На смерть Джона Маккейна

На 82 году жизни умер от рака головного мозга сенатор Джон Маккейн (сенатор с 1986 года!), один из самых ярких ненавистников России. Какой пример несменяемости власти в США, несмотря на все демократические всхлипы о якобы её сменяемости в институтах демократии! До самых последних своих дней Джон был на боевом посту в Конгрессе США, и делал всё, что мог, чтобы досадить России. Объяснял это большой любовью к Америке, и её священному праву диктовать всем в мире свои правила игры.Крупнейшие «демократии» мира: бандеровская Украина, Грузия, Польша и Прибалтийские республики назвали Маккейна своим героем, и выразили глубочайшие соболезнования в связи с его смертью, это говорит о том, что эти «демократии» стали полными колониями США, как завещал Маккейн.Прочие страны победившей «демократии» ограничились глубокими соболезнованиями, президент США Дональд Трамп – сухими соболезнованиями по твиттеру, и запретил давать Белому дому героический пресс-релиз по Маккейну, Россия – главный предмет нелюбви Джона, официально вообще не заметила его смерть. Это неуважение к покойному заменяют материалы в прессе, где ему воздаётся должное.Больше Маккейн никого не оскорбит, а оскорблял он многих, не только Владимира Путина и Дональда Трампа, но даже президента Барака Обаму, нобелевского лауреата, когда он ещё находился в должности. Большое видится на расстоянии: Обама заслуженно получил Нобелевскую премию мира, но не за то, за что ему вручили формально. Обама выиграл в 2008 году президентские выборы у Маккейна, а иначе мир мог бы и не дожить до его смерти. Обама, можно сказать, спас мир от священных войн Маккейна за «демократию», или хотя бы отсрочил их, спустив на тормозах «цветных революций», хотя и под управлением того же Маккейна.Бывший полковник ВВС США Маккейн, сбитый в небе Вьетнама, любил воевать, и воевал до конца своих дней даже в кресле конгрессмена. Таким способом он мечтал добраться до Владимира Путина. «Я иду к тебе, Владимир!» - заявил Маккейн, когда своими цветными революциями-госпереворотами валил одно за другим арабские государства на Ближнем Востоке. До России он не дошёл, добрался только до Украины, но на границу всё-таки вышел. Как гитлеровский фельдмаршал Манштейн сумел добраться до берега Волги.Несомненен гигантский вклад Маккейна в госпереворот на Украине, его портрет по праву стоит рядом с портретом Бандеры у местных неонацистов. Он лично посетил киевский Евромайдан, видел творение рук своих, но уже не увидит, чем творение его рук закончит, что несколько жалко. Нетрудно предвидеть увековечение Маккейна его поклонниками в Киеве в виде переименования какой-нибудь улицы, хотя и временное.Между прочим, Владимир Путин услышал крик Маккейна с Ближнего Востока, и дал ему позднее характеристику в телеинтервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Совсем не оскорбительное, не зеркальное. Путин назвал Маккейна патриотом Америки, который «всегда борется за её интересы», вот только он сбился с курса. Почему Путин так мягко отнёсся к Маккейну? Может быть, потому, что он «сбился с курса» и своими усилиями сбивает с курса Америку?Говорят, не было счастья, да несчастье помогло! – это и о Маккейне. Благодаря в том числе его усилиям, США так быстро теряют своё влияние на Ближнем Востоке: госпереворотчиков никто и нигде в мире не любит! Кроме нескольких исключений, вроде Украины.Парадокс: Маккейн много сделал для избавления России от демократических и либеральных западных иллюзий, и, таким образом, для становления независимой от Запада России. Только умный враг по-настоящему опасен, а с Маккейнами справиться всегда можно, они легко просчитываются.Враг, который кричит, что он – враг, это почти ваш пособник, нужно только правильно его направить, считает Владимир Путин. Так и произошло с Джоном Маккейном, которого некоторые наши злые языки называют полковником Макеевым Иваном Ивановичем, безвременно сгоревшим на работе.Одно из зданий Конгресса США предлагают назвать именем Джона Маккейна, видимо, увековечат. В Конгрессе осталось ещё много Маккейнов, в его возрасте и с ещё не диагностированным раком головного мозга, которые болеют за всю Америку!