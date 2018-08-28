«Ростех» шокировал способностями экзоскелета будущего

Всего через 7 лет будущее станет реальностью, а военные получат экипировку, в которой боец будет практически неуязвим. Технологии, способные превратить солдата в настоящую машину, начали разрабатываться еще в начале «нулевых» годов.Тогда новейшая экипировка для военнослужащих получила свое название — «Ратник», а в 2014 году Минобороны подписало трехлетний контракт на ее поставку в вооруженные силы России.Сегодня в комплект входит стрелковое оружие, включающее полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления, рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и многое другое.Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой «Ратник-2», которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.В усовершенствованной версии «Ратник-3», которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.На сегодняшний день в результате испытаний стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой.