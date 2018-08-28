Видео Пистолет АПБ: мечта любого спецназовца Сегодня, 08:00 0

Потребность в оружии, способном бесшумно убивать, появилась у людей со времен появления человечества. Но, если на ранних этапах истории оружие само по себе было бесшумным, то с появлением огнестрельного изобретателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать его бесшумным.



В наше время высоких технологий, основными пользователями бесшумным оружием являются силы специального назначения. Нужно ли говорить, что помимо этого пистолет с глушителем стал отдельным актером боевиков и желанной игрушкой каждого мужчины?



Пистолет АПБ (автоматический пистолет бесшумный) является одним из лучших образцов, созданных советской оружейной школой. Он был разработан, испытан и принят на вооружение Советской Армией в 1972 году. Основой для нового пистолета послужил пистолет Стечкина, достоинства которого к тому времени успели оценить бойцы специальных подразделений.





На сегодняшний день в российской армии имеются образцы бесшумных пистолетов, показатели которых по глушению звука гораздо выше, чем у АПБ. Однако, «старичок» до сих пор пользуется популярностью в силовых подразделениях за счет высокой кучности стрельбы, которая достигается из-за небольшого баллистического импульса.



На видео военкор Семен Пегов знакомит зрителей с особенностями стрельбы из знаменитого пистолета.



