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Пентагон: Нас нет в восточном Средиземноморье, это пропаганда России

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Американское военное ведомство прокомментировало заявления представителей министерства обороны России о том, что США стягивают дополнительные силы в восточное Средиземноморье. В первую очередь заявление касалось роста числа носителей крылатых ракет («Томагавк»), с помощью которых Вашингтон планирует нанести удар по позициям сирийской армии. В качестве причины вероятного нанесения удара может быть выбрана очередная провокация с химоружием, устроенная самим Западом на территории САР.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэйхон на вопрос о заявления Минобороны РФ ответил так:
Я могу сказать только то, что сообщения из России о наращивании американского военного присутствия в восточной части Средиземного моря – это не более чем пропаганда. Это ложь. Но это вовсе не означает, что мы не находимся в готовности для исполнения президентского приказа.


Пентагон: Нас нет в восточном Средиземноморье, это пропаганда России



При этом Пэйхон тут же добавил, что американские военные "очень обеспокоены" теми сообщениями, в которых говорится, что ВС Сирии "готовятся атаковать мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в провинции Идлиб".

Пэйхон:
Из открытых источников нам стало известно, что войска Асада готовятся применить химическое оружие.


Исходя из этого, можно сделать вывод, что для США сплетни из сети о том, что «кровожадный Асад» будет использовать химоружие против мирных жителей, пропагандой не являются. А вот сообщения о том, что США готовы в очередной раз применить десятки «Томагавков» против освобождающей Сирию от террористов правительственной армии, сразу же относятся к «пропагандистским заявлениям Москвы».
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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25 комментариев
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  1. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:02
    +2
    Думается мне, что хлор бармалеи все таки используют по указке матрасов. А дальше Ассад виноват и России отбиваться. Но в Генштабе не дураки сидят, думаю думу думают.
    1. ltc35 Офлайн
      ltc35 Сегодня, 06:18
      +1
      Как-то интересно получается. Одни знают, что готовится провокация, другие знают, что Асад применит хлор. Все все знают и делают вид, что готовят адекватный ответ. И местные знают... Что дальше?
      1. федоров Онлайн
        федоров Сегодня, 06:27
        +1
        И местные знают...

        Кажется ,что не знают. Вы думаете там в развалинах и-нет оптоволокно или спутниковое ? Там даже эфирный телек не везде.
        Это Мы ,за окном не стреляют (хотя в моем случае могут ) можем время тратить на поиск информации да и просто поболтать,а там КОШМАР, поесть бы и выжить.
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 06:54
          +1
          Цитата: федоров
          Это Мы ,за окном не стреляют.....а там КОШМАР, поесть бы и выжить.

          Когда немцы НАШУ страну оккупировали подавляющее большинство НАШИХ дедов и прадедов думали иначе.
          У всех была мысль как убить оккупанта. Уничтожить эту нечисть. Миллионы погибли, но страну освободили.

          А там да , КОШМАР. Нужно бежать в Европу. Там пособия дают. И трусы кружевные.
          1. федоров Онлайн
            федоров Сегодня, 07:07
            0
            Тогда враг был один. А в арабском мире фиг разберешь. Там суниты-шииты - курды еще фиг знает кто. Они даже между собой разобраться не могут, разве что из под палки. Там интересы Ирана,Турции,Израиля ну и США понятно. У СССР-России есть такой пример - Кавказ.
            1. Ros 56 Онлайн
              Ros 56 Сегодня, 07:12
              0
              Тогда враг был один

              Это вы о чем? С Гитлером пришла половина Ойропы, причем бОльшая.
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 08:22
                0
                Цитата: Ros 56
                С Гитлером пришла половина Ойропы, причем бОльшая.

                врагов по национальности считали? враг ОДИН, независимо откуда он
          2. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 08:02
            0
            Всё сложнее, но постулат, что СВОЮ страну защищать должны САМИ, никто не отменял!
            Не люблю арабов, но раз уж мы взялись помогать, надо выполнять задачу до конца, сколь по силам.
          3. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 08:21
            0
            Цитата: Например
            Нужно бежать в Европу. Там пособия дают. И трусы кружевные.

            немного не в тему, но очень похоже
      2. ученый Офлайн
        ученый Сегодня, 06:50
        +3
        Цитата: ltc35
        Что дальше?

        Дальше бармалеи разбрызгают хлор под руководством британского спецназа, а США запустят крылатые ракеты. Придумать что то новое перед началом наступательной операции сирийских войск в Идлибе времени уже нет. Благо все ракетоопасные направления давно известны и если система управления ПВО Сирии не будет нарушена, то правильно построенные боевые порядки на основе ЗРК Панцирь позволят уничтожить 90% ракет. И если 10% не повредят критически важную инфраструктуру, то террористам в Идлибе ни чего не светит. Теоретически им сейчас самое время "прикинутся ветошью и не отсвечивать", тогда бы шанс появился, но их хозяева на такое точно не пойдут.
  2. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 06:07
    +5
    сообщения из России о наращивании американского военного присутствия в восточной части Средиземного моря – это не более чем пропаганда. Это ложь. Но это вовсе не означает, что мы не находимся в готовности для исполнения президентского приказа

    Супер! Россия врет, но это вовсе не означает, что она говорит неправду. laughing
    из открытых источников нам стало известно, что войска Асада готовятся применить химическое оружие

    Опять в одноклассниках на работе сидят.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:13
      +2
      Пентагон: Нас нет в восточном Средиземноморье, это пропаганда России
      я так понимаю,можно топить "всё чего там нет" ?
      1. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 06:16
        +1
        я так понимаю,можно топить "всё чего там нет" ?

        Ну, раз его там нет - соответственно. laughing
      2. Tusv Онлайн
        Tusv Сегодня, 06:55
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        я так понимаю,можно топить "всё чего там нет" ?

        Американские корабли топить низя, даже если их там нет, но списанный Сирийский авианосец можно. Да уже буксир Иван Лаптев с помощью подводных беспилотников Посейдон раз и Посейдон два уже выводят учебную цель на Григоровича и Эссена bully
  3. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:20
    +1
    это не более чем пропаганда. Это ложь. Но это вовсе не означает, что мы не находимся в готовности для исполнения президентского приказа.
    Логика по американски - про носители крылатых ракет в Средиземноморье ложь, но удар нанесем. А приказ президента будете выполнять с территории Сша? Старые "напевы" про российскую пропаганду американцев и их союзничков надоели изрядно. Пора уже им заткнуться и разбираться внутри страны со своими проблемами. Французик тоже ножками сучит от нетерпения помочь Сша в таком деле.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:33
    +1
    То есть , по логоке вещей, если наша субмарина утопит американский эсминец, то по словам самих же янки из там нету, и нам топить их флот не только можно, но и необходимо, чтобы их там действительно не стало? ???? recourse Раз их там нету, значит на нет и суда нет! !! good
  5. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 06:36
    0
    да никакого ответа не будет даже если начнут утюжить асада,по моему уже это проходили.
    1. IGOR GORDEEV Онлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 06:41
      +1
      Цитата: Adimius38
      да никакого ответа не будет даже если начнут утюжить асада,по моему уже это проходили.

      Пока что Асада нормально не утюжили. А то что мы проходили это и удары по мифическим местам, где якобы хранилось/разрабатывалось хим. оружие и удары по аэродрому, который на следующий день стал выполнять свои функции в штатном режиме...
      А помните более 70 ракет на несколько сот кв. метров возле Дамаска?
      Большинство здравомыслящих людей в мире знают, что США хотят поменять власть в Сирии на своих. Но как мы знаем у них это почему то пока что не получается.
    2. demo Офлайн
      demo Сегодня, 06:42
      0
      Конечной точкой, когда янкерсам станет ясно что их песенка спета, станет удар по самому Асаду, по тому месту, где он будет находится.
      И засадят они сотни две-три "топоров", которые нам не удастся снести с неба.
      И тогда все начнется заново.
  6. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 06:41
    +1
    ну наша пропаганда не отличается от пропаганды других стран,наврать тоже любит а потом за эту брехню отдувается министерство обороны,мол и самолета такого и не летал вовсе
  7. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:42
    0
    А все примерно так
  8. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:08
    -1
    Наглосаксам перед уходом из Сирии надо нагадить!
    И нагадят обязательно!
    Вопрос в эффективности наших ПВО и РЭБ, думаю, источники пусков наши топить не будут.
    Хотя, возможно тестирование какого-нибудь нового сюрприза...
  9. abrakadabre Онлайн
    abrakadabre Сегодня, 07:19
    -1
    Раз США официально сказали что их в восточной части Средиземного моря нет, то надо так же официально сказать, что ПВО, тактическим подразделениям и противокорабельным средствам дается карт-бланш на уничтожение любой атакующей хрени. Все, что там увидим, сбивать и сразу же уничтожать носители. Ведь, благодаря заверениям Пентагона, мы гарантировано не обстреляем "партнеров" по ошибке или умыслу.
  10. stavro Офлайн
    stavro Сегодня, 08:05
    -1
    Пентагон: Нас нет в восточном Средиземноморье, это пропаганда России самое время провести учебные стрельбы в восточном средиземноморье. Все равно там нет никого, почему бы не воспользоваться?
  11. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:08
    0
    Грязные игры, когда врага назвать таковым напрямую сложно. Похоже пока чётко не разделить всех, как должно, покоя, мира там не будет.