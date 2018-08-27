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Не имеющая аналогов: Самая северная российская база раскрывает секреты

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Таких мест на Земле нет больше нигде. Чтобы в краю бескрайних льдов, на земле белых медведей, в эпицентре бесконечных снежных метелей появился по-настоящему крупный очаг цивилизации – уникальное явление.

Самая северная на планете погранзастава, самый северный на планете храм, самый северный аэродром и самая северная военная база. Где впервые в истории человечества в условиях высоких широт создан такой комфорт, какого и на материке не везде можно встретить. Где стандартный "набор", вроде бани, библиотеки и спортзала, размещен не в тесных коробках с окнами-бойницами, а в просторных залах с панорамным остеклением.

Все северные страны, такие как США, Канада, Норвегия, не имеют подобных военных баз. Есть приполярные и полярные станции, которые по совместительству выполняют "заказы" Министерств обороны этих стран, однако полноценных военных объектов капитального строительства нет ни у кого.


"Арктический трилистник" поистине уникальная база. Она имеет целый комплекс различных военных объектов и систем, а запас продовольствия, хранящийся здесь, способен обеспечить весь личный состав качественным питанием на срок до 1,5 лет.

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25 комментариев
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  1. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 18:46
    +1
    Интересно, а чем продиктована такая планировка? Коэффициент формы просто зашкаливает...
    Ну не кажется она слишком энергоэффективной!
    1. татарин 174 Офлайн
      татарин 174 Сегодня, 18:50
      +4
      Планировка видимо хорошо продумана, ведь там бывает, что несколько дней на улицу носа не высунешь, всё связано переходами и это правильно. Люди и техника в таких условиях должны быть в тепле. Да и хватит бараки строить.
    2. bessonov932 Онлайн
      bessonov932 Сегодня, 18:56
      -5
      Понты, камрад! Исключительно понты. Посмотрите фильм - там об этом предельно откровенно: разработчики набросали исключительно фантазийный "космический" эскиз, а заказчик принял буквально)))
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 19:02
        +3
        Не имеющая аналогов
        тот случай,когда не поспоришь.
      2. Dart2027 Офлайн
        Dart2027 Сегодня, 19:12
        +2
        Цитата: bessonov932
        Понты, камрад! Исключительно понты.

        А по существу?
        1. bessonov932 Онлайн
          bessonov932 Сегодня, 20:01
          -2
          Фильм внимательно посмотрите!
          1. Dart2027 Офлайн
            Dart2027 Сегодня, 22:27
            0
            Цитата: bessonov932
            Фильм внимательно

            Что конкретно? Задание построить "удобное, красивое"?
            И что с того? Нужно было строить убого и страшно? По
      3. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 20:04
        +5
        Почему понты?Наши воины должны служить с удобствами,а формы строения не должны давить на психику своим барачным внешним видом.Пусть будет нечто космическое.
        1. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 21:09
          0
          Да причём тут барачный вид?
          Просто в условиях крайнего севера слишком большое отношение площади ограждающих конструкций чревато избыточными теплопотерями, что в мирное время элементарно дорого, а в военное может оказаться прямой угрозой живучести. Шарики тут как раз вполне в тему, а вот раскоряка посерёдке - не очень.
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 21:12
            0
            Да, надо было строить иглу. Из снега. wink
    3. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 19:15
      -1
      Цитата: kakvastam
      Интересно, а чем продиктована такая планировка? Коэффициент формы просто зашкаливает...

      "Распластавшийся таракан". По-моему, довольно устойчиво. По крайней мере, жизненно важная часть комплекса.
    4. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 19:16
      +1
      А у меня вопрос, зачем наземная погранзастава в Арктике ? где выжить и пройти может только белый медведь ? Разве при современных методах радиолокационного наблюдения это не проще сделать с побережья материка ? опять же менее затратно будет. Может норги, американцы и канадцы это раньше усвоили и не занимаются гигантоманией.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 20:09
        +7
        Дело не в гигантомании.А в расчете что с Россией в Арктике покончено в 90-х.И соответственно там нет и натовцев.Погодите,они туда вернутся,когда дойдет что упустили.Были базы и в Гренландии и в Канаде.
    5. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: kakvastam
      Интересно, а чем продиктована такая планировка? Коэффициент формы просто зашкаливает...

      Приведу цитату Вячеслава Шпаковского(Калибр)
      Почему «брошка-трилобит» нарисована Ангусом МакБрпайдом на груди у скандинавской женщины? А потому, что в этом месте такие броши были найдены в целом ряде погребений!
      Статья на ВО от 25 августа "Если вы хотите написать в издательство «Оспрей»…" Интересное совпадение.
      По поводу вкладывания денег в такие базы - уж очень она легко уничтожаемая. Присутствие в Арктике (а оно должно быть!) можно было обозначить дешевле. Хотя.... при наличии ЯО с Севера на нас никто не попрет. request
      1. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 19:28
        +8
        Цитата: Ингвар 72
        Присутствие в Арктике (а оно должно быть!) можно было обозначить дешевле.

        Две теплушки, один бойлер и лазарет для обмороженных?
        Арктика - наше вложение в будущее (и возможное поле боя за её богатейшие, едва тронутые человечеством до сих пор, ресурсы). Пожалуй, это вообще чуть ли не единственная госпрограмма, которую лично я одобряю целиком (как и создание очень недешёвой арктической техники и подготовку арктических войск).
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 19:42
          0
          пардоньте, Админы, а почему у меня в "профиле",американская штурмовая винтовка ?
          1. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 21:05
            +2
            Цитата: андрей юрьевич
            пардоньте, Админы, а почему у меня в "профиле",американская штурмовая винтовка ?

            Сейчас ещё выяснится, что она по уголовному делу проходит по "макрухе" winked
          2. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 21:20
            0
            Цитата: андрей юрьевич
            пардоньте, Админы, а почему у меня в "профиле",американская штурмовая винтовка ?

            Это чтоб не забывали, как пользоваться трофейным оружием. wink
  2. sa-ag Офлайн
    sa-ag Сегодня, 18:56
    -1
    Все северные страны, такие как США, Канада, Норвегия, не имеют подобных военных баз. Есть приполярные и полярные станции, которые по совместительству выполняют "заказы" Министерств обороны этих стран, однако полноценных военных объектов капитального строительства нет ни у кого


    Авиабаза Ту́ле (Питуффик; Thule Air Base, Pituffik Airport; IATA: THU, ICAO: BGTL) — авиабаза США на севере Гренландии, находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в её состав, а является невключённой территорией Гренландии. Является самой северной авиабазой США, находясь в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса.
    1. Комментарий был удален.
      1. sa-ag Офлайн
        sa-ag Сегодня, 19:12
        -5
        И чем вам она не нравится, она есть, это факт, а не реклама, тогда как в статье говорится что ни у кого баз в заполярье нет, опять электорату уря-лапшу вешают
        1. Комментарий был удален.
        2. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 19:28
          +1
          Цитата: sa-ag
          -1
          И чем вам она не нравится, она есть, это факт,

          один строительный вагончик-база ? wassat если им верить,то у них и на Луне "база" есть...(флаК же воткнули,в мягкий,плодородный лунный перегной) lol
        3. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 19:36
          0
          После аварии в52 с ядерным оружием и дикой экологической катастрофой после,по моему туда тупо всех на ссылку отправляли. Я точно не помню,но там 4 бомбы же того...?
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 21:30
            0
            cariperpaint , на кого работаете? Госдеп? пентагон? ЦРУ? wink
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 19:44
      +4
      Цитата: sa-ag
      Авиабаза Ту́ле (Питуффик; Thule Air Base, Pituffik Airport; IATA: THU, ICAO: BGTL) — авиабаза США на севере Гренландии, находится на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в её состав, а является невключённой территорией Гренландии. Является самой северной авиабазой США, находясь в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса.

      Вы климат Гренландии хотя бы раз с арктическим не пробовали сравнить? Если нет - пора самообразовываться. Даже в упоминаемом вами Питуффике средняя температура января всего-то около -27 по Цельсию. А в Сибире у нас есть города (и военные базы недалече) где и похолоднее. Ещё со времён СССР.
      1. Dart2027 Офлайн
        Dart2027 Сегодня, 22:30
        0
        Цитата: Kuroneko
        Вы климат Гренландии хотя бы раз с арктическим не пробовали сравнить?

        А зачем? Ведь для некоторых главное высмеять достижение, а остальное уже неважно.