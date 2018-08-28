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«Ростех» шокировал способностями экзоскелета будущего

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Всего через 7 лет будущее станет реальностью, а военные получат экипировку, в которой боец будет практически неуязвим. Технологии, способные превратить солдата в настоящую машину, начали разрабатываться еще в начале «нулевых» годов.

Тогда новейшая экипировка для военнослужащих получила свое название — «Ратник», а в 2014 году Минобороны подписало трехлетний контракт на ее поставку в вооруженные силы России.




Сегодня в комплект входит стрелковое оружие, включающее полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления, рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и многое другое.

Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.

В усовершенствованной версии «Ратник-3», которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.

На сегодняшний день в результате испытаний стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой.
Автор:
Олег Орлов
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45 комментариев
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  1. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 10:03
    +5
    Молодцы!!!
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:25
      +6
      Женя , привет ! hi
      Видео к новости :
      1. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 10:28
        +3
        Паша, привет! Нифигасебе... про аккумулятор это отдельный разговор... но и так впечатляет...
        1. д^Амир Офлайн
          д^Амир Сегодня, 10:46
          +5
          Добрый день!!!

          вот отсюда:
          http://dvs.ugatu.ac.ru/index.php?id=125&Itemid=62&option=com_content&view=article
          1. Deadушка Онлайн
            Deadушка Сегодня, 12:12
            +2
            на "палке-скакалке" круче laughing
        2. Горный стрелок Офлайн
          Горный стрелок Сегодня, 11:00
          +3
          Этот - с пружинами. Аккумулятор ему без надобности... laughing
      2. Ascold1901 Офлайн
        Ascold1901 Сегодня, 10:46
        +2
        Передвигается он как-то неуверенно. А если побегать-попрыгать, да еще там где пыли много? Не заклинит? А по горам как?. Показали бы марш-бросок где-нибудь на Кавказе.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:52
          +3
          Цитата: Ascold1901
          Передвигается он как-то неуверенно.

          Так ведь экспериментальный образец . Доведут "до ума" (очень в это верю) - будут видео и с половецкими плясками . lol
      3. bk316 Онлайн
        bk316 Сегодня, 11:09
        +1
        Видео к новости :

        Приветствую Павел.
        Видишь у меня на аватарке рентгеновский снимок коленного сустава?
        Это я к тому что уже лет 5 таким "экзоскелетом" пользуюсь - называется брейс.
        Бегать как гепард и поднимать по 100 кг НИКАК НЕ ПОМОГАЕТ. Но ногу защищает неплохо, можно смело падать на камни не бояться за коленную чашечку и связки. Я в нем и на лыжах катаюсь и в походы хожу, надо только привыкнуть. А сделать его активным у ученых пока плохо получается (активный используется при реабилитации), даже если забыть про источники питания - ходишь как на ходулях.

        з.ы Только что вернулся из отпуска с рыбалки - видел как 57 летают.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:16
          0
          Володя , привет ! hi Я в этих вопросах не спец , просто дополнил статью видеороликом . Так что поживём - увидим .
          Цитата: bk316
          Только что вернулся из отпуска с рыбалки - видел как 57 летают.

          На видео смотрится классно , в живую , наверное , ещё лучше ? Завидую ...
          1. bk316 Онлайн
            bk316 Сегодня, 12:20
            +1
            На видео смотрится классно , в живую , наверное , ещё лучше ?

            Летают вместе с су-35. Я бы и не обратил внимания, но у них силуэт когда снизу смотришь сильно разный. Интересно, что летают как раз довольно осторожно (су-35 регулярно там крутят карусель). Наверно уже пошло обучение летного состава...
    2. шура матросов Онлайн
      шура матросов Сегодня, 11:46
      +1
      Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.
      А где такое пользуют? Единичные образцы выставлялись на разных выставках. А в войсках есть?
  2. exalibor Офлайн
    exalibor Сегодня, 10:06
    +4
    Смотрится конечно классно... главное что бы сделали то что обещают... и что бы эта разработка не ушла на запад...
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 10:07
    -3
    Это что ? Сериал про "Ратник" на "ВО" ? Сколько можно одно и то-же ? request
    1. Лесс Онлайн
      Лесс Сегодня, 10:12
      +7
      Цитата: федоров
      Сериал про "Ратник" на "ВО" ?

      Лучше про "Ратник", чем про пенсии.
    2. Комментарий был удален.
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 10:10
    +5
    ..стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой..

    ...а другой ковырять в носу laughing
    1. burigaz2010 Офлайн
      burigaz2010 Сегодня, 10:17
      +3
      Санчес извините! Не на то нажал! Планшет блин! А так вам плюс!!!
  5. Комментарий был удален.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 10:23
      -3
      Чего так нервничать.Меня банили насовсем три раза. Я и маршалом тут бродил. Но законы ужесточились. Так что привыкай. wink
  6. Троль Офлайн
    Троль Сегодня, 10:11
    +5
    Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии


    Вот когда такой источник, сиречь мощные и емкие батарейки, разработают, тогда можно и поговорить. А пока таких батарей и на горизонте не видно. Пока такие заявления можно рассматривать только в свете отчета о проделанной работе и поиска дальнейшего финансирования.
  7. красноярск Офлайн
    красноярск Сегодня, 10:11
    +6
    = Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», =
    Прям таки вся? Все мотострелковые части прям таки и пользуются Ратником?
    Автор прям на холодную загибает. Сказочник.
    1. Fregate Офлайн
      Fregate Сегодня, 10:33
      +3
      В чем вопрос? Там же не написано "Сегодня вся российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», "
  8. красноярск Офлайн
    красноярск Сегодня, 10:12
    -5
    Цитата: красноярск
    = Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», =
    Прям таки вся армия? Все мотострелковые части прям таки и пользуются Ратником?
    Автор прям на холодную загибает. Сказочник.
  9. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:13
    -9
    Кстати что за пушка в руках у этого чучела?
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 10:19
      +3
      Не чучела , а Бойца. и в руках у него "Корд ".
      1. burigaz2010 Офлайн
        burigaz2010 Сегодня, 10:27
        -10
        Цитата: федоров
        Не чучела , а Бойца. и в руках у него "Корд ".

        Федоров извините но это чучело! А на вопрос никто не отвечает!
  10. ProkletyiPirat Онлайн
    ProkletyiPirat Сегодня, 10:16
    +2
    Вот за такие популистские статьи и хочется ставить минусы
  11. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:29
    +2
    Кстати за что три минуса? Хотелось бы узнать?
  12. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:31
    +1
    Цитата: федоров
    Не чучела , а Бойца. и в руках у него "Корд ".

    Какой нафиг КОРД ???
  13. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 10:36
    +2
    стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой.

    А насколько это необходимо и оправдано? Другой рукой он что в носу ковыряет в это время?
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:49
      +2
      Другая рука обнимает девушку. wassat Красивую и очень боевую love
  14. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:44
    -1
    Не модеры, за что коммент мой удалили? Ни предупреждений ни сообщений???
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 10:48
      -1
      Много плачешь тут
  15. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:46
    0
    А понял понял!!!! Критика сайта да? А Туману ваще привет!!!
  16. burigaz2010 Офлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:51
    0
    С модерами не могу связаться? Кто подскажет?
  17. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 11:01
    +1
    Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.

    Ну если наши ученые смогут разработать к 25 году такой источник, то воевать не надо будет: именно этого и ждет все человечество. Перенос любых грузов, бег на работу на расстояние 100 км на скорости 120 км/ч, автономные стиралки и посудомойки, авто без заправок, персональные вертушки..... все это упирается именно в отсутствие компактного мощного энергоисточника. Это и будет технологический прорыв. НО не верю, не про наших - вообще к 2025 году не верю.
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 11:09
      +2
      А в повышение пенсионного возраста верите?
      1. bk316 Онлайн
        bk316 Сегодня, 11:38
        0
        А в повышение пенсионного возраста верите?

        Верю, но на качестве моей жизни больше скажется изобретение такого источника а не изменение пенсионного возраста bully
  18. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 11:01
    +1
    Цитата: Ascold1901
    Передвигается он как-то неуверенно. А если побегать-попрыгать, да еще там где пыли много? Не заклинит? А по горам как?. Показали бы марш-бросок где-нибудь на Кавказе.

    разносится, обомнётся. Смазать солидольчиком, накрутить изоленты - вещь будет )
  19. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 11:09
    +1
    Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.

    Дык они уже лет так 150 это обещают. А теперь вдруг к 2025-му году смогут. Верю. lol
    1. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: профессор
      Дык они уже лет так 150 это обещают.

      На основе изотопа Ni-63 уже есть безопасные ядерные батарейки.Другой вопрос,что цена 1 грамма этого изотопа порядка 4 тыс долларов.дороговатая батарейка выходит для примения в экзоскелетах.
  20. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 11:12
    0
    Просто состоится очередной раунд извечного противостояния брони и оружия и следом за "неуязвимой" бронькой появится оружие, её пробивающее.
  21. prorab_ak Онлайн
    prorab_ak Сегодня, 11:17
    +1
    «Ростех» шокировал способностями экзоскелета будущего

    Ну разве что только местных юных посетителей сайта, потому как...
    через 7 лет будущее станет реальностью, а военные получат экипировку, в которой боец будет практически неуязвим

    ух ты!!! laughing
    Технологии, способные превратить солдата в настоящую машину, начали разрабатываться еще в начале «нулевых» годов.

    Тогда новейшая экипировка для военнослужащих получила свое название — «Ратник», а в 2014 году

    Я прям представил как 18летний салабон одел "чудо-экипировку" и превратился в "чудо-солдата" laughing
    Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.

    Это они про каркас под рюкзак, видимо, который еще в СССР туристы носили laughing laughing
    В усовершенствованной версии «Ратник-3», которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.

    Маленькое солнце в кармане, угу wassat
    Вообще, у ВО новый набор авторов, судя по таким "смачным" заголовкам....и пустому содержанию статей.
  22. свободный Офлайн
    свободный Сегодня, 11:20
    +2
    Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.
    Я похоже что то пропустил?
  23. valek97 Офлайн
    valek97 Сегодня, 11:32
    0
    Сомнительная статья. лет 6 назад говорили, что будет поставляться в войска к 2020 году, бла бла, всех порвем пустим в войска. В войска массово он не будет выпускаться несколько причин:
    1) Такой набор очень дорого будет стоить.
    2) Элементная база у нас не ахти, закупается большинство за рубежом, даже чипы для спутников. Мы можем спокойно обеспечить батареи, аккумуляторы, здесь проблем не будет. ядерную батарейку запихнул и пошел. Не новшество. Элементы защиты, всякие подвижные тоже можем, но это все дорого.
    3) Нам не хватит мощностей , т.к если наращивать производство, на это нужны деньги, нужен спрос, нужны кадры, что происходило с Арматой, все помнят думаю. Сначала говорили про закупку 1500 шт, затем 1000 до 2020, в итоге около 120 до 2025.
  24. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 12:47
    0
    Это уже отдельная воинская специальность солдат-носильщик. Источник энергии к 2025 или хотя бы сверхкомпактная батарея маловероятны. Вспоминаются скафандры из фоллаута с ядерными элементами в качестве батарей. laughing