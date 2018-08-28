Сурков в Цхинвале напомнил Киеву и Вашингтону о последствиях агрессии

Участвуя в торжествах, прошедших в Цхинвале и посвященных десятилетию признания Россией независимости Республики Южная Осетия, помощник Президента России выступил с заявлением, которое явно не назовешь просто протокольным.Перечисляя значительные достижения Республики за прошедшее десятилетие, он особо отметил огромное значение признания Цхинвалом независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, которое оказало им уникальную поддержку во всех сферах жизнедеятельности в условиях блокады со стороны Украины.«Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР. Это был не просто символический жест, ведь признание — это гораздо больше. Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих Республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим», — цитирует слова Суркова агентство ТАСС.Напомним, что Республика Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают молодые государства в борьбе за права и свободу. На сегодняшний день между Республиками заключены договоры в различных сферах деятельности.Вернувшись к этому событию четырехлетней давности, отметим, что при всем мужестве руководства РЮО, решение о признании ЛДНР, вне всякого сомнения, было согласовано с Кремлем, и помимо упомянутых Владиславом Сурковым задач, являлось важным элементом сдерживания агрессии киевской хунты против Народных Республик. Поскольку тесная связь и политическое взаимодействие Южной Осетии с Россией несомненны, этот шаг Цхинвала вполне отчетливо намекал на то, что далее может последовать признание ЛДНР уже Москвой. Что в свою очередь означает прямую и открытую помощь Донбассу, в том числе и военную.Так что признание Южной Осетией Народных Республик, сыграло свою роль, в числе прочих мероприятий по снижению интенсивности боевых действий в Донбассе.Можно не сомневаться, что помощник Президента России совсем не случайно и не просто так сделал акцент на этом дипломатическом событии 2014 года, дав ему высочайшую оценку не только политическую, но и нравственную.Если учесь, что Владислав Сурков является ответственным не только за контакты с Народными Республиками и политику нашей страны на украинском направлении, но и представляет позицию Москвы на соответствующих встречах с представителями Вашингтона (ранее это была Виктория Нуланд, теперь это Курт Волкер).Напомним, что последняя встреча помощника Президента РФ со специальным представителем госдепа США состоялась в январе текущего года, после чего они более не проводились. Несколько раз Волкер, выступая в СМИ, заявлял, что контакты заморожены российской стороной, в то время как он к ним готов. Между тем, российские СМИ, со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщали о том, что продолжение встреч признано нецелесообразным из-за неконструктивного поведения американского представителя. Курт Волкер не раз совершал поступки и делал заявления, никоим образом не соответствующие статусу не то что посредника, но и переговорщика.В частности, он отказывал в субъектности, и в каких либо правах народу Донбасса, и явно подталкивал Киев к эскалации насилия.Однако на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты Волкера – Суркова будут возобновлены в ближайшем будущем, чтобы стороны могли бы обменяться оценками происходящего.При этом замглавы МИД России Сергей Рябков уже после выступления Сергея Лаврова в интервью журналу «Международная жизнь» дал следующую оценку действиям Волкера: «Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля. Это все показатель того, насколько американцы в рамках своей линии на давление, на принятие односторонних мер отвыкли от компромисса как метода решения проблем».То есть, хотя контакты и планируется возобновить, Москва дает понять, что особых надежд на конструктивную позицию визави, и на их способность к поиску компромисса нет. А раз американцы не готовы искать приемлемые для обеих сторон варианты решения проблемы, то на их давление Россия будет отвечать аналогичным образом.Вне зависимости от того, возобновятся ли встречи представителей США и России, своим выступлением 26 августа Владислав Сурков не намекает, а говорит практически открытым текстом, что признание Россией суверенитета Народных Республик лишь вопрос времени.Он отметил, что помимо символического (и политического) значения, признание независимости еще и важный инструмент по противодействию враждебных и преступных действий Киева. Когда он будет пущен в ход? Можно не сомневаться, что это произойдет тогда, когда это будет необходимо, а иные способы влиять на ситуацию исчерпаны, или не достаточно эффективны.Ведь и готовность признать независимость – тоже серьезный рычаг для давления на Киев и Запад, который работает, пока независимость не признана. После чего потребуются уже более сильные «лекарства».Тот факт, что речь Суркова прозвучала именно в Цхинвале, тоже не случайно. Ведь акт признания независимости Южной Осетии и Абхазии неразрывно связан и в мировом общественном сознании, а теперь и в истории с событиями августовской войны и операции ВС России по принуждению режима Саакашвили к миру. Кроме того, в ходе этой операции были освобождены и возвращены под контроль законных владельцев территории Республик, ранее оккупированные и удерживаемые Гррузией – восточная часть Ленингорского района и верхняя часть Кодорского ущелья.После признания независимости РЮО и Абхазии, эти страны были вполне официально взяты под защиту Российской Армии, что исключило даже возможность возобновления агрессивных поползновений Тбилиси. Теперь им земли осетин и абхазов только в бинокль рассматривать.То, что Россия не при каких обстоятельствах не оставит молодые государства, подтвердил Сурков и в своем выступлении.«Южная Осетия может неизменно рассчитывать на всемерную помощь и содействие Российской Федерации», — подчеркнул помощник Президента.То есть полномочный представитель Кремля в очередной раз напомнил, что результатом агрессии против тех, кому покровительствует Москва, является принуждение к миру, затем признание независимости Республик и возвращение отторгнутых у них территорий. Затем развертывание военных баз и обеспечение их безопасности. Кому нужно, тот все понял.Немаловажным моментом является и то, что ранее Сурков избегал однозначных и резких заявлений, к чему его обязывали возложенные на него функции переговорщика. Что в значительной степени способствовало тому, что у алармистов помощник Президента получил статус «главного по «сливу» Донбасса».Однако, как мы видим, при таких партнерах по переговорам, с которыми ему пришлось работать, подобная умеренность оказалась совершенно излишней. И была, соответственно, отброшена.Сегодня кое-кто в сети пытается иронизировать по поводу того, что высший государственный чиновник заявляя: «Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР», тем самым говорит, что аналогичных качеств не хватило у Российской Федерации.Но сарказм тут едва ли уместен, если учесть, что данный акт Цхинвала есть ни что иное, как предварительное признание ЛДНР Москвой. А тот факт, что помощник Президента заговорил об этом, свидетельствует, что и окончательное признание Народных Республик не за горами.