище предоставлять не спешат. То есть вроде как демократия и свобода во все поля… но как-то ни Сноудена, ни Ассанжа никто в Берлине не ждёт и политического убежища им предоставлять не собирается.

Много и часто говорится о некоем «европейском проекте», о «европейских ценностях», но нет. Нет им убежища, а это невольно наводит на размышления. Де факто на этой планете никто вразрез с американской политикой идти не хочет категорически. Так называемых «великодержавных китайцев» господин Трамп буквально «затолкал» в экономическую войну. Они до последнего момента хотели договориться с Америкой. И сейчас как раз товарищ Си выглядит несколько глупо: стратегическая линия на экономическое партнёрство с США с очевидностью потерпела крах.

Не видеть очевидного и наглядного провала китайской внешней политики может только дилетант, ну, или большинство российских политических обозревателей, описывающих данное противостояние, с их точки зрения Китай — ого-го! Китай велик, могуч и силён! Ура, ура, ура! Грустно разочаровывать товарищей баснописцев, но эпический фейл «красного дракона» замазать очень сложно.

Пардон, где, как и когда Китай проявил себя как серьёзная политическая сила? Ещё раз: когда, где и как? Ах, они мягко и незаметно идут к великой китайской цели? Слишком уж мягко и незаметно! В том самом противостоянии «Россия – Запад» Китай как-то большей частью остался в стороне. Зачем? А чтобы не иметь проблем с США. И это «великая держава»? После чего герр Трамп со всем присущим американцам цинизмом объявил Китаю экономическую войну. Обойдясь с «великим драконом» как с нашкодившим щенком.

И опять раздаются крики, что в экономической войне непременно победит Китай… Китай велик и непобедим… Автор не является «экспертом» по Дальнему Востоку, но реальная китайская политика в момент сирийско-украинского конфликта полностью дезавуирует его некую «великодержавность». Своей ярко выраженной чёткой позиции у китайцев по факту не оказалось. В момент глобального политического кризиса они продолжали «шить и продавать джинсы» тем, кто за это платит. После чего и сами элегантнейшим образом попали под раздачу…

Саечка за испуг… В том, что китайцы способны «шить и продавать джинсы в астрономических количествах», мы уже убедились, а вот в том, что они в состоянии формировать и продвигать глобальную политику, существуют определённые серьёзные сомнения. И чем дальше, тем серьёзней. Можно бесконечно надувать щёки и делать большие глаза и на что-то там загадочно намекать…

Но таки, знаете, с определённого момента начинают расти «сурьёзные» сомнения в вышесказанном. Слишком уж хорошо «замаскировались» товарищи китайцы. Они делали всё, чтобы не разгневать Америку… и вот такой афронт. Трамп даже не стал с ними церемониться: ультиматум и война…

ЕС и Меркель попали ещё жёстче: они вроде как «союзники» и они вроде как должны действовать «сообща», и именно действуя сообща Меркель рвала экономические связи ЕС-РФ… в результате Европа потеряла десятки миллиардов евро, а потом в Меркель полетели карамельки от «светоча мировой демократии». Там «дизельгейт» ещё был в США, и ряд немецких топ-менеджеров пошли под суд. А Трамп (наш человек!) заявил что его не устраивают «мерсы» на 5-ой авеню… То есть где она, самостоятельная внешняя политика ЕС? Поднимите мне глаза и укажите её… Там ещё было нашествие миллионов беженцев на Европу… Много чего было.

Странное дело (практически как с Китаем), все видят некую единую Европу, некий европейский центр силы и принятия решений… Некую глобальную силу видят. А потом начинает твориться всякая откровенная ерунда. А по сути дела, реально серьёзные решения люди как в Берлине, так и в Пекине принимали с оглядкой на США. Да, Китай собачится со Штатами из-за островов там всяких в Южно-Китайском море… но это как раз с подачи американцев…

Люди (в ЕС/КНР) активно добивались успеха в рамках Pax Americana, но тут пришёл Трамп и всё «расфигачил». Теперь и те и другие находятся в лёгкой прострации и мучительно соображают, как им жить дальше. По каким-то серьёзным причинам Трампу и тем кто за ним стоит, стал неинтересен Pax Americana в том виде, в котором он до того существовал, беда в том, что и «великий Китай», и «амбициозная Европа – крупнейший рынок» к такому развороту событий оказались совсем не готовы.

Когда великий и ужасный Обама вводил санкции против реваншистской России с целью порвать в клочья её экономику, то рядом с ним стояла Ангела Меркель. Ну, и чего вы от нас сейчас хотите? Поддержки? Серьёзно? Строительство Северного Потока – 2 объясняется не желанием дружить с Россией, а шкурными интересами самих европейцев — не более и не менее. Радоваться тут особо нечему.

А что сделал Китай в момент возврата Крыма и введения санкций? Китай, конечно, санкций не ввёл (мы тоже не введём!), но референдум в Крыму не признал и бизнес-контакты с российскими предприятиями/банками, попавшими под санкции Госдепа, ограничил. Такие дела. Сила Сибири — геополитический аналог Северного Потока (1/2). Не больше и не меньше. То есть и тут Китай не на стороне России, а тупо защищает свои шкурные интересы по обеспечению громадного населения/промышленности энергоресурсами. Ну, и где же тут геополитика? Покажите мне её. Я её не наблюдаю.

Имеет место быть мелкое соглашательство и конформизм. Столько в России было сказано и написано про Большой Китай. А по факту всё выглядит достаточно скучно и убого: нашить побольше рубашек, продать их в Америку, получить за них доллары, доллары сложить в кубышку. Вот и весь «Великий Китай». При принятии кардинальных решений по сирийско-украинскому кризису в Пекине решающую роль сыграло то что: а) Америка — важнейший рынок для Китай б) мировая банковско-финансовая система основанная на долларе и контролируемая ФРС — это сила.

Поэтому КНР не поддержала Россию практически никак. А теперь у китайцев большие проблемы и они громко кричат и зовут всех на помощь. Я вот таки устал от многозначительных намёков и надутых щёк по поводу китайской мощи. Что-то «затаившийся дракон» слишком уж хорошо затаился… Он вообще способен на решительные действия?

Южно-Китайское море и конфликты вокруг намывных островов — это вынужденная для КНР ситуация — иначе никак, иначе китайская торговля морем под угрозой, причём прямо у берегов «Великого Китая», то же самое касается конфликта с Японией по поводу островов Сенкаку/Дяоюйдао — ситуация для Китая неприятная и ему, по факту, навязанная. Практически то же самое касается конфликта вокруг С. Кореи. То есть и там, и там, и там китайское руководство не столько занимается геополитикой, сколько решает свои шкурные вопросы. Что вообще сделал Китай в ходе острой фазы конфликта на Ближнем/Среднем Востоке, на Украине? Великий Китай, восходящая суперзвезда мировой геополитики? Ау, Китай!

Собственно говоря, в чём заключается чёткая китайская позиция по Крыму/Донбассу? Я могу узнать? Как выглядит китайская оценка «Арабской весны» и гражданской войны в Сирии? Загадочное молчание в ответ. Геополитика не требует по первому свистку бросаться в драку, но слишком затянувшаяся тишина заставляет невольно задуматься: а способен ли Китай вообще формировать и проводить самостоятельную глобальную внешнюю политику? Пока для автора это не очевидно. «Торговля рубашками и джинсами», даже в планетарном масштабе — это одно, а геополитика — нечто совсем иное.

Галантерейщик и кардинал — это сила!. Тому, кто не понимает иронию этого выражения, достаточно посмотреть на «глобальную политику» Меркель/Си. Просто одна держит «автосалон», а второй как раз «галантерейную лавку»… Но оба хотят торговать, и в этом видят цель и смысл жизни. И в сложной ситуации на первый план выходит их желание сбывать «самодвижущиеся экипажи» и «кружевные панталоны». Политика? Какая политика?

И тут на их беду во главе «Разюнайтед стейтс оф Америка» возник ещё один… торговец-шоумен… И начался на планете сущий кавардак. Логика, что «деньги решают всё», по факту весьма и весьма ограниченна (Сравните: огонь и топор — хорошие слуги, но плохие хозяева, т.е. насилие может быть средством политики, но не её смыслом ). Торгово-промышленное мышление имеет место быть, но по своему уровню несопоставимо с мышлением политическим. Встречал «гениальное» обоснование политики ЕС в отношении США/РФ как результат простого сопоставления объёмов торговли с двумя контрагентами. Европейский политик просто сравнивает две цифры (в бухгалтерской книге?). И делает далеко идущие выводы. Господин Буонасье, возглавь он Францию вместо кардинала, наверняка рассуждал бы примерно так же, но, к несчастью, мировой державой нельзя управлять как галантерейной лавкой.

В чём принципиальное отличие позиции ЕС по Украине/Крыму/Донбассу от американской? Объяснить можете? В чём кардинальное отличие позиции Пекина от позиции Вашингтона по вопросу признания Крыма российским? Вот так если отбросить «намёки и экивоки», — прямо, честно и конкретно? Я понимаю, у людей серьёзный бизнес с Америкой и они не хотят с ней «цапаться». И ЕС, и КНР (!) учли американские санкционные списки при работе с российскими контрагентами… И тут такой афронт… И сегодня как из Берлина, так и из Пекина (!) раздаётся классическое украинское: «Ну як же так? А нас то за шо?»

Проблема современной геополитики как раз в этом: в чисто торгашеском подходе, люди пытаются всё мерить/понимать исключительно через столбики банковско-биржевых циферок. Остальное им не интересно. Мсье Буонасье, ах мсье Буонасье, у него теперь столько денег, что он мог бы спать с королевой Франции, не будь он хроническим импотентом. Как «чистый монетаризм» доказал свою ограниченность и бесперспективность в экономике, так и чисто «коммерческий» подход к геополитике объясняет её сегодняшний глухой и абсолютный тупик.

А суть современного противостояния США-ЕС-КНР можно объяснить и так: эпическая битва торговцев, лупцующих друг друга увесистыми конторскими книгами. Именно поэтому СЯС РФ ими де факто никак не учитываются: в их модели мира как большого рынка это просто не может быть прописано.


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Автор:
Олег Егоров
Использованы фотографии:
yandex.ru
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6 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:29
    +1
    А что мы думали,что в современном торгашеском мире за нас кто то впишется из серьезных игроков?Вот если бы экономика России была хотя бы в половину от китайской..
  2. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 06:50
    +1
    Да нет у нас никакой независимости...доллар скакнул,морковка у бабы Груни подорожала...Просто на нынешнем этапе миру нужен враг....диктаторы,бородатые террористы уже свою роль сыграли и никого не пугают,а как миллиарды в оборонку вливать? Прально нужен очередной враг,сейчас це злые рашинсы! На нас неплохо зарабатывают. А мы,что мы,военная мощь строится на мощи экономики,а пока у нас только немощи....Спасибо предкам,столько оружия наштамповали,такой потенциал модернизации заложили,что мы до сих пор на плаву.что из современных разработок выпускается крупно серийно? Да ничего,массово идет улучшение техники СССР.
    Р.S. Вон махнула статуя с флагом пальцем левой ноги,Дерипаска люминиевый завод закрыл....
    PPS/// Китай всегда в своей песочнице варился,вся его военная мощь,для того,что бы опять не братья (япошки),очередной геноцид не учинили,а европейский консорциум опиумную войнушку. В мировые разборки он не полезит никогда,это нация торговцев и работяг,с войнами там напряг...
  3. Кубик123 Онлайн
    Кубик123 Сегодня, 07:09
    0
    Олег, спасибо за статью. Анализ, как всегда, великолепен. Но наводит на грустные размышления.
    Во-первых, - это то, что России пока не приходится рассчитывать на помощь союзников и придется рассчитывать только на собственные силы.
    Во-вторых, - в мире, построенном на коммерческой основе, у России только два возможных пути: либо "ложиться" под США, либо создавать реальный альтернативный центр силы, обеспечивая реальную защиту для тех, кого США обидели, и способствовать расширению этого центра силы по крайней мере до размеров Pax Americana. Полумеры тут невозможны. Отсидеться в стороне не получится. В этом случае нас просто сомнут.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:15
    0
    Мир сейчас это рынок, а не выхухоль, как утверждают индейцы тупако..И Россия на этом рынке не главная...Тож продавец со своим павильоном..
    1. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: parusnik
      Тож продавец со своим павильоном..

      Продавец тоже нуждается в защите от рекетиров. Либо будешь защищаться сам (если чувствуешь в себе силы), либо нужно уходить "под крышу". Похоже, современный мир другого варианта не оставляет.
    2. Туз Бубен Онлайн
      Туз Бубен Сегодня, 07:41
      0
      Статья великолепна, нет слов. Автору уважение...
      Только получается, что мы на этом рынке не продавцы со своим павильоном, а ребятки в кожанках и спорт.костюмах "Адидас".