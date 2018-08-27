Видео Не имеющая аналогов: Самая северная российская база раскрывает секреты Сегодня, 18:24 25

Таких мест на Земле нет больше нигде. Чтобы в краю бескрайних льдов, на земле белых медведей, в эпицентре бесконечных снежных метелей появился по-настоящему крупный очаг цивилизации – уникальное явление.



Самая северная на планете погранзастава, самый северный на планете храм, самый северный аэродром и самая северная военная база. Где впервые в истории человечества в условиях высоких широт создан такой комфорт, какого и на материке не везде можно встретить. Где стандартный "набор", вроде бани, библиотеки и спортзала, размещен не в тесных коробках с окнами-бойницами, а в просторных залах с панорамным остеклением.



Все северные страны, такие как США, Канада, Норвегия, не имеют подобных военных баз. Есть приполярные и полярные станции, которые по совместительству выполняют "заказы" Министерств обороны этих стран, однако полноценных военных объектов капитального строительства нет ни у кого.





"Арктический трилистник" поистине уникальная база. Она имеет целый комплекс различных военных объектов и систем, а запас продовольствия, хранящийся здесь, способен обеспечить весь личный состав качественным питанием на срок до 1,5 лет.



