Я могу сказать только то, что сообщения из России о наращивании американского военного присутствия в восточной части Средиземного моря – это не более чем пропаганда. Это ложь. Но это вовсе не означает, что мы не находимся в готовности для исполнения президентского приказа.

Из открытых источников нам стало известно, что войска Асада готовятся применить химическое оружие.

Американское военное ведомство прокомментировало заявления представителей министерства обороны России о том, что США стягивают дополнительные силы в восточное Средиземноморье. В первую очередь заявление касалось роста числа носителей крылатых ракет («Томагавк»), с помощью которых Вашингтон планирует нанести удар по позициям сирийской армии. В качестве причины вероятного нанесения удара может быть выбрана очередная провокация с химоружием, устроенная самим Западом на территории САР.Официальный представитель Пентагона Эрик Пэйхон на вопрос о заявления Минобороны РФ ответил так:При этом Пэйхон тут же добавил, что американские военные "очень обеспокоены" теми сообщениями, в которых говорится, что ВС Сирии "готовятся атаковать мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в провинции Идлиб".Пэйхон:Исходя из этого, можно сделать вывод, что для США сплетни из сети о том, что «кровожадный Асад» будет использовать химоружие против мирных жителей, пропагандой не являются. А вот сообщения о том, что США готовы в очередной раз применить десятки «Томагавков» против освобождающей Сирию от террористов правительственной армии, сразу же относятся к «пропагандистским заявлениям Москвы».