Эпоха галантерейщиков

Случай такой забавный имел место быть при покупке оборудования в Китае: неожиданно у китайского завода… возникли проблемы с получением оплаты. Что вызвало подозрение, что люди просто ищут отговорки и тянут время. Однако потом ситуация несколько прояснилась: проблемы действительно имели место, вся беда в том что банк, куда надо было перечислять денежку из Сбербанка… был китайским, но с участием американского менеджмента. Ну, он и начал «проверку».То есть практически сегодня растущая экономическая мощь Китая стала обыденностью и служит предметом многочисленных спекуляций, но саму по себе китайскую экономическую «сверхдержавность» никто под вопрос уже не ставит. И бурные дискуссии ведутся по поводу того столкновения США и КНР в области международной торговли… однако. Однако по ходу пьесы выясняется, что для покупки китайского оборудования внезапно нужны доллары и хорошая репутация в американской банковской системе.Ещё как-то хочется вспомнить, что в момент введения экономических санкций китайское руководство вроде как предлагало свою финансовую альтернативу. Не банкир и не инвестор, потому не знаю, как и чем там дело кончилось, но первоначально очень быстро выяснилось, что китайские банки очень тесно связаны с американскими… и просто не хотят рисковать, работая с российскими контрагентами.«Так и надо агрессивной России?», может оно и так, но смущает вот эта самая закавыка: американцы абсолютно везде и даже в Китае. То есть рекомендация в адрес России «никуда не лезть и заниматься экономикой» выглядит достаточно странно: американцы активно вмешиваются даже в чисто торговые отношения России и её соседей. Я не до конца понимаю, как в таких условиях можно «заниматься экономикой и никуда не лезть». Сложно понять, как это осуществить на практике.И даже не Эстония, даже Китай испытывает тут определённые проблемы. Кстати о «птичках», отсутствие ярко выраженного желания России идти на близкий военный союз с тем же Китаем возможно ви в сомнениях касательно степени китайского суверенитета. И это отнюдь не парадокс и не патриотическая пропаганда — китайские экономические достижения сформировались во многом внутри Pax Americana. Ранее что-то подобное имело место в отношениях Японии с англосаксонским миром и даже ВМВ тут мало что меняла.Экономические успехи Японии до и после ВМВ во многом были достигнутымира англосаксов, при игре поправилам. И Пёрл-Харбор — это скорее из серии «внутривидовой конкуренции», а не «бескомпромиссной борьбы систем». То же самое (ещё в большей степени!) можно сказать про Южную Корею.И вот даже если мы говорим про тот самый Китай, которым у нас принято сегодня неумеренно восхищаться, то вопросы, тем не менее, остаются. Китайская экономика «росла как на дрожжах» именно в мире, созданном англосаксами. И готовность КНР вот так вот «уйти в свободное плавание»/ «переориентироваться на внутренний рынок» вызывает определённые вопросы. Таки знаете, пропаганда — это одно, реальные геополитические действия — несколько другое.У США есть слишком много ниточек/рычагов давления, начиная с Тайваня. Да, именно, Тайваня, этот остров нужен США для влияния на Китай. У США неплохие позиции в ЮВА, у США (и англосаксов в целом) исторически серьёзное влияние в Индии. И США до сих пор неплохо контролируют международную торговлю и финансы, а вот достижения КНР лежат как раз в сфере производства/международной торговли, что делает их достаточно «чувствительными» к «действиям регулятора». Россия же как раз не нравится Штатам по причине (наряду, конечно, с иными) того, что фактически мало от них зависит. У Китая, как мы понимаем, ситуация несколько иная. То есть если бы в 90-е годы в Россию бы вкладывались Западом гигантские деньги, то сегодня ситуация для России была бы и лучше… и хуже, как ни странно. С экономической точки зрения — безусловно лучше, а вот с точки зрения политической мы бы от Запада зависели бы куда сильнее.Но денег они не дали, а потому «мы маем то, шо маем». Развитие российской экономики пошло «иными»/своими путями. И на Америку мы сегодня (в отличие от КНР/ЕС) завязаны мало/слабо. Такая вот ерунда получилась. Тут нельзя в качестве «шутки юмора» не вспомнить лукашенковскую «переориентацию» на Китай. Причин для смеха минимум две, первая — КНР не интересна далёкая, маленькая, бедная, не имеющая ни ресурсов, ни большого рынка, ни выхода к морю Белоруссия. «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите…».Вторая — китайское руководство никогда не будет ссориться из-за РБ с Соединёнными Штатами Америки. Никогда. На США у них завязаны на несколько порядков большие интересы в экономике. И, как уже было сказано, у США есть отличный рычаг для давления — Тайвань и его политический статус, а Тайвань для Китая — это «суперпроблема» (такую же «суперпроблему» для России пытались сконструировать из Украины). То есть при случае официальному Вашингтону даже не потребуется «заставлять» Китай «сливать» Минск. Прагматичные китайцы в такую глупую (с их точки зрения) драку просто не ввяжутся.В принципе это понятно абсолютно всем (кроме самих белорусов) — и РФ, и ЕС, и США, и КНР… То есть Лукашенко может хоть бесконечно «делать ставку на Китай», самим китайцам это малоинтересно. И да, торговые отношения с ЕС для них тоже на несколько порядков важнее судьбы Полесья. То есть и с Меркель по вопросам политического будущего Минска они «цапаться» не будут. Просто тут кой у кого произошло «опухание политического гондураса», то есть если ранее Минск пытался «решать за Москву», то сейчас подобные попытки делаются в отношении Пекина. Лукашенко пытается решать за Китай, с кем тому дружить и как расставлять геополитические приоритеты.Суверенитет в современном мире определяется достаточно просто: это способность возражать американцам по принципиальным проблемам. Так вот, отвечая на невысказанный вопрос «Чем Россия лучше Украины?», можно сказать что эти две страны расположены на разных оконечностях «шкалы независимости». Украина — де-факто колония, Россия — де-факто наиболее независимое государство на планете.Если кто не помнит, то Сноуден скрывался не в Пекине и не в Берлине. То есть немецкие правозащитники активно предлагали Меркель обеспечить «героическому Сноудену» защиту в Германии, но «тётушка Меркель» загадочно помалкивала. Китай вообще Сноудена проигнорировал. А Госдеп «рвал и метал». То естьместо на планете Земля, где Сноуден мог «перекантоваться», — это Россия. Нет, называйте другие конкурентные площадки, называйте… Единственная страна, которая чётко и однозначно могла сказать официальному Вашингтону «нет», — это Россия. Но не Китай и не Евросоюз.Почему? Не знаю… но таковы грустные геополитические факты. И, как ни странно, что-то подобное имело место быть с гордым и независимым господином Эрдоганом. Когда он обратился к фрау Меркель с просьбой принять в случае чего, то получил отказ. Единственная страна, которая ему помогла в момент (до момента) попытки переворота, — Россия. (Не убоюсь я Госдепа и козней его и его прихвостней!). То есть «титаны» вроде КНР/ЕС и тут пересекаться с официальным (неофициальным) Вашингтоном не захотели. Как-то так получается, панове. Не согласны? Давайте спорить!Парадоксальным образом ни в Киеве, ни в Минске вот этого самого «увидеть» не захотели. То есть нет «пророка в своём отечестве». Хотя как раз того же самого Януковича от верной смерти спасли отнюдь не китайцы, не турки и не немцы (и даже не Грибаускайте!). Единственная страна на «шарике», которая имела возможность его укрыть, — Россия. Почему-то вот этому самому факту уделяется крайне мало внимания, а ведь Милошевич погиб в гаагской тюрьме, Каддафи убили, как и Саддама…Вот даже совсем недавно бывший бразильский президент Лула (который никогда не воевал с Западом) оказался за решёткой… Такие дела. Не простили ему экономического и промышленного рывка Бразилии в «высшую лигу» из Третьего мира, не простили. А ведь он не был «запутинцем». То есть подлинный суверенитет в современном мире — настоящая редкость, и мало кто им обладает. Даже из европейских стран: в своё время по прямому приказу США воздушное пространство Франции было перекрыто для самолёта президента Боливии, а в Австрии его самолёт (по американскому приказу!) обыскали. Такие вот у нас «суверенитеты».Если кто забыл, так в своё время, после «Революции Роз», Россия вполне себе обеспечила безопасность и невыдачу господина Шеварнадзе… И никто всерьёз не ждал, что его отдадут новым властям Грузии. Можно продолжить приводить примеры: когда в феврале 2017 (какая дата, комрады!) восстали «тунеядцы» в Белоруссии-Беларуси, то господин Лукашенко побежал не в Катар и даже не в Шанхай, и не в Словению. Человек, очень похожий на президента Белоруссии, был обнаружен в районе города Сочи. А как же «китайский вектор»? А как же дружба с монархиями Залива? Не-по-ня-тно.Нет, потом он появился в РБ и закатил пафосную речь про «полоцких князей», но это было. Вот про «полоцких князей» многие помнят, а про «побег в Сочи» не очень. А ведь у человека и «багатовекторность», и разные там «ближние и дальние геополитические дуги», и стратегическое партнёрство с Китаем и «особые» отношения с монархами Залива… но как припёрло — побежал почему-то в Сочи, а не в Шанхай… и не в Катар, что характерно… Но почему? А почему не в Словению, например? Там море, там курорт… и не хуже, чем в Сочи!То есть пока «всё хорошо», о России стараются лишний раз не вспоминать, но вот когда приходит пушистый северный зверёк… все сразу вспоминают про «далёкую северную страну». Вот любят ставить на вид «непоставку» С-300 Ирану, однако, однако никто больше даже не хотел рассматривать вопрос сотрудничества с Тегераном по ПВО/АЭС. А альтернативы, собственно говоря, какие? То есть согласно той же официальной версии, принятой во многих странах, в современном мире есть три центра силы: США, ЕС, КНР…Только вот политические реалии почему-то свидетельствуют несколько об ином раскладе сил: из недавних событий — Меркель ездила в СШАосвободить от антироссийских санкций немецкие компании (безуспешно!). То она сама такого решения принять не может. Это, извините,, а не художественный свист про «самый успешный интеграционный проект современности». Любая попытка определить, а ктообладает суверенитетом в современном нам мире, ведёт к весьма невесёлым выводам: немного таких.Из последних новостей: Эквадор решился таки передать Ассанжа британской полиции. Держался долго и держался стойко, но в итоге «слился». А, собственно говоря, что сделал этот самый Ассанж? А Ассанж —это Wikileaks. И знаете, что характерно? Ни Франция, ни Германия ему убежище предоставлять не спешат. То есть вроде как демократия и свобода во все поля… но как-то ни Сноудена, ни Ассанжа никто в Берлине не ждёт и политического убежища им предоставлять не собирается.Много и часто говорится о некоем «европейском проекте», о «европейских ценностях», но нет. Нет им убежища, а это невольно наводит на размышления. Де факто на этой планетевразрез с американской политикой идти не хочет категорически. Так называемых «великодержавных китайцев» господин Трамп буквально «затолкал» в экономическую войну. Они до последнего момента хотели договориться с Америкой. И сейчас как раз товарищ Си выглядит несколько глупо: стратегическая линия на экономическое партнёрство с США с очевидностью потерпела крах.Не видеть очевидного и наглядногокитайской внешней политики может только дилетант, ну, или большинство российских политических обозревателей, описывающих данное противостояние, с их точки зрения Китай — ого-го! Китай велик, могуч и силён! Ура, ура, ура! Грустно разочаровывать товарищей баснописцев, но эпический фейл «красного дракона» замазать очень сложно.Пардон, где, как и когда Китай проявил себя как серьёзная политическая сила? Ещё раз: когда, где и как? Ах, они мягко и незаметно идут к великой китайской цели? Слишком уж мягко и незаметно! В том самом противостоянии «Россия – Запад» Китай как-то большей частью остался в стороне. Зачем? А чтобы не иметь проблем с США. И это «великая держава»? После чего герр Трамп со всем присущим американцам цинизмом объявил Китаю экономическую войну. Обойдясь с «великим драконом» как с нашкодившим щенком.И опять раздаются крики, что в экономической войне непременно победит Китай… Китай велик и непобедим… Автор не является «экспертом» по Дальнему Востоку, но реальная китайская политика в момент сирийско-украинского конфликта полностью дезавуирует его некую «великодержавность». Своей ярко выраженной чёткой позиции у китайцев по факту не оказалось. В момент глобального политического кризиса они продолжали «шить и продавать джинсы» тем, кто за это платит. После чего и сами элегантнейшим образом попали под раздачу…Саечка за испуг… В том, что китайцы способны «шить и продавать джинсы в астрономических количествах», мы уже убедились, а вот в том, что они в состоянии формировать и продвигать глобальную политику, существуют определённые серьёзные сомнения. И чем дальше, тем серьёзней. Можно бесконечно надувать щёки и делать большие глаза и на что-то там загадочно намекать…Но таки, знаете, с определённого момента начинают расти «сурьёзные» сомнения в вышесказанном. Слишком уж хорошо «замаскировались» товарищи китайцы. Они делали всё, чтобы не разгневать Америку… и вот такой афронт. Трамп даже не стал с ними церемониться: ультиматум и война…ЕС и Меркель попали ещё жёстче: они вроде как «союзники» и они вроде как должны действовать «сообща», и именно действуя сообща Меркель рвала экономические связи ЕС-РФ… в результате Европа потеряла десятки миллиардов евро, а потом в Меркель полетели карамельки от «светоча мировой демократии». Там «дизельгейт» ещё был в США, и ряд немецких топ-менеджеров пошли под суд. А Трамп (наш человек!) заявил что его не устраивают «мерсы» на 5-ой авеню… То есть где она, самостоятельная внешняя политика ЕС? Поднимите мне глаза и укажите её… Там ещё было нашествие миллионов беженцев на Европу… Много чего было.Странное дело (практически как с Китаем), все видят некую единую Европу, некий европейский центр силы и принятия решений… Некую глобальную силу видят. А потом начинает твориться всякая откровенная ерунда. А по сути дела, реально серьёзные решения люди как в Берлине, так и в Пекине принимали с оглядкой на США. Да, Китай собачится со Штатами из-за островов там всяких в Южно-Китайском море… но это как раз с подачи американцев…Люди (в ЕС/КНР) активно добивались успеха в рамках Pax Americana, но тут пришёл Трамп и всё «расфигачил». Теперь и те и другие находятся в лёгкой прострации и мучительно соображают, как им жить дальше. По каким-то серьёзным причинам Трампу и тем кто за ним стоит, стал неинтересен Pax Americana в том виде, в котором он до того существовал, беда в том, что и «великий Китай», и «амбициозная Европа – крупнейший рынок» к такому развороту событий оказались совсем не готовы.Когда великий и ужасный Обама вводил санкции против реваншистской России с целью порвать в клочья её экономику, то рядом с ним стояла Ангела Меркель. Ну, и чего вы от нас сейчас хотите? Поддержки? Серьёзно? Строительство Северного Потока – 2 объясняется не желанием дружить с Россией, а шкурными интересами самих европейцев — не более и не менее. Радоваться тут особо нечему.А что сделал Китай в момент возврата Крыма и введения санкций? Китай, конечно, санкций не ввёл (мы тоже не введём!),референдум в Крыму не признал и бизнес-контакты с российскими предприятиями/банками, попавшими под санкции Госдепа, ограничил. Такие дела. Сила Сибири — геополитический аналог Северного Потока (1/2). Не больше и не меньше. То есть и тут Китай не на стороне России, а тупо защищает свои шкурные интересы по обеспечению громадного населения/промышленности энергоресурсами. Ну, и где же тут геополитика? Покажите мне её. Я её не наблюдаю.Имеет место быть мелкое соглашательство и конформизм. Столько в России было сказано и написано про Большой Китай. А по факту всё выглядит достаточно скучно и убого: нашить побольше рубашек, продать их в Америку, получить за них доллары, доллары сложить в кубышку. Вот и весь «Великий Китай». При принятии кардинальных решений по сирийско-украинскому кризису в Пекине решающую роль сыграло то что: а) Америка — важнейший рынок для Китай б) мировая банковско-финансовая система основанная на долларе и контролируемая ФРС — это сила.Поэтому КНР не поддержала Россию практически никак. А теперь у китайцев большие проблемы и они громко кричат и зовут всех на помощь. Я вот таки устал от многозначительных намёков и надутых щёк по поводу китайской мощи. Что-то «затаившийся дракон» слишком уж хорошо затаился… Он вообще способен на решительные действия?Южно-Китайское море и конфликты вокруг намывных островов — это вынужденная для КНР ситуация — иначе никак, иначе китайская торговля морем под угрозой, причём прямо у берегов «Великого Китая», то же самое касается конфликта с Японией по поводу островов Сенкаку/Дяоюйдао — ситуация для Китая неприятная и ему, по факту, навязанная. Практически то же самое касается конфликта вокруг С. Кореи. То есть и там, и там, и там китайское руководство не столько занимается геополитикой, сколько решает свои шкурные вопросы. Что вообще сделал Китай в ходе острой фазы конфликта на Ближнем/Среднем Востоке, на Украине? Великий Китай, восходящая суперзвезда мировой геополитики? Ау, Китай!Собственно говоря, в чём заключается чёткая китайская позиция по Крыму/Донбассу? Я могу узнать? Как выглядит китайская оценка «Арабской весны» и гражданской войны в Сирии? Загадочное молчание в ответ. Геополитика не требует по первому свистку бросаться в драку, но слишком затянувшаяся тишина заставляет невольно задуматься: а способен ли Китай вообще формировать и проводить самостоятельную глобальную внешнюю политику? Пока для автора это не очевидно. «Торговля рубашками и джинсами», даже в планетарном масштабе — это одно, а геополитика — нечто совсем иное.. Тому, кто не понимает иронию этого выражения, достаточно посмотреть на «глобальную политику» Меркель/Си. Просто одна держит «автосалон», а второй как раз «галантерейную лавку»… Но оба хотят торговать, и в этом видят цель и смысл жизни. И в сложной ситуации на первый план выходит их желание сбывать «самодвижущиеся экипажи» и «кружевные панталоны». Политика? Какая политика?И тут на их беду во главе «Разюнайтед стейтс оф Америка» возник ещё один… торговец-шоумен… И начался на планете сущий кавардак. Логика, что «деньги решают всё», по факту весьма и весьма ограниченна (Сравните: огонь и топор — хорошие слуги, но плохие хозяева, т.е. насилие может быть средством политики, но не её). Торгово-промышленное мышление имеет место быть, но по своему уровню несопоставимо с мышлением политическим. Встречал «гениальное» обоснование политики ЕС в отношении США/РФ как результат простого сопоставления объёмов торговли с двумя контрагентами. Европейский политик просто сравнивает две цифры (в бухгалтерской книге?). И делает далеко идущие выводы. Господин Буонасье, возглавь он Францию вместо кардинала, наверняка рассуждал бы примерно так же, но, к несчастью, мировой державой нельзя управлять как галантерейной лавкой.В чёмотличие позиции ЕС по Украине/Крыму/Донбассу от американской? Объяснить можете? В чём кардинальное отличие позиции Пекина от позиции Вашингтона по вопросу признания Крыма российским? Вот так если отбросить «намёки и экивоки», — прямо, честно и конкретно? Я понимаю, у людей серьёзный бизнес с Америкой и они не хотят с ней «цапаться». И ЕС, и КНР (!) учли американские санкционные списки при работе с российскими контрагентами… И тут такой афронт… И сегодня как из Берлина, так и из Пекина (!) раздаётся классическое украинское: «Ну як же так? А нас то за шо?»Проблема современной геополитики как раз в этом: в чисто торгашеском подходе, люди пытаются всё мерить/понимать исключительно через столбики банковско-биржевых циферок. Остальное им не интересно. Мсье Буонасье, ах мсье Буонасье, у него теперь столько денег, что он мог бы спать с королевой Франции, не будь он хроническим импотентом. Как «чистый монетаризм» доказал свою ограниченность и бесперспективность в экономике, так и чисто «коммерческий» подход к геополитике объясняет её сегодняшний глухой и абсолютный тупик.А суть современного противостояния США-ЕС-КНР можно объяснить и так: эпическая битва торговцев, лупцующих друг друга увесистыми конторскими книгами. Именно поэтому СЯС РФ ими де факто никак не учитываются: в их модели мира как большого рынка это просто не может быть прописано.Статьи из этой серии:[leech=https://topwar.ru/124252-nepravilnye-turbiny-v-krymu-i-prochie-nepriyatnosti.html]