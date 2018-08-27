Видео Впечатляющие кадры: российский флот запустил семь ракет Сегодня, 20:14 35

Постоянно возрастающая сложность возможных военных конфликтов диктует необходимость проведения частых и масштабных учений Вооруженных Сил Российской Федерации, в которых отрабатываются совместные действия различных родов войск.



На восточной границе России прошли совместные комплексные учения корабельной ударной группы Тихоокеанского флота и береговых ракетных комплексов «Бастион». В ходе учений боевые суда и береговые расчеты осуществили ракетный удар по надводным целям.



Всего было выпущено семь крылатых ракет различных типов, стоящих на вооружении российской армии и флота: «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». Дистанция удара составила от 250 до 500 километров. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, все ракеты достигли своей цели, суда-мишени были поражены.





В составе ударной корабельной группы находились флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск». На время учений район был закрыт для гражданских судов.



Министерство обороны РФ опубликовало впечатляющие кадры пуска боевых ракет береговым ракетным комплексом «Бастион» и кораблями Тихоокеанского флота ВМФ России.



