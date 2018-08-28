Аналитика

Сурков в Цхинвале напомнил Киеву и Вашингтону о последствиях агрессии

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Участвуя в торжествах, прошедших в Цхинвале и посвященных десятилетию признания Россией независимости Республики Южная Осетия, помощник Президента России выступил с заявлением, которое явно не назовешь просто протокольным.


Перечисляя значительные достижения Республики за прошедшее десятилетие, он особо отметил огромное значение признания Цхинвалом независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, которое оказало им уникальную поддержку во всех сферах жизнедеятельности в условиях блокады со стороны Украины.

«Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР. Это был не просто символический жест, ведь признание — это гораздо больше. Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих Республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим», — цитирует слова Суркова агентство ТАСС.


Сурков в Цхинвале напомнил Киеву и Вашингтону о последствиях агрессии


Напомним, что Республика Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость ДНР и ЛНР. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают молодые государства в борьбе за права и свободу. На сегодняшний день между Республиками заключены договоры в различных сферах деятельности.

Вернувшись к этому событию четырехлетней давности, отметим, что при всем мужестве руководства РЮО, решение о признании ЛДНР, вне всякого сомнения, было согласовано с Кремлем, и помимо упомянутых Владиславом Сурковым задач, являлось важным элементом сдерживания агрессии киевской хунты против Народных Республик. Поскольку тесная связь и политическое взаимодействие Южной Осетии с Россией несомненны, этот шаг Цхинвала вполне отчетливо намекал на то, что далее может последовать признание ЛДНР уже Москвой. Что в свою очередь означает прямую и открытую помощь Донбассу, в том числе и военную.

Так что признание Южной Осетией Народных Республик, сыграло свою роль, в числе прочих мероприятий по снижению интенсивности боевых действий в Донбассе.



Можно не сомневаться, что помощник Президента России совсем не случайно и не просто так сделал акцент на этом дипломатическом событии 2014 года, дав ему высочайшую оценку не только политическую, но и нравственную.

Если учесь, что Владислав Сурков является ответственным не только за контакты с Народными Республиками и политику нашей страны на украинском направлении, но и представляет позицию Москвы на соответствующих встречах с представителями Вашингтона (ранее это была Виктория Нуланд, теперь это Курт Волкер).



Напомним, что последняя встреча помощника Президента РФ со специальным представителем госдепа США состоялась в январе текущего года, после чего они более не проводились. Несколько раз Волкер, выступая в СМИ, заявлял, что контакты заморожены российской стороной, в то время как он к ним готов. Между тем, российские СМИ, со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщали о том, что продолжение встреч признано нецелесообразным из-за неконструктивного поведения американского представителя. Курт Волкер не раз совершал поступки и делал заявления, никоим образом не соответствующие статусу не то что посредника, но и переговорщика.

В частности, он отказывал в субъектности, и в каких либо правах народу Донбасса, и явно подталкивал Киев к эскалации насилия.


Однако на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты Волкера – Суркова будут возобновлены в ближайшем будущем, чтобы стороны могли бы обменяться оценками происходящего.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков уже после выступления Сергея Лаврова в интервью журналу «Международная жизнь» дал следующую оценку действиям Волкера: «Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля. Это все показатель того, насколько американцы в рамках своей линии на давление, на принятие односторонних мер отвыкли от компромисса как метода решения проблем».

То есть, хотя контакты и планируется возобновить, Москва дает понять, что особых надежд на конструктивную позицию визави, и на их способность к поиску компромисса нет. А раз американцы не готовы искать приемлемые для обеих сторон варианты решения проблемы, то на их давление Россия будет отвечать аналогичным образом.

Вне зависимости от того, возобновятся ли встречи представителей США и России, своим выступлением 26 августа Владислав Сурков не намекает, а говорит практически открытым текстом, что признание Россией суверенитета Народных Республик лишь вопрос времени.

Он отметил, что помимо символического (и политического) значения, признание независимости еще и важный инструмент по противодействию враждебных и преступных действий Киева. Когда он будет пущен в ход? Можно не сомневаться, что это произойдет тогда, когда это будет необходимо, а иные способы влиять на ситуацию исчерпаны, или не достаточно эффективны.


Ведь и готовность признать независимость – тоже серьезный рычаг для давления на Киев и Запад, который работает, пока независимость не признана. После чего потребуются уже более сильные «лекарства».


Тот факт, что речь Суркова прозвучала именно в Цхинвале, тоже не случайно. Ведь акт признания независимости Южной Осетии и Абхазии неразрывно связан и в мировом общественном сознании, а теперь и в истории с событиями августовской войны и операции ВС России по принуждению режима Саакашвили к миру. Кроме того, в ходе этой операции были освобождены и возвращены под контроль законных владельцев территории Республик, ранее оккупированные и удерживаемые Гррузией – восточная часть Ленингорского района и верхняя часть Кодорского ущелья.



После признания независимости РЮО и Абхазии, эти страны были вполне официально взяты под защиту Российской Армии, что исключило даже возможность возобновления агрессивных поползновений Тбилиси. Теперь им земли осетин и абхазов только в бинокль рассматривать.

То, что Россия не при каких обстоятельствах не оставит молодые государства, подтвердил Сурков и в своем выступлении.

«Южная Осетия может неизменно рассчитывать на всемерную помощь и содействие Российской Федерации», — подчеркнул помощник Президента.

То есть полномочный представитель Кремля в очередной раз напомнил, что результатом агрессии против тех, кому покровительствует Москва, является принуждение к миру, затем признание независимости Республик и возвращение отторгнутых у них территорий. Затем развертывание военных баз и обеспечение их безопасности. Кому нужно, тот все понял.


Немаловажным моментом является и то, что ранее Сурков избегал однозначных и резких заявлений, к чему его обязывали возложенные на него функции переговорщика. Что в значительной степени способствовало тому, что у алармистов помощник Президента получил статус «главного по «сливу» Донбасса».

Однако, как мы видим, при таких партнерах по переговорам, с которыми ему пришлось работать, подобная умеренность оказалась совершенно излишней. И была, соответственно, отброшена.

Сегодня кое-кто в сети пытается иронизировать по поводу того, что высший государственный чиновник заявляя: «Южная Осетия является единственным государством, у которого хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать ДНР и ЛНР», тем самым говорит, что аналогичных качеств не хватило у Российской Федерации.



Но сарказм тут едва ли уместен, если учесть, что данный акт Цхинвала есть ни что иное, как предварительное признание ЛДНР Москвой. А тот факт, что помощник Президента заговорил об этом, свидетельствует, что и окончательное признание Народных Республик не за горами.
Автор:
Борис Джерелиевский
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17 комментариев
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 15:09
    +3
    ИМХО признание независимости будет. Или на НГ или вначале 2019 года, когда санкции вступят в полную силу и уже хуже от этого не станет.
    1. olegfbi Офлайн
      olegfbi Сегодня, 16:01
      0
      Вот так быстро, скорее всего, не будет но то что независимость ЛДНР будет признана не составляет сомнений.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:48
        0
        своим выступлением 26 августа Владислав Сурков не намекает, а говорит практически открытым текстом, что признание Россией суверенитета Народных Республик лишь вопрос времени.
        -----------------------------
        С первого дня независимости нужно было признать суверенитет ЛДНР, а не тянуть кота за хвост! Осетинам РЕСПЕКТ!
    2. iaroslav.mudryi Офлайн
      iaroslav.mudryi Сегодня, 16:36
      0
      Важно, чтобы признание республик произошло не по нынешней линии разграничения, а по административным границам Луганской и Донецкой областей.
      1. Мих1974 Онлайн
        Мих1974 Сегодня, 17:24
        0
        Так в статье же указано - "возвращение ранее отторгнутых территорий". То есть однозначно в "процессе принуждени" к миру, вломят укровермахту так что сам до киева добежит, а ЛДНР как минимум смогут вернуть сейчас оккупированные части областей. Встает только вопрос - хватит ли сил у ЛДНР "взять" больше например Одессу и/или Харьков с Днепропетровском или пока не хватит. Явно будет вариант Осетии "признаем независимость" feel , открваем границу "для помощи" но без полного соц.пакета российского. То есть - сами работайте и не воруйте и сройте у себя свой маленький рай. good
  2. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 15:11
    +5
    Движение поступательное! Это факт.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:01
      0
      Гум конвои РФ отправляет, российские добровольцы также воюют за независимость ЛДНР, а независимость ЛДНР РФ не признает, как-то странно получается...
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 15:12
    +4
    Кого и когда останавливала такая мелочь, что в прошлый раз ему по рогам настучали? Не прибили, значит можно ещё раз попробовать.
    Отмороженных на всю голову только в асфаль, больше ничего их не останавливает.
  4. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 15:34
    0
    Смешно это даже комментировать.... типа "негласное" "признание" Новороссии- господи, ну что за бред... а слабо это все(признание Новороссии) в ООН и прочих международных структурах объявить? В "топку". negative
    1. olegfbi Офлайн
      olegfbi Сегодня, 15:59
      -2
      Я Вам так скажу, НЕ надо пытаться троллить.
      Большая политика состоит из малых нюансов и недомолвок.
      А если чего не понимаете и\или не знаете, так лучше промолчите и за умного сойдёте.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 16:17
      +1
      Дипломатия штука не всем понятная. Как и ее язык. Открытым текстом они не говорят. Традиции древние и думаю еще сотни лет не поменяются. Те кто умеют их читать,думаю более правильно все говорят
    3. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:17
      +3
      Ага, чего в Осетии не объявить - вот если бы он объявил это на встрече с тем же Волкером fellow А так все это похоже на радостные крики местных ура-патриотов, по поводу каких нибудь случайных изображений западных каналов с Крымом в составе РФ, или посещений Крыма какими-нибудь депутатами из ЕС, типа вон мол - скоро и признание будет, надо только еще чуть потерпеть и у цивилизованного мира откроются глаза wassat
  5. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 15:54
    +1
    Немаловажным моментом является и то, что ранее Сурков избегал однозначных и резких заявлений, к чему его обязывали возложенные на него функции переговорщика. Что в значительной степени способствовало тому, что у алармистов помощник Президента получил статус «главного по «сливу» Донбасса».

    Однако, как мы видим, при таких партнерах по переговорам, с которыми ему пришлось работать, подобная умеренность оказалась совершенно излишней. И была, соответственно, отброшена.

    с волками жить... в общем все продолжение знают.
    а по нашему, вцепиться в глотку и не отпускать
    1. iaroslav.mudryi Офлайн
      iaroslav.mudryi Сегодня, 16:26
      +1
      уточню: с волкерами жить....
  6. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 16:52
    0
    Киев разрывает договор с РФ одружбе и сотрудничестве... Я не пойму , что за дипломатия когда одному можно все , а другой чего то боится? Чем так нас Украина напугала, что мы не можем признать ЛДНР ? Ну объясните , я и правда не понимаю. почему ЮО не побоялась, и что же нас останавливает?
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:21
    0
    Все эти заявления выстроены в "югославской" парадиме. Все постсоветские территории являются утраченными территориями СССР, вместо реального объединения бывшей страны мы играем в "протектораты" и "независимые республики". Люди в ЮО, в ЛДНР ездят с региональным и российским флагом, на фото к статье, например. То есть признают себя частью России, тем более экономически это так и есть. Но вместо этого мы машем "нейтральным флагом", чтобы не дай Бог санкций не наложили. Это страусиная оборонческая политика.
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:23
    0
    Цитата: Николай Николаевич
    Чем так нас Украина напугала, что мы не можем признать ЛДНР ? Ну объясните , я и правда не понимаю. почему ЮО не побоялась, и что же нас останавливает?

    -------------------------
    Боязнь санкций, которые все равно наложат, оборонительная дипломатическая политика, нежелание возвращать утраченные территории СССР, хотя Россия-его полноправный правопреемник. Это рефлексия нашей "элиты" и ничего больше. Не берите в голову. А Украина играет роль шкета, за которого якобы будет впрягаться братва из подворотни.