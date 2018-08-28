Маршал танковых побед. Павел Семёнович Рыбалко

Генерал-лейтенант танковых войск Павел Рыбалко в центре Харькова, февраль 1943 года

Танковая колонна 3Гв.ТА, Житомирско-Бердичевская наступательная операция, 1944 год

Танки 3-й гвардейской танковой армии в Берлине. Май 1945 года

По материалам из открытых источников

Ровно 70 лет назад – 28 августа 1948 года ушел из жизни советский маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза Павел Семёнович Рыбалко. Маршал ушел из жизни сравнительно рано, ему было всего 53 года. Несмотря на раннюю кончину, главную роль, которая была уготована ему судьбой, Павел Рыбалко исполнил в годы Великой Отечественной войны, навсегда вписав свое имя в когорту ярких и прославленных в боях советских военачальников тяжелых военных лет.Будущий маршал родился на Украине в селе Романовка Сумской области 23 октября (4 ноября по новому стилю) 1894 года в семье заводского рабочего. Он окончил лишь три класса школы, после чего, будучи подростком, пошел работать, чтобы помогать небогатой семье. В 1908 году он начал трудовой путь на сахарном заводе, затем стал учеником токаря, параллельно с этим он посещал воскресную школу. С 1912 года жил и работал в Харькове, где был токарем на паровозостроительном заводе.С началом Первой мировой войны Павел Рыбалко был призван рядовым в ряды русской императорской армии. Сражался на Юго-Западном фронте в составе 82-й пехотной дивизии, участник боев под Перемышлем. В боях с австро-венграми он показал себя храбрым и умелым солдатом. В июле 1917 года после первой революции, падения самодержавия и начавшегося развала армии, самовольно покинул свою часть и вернулся к себе домой.В декабре 1917 года вступил в Красную Гвардию. С февраля 1918 года сражался в партизанском отряде, был помощником его командира. Партизанский отряд воевал против оккупантов в лице германских и австро-венгерских войск, а также против войск Петлюры и гетмана Скоропадского. В августе 1918 года попал в немецкий плен, но после Ноябрьской революции в Германии был освобожден в декабре 1918 года, вновь вернулся на родину. Начал работать в Лебединском уездном комиссариате. С марта 1919 года являлся командиром боевой группы уездной ЧК, принимал участие в подавлении мятежа Григорьева (крупнейшего восстания против советской власти на Украине, произошло в мае 1919 года).В том же 1919 году Рыбалко стал членом РКП(б) и навсегда связал свою жизнь с Красной Армией. С июня того же года он командовал ротой Лебединского стрелкового полка, с сентября стал командиром данного полка. С мая 1920 года был комиссаром 84-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии в составе знаменитой 1-й Конной армии. Павел Рыбалко принимал активное участие в гражданской войне, воевал с войсками Деникина на Кубани, войсками Врангеля в Северной Таврии, участвовал в зачистке территории Украины от банд Махно и других атаманов. Принимал участие в советско-польской войне 1919-1921 годов, участвовал в прорыве польского фронта под Уманью, в боях с поляками под Львовом и под Замостьем.В те годы он буквально ходил под смертью, но мог погибнуть в результате несчастного случая. Его конь споткнулся о железнодорожный рельс, и всадник вылетел из седла прямо на колею. При приземлении Павел Рыбалко серьезно ударился о рельсы, как результат очень сильный ушиб печени. Боли от этой травмы будут преследовать его всю оставшуюся жизнь, а врачи даже советовали будущему маршалу оставить строевую службу, но он предпочитал все делать по-своему.После завершения гражданской войны Павел Рыбалко остался на службе в РККА. С сентября 1925 года по июль 1926 года он учился на Курсах усовершенствования высшего начальствующего состава (КУВНАС) при Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1930 году закончил обучение на Стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. С мая 1931 года по апрель 1934 года проходил обучение на кавалерийском отделении основного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. В перерывах между обучением и повышением военной квалификации Павел Рыбалко занимал различные должности в кавалерийских дивизиях РККА. После завершения обучения в Военной академии имени Фрунзе в 1934 году он был откомандирован в распоряжение Разведывательного управления Штаба РККА и направлен военным советником в Китай. В этой стране он находился вплоть до декабря 1935 года, участвовал в борьбе против уйгурских повстанцев Ма Чжунина в китайской провинции Синьцзян.При введении персональных воинских званий Павел Семёнович Рыбалко был аттестован как полковник. С февраля 1936 по июль 1937 года являлся помощником командира 8-й Туркестанской (с июля 1936 года – 21-я) горно-кавалерийской дивизии, дислоцированной в Фергане на территории Среднеазиатского военного округа. С июля 1937 года по октябрь 1939 года военный атташе в Польше. 20 февраля 1940 года ему было присвоено очередное воинское звание комбриг, а 4 июня того же года – звание генерал-майора. В апреле-декабре 1940 года являлся советским военным атташе в Китае, после чего поступил в распоряжение Разведывательного управления Генерального штаба, в распоряжении Генштаба он находился вплоть до декабря 1941 года.Тогда же уже после начала Великой Отечественной войны с сентября 1941 по май 1942 года Павел Рыбалко являлся начальником кафедры разведки Высшей специальной школы Генерального штаба Красной Армии. Одновременно с этим он буквально забрасывал вышестоящее командование рапортами с требованием отправить себя на фронт. Такому развитию событий противились и врачи – печень по-прежнему давала о себе знать. Порой Рыбалко преследовали очень сильные боли, которые заставляли его передвигаться, опираясь на палку. Однако настойчивость генерала дала свои плоды, в мае 1942 года его отправили в действующую армию. Павел Семёнович стал заместителем командующего 3-й танковой армией, которая находилась в тот момент в стадии формирования.А уже в августе 1942 года генерал-майору Рыбалко было поручено командование 5-й танковой армией. Стоит отметить, что у подобного назначения было достаточно скептиков. К тому моменту у Павла Рыбалко просто не было практического опыта командования столь крупными воинскими соединениями. В то же время в первые годы Великой Отечественной войны большие потери РККА понесла не только в рядовом составе, но и среди генералитета, поэтому Павлу Семёновичу был предоставлен шанс проявить себя на высокой командной должности. Правда, проявить себя генералу удастся позднее. Уже 22 сентября 1942 года Ставка провела рокировку командующих 3-й и 5-й танковыми армиями, так Рыбалко становится командующим 3-й танковой армией. Скорее всего, в Ставке посчитали, что лучше командовать 5-й танковой армией, которая уже вступила в боевые действия, будет командарм Романенко, обладавший определенным боевым опытом и авторитетом в войсках, а Рыбалко лучше сосредоточиться на формировании и укомплектовании 3-й танковой армии, где у него были отмечены определенные успехи.Поэтому воевать по-настоящему Павел Рыбалко начнет только в 1943 году. В январе его армия, действуя в составе Воронежского фронта, принимает участие в Острогожско-Россошанской наступательной операции, Харьковской наступательной и Харьковской оборонительной операциях. Острогожско-Россошанская наступательная операция была проведена блестяще и закончилась разгромом 2-й венгерской армии, основной части 8-й итальянской армии, в том числе трех ее альпийских дивизий, а также 24-го немецкого танкового корпуса. В ходе наступления советские войска к 27 января 1943 года полностью разгромили 15 дивизий противника, еще 6 дивизий понесли значительные потери. Потери только венгров и итальянцев составили около 52 тысяч человек убитыми и до 71 тысячи пленными. За блестящие успехи в рамках данной наступательной операции Павел Рыбалко был удостоен ордена Суворова I степени, тогда же в январе он стал генерал-лейтенантом.Позднее в ходе Харьковской оборонительной операции части 3-й танковой армии попали в окружение и понесли существенные потери, особенно большие потери в технике, 16 апреля 1943 года армия была переименована в 57-ю. А 14 мая 1943 года Сталин отдает распоряжение восстановить 3-ю танковую армию, на этот раз как гвардейскую. Тогда же ее командующим вновь становится генерал-лейтенант Павел Рыбалко, перед которым ставится задача восстановить боеспособность вверенной армии. Со своей 3-й гвардейской танковой армией полководец не расстанется уже до конца Великой Отечественной войны.Со своей армией он принял участие в сражении на Курской Дуге. После переформирования части армии подтвердили свою боеспособность и воинское умение во время проведения Орловской стратегической наступательной операции. Необходимо отметить, что при выполнении директив командования фронта Павел Семёнович проявил самостоятельность и продемонстрировал твердость, отказываясь вводить танки в города до их зачистки стрелковыми частями. Несмотря на давление вышестоящего командования, он отмечал: «Ни в Мценск, ни в Орел мы входить не будем. На узких городских улицах фашисты расстреляют танки в упор, нам негде будет маневрировать». Данная позиция командующего 3-й гвардейской танковой армией себя полностью оправдала. Благодаря Рыбалко удалось существенно снизить потери танковых подразделений, а также выработать совершенно новую для Красной Армии тактику использования бронетехники в условиях городского боя. Также Рыбалко последовательно высказывался за то, чтобы вводить его армию в бой не отдельными частями, а всем составом сразу, что также сказало свою положительную роль в прорыве эшелонированной немецкой обороны в районе Орла.Уже в сентябре 1943 года танкисты Рыбалко отличились во время боев на киевском направлении. 21 сентября части 3-й гвардейской танковой армии форсированным маршем подошли к Днепру и после переправы через реку приняли участие в организации Букринского плацдарма, который сыграл исключительно важную роль в освобождении Киева и дальнейшем наступлении советских войск по Правобережной Украине. За успешное форсирование Днепра, а также умелое руководство армией в битве под Курском и Киевской наступательной операции 17 ноября 1943 года Павлу Семёновичу Рыбалко было присвоено почетное звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». А уже 30 декабря 1943 года ему было присвоено очередное звание – генерал-полковника.После освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков 3-я гвардейская танковая армия под командованием Павла Рыбалко сыграла значительную роль в дальнейшем освобождении от захватчиков территории Правобережной Украины. Танкисты Рыбалко принимали участие в Киевской оборонительной (ноябрь-декабрь 1943 года), Житомирско-Бердничевской наступательной (декабрь 1943 – январь 1944 года), Проскурово-Чрновицкой наступательной (март-апрель 1944 года) и Львовско-Сандамирской стратегической наступательной (июль-август 1944 года) операциях.В каждой из операций Павел Рыбалко подтверждал свой статус отличного командира и прекрасного стратега. Его стремительные действия, мастерство осуществления неожиданных для противника маневров часто застигали врага врасплох и вносили очень важный вклад в успех проводимых операций. Так произошло и при освобождении от гитлеровцев Львова в 1944 году. Освобождение и сохранение города во многом заслуга бойцов и командиров 3-й гвардейской танковой армии. Части армии провели глубокий охват города с западной стороны, действия танкистов Рыбалко полностью дезорганизовали немецкие коммуникации в районе Львова и создали угрозу окружения всей группировки противника в районе города.В 1945 году генерал-полковник Рыбалко руководил действиями 3-й гвардейской танковой армии в Нижнесилезской операции (февраль 1945 года), Берлинской наступательной (апрель 1945 года) и Пражской наступательной (май 1945 года) операциях. 6 апреля 1945 года Павел Семёнович был удостоен второй медали «Золотая Звезда», став дважды Героем Советского Союза. Он был представлен к награде за боевые отличия войск под его командованием на завершающем этапе войны, а также проявленный в боях личный героизм. Стоит отметить, что очень часто Павел Рыбалко руководил частями армии из своего «Вилисса», действуя иногда непосредственно в боевых порядках своих частей. Его командирский джип иногда можно было увидеть мелькающим между наступающими танками. Сам генерал объяснял это тем, что ему из-за проблем со здоровьем тяжело было забираться в танк, поэтому он руководил боем с колес, не расставаясь со своей тростью.Символично, что именно армии Рыбалко было поручено после взятия Берлина разгромить Дрезденско-Герлицкую группировку противника и овладеть столицей Чехословакии. Движение на Прагу его 3-я гвардейская танковая армия начала 5 мая 1945 года. Ликвидируя по пути очаги сопротивления противника, танкисты Рыбалко ранним утром 9 мая вступили в Прагу и уже к концу дня война для них и для их командарма была закончена. Уже после завершения боевых действий – 1 июня 1945 года командарм Павел Семёнович Рыбалко получил погоны маршала бронетанковых войск, а в апреле 1946 года был назначен первым заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.С апреля 1947 года Рыбалко сам стал командующим бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии. Ранее, в 1946 году, он был избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва. На тот момент маршалу 53 года он еще сравнительно молод, но уже многого добился, его любят и уважают танкисты и другие советские военачальники, однако жизнь распорядилось так, что новоиспеченному командующему бронетанковыми войсками страны недолго пришлось занимать данный пост. Уже в конце 1947 года маршала госпитализировали в Кремлевскую больницу. Суровый военный быт, экстремальные нагрузки на протяжении многих лет, имеющиеся болезни и потеря на войне единственного сына, которого Рыбалко демонстративно не взял под свою опеку, подорвали его здоровье. 28 августа 1948 года после продолжительной болезни, несмотря на все усилия врачей, Павла Семёновича Рыбалко не стало.Так получилось, что один из самых ярких советских военачальников периода Великой Отечественной войны ушел из жизни первым. Похороны маршала прошли в Москве, его могила расположена на Новодевичьем кладбище.