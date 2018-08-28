Флот Холодной войны
«Флот холодной войны» возвращается. В минувшую пятницу на борту американского авианосца «Джордж Буш», стоящего в Норфолке (крупнейшая база ВМС США на атлантическом побережье), об этом было официально объявлено. И ни у кого из экспертов нет особых сомнений в том, для чего (и против кого) этот флот вновь начнет бороздить воды северной Атлантики.
Собственно, с самого момента создания этот флот был ориентирован на противодействие интересам и военным возможностям нашей страны. От того, что тогда она называлась СССР, а сейчас называется Россия, не изменилось почти ничего. И нет оснований думать, что изменится – острота противостояния между РФ и США достигла пиковых значений, и вряд ли нам стоит ожидать какой-то скорой разрядки.
Впервые Второй флот американских ВМС был создан в далеком уже 1950 году. Его целью было сдерживание СССР, помощь союзникам по НАТО, обеспечение безопасности морских коммуникаций в северной части Атлантического океана, и прежде всего – переброски войск и военных грузов из США в Европу в случае начала какого-то военного конфликта на европейском континенте.
По мере укрепления советского подводного флота и появления в его составе атомных подводных лодок разных типов, важность Второго флота для США только росла – им отрабатывались задачи не только по пресечению их вероятного выхода к американскому побережью (а до появления межконтинентальных баллистических ракет морского базирования для ответа по территории США АПЛ должна была приблизиться к Нью-Йорку или Бостону на тысячу-полторы километров), но и активные действия в районах базирования нашего подводного флота, в частности, постоянные боевые дежурства американских подводных лодок в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Самое активное участие принял этот флот и в Карибском кризисе. На его корабли легла основная задача по блокированию Кубы, с целью недопущения переброски туда дополнительных подразделений Советской армии и, главное, баллистических ракет с ядерными боеголовками. Помимо транспортных судов, американцам пришлось работать против советских подводных лодок, которые тоже были направлены в карибский регион.
В дальнейшем Второй флот не раз использовался американским командованием для участия в различных военных авантюрах. Корабли флота принимали участие в операциях «Щит в пустыне», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и так далее, даже несмотря на то, что проводились они вне его зоны прямой ответственности.
Расформирован он был 30 сентября 2011 года, когда администрация Обамы, выполняя предвыборные обещания, взяла курс на «оптимизацию» и сокращение государственных расходов. Вероятно, в тот момент даже самые антироссийски настроенные американские военные и политики решили, что Россия уже вряд ли когда-то сможет угрожать Америке, и выбор пал именно на Второй флот – один из сильнейших, наиболее современных и многочисленных флотов США.
Не прошло и семи лет, как ситуация изменилась настолько, что администрация Трампа приняла решение этот флот возродить.
По той информации, которая есть в открытых источниках, базироваться реанимированный флот будет в Норфолке. Достигнет ли его численность прежних значений, пока сказать сложно. Но очевидно, что американское командование прилагает все силы, чтобы убедить политиков слишком сильно не экономить.
В частности, отмечается появление нового типа угроз – российских подводных беспилотников, способных нести ядерные (и термоядерные) боевые части большой и очень большой мощности, а также достигать побережья США. Эта угроза считается потенциально высокой, поэтому экономить на средствах противодействия американцы явно не станут.
Также отмечается возрастающее технологическое качество российских АПЛ – их низкая шумность, повышенная гидроакустическая скрытность, высокое качество оружия и систем управления огнем. Все это предполагает большую, чем прежде, сложность обнаружения наших АПЛ и возросший риск для американских лодок-охотников в случае возникновения дуэльной ситуации. Это, как мы понимаем, тоже должно способствовать более серьезному отношению американского командования к вопросам комплектования Второго флота.
Не забывают американцы и Китай. Как бы странно это ни звучало применительно к северной Атлантике, руководство флота указывает растущую мощь китайского ВМФ в качестве одного из вызовов, с которым флоту, возможно, придется столкнуться в будущем.
Командующим Второго флота назначен Эндрю Льюис. Он, в свою очередь, поспешил сделать некоторые заявления относительно возрожденного военно-морского соединения. В частности, он сказать, что его целью будет создание флота, готового сражаться.
А адмирал Ричардсон, командующий военно-морскими операциями ВМС США, сказал на церемонии «воскрешения» флота следующее:
Нужно отметить, что англосаксы отлично понимают связь превосходства на море и процветания нации. Чего, к сожалению, совсем не наблюдается у нас. Но это уже некоторое отступление от темы…
Итак, что нам следует понять из этого события…
Прежде всего, вектор на усиление военного противостояния стал доминантным, и таковым, вероятно, останется на ближайшие десятилетия.
Также очевидно, что США постепенно отступают от недавних военных стратагем, вновь делая акцент на военном противостоянии классическим армиям крупных государств, а не на бесконечных сетецентричных войнах с сотнями тысяч террористов и их пособников.
Ну и самое, вероятно, главное – в наших отношениях ничего не изменилось. Холодная война никуда не делась, а то, что мы приняли за весну, оказалось всего лишь оттепелью…
Собственно, с самого момента создания этот флот был ориентирован на противодействие интересам и военным возможностям нашей страны. От того, что тогда она называлась СССР, а сейчас называется Россия, не изменилось почти ничего. И нет оснований думать, что изменится – острота противостояния между РФ и США достигла пиковых значений, и вряд ли нам стоит ожидать какой-то скорой разрядки.
Впервые Второй флот американских ВМС был создан в далеком уже 1950 году. Его целью было сдерживание СССР, помощь союзникам по НАТО, обеспечение безопасности морских коммуникаций в северной части Атлантического океана, и прежде всего – переброски войск и военных грузов из США в Европу в случае начала какого-то военного конфликта на европейском континенте.
По мере укрепления советского подводного флота и появления в его составе атомных подводных лодок разных типов, важность Второго флота для США только росла – им отрабатывались задачи не только по пресечению их вероятного выхода к американскому побережью (а до появления межконтинентальных баллистических ракет морского базирования для ответа по территории США АПЛ должна была приблизиться к Нью-Йорку или Бостону на тысячу-полторы километров), но и активные действия в районах базирования нашего подводного флота, в частности, постоянные боевые дежурства американских подводных лодок в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Самое активное участие принял этот флот и в Карибском кризисе. На его корабли легла основная задача по блокированию Кубы, с целью недопущения переброски туда дополнительных подразделений Советской армии и, главное, баллистических ракет с ядерными боеголовками. Помимо транспортных судов, американцам пришлось работать против советских подводных лодок, которые тоже были направлены в карибский регион.
В дальнейшем Второй флот не раз использовался американским командованием для участия в различных военных авантюрах. Корабли флота принимали участие в операциях «Щит в пустыне», «Буря в пустыне», «Несокрушимая свобода» и так далее, даже несмотря на то, что проводились они вне его зоны прямой ответственности.
Расформирован он был 30 сентября 2011 года, когда администрация Обамы, выполняя предвыборные обещания, взяла курс на «оптимизацию» и сокращение государственных расходов. Вероятно, в тот момент даже самые антироссийски настроенные американские военные и политики решили, что Россия уже вряд ли когда-то сможет угрожать Америке, и выбор пал именно на Второй флот – один из сильнейших, наиболее современных и многочисленных флотов США.
Не прошло и семи лет, как ситуация изменилась настолько, что администрация Трампа приняла решение этот флот возродить.
По той информации, которая есть в открытых источниках, базироваться реанимированный флот будет в Норфолке. Достигнет ли его численность прежних значений, пока сказать сложно. Но очевидно, что американское командование прилагает все силы, чтобы убедить политиков слишком сильно не экономить.
В частности, отмечается появление нового типа угроз – российских подводных беспилотников, способных нести ядерные (и термоядерные) боевые части большой и очень большой мощности, а также достигать побережья США. Эта угроза считается потенциально высокой, поэтому экономить на средствах противодействия американцы явно не станут.
Также отмечается возрастающее технологическое качество российских АПЛ – их низкая шумность, повышенная гидроакустическая скрытность, высокое качество оружия и систем управления огнем. Все это предполагает большую, чем прежде, сложность обнаружения наших АПЛ и возросший риск для американских лодок-охотников в случае возникновения дуэльной ситуации. Это, как мы понимаем, тоже должно способствовать более серьезному отношению американского командования к вопросам комплектования Второго флота.
Не забывают американцы и Китай. Как бы странно это ни звучало применительно к северной Атлантике, руководство флота указывает растущую мощь китайского ВМФ в качестве одного из вызовов, с которым флоту, возможно, придется столкнуться в будущем.
Командующим Второго флота назначен Эндрю Льюис. Он, в свою очередь, поспешил сделать некоторые заявления относительно возрожденного военно-морского соединения. В частности, он сказать, что его целью будет создание флота, готового сражаться.
Создать флот, готовый сражаться. Готовый сражаться — чтобы сражаться не пришлось.
А адмирал Ричардсон, командующий военно-морскими операциями ВМС США, сказал на церемонии «воскрешения» флота следующее:
Второй флот повысит нашу способность маневрировать и вести боевые действия в Атлантике, и, как следствие, поможет сохранить превосходство Америки на море, что обеспечит нашей стране безопасность, влияние и процветание
Нужно отметить, что англосаксы отлично понимают связь превосходства на море и процветания нации. Чего, к сожалению, совсем не наблюдается у нас. Но это уже некоторое отступление от темы…
Итак, что нам следует понять из этого события…
Прежде всего, вектор на усиление военного противостояния стал доминантным, и таковым, вероятно, останется на ближайшие десятилетия.
Также очевидно, что США постепенно отступают от недавних военных стратагем, вновь делая акцент на военном противостоянии классическим армиям крупных государств, а не на бесконечных сетецентричных войнах с сотнями тысяч террористов и их пособников.
Ну и самое, вероятно, главное – в наших отношениях ничего не изменилось. Холодная война никуда не делась, а то, что мы приняли за весну, оказалось всего лишь оттепелью…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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