Создать флот, готовый сражаться. Готовый сражаться — чтобы сражаться не пришлось.

Второй флот повысит нашу способность маневрировать и вести боевые действия в Атлантике, и, как следствие, поможет сохранить превосходство Америки на море, что обеспечит нашей стране безопасность, влияние и процветание

«Флот холодной войны» возвращается. В минувшую пятницу на борту американского авианосца «Джордж Буш», стоящего в Норфолке (крупнейшая база ВМС США на атлантическом побережье), об этом было официально объявлено. И ни у кого из экспертов нет особых сомнений в том, для чего (и против кого) этот флот вновь начнет бороздить воды северной Атлантики.Собственно, с самого момента создания этот флот был ориентирован на противодействие интересам и военным возможностям нашей страны. От того, что тогда она называлась СССР, а сейчас называется Россия, не изменилось почти ничего. И нет оснований думать, что изменится – острота противостояния между РФ и США достигла пиковых значений, и вряд ли нам стоит ожидать какой-то скорой разрядки.Впервые Второй флот американских ВМС был создан в далеком уже 1950 году. Его целью было сдерживание СССР, помощь союзникам по НАТО, обеспечение безопасности морских коммуникаций в северной части Атлантического океана, и прежде всего – переброски войск и военных грузов из США в Европу в случае начала какого-то военного конфликта на европейском континенте.По мере укрепления советского подводного флота и появления в его составе атомных подводных лодок разных типов, важность Второго флота для США только росла – им отрабатывались задачи не только по пресечению их вероятного выхода к американскому побережью (а до появления межконтинентальных баллистических ракет морского базирования для ответа по территории США АПЛ должна была приблизиться к Нью-Йорку или Бостону на тысячу-полторы километров), но и активные действия в районах базирования нашего подводного флота, в частности, постоянные боевые дежурства американских подводных лодок в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.Самое активное участие принял этот флот и в Карибском кризисе. На его корабли легла основная задача по блокированию Кубы, с целью недопущения переброски туда дополнительных подразделений Советской армии и, главное, баллистических ракет с ядерными боеголовками. Помимо транспортных судов, американцам пришлось работать против советских подводных лодок, которые тоже были направлены в карибский регион.В дальнейшем Второй флот не раз использовался американским командованием для участия в различных военных авантюрах. Корабли флота принимали участие в операциях «Щит в пустыне», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и так далее, даже несмотря на то, что проводились они вне его зоны прямой ответственности.Расформирован он был 30 сентября 2011 года, когда администрация Обамы, выполняя предвыборные обещания, взяла курс на «оптимизацию» и сокращение государственных расходов. Вероятно, в тот момент даже самые антироссийски настроенные американские военные и политики решили, что Россия уже вряд ли когда-то сможет угрожать Америке, и выбор пал именно на Второй флот – один из сильнейших, наиболее современных и многочисленных флотов США.Не прошло и семи лет, как ситуация изменилась настолько, что администрация Трампа приняла решение этот флот возродить.По той информации, которая есть в открытых источниках, базироваться реанимированный флот будет в Норфолке. Достигнет ли его численность прежних значений, пока сказать сложно. Но очевидно, что американское командование прилагает все силы, чтобы убедить политиков слишком сильно не экономить.В частности, отмечается появление нового типа угроз – российских подводных беспилотников, способных нести ядерные (и термоядерные) боевые части большой и очень большой мощности, а также достигать побережья США. Эта угроза считается потенциально высокой, поэтому экономить на средствах противодействия американцы явно не станут.Также отмечается возрастающее технологическое качество российских АПЛ – их низкая шумность, повышенная гидроакустическая скрытность, высокое качество оружия и систем управления огнем. Все это предполагает большую, чем прежде, сложность обнаружения наших АПЛ и возросший риск для американских лодок-охотников в случае возникновения дуэльной ситуации. Это, как мы понимаем, тоже должно способствовать более серьезному отношению американского командования к вопросам комплектования Второго флота.Не забывают американцы и Китай. Как бы странно это ни звучало применительно к северной Атлантике, руководство флота указывает растущую мощь китайского ВМФ в качестве одного из вызовов, с которым флоту, возможно, придется столкнуться в будущем.Командующим Второго флота назначен Эндрю Льюис. Он, в свою очередь, поспешил сделать некоторые заявления относительно возрожденного военно-морского соединения. В частности, он сказать, что его целью будет создание флота, готового сражаться.А адмирал Ричардсон, командующий военно-морскими операциями ВМС США, сказал на церемонии «воскрешения» флота следующее:Нужно отметить, что англосаксы отлично понимают связь превосходства на море и процветания нации. Чего, к сожалению, совсем не наблюдается у нас. Но это уже некоторое отступление от темы…Итак, что нам следует понять из этого события…Прежде всего, вектор на усиление военного противостояния стал доминантным, и таковым, вероятно, останется на ближайшие десятилетия.Также очевидно, что США постепенно отступают от недавних военных стратагем, вновь делая акцент на военном противостоянии классическим армиям крупных государств, а не на бесконечных сетецентричных войнах с сотнями тысяч террористов и их пособников.Ну и самое, вероятно, главное – в наших отношениях ничего не изменилось. Холодная война никуда не делась, а то, что мы приняли за весну, оказалось всего лишь оттепелью…