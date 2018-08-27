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Впечатляющие кадры: российский флот запустил семь ракет

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Постоянно возрастающая сложность возможных военных конфликтов диктует необходимость проведения частых и масштабных учений Вооруженных Сил Российской Федерации, в которых отрабатываются совместные действия различных родов войск.

На восточной границе России прошли совместные комплексные учения корабельной ударной группы Тихоокеанского флота и береговых ракетных комплексов «Бастион». В ходе учений боевые суда и береговые расчеты осуществили ракетный удар по надводным целям.

Всего было выпущено семь крылатых ракет различных типов, стоящих на вооружении российской армии и флота: «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». Дистанция удара составила от 250 до 500 километров. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, все ракеты достигли своей цели, суда-мишени были поражены.


В составе ударной корабельной группы находились флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск». На время учений район был закрыт для гражданских судов.

Министерство обороны РФ опубликовало впечатляющие кадры пуска боевых ракет береговым ракетным комплексом «Бастион» и кораблями Тихоокеанского флота ВМФ России.

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35 комментариев
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  1. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 20:28
    +1
    Думается скоро увидем на сколько впечатлились "партнеры" и впечатлились ли. Опять провокацию с химоружием мутят, что бы вдарить по Сирии. Ждать похоже осталось не долго дня два- три.
    1. Maksus Офлайн
      Maksus Сегодня, 20:39
      -10
      Аж семь ракет??? Теперь НАТО и партнёры сдадутся.
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 20:56
        +6
        Цитата: Maksus
        Теперь НАТО и партнёры сдадутся.

        Да, вроде все объекты Россия построила и ЧМ по футболу провела. Пленные пока не нужны. Если только весной. yes
        1. 30 вис Офлайн
          30 вис Сегодня, 21:05
          +5
          А мост на Сахалин ? А тоннель под Севастопольской бухтой ? Да мало ли, что копать там ,или рыть !
          1. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 21:10
            +3
            Цитата: 30 вис
            А мост на Сахалин ? А тоннель под Севастопольской бухтой ? Да мало ли, что копать там ,или рыть !

            У нас прорабы зимой могут в запой уйти. Без присмотра, от пленных, одни жалобы в ЕСПЧ будут лететь вместо работы. laughing
            1. Мих1974 Офлайн
              Мих1974 Сегодня, 21:30
              +2
              Брехня и поклеп - Зимой усиленная длительная пьянка не считается "запаем"э то - "мероприятия по предотвращение переохлаждения персонала". good laughing laughing
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 22:28
                0
                Цитата: Мих1974
                Зимой усиленная длительная пьянка не считается "запаем"э то - "мероприятия по предотвращение переохлаждения персонала".

                неделя как правило "актируется" laughing
          2. Ros 56 Офлайн
            Ros 56 Сегодня, 21:11
            +5
            Для тоннеля в Севастополе бандерлоги подойдут. Черное море выкопали, им тоннель соорудить, раз плюнуть.
        2. Мистер Кредо Онлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 21:19
          -1
          Какие пленные? Своим пенсам работы хватает, а тут ещё и пленных кормить? Эт у нас пенсии точно в 80 лет будут! Никаких пленных!
          1. Мих1974 Офлайн
            Мих1974 Сегодня, 21:29
            +2
            belay Боже "какая кровожадность", надо бы скорее в НАТу сообщить что мы пленных брать не будем и не только пидо. тьфу ты Гев. no
        3. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 21:31
          0
          Цитата: Теренин
          Пленные пока не нужны. Если только весной.

          нужны. Донбасс восстанавливать
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 21:33
        +2
        Цитата: Maksus
        Аж семь ракет??? Теперь НАТО и партнёры сдадутся.

        А сколько надо было? 77? 777? 7000?
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 21:45
          0
          Цитата: sabakina
          А сколько надо было? 77? 777? 7000?

          Слав, математику забыл? 7 в периоде laughing
          Привет hi smile
  2. sl3 Офлайн
    sl3 Сегодня, 20:34
    +1
    Красиво пошла.Показали англосаксам,может сбавят обороты.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 20:40
      +4
      Горбатого могила исправит.Пока на своей шкуре не прочувствуют,не сбавят
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 20:59
        +4
        Цитата: 210окв
        Горбатого могила исправит.

        этих НЕ исправит no
    2. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 21:25
      -2
      Красиво пошли у уронили курс фунта и доллара!? Вероятные партнёры в ходе учений не пострадали! Учимся дальше. Чему? Наносить удары или отчитываться перед народом? Удары нанесли в заранее заданные точки . А в движущиеся мишени попадут? А при работе РЭБ попадут? Машины могут пускать только с заранее расчитаных мест?
      1. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 21:33
        +1
        В Сирии только РВСН пока не учавствовал, ммм ну кто его занет feel может "уболтают" Кожугетыча на "ну дай разак бахнуть". Да и что там на эту наглию надо всего с пяток Р-36М feel . Вам что жалко? laughing
        1. Мистер Кредо Онлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 21:41
          0
          Дык я тоже не против испытать это на наших кошках! Можно даже случайно. Отклонились в процессе отладки систем наведения. Технический сбой. Да так удачно отклонилась (ись)!
        2. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 21:46
          0
          Цитата: Мих1974
          может "уболтают" Кожугетыча на "ну дай разак бахнуть"

          надо ведь проверить, что там в загашнике пылится laughing
  3. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 20:39
    0
    Интересно, кинжалы сегодня-завтра на дежурство будут поднимать?
  4. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 20:40
    +1
    Попадания в суда-мишени не показали. Хотя БПЛА или самолёты наведения могли заснять...
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 21:04
      -2
      Цитата: rruvim
      Попадания в суда-мишени не показали

      зато морячок в бинокль всё увидел laughing
      39 секунда laughing
      и ещё одно смущает. стреляли с заранее подготовленных позиций. так ведь эти места и будут целью для супостата.
      а теперь ещё и сомнения. не исключено, что и мишени тоже поставлены на заранее пристрелянные точки
      1. Хорон Онлайн
        Хорон Сегодня, 21:12
        +4
        Когда проводят такие учения ВСЕГДА позиции заранее готовят в том числе на случай нештатной ситуации! Со стрелковым оружием тоже ходят либо в тир либо на полигон, а это подготовленные позиции как мишеней, так и стрелков. НАТО тоже так проводит учения. Куда смотрел моряк ни Вам ни мне неизвестно, это лишь рабочий штрих запечатлённый оператором.
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 21:38
          -1
          Цитата: Хорон
          Когда проводят такие учения ВСЕГДА позиции заранее готовят в том числе на случай нештатной ситуации!

          извините, но этой позиции сто лет в обед.
          Куда смотрел моряк ни Вам ни мне неизвестно, это лишь рабочий штрих запечатлённый оператором.

          да просто постановочный кадр laughing штамп, "моряк должен смотреть в бинокль" laughing
          как раньше в чёрно белых фильмах моряк палец обязательно в рот засовывал, напрвление ветра узнавал laughing
          самая древнейшая и самая заштампованная. "напомним", около" и т. и тп.
          1. Хорон Онлайн
            Хорон Сегодня, 21:42
            +1
            извините, но этой позиции сто лет в обед.

            Естественно сто лет, так же как и любому хорошему полигону.
            да просто постановочный кадр laughing штамп, "моряк должен смотреть в бинокль" laughing
            как раньше в чёрно белых фильмах моряк палец обязательно в рот засовывал, напрвление ветра узнавал laughing
            самая древнейшая и самая заштампованная. "напомним", около" и т. и тп.

            Напишите претензии журналистам, что бы не снимали штампами. bully
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 21:49
              -2
              Цитата: Хорон
              Естественно сто лет, так же как и любому хорошему полигону.

              понятно. пуск ради пуска. можно стрелять с закрытыми глазами.
              Напишите претензии журналистам, что бы не снимали штампами. bully
              да нет у меня не к кому претензий.
              кин сняли, все довольны laughing
              1. Хорон Онлайн
                Хорон Сегодня, 22:22
                0
                понятно. пуск ради пуска. можно стрелять с закрытыми глазами.

                То есть Вы рассуждаете: "не знаю, но критикую"! Странная у Вас позиция, но можете не переживать, НАТО тренируется тоже по таким же принципам, есть не большой процент учений на чужих полигонах, но России для этого приходится учится не на полигонах а сразу в боевых действиях и пока сильных проколов не было.Учения вне специальных зон, чревато нештатными ситуациями, с жертвами среди гражданских. Ракетой пульнуть это не с автомата, каждый выстрел это не только дорогое удовольствие, но стрельба по целям находящимся в не зоны прямой видимости. Захватить стороннее гражданское судно и поразить его, гораздо большая вероятность чем попасть из автомата в мишень! Вот и учат экипажи взаимодействовать и попадать в цель, а не по своим или по случайно зашедшим в зону стрельб гражданским. hi
                да нет у меня не к кому претензий.
                кин сняли, все довольны

                Ну Вы то уже не довольны, значит не все. Судя по всему Вы знатный и глубоко профессиональный кинокритик! Оскара, наверно, без Ваше рецензии не дают.
                P.S.Если бы американцы почаще в бинокль смотрели то не дырявили собственные корабли, надеясь на GPS! bully
                1. LSA57 Онлайн
                  LSA57 Сегодня, 22:46
                  0
                  Цитата: Хорон
                  То есть Вы рассуждаете: "не знаю, но критикую"!

                  много знаний увидеть, что с этого места не один год стреляют? много ума надо, что бы понять, что и мишени ставят в одни и те же места? что годами всё пристреляно.
                  не так?
                  из собственного опыта. стрельбище. дорожка к мишени как протоптана. просто наводишь автомат по дорожке. мишень поднимается прямо на мушку. жмёшь спусковой крючок, мишень падает.
                  ничего не напоминает?
                  Захватить стороннее гражданское судно и поразить его,

                  как, район учений не закрывают???
                  а не по своим или по случайно зашедшим в зону стрельб гражданским

                  шедеврально!!! слов нет!!!
                  Если бы американцы почаще в бинокль смотрели то не дырявили собственные корабли, надеясь на GPS!

                  Дистанция удара составила от 250 до 500 километров

                  это какой бинокль нужен???? belay laughing
                  Судя по всему Вы знатный и глубоко профессиональный кинокритик!

                  ну, что Вы feel мну до вас далеко feel по одной фразе профессионала определили там, где и слепой постановку увидит. идите во ВГИК в приёмную комиссию laughing
      2. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 21:16
        +3
        Цитата: LSA57
        а теперь ещё и сомнения. не исключено, что и мишени тоже поставлены на заранее пристрелянные точки

        Ну что уж что, а российско-советский флот фактически никогда не был замечен в проведении стрельб "в тепличных условиях". Чай, не американцы, и разработка вооружений на откуп частникам не дана (которым и важно отчитаться Пентагону об "успехе" и получить финансирование), к тому же и стреляли-то давно проверенным, надёжным как утюг старьём.
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 21:41
          -1
          Цитата: Kuroneko
          Ну что уж что, а российско-советский флот фактически никогда не был замечен в проведении стрельб "в тепличных условиях"

          не могу с вами спорить. служил в другом роде войск. показухи насмотрелся выше крыши сельсовета.
          перед мишенями рассыпали гальку. очередь попадает ниже, галька разлетается, попадает в мишень 100%
          и таких примеров масса
          служил 76-78
          1. Kuroneko Офлайн
            Kuroneko Сегодня, 21:46
            0
            Цитата: LSA57
            перед мишенями рассыпали гальку. очередь попадает ниже, галька разлетается, попадает в мишень 100%

            Цитата: LSA57
            служил 76-78

            Неудивительно. Самое то время в сухопутке было, когда солдатики больше для постройки генеральских дач использовались. Но со флотом у нас всё-таки было строго. Да и как сами помните, служили на нём призывники куда дольше - поэтому во флот шли осознанно.
            1. LSA57 Онлайн
              LSA57 Сегодня, 22:13
              0
              Цитата: Kuroneko
              Самое то время в сухопутке было, когда солдатики больше для постройки генеральских дач использовались.

              ну положим в те времена дачи стройбат дачи строил.
              ещё случай вспомнил. товарищ рассказывал. служил танкистом. итоговая проверка. в танке уже сидит офицер. наводчик. солдатик прыгает в танк и притворяется серой мышкой. офицер стреляет. сдано на "отлично"
  5. saturn.mmm Офлайн
    saturn.mmm Сегодня, 21:01
    -1
    Всего было выпущено семь крылатых ракет различных типов, стоящих на вооружении российской армии и флота: «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». Дистанция удара составила от 250 до 500 километров. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, все ракеты достигли своей цели, суда-мишени были поражены.

    А чего в ролике не показали как были поражены цели? Джентльменам верят на слово?
  6. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 21:05
    +3
    Лучше бы показали, что сделал "Гранит" с его мишенью-целью. Такая многотонная сверхзвуковая дура и линкор вроде "Айовы" потопить же может с одного попадания.