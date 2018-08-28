Мнения

Не герой. Уход старого «ястреба»

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Покойного сенатора от штата Аризона Джона Маккейна можно назвать «Мистер война». Свою карьеру он начинал с убийств мирных жителей Вьетнама. В последние годы он появлялся всюду, где начинала литься кровь – и после этого кровопролитие становилось еще сильнее. Этот человек даже перед смертью думал не о мире, а лишь о вражде и ненависти. Только в минувшем месяце он яростно критиковал президента США Дональда Трампа за встречу с российским лидером Владимиром Путиным и попытку хоть какого-то диалога между Вашингтоном и Москвой. А Россию называл «бензоколонкой», которая, по его мнению, «притворяется страной».

Не герой. Уход старого «ястреба»


Сейчас во многих российских СМИ Маккейну поют дифирамбы. Даже некоторые депутаты, которые справедливо критиковали США за их внешнюю политику, сейчас рассыпаются в комплиментах к человеку, чей курс мог бы быть намного жестче (а ведь Маккейн дважды пытался стать американским президентом!) Особое умиление у некоторых вызывает тот факт, что за пару дней до смерти больной отказался от лечения – это преподносится чуть ли не как подвиг. Хотя настоящие «подвиги» данного сенатора не могут не вызывать омерзения у тех, кто не приемлет бомбардировок чужих государств, поддержку террористов по всему миру и какую-то пещерную русофобию.


В своем прощальном письме Маккейн, в частности, написал, будто бы США «помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты». Разрушенные, ввергнутые в нищету американскими бомбами и развязанными из Вашингтона войнами Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия еще долго будут пытаться вернуться на довоенный уровень…

Говоря о своей роли, Маккейн перед смертью заявил:

Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит


Вряд ли он при этом подумал о том, что подобные «ошибки» могут стоить сотен тысяч жизней. Например, Маккейн был одним из самых ярых сторонников американского вторжения в Ирак на основании ложных разведданных о наличии у этой страны химического и бактериологического оружия. Более того – он призывал тогдашнего президента США Буша-младшего действовать еще более решительно. Когда же выяснилось, что никакого оружия массового поражения в Ираке не было, «ястреб» действительно на словах «признал ошибку» (в чем был далеко не оригинален). Но – лишь для того, чтобы поддержать следующие интервенции в другие страны.

Выступая против Ирана, Маккейн дошел до того, что обвинил эту страну в поддержке террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Его поправили коллеги: все-таки Иран – шиитское государство, а «Аль-Каида» - суннитская организация. На что Маккейн ответил: «Шииты, сунниты – какая разница?»

Действительно, для США не было особой разницы, кого бомбить или кого поддерживать в сиюминутных целях. В Ираке Вашингтон поддерживал шиитов против суннитов, в Сирии вдруг стал защитником суннитов, а на самом деле целью было свержение неугодных руководителей и диктование этим странам своей воли. Так вот, у Маккейна линия неизменно была еще жестче – при полном нежелании разбираться в сути того или иного конфликта.

Когда весной 1999 года Билл Клинтон отдал приказ бомбить Югославию, и весь мир содрогнулся от зверств американцев в отношении этой страны, Маккейн призывал действовать еще жестче, осуществить наземную военную операцию против Белграда и даже вступить в конфронтацию с Россией. Да и Россию он призывал исключить из «Большой восьмерки» задолго до того, как это произошло.

В 2011 году, когда полыхала Ливия, неистового сенатора можно было видеть в компании террористов Бенгази. Тех, кто затем жестоко убил американского дипломата Кристофера Стивенса. Затем Маккейн незаконно пересек границу с Сирией, появившись на подконтрольной «оппозиции» территории и сфотографировавшись с будущими членами «Исламского государства» (запрещено в РФ).

И украинский кровавый «евромайдан», как и последующая война, развязанная новой укровластью против Донбасса, также не обошлись без присутствия этого американца. Можно понять, когда его превозносят на Украине, предлагая назвать его именем улицы в Киеве. Как пошутил журналист и политолог Виталий Третьяков, можно и Киев переименовать в честь покойного.

Трудно, однако, понять оды ему в России, даже в некоторых патриотических СМИ. Можно, конечно, списать на политкорректность и нежелание «плясать на костях», но вместо обычного соболезнования ушедшего старого «ястреба» слишком уж расхвалили. Говорят, это был сильный и честный враг.

И тут вспоминается, что в США в последние годы вовсе не относились с уважением к убитым врагам, которые были сильными личностями и ушли несломленными. Напротив, даже после смерти продолжалась их травля, сравнение с Гитлером, навешивание беспощадных ярлыков «диктатор» и «тиран». Даже мужество этих врагов не признавалось. Про убитого в Гааге президента Югославии Слободана Милошевича говорили, будто бы он сам отравился лекарствами. Про повешенного с подачи Вашингтона лидера Ирака Саддама Хусейна утверждали, будто бы он прятался «в какой-то яме» (хотя есть данные, что его взяли в бою). Про руководителя Ливийской Джамахирии Муаммара аль-Каддафи, погибшего под пытками, писали, что его «извлекли из канализационного коллектора». Да и вообще реакция на гибель Каддафи была слишком радостна – трудно забыть, как Хиллари Клинтон улыбнулась и крикнула «Вау!»

Конечно, по Маккейну не стоит кричать «Вау», но и никаким героем он не является. Дональд Трамп однажды правильно заметил, что ему больше нравятся люди, которые на войне в плен не попадали. Сейчас ярые поклонники Маккейна не могут ему простить таких слов.

Что же касается самого сенатора – он всегда был рад «рыть яму другому». После расправы над Каддафи он заявил, что следующим будет президент Сирии Башар аль-Асад, а там, мол, и Путину нужно призадуматься. Только судьба распорядилась так, что Башар аль-Асад до сих пор жив. Только Маккейна нет. Наверное, он с горечью думал об этом в свои последние минуты. Как и о том, что Вашингтону не удалось разрушить Россию.
Автор:
Елена Громова
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7 комментариев
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  1. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 06:00
    +2
    А давайте просто не писать о нём?великий воин?нет.великий политический деятель?опять нет.ну и всё,умер?забудьте.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      +1
      во Вьетнаме,тоже слёзы льют по маккейну. мир точно с ума сходит... fool
      Во Вьетнаме люди принесли цветы к посольству США в Ханое, чтобы почтить память скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна.
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:17
    +1
    Оставил предсмертную записку.«Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов и не доверяем им быть великой силой перемен, которой они всегда были», — говорится в письме.Такое нагородил,что и не поймёшь его,старый русофоб маразматик.Только не понял он что США само разрушило свои идеалы,погромами.Насильно мил не будешь милок,Но он не понял.Да это и понятно На легко забыть бамбук в одном месте, и что сбили его простые "вьетнамские"парни.Нужно писать о других.27 августа не стало легендарного Игоря Ивановича Куринного — генерала-лейтенанта космических войск, в прошлом заместителя Председателя государственной комиссии по пилотируемому космосу.
  3. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 06:19
    +2
    Вообще если почитать его биографию, то там много написано полезного, что он для США сделал. А что он не нравился другим странам, так ему пофиг, ибо он являлся патриотом своей страны, в отличие от 99,9 процентов наших политиков, журналюг.
  4. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:21
    0
    Бжезинскому с Маккейном для компании Мадлен Олбрайт не хватает...
  5. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 07:23
    0
    Злорадствовать не хочется, так что пусть он теперь со своим приятелем Бжезинским со стороны смотрит на плоды собственных деяний. Одним злопыхателем меньше, так новые появятся, нам не привыкать.
    1. Ren Онлайн
      Ren Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: inkass_98
      так что пусть он теперь со своим приятелем Бжезинским со стороны смотрит на плоды собственных деяний.

      Насколько мне помниться из религиозных верований - из преисподней смотреть (на дела, происходимые на бренной Земле) весьма затруднительно. Этим могут пользоваться только заслужившие право на небесную жизнь. hi