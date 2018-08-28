Не герой. Уход старого «ястреба»

Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит

Покойного сенатора от штата Аризона Джона Маккейна можно назвать «Мистер война». Свою карьеру он начинал с убийств мирных жителей Вьетнама. В последние годы он появлялся всюду, где начинала литься кровь – и после этого кровопролитие становилось еще сильнее. Этот человек даже перед смертью думал не о мире, а лишь о вражде и ненависти. Только в минувшем месяце он яростно критиковал президента США Дональда Трампа за встречу с российским лидером Владимиром Путиным и попытку хоть какого-то диалога между Вашингтоном и Москвой. А Россию называл «бензоколонкой», которая, по его мнению, «притворяется страной».Сейчас во многих российских СМИ Маккейну поют дифирамбы. Даже некоторые депутаты, которые справедливо критиковали США за их внешнюю политику, сейчас рассыпаются в комплиментах к человеку, чей курс мог бы быть намного жестче (а ведь Маккейн дважды пытался стать американским президентом!) Особое умиление у некоторых вызывает тот факт, что за пару дней до смерти больной отказался от лечения – это преподносится чуть ли не как подвиг. Хотя настоящие «подвиги» данного сенатора не могут не вызывать омерзения у тех, кто не приемлет бомбардировок чужих государств, поддержку террористов по всему миру и какую-то пещерную русофобию.В своем прощальном письме Маккейн, в частности, написал, будто бы США «помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты». Разрушенные, ввергнутые в нищету американскими бомбами и развязанными из Вашингтона войнами Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия еще долго будут пытаться вернуться на довоенный уровень…Говоря о своей роли, Маккейн перед смертью заявил:Вряд ли он при этом подумал о том, что подобные «ошибки» могут стоить сотен тысяч жизней. Например, Маккейн был одним из самых ярых сторонников американского вторжения в Ирак на основании ложных разведданных о наличии у этой страны химического и бактериологического оружия. Более того – он призывал тогдашнего президента США Буша-младшего действовать еще более решительно. Когда же выяснилось, что никакого оружия массового поражения в Ираке не было, «ястреб» действительно на словах «признал ошибку» (в чем был далеко не оригинален). Но – лишь для того, чтобы поддержать следующие интервенции в другие страны.Выступая против Ирана, Маккейн дошел до того, что обвинил эту страну в поддержке террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Его поправили коллеги: все-таки Иран – шиитское государство, а «Аль-Каида» - суннитская организация. На что Маккейн ответил: «Шииты, сунниты – какая разница?»Действительно, для США не было особой разницы, кого бомбить или кого поддерживать в сиюминутных целях. В Ираке Вашингтон поддерживал шиитов против суннитов, в Сирии вдруг стал защитником суннитов, а на самом деле целью было свержение неугодных руководителей и диктование этим странам своей воли. Так вот, у Маккейна линия неизменно была еще жестче – при полном нежелании разбираться в сути того или иного конфликта.Когда весной 1999 года Билл Клинтон отдал приказ бомбить Югославию, и весь мир содрогнулся от зверств американцев в отношении этой страны, Маккейн призывал действовать еще жестче, осуществить наземную военную операцию против Белграда и даже вступить в конфронтацию с Россией. Да и Россию он призывал исключить из «Большой восьмерки» задолго до того, как это произошло.В 2011 году, когда полыхала Ливия, неистового сенатора можно было видеть в компании террористов Бенгази. Тех, кто затем жестоко убил американского дипломата Кристофера Стивенса. Затем Маккейн незаконно пересек границу с Сирией, появившись на подконтрольной «оппозиции» территории и сфотографировавшись с будущими членами «Исламского государства» (запрещено в РФ).И украинский кровавый «евромайдан», как и последующая война, развязанная новой укровластью против Донбасса, также не обошлись без присутствия этого американца. Можно понять, когда его превозносят на Украине, предлагая назвать его именем улицы в Киеве. Как пошутил журналист и политолог Виталий Третьяков, можно и Киев переименовать в честь покойного.Трудно, однако, понять оды ему в России, даже в некоторых патриотических СМИ. Можно, конечно, списать на политкорректность и нежелание «плясать на костях», но вместо обычного соболезнования ушедшего старого «ястреба» слишком уж расхвалили. Говорят, это был сильный и честный враг.И тут вспоминается, что в США в последние годы вовсе не относились с уважением к убитым врагам, которые были сильными личностями и ушли несломленными. Напротив, даже после смерти продолжалась их травля, сравнение с Гитлером, навешивание беспощадных ярлыков «диктатор» и «тиран». Даже мужество этих врагов не признавалось. Про убитого в Гааге президента Югославии Слободана Милошевича говорили, будто бы он сам отравился лекарствами. Про повешенного с подачи Вашингтона лидера Ирака Саддама Хусейна утверждали, будто бы он прятался «в какой-то яме» (хотя есть данные, что его взяли в бою). Про руководителя Ливийской Джамахирии Муаммара аль-Каддафи, погибшего под пытками, писали, что его «извлекли из канализационного коллектора». Да и вообще реакция на гибель Каддафи была слишком радостна – трудно забыть, как Хиллари Клинтон улыбнулась и крикнула «Вау!»Конечно, по Маккейну не стоит кричать «Вау», но и никаким героем он не является. Дональд Трамп однажды правильно заметил, что ему больше нравятся люди, которые на войне в плен не попадали. Сейчас ярые поклонники Маккейна не могут ему простить таких слов.Что же касается самого сенатора – он всегда был рад «рыть яму другому». После расправы над Каддафи он заявил, что следующим будет президент Сирии Башар аль-Асад, а там, мол, и Путину нужно призадуматься. Только судьба распорядилась так, что Башар аль-Асад до сих пор жив. Только Маккейна нет. Наверное, он с горечью думал об этом в свои последние минуты. Как и о том, что Вашингтону не удалось разрушить Россию.