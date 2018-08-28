Новости

Попытка нападения на воинский эшелон в Забайкалье. Часовой применил оружие

72
Пресс-служба Восточного военного округа распространяет сообщение о том, что на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкальском крае произошёл инцидент с применением часовым оружия.

В сообщении говорится о том, что несколько человек предприняли попытку нападения на воинский эшелон. Неизвестные, нарушив границу поста, попытались напасть на военнослужащих. Часовой после принятия необходимых мер относительно сообщений в адрес нарушителей о том, что дальнейшее продвижение запрещено, был вынужден открыть огонь на поражение, предварительно осуществив выстрел в воздух.




В результате этого один из нарушителей был убит, остальные (по некоторым данным – трое) скрылись. Их поисками занимаются правоохранительные органы. Сначала сообщалось, что бежавшие могут быть ранены. Однако в местных СМИ заявлено, что за медпомощью после инцидента на станции Петровский Завод на данный момент никто не обращался.

В местных источниках сообщается о том, что конфликт разгорелся в кафе, где один из местных жителей набросился на военнослужащих с ножом. Те, стараясь уйти от конфликта, покинули кафе и побежали к эшелону. Несколько человек решили бежать за ними, пересекли границу поста, никак не отреагировав на предупреждения со стороны часового. В итоге прозвучали выстрелы. В ВВО отмечают, что военнослужащий, находившийся в момент попытки нападения на эшелон на посту часового, действовал в полном соответствии с уставом.
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

72 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:25
    +28
    красавец ... в ОТПУСК ! soldier
    1. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 06:28
      +5
      Цитата: андрей юрьевич
      красавец ... в ОТПУСК !

      Это понятно. Но меня интересует другое - национальность нападавших, и какой груз перевозили. hi
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 06:31
        +10
        Груз, это сгущённое молоко, к гадалке можно не ходить, ну а с остальным следствие разберётся.
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 06:45
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Но меня интересует другое - национальность нападавших

          Вы, сударь нацист. И это не шутка ни хрена. На пустом месте ищете преступление на национальной почве.
          Тем паче написано, что
          конфликт разгорелся в кафе, где один из местных жителей набросился на военнослужащих с ножом.

          Буряты вам не по душе или русские?
          1. Ингвар 72 Офлайн
            Ингвар 72 Сегодня, 07:00
            +16
            Цитата: Например
            Вы, сударь нацист. И это не шутка ни хрен

            Я бы сказал кто вы, да модеры вырежут. laughing Национальность нападавших может много сказать о их принадлежности к каким либо ячейкам, той же ИГИЛ. fool
            Далее - у меня очень много знакомых бывших и действующих сотрудников МВД. Так вот, с их слов, среди насильственных преступлений большая часть совершается лицами не коренных национальностей. Не коренных - значит не русскими, не татарами не бурятами. А жителями республик СНГ.
            П.С. Думать учитесь, а не только клавой стучать, отрабатывая з\п ЕР. wink
            1. UMA-UMA Офлайн
              UMA-UMA Сегодня, 07:19
              -5
              Если я тебя назову тем что ты есть, то меня навечно забанят. А твои менты тебе не рассказали про десятки тысяч мусульман борящихся с терроризмом? Погибших при исполнении?
              1. Ингвар 72 Офлайн
                Ингвар 72 Сегодня, 07:28
                +2
                Цитата: UMA-UMA
                А твои менты тебе не рассказали про десятки тысяч мусульман борящихся с терроризмом?

                Да, уровень интеллекта на ВО падает. no Я сейчас хоть слово о религии сказал? fool
                Цитата: Ингвар 72
                Не коренных - значит не русскими, не татарами не бурятами.
                Я специально уточнил, кто является коренными национальностями. Для вас разжую подробнее - дагестанцы,чеченцы, башкиры, мордва, чуваши, калмыки, те же евреи. Всё это КОРЕННЫЕ национальности. wink
                1. UMA-UMA Офлайн
                  UMA-UMA Сегодня, 07:58
                  -3
                  Такой прямо таки продуманный)))) ладно, выкрутился - нет вопросов.
              2. аксельбант Онлайн
                аксельбант Сегодня, 08:10
                +1
                и кто эти мусульмане?и где они с ним борются? в чечне, где даже дети уже убивают полицаев? в дагестане? в казанской области? что-то успехов у них не сильно много, или все силы в свисток уходят, рассказывая про десятки тысяч борцов? один был правильный мент-дагестанец-Нурбагандов Магомед-он сделал всё, что смог,кстати, неизвестно,был ли он мусульманином. а остальные только зарплату получают, немаленькую, кстати
            2. sogdy Офлайн
              sogdy Сегодня, 07:32
              +1
              Цитата: Ингвар 72
              Я бы сказал кто вы, да модеры вырежут.

              Рекомендую сообщить модератору. Тем более, не жалеть троля.

              Петровский Завод - Читинская область. Так что "местность" т.н."местных" - на совести журналистов. Таки местные знают, что солдат трогать нельзя. Казаки - тем более.
              Остается вопрос - откуда лишние в приграничном районе?
            3. Ванёк Офлайн
              Ванёк Сегодня, 07:35
              +1
              Цитата: Ингвар 72
              Национальность нападавших может много сказать о их принадлежности к каким либо ячейкам


              Как?

              Как по внешнему виду Вы определите?

              Охотник, рыбак или крестиком вышивать любитель.

              Дворник у меня во дворе - Таджик. В не рабочее время, по виду - учитель.

              Идёт по улице Азербайджанец.

              КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕ К КАКОЙ ЯЧЕЙКЕ ОН ПРИНАДЛЕЖИТ???

              Чушь какую-то написал.
              1. Ингвар 72 Офлайн
                Ингвар 72 Сегодня, 07:58
                0
                Цитата: Ванёк
                Чушь какую-то написал.

                Ой ли? За последние пару лет ФСБ вскрыло несколько ячеек ИГИЛ. Основная масса не коренные.
            4. Феликс Офлайн
              Феликс Сегодня, 07:38
              +3
              Цитата: Ингвар 72
              П.С. Думать учитесь, а не только клавой стучать, отрабатывая з\п ЕР.

              У вас в голове, извините, испорченный мозг, если везде ЕР мерещится.
              В статье ясно сказано - после конфликта в кафе, поддатые аборигены преследуют военных, дабы разобраться по своим понятиям. А тут - часовой при исполнении.
              Не надо плодить сущности, любезнейший.
              1. Ингвар 72 Офлайн
                Ингвар 72 Сегодня, 08:00
                -2
                Цитата: Феликс
                если везде ЕР мерещится.

                Про ЕР я писал Напримеру, а не вам. Или вы его ипостась с другим ником? wink
            5. Dr_Engie Офлайн
              Dr_Engie Сегодня, 07:44
              +3
              Ага, видать у нас тогда негры - коренные жители. У меня в городе обучается в ВУЗах немало гостей из африки. Так вот я НИ РАЗУ В СВОЕЙ ЖИЗНИ не слышал, чтобы какой-то беспредел учинил темнокожий человек, или чтобы вообще совершил какое-то преступление. А вот кавказцы - каждый день.
          2. аксельбант Онлайн
            аксельбант Сегодня, 07:59
            +2
            мне не по душе охреневшие на почве своей национальности буряты, считающими себя хозяевами всего, что видит их глаз. а так-то мне эти буряты совершенно поровну.и, кстати, раз написано-местные жители, к бабке не ходи- буряты. был бы русский, всё бы про него выложили-фио, где родился, где крестился и т.д. да и не в традициях русских на солдат нападать, тем более с ножом, это уж скорее традиции россиян всяких
      2. Titsen Офлайн
        Titsen Сегодня, 06:59
        +1
        Вариант с кафе подходит больше!
      3. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 07:07
        -1
        Цитата: Ингвар 72
        Это понятно. Но меня интересует другое - национальность нападавших

        Евреи. У тебя же во всем евреи виноваты.
        1. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 07:14
          +3
          Цитата: профессор
          У тебя же во всем евреи виноваты.

          Как говорится, не тронь .... laughing Профессор, что вы на себя чужие грехи натянуть пытаетесь? Вы еще вериги на себя нацепите! wassat Только потом в суд на меня не подавайте, что я вынудил вас причинить себе моральные и физические страдания. bully
        2. собаковод Офлайн
          собаковод Сегодня, 07:15
          +5
          профессор (Соколов Олег)
          Евреи. У тебя же во всем евреи виноваты

          Да, в этом что-то есть....
        3. krops777 Офлайн
          krops777 Сегодня, 07:19
          +4
          Евреи. У тебя же во всем евреи виноваты.


          Чет то не припомню что бы евреи участвовали в поножовщине, вы хитрее всё чужими руками любите, а вот представители все знают кого сплошь и рядом.
          1. AID.S Онлайн
            AID.S Сегодня, 07:26
            +2
            Цитата: krops777
            Чет то не припомню что бы евреи участвовали в поножовщине

            Еврей был на посту и поедет в отпуск.
            1. sergeyezhov Онлайн
              sergeyezhov Сегодня, 08:15
              +1
              Цитата: AID.S
              Цитата: krops777
              Чет то не припомню что бы евреи участвовали в поножовщине

              Еврей был на посту и поедет в отпуск.

              В Газу
          2. sogdy Офлайн
            sogdy Сегодня, 07:37
            +3
            Цитата: krops777
            ет то не припомню что бы евреи участвовали в поножовщине,

            У них тоже иерархия. Нижние таки режут. Самые отмороженные из фраеров.
        4. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 07:21
          +4
          прохвессор,за евреев в подходящей теме.Яволь? А тут правнуки атамана Семенова хулюганят.. wink
        5. UMA-UMA Офлайн
          UMA-UMA Сегодня, 07:22
          +2
          Про холокост нам хотите рассказать? Или просто об исторических притеснениях?
      4. UMA-UMA Офлайн
        UMA-UMA Сегодня, 07:11
        -2
        Не переживай, были бы кавказцы написали бы сразу "лица кавказской национальности" или "исламисты".
        1. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 07:17
          +2
          Цитата: UMA-UMA
          написали бы сразу "лица кавказской национальности"

          Запрещено законом, упоминать в СМИ это словосочетание.
          1. UMA-UMA Офлайн
            UMA-UMA Сегодня, 07:57
            0
            Ага, употребляй тогда уроженцы с северного кавказа.
      5. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 07:20
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        Но меня интересует другое - национальность нападавших

        А какая разница? Русский, узбек, татарин, якут... да мало ли кто... это значения не имеет. А часовой молодец, не сдрейфил!
        1. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 07:31
          +2
          Цитата: raw174
          А какая разница? Русский, узбек, татарин, якут..

          Большая. Узбек в вашем перечне гражданин другого государства. hi
          1. Dikson Онлайн
            Dikson Сегодня, 08:14
            0
            Ингвар, там конфликт возник не политический и не идеологический - местной пьяной компании с судимостями, отмечавшей в кафе чей то день рождения, не понравилась национальность солдат, зашедших в это кафе.. Не ищите чёрную кошку, -нет там её...
        2. sogdy Офлайн
          sogdy Сегодня, 07:43
          +1
          Цитата: raw174
          А какая разница?

          Таки есть - это Читинская область, военные, бывшие военные и члены семей. К тому же приграничный район. Значит - засланцы или .
          Не забывайте, что жд и жд-строители по статусу - военнослужащие.
      6. Вкд Двк Онлайн
        Вкд Двк Сегодня, 08:21
        0
        ...адреса поставщика и получателя, счета в банках, и прочее...
        Интересоваться лучше поймали ли остальных.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:29
    +9
    Это кто там такой экстримал на всю голову, за пулей халявной полез? ??Жалко что часовой на тот свет только одного устроил! !!
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 06:59
      +5
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Это кто там такой экстримал на всю голову, за пулей халявной полез?

      Поциент за пику хватался, стопудово бухой, а спьяну пули не страшны.
    2. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:04
      0
      Есть повод проверить стрелковую подготовку... Типа плохо стреляет...
  3. asiat_61 Онлайн
    asiat_61 Сегодня, 06:30
    +5
    Пристрелил придурка, и это правильно.
  4. Комментарий был удален.
  5. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:34
    +8
    Не понятно другое?Что делали военнослужащие в кафе?Сдаётся мне кутили и повздорили с местными .А потом решили укрыться под автоматами часовых.И были это скорее всего офицеры и начальствующий состав.В любом случае суд разберётся.Не верю я что вернулись лихие 90-е,и там могут быть боевики террористов.Не тот район.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 07:00
      +6
      Цитата: Мар.Тира
      Что делали военнослужащие в кафе?

      Пожрать зашли.
      Цитата: Мар.Тира
      Сдаётся мне

      Русские не сдаются.
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 07:38
        +2
        Цитата: Серый брат
        Пожрать зашли


        Перекусить*

        hi
    2. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 07:00
      +9
      Да по любому это не нападение на эшелон, а банальная разборка! Завязались в кафешке, ну и местные погнали военных к эшелону. Часового по пьяни послали, думали, стрелять побоится, а он, молодец, не побоялся.И прав на 100%!
      1. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 08:01
        +2
        Цитата: Мар.Тира
        Что делали военнослужащие в кафе?Сдаётся мне кутили и повздорили с местными

        Цитата: AUL
        Завязались в кафешке, ну и местные погнали военных к эшелону.

        Мальчики, вы за пределами Бирюлева бывали? Там вся "кафешка" - прилавок с парой пирожков и сигареты. И комната приема пищи для станционных, совмещенная с линейщиками. На станции кроме отстоя для товарняков бывают только военные эшелоны. И матаня два раза в день.
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 06:35
    0
    ахтунг ахтунг! сибириен партизанен! belay
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 06:56
      -1
      Ахтунг ахтунг ! Злой сибириен собакен партизанен ! Яйца клац-клац ! smile
  7. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 06:35
    +3
    Странный заголовок. Слишком громкий, исходя из того что написано в статье про причину приближения неизвестных к эшелону.
  8. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 06:45
    +4
    """Несколько человек решили бежать за ними, пересекли границу поста, никак не отреагировав на предупреждения со стороны часового"""
    главные номинанты на премию Дарвина
  9. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 06:46
    +3
    Если бы в Миллерово были такие вот солдаты, никто бы не смел избивать военных инженеров.
    Получил бы пулю в лоб, несмотря на свои боксы и дружбы с местной полицией.
  10. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +6
    Часовой действовал согласно Устава гарнизонной и караульной службы, а по сему выполнил то, что полагается в таких случаях. А вот с "отдыхавшими" в кафе в/сл необходимо разбираться отдельно.
  11. 22 dmdc Офлайн
    22 dmdc Сегодня, 06:49
    +4
    Цитата: Мар.Тира
    Не понятно другое?Что делали военнослужащие в кафе?

    Точно установлено что тупо ели, проголодались знаете ли. Хотя некоторые посетители смотрели футбол по телику и пили безалкогольное пиво.
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: 22 dmdc
      Точно установлено что тупо ели, проголодались знаете ли.

      Вообще то в эшелоне есть камбуз,и соблюдается распорядок дня по приему пищи.Видать не на сытные товарищи попались?А на них напали бедных.Да ещё без причины!В любом случае часовым респект и благодарность должна быть обьявлена,даже если это и была местная шпана
      1. аксельбант Онлайн
        аксельбант Сегодня, 08:18
        +1
        вам , верно, солдатскую пайку, тем более в эшелоне, возможно, не одну неделю, не приходилось есть?
  12. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:49
    +5
    Сосед у меня ( курит на балконе ), служил в Крыму в 91-м, не верить смысла нет, как и врать ему.
    - Обкуренные татары стали ворота ломать ВЧ, часовой дал очередь, кого-то уконтрапопил. Дали сержанта сразу и в отпуск.
  13. abrakadabre Офлайн
    abrakadabre Сегодня, 06:50
    +1
    У меня вопрос: Если военнослужащие убегали от преследования гражданских, то пересекли охраняемый периметр раньше преследователей. А значит, если убегал не командир эшелона, начальник караула, его помощник, разводящий или такие же часовые из отдыхающих смен, то часовой обязан был по уставу начать стрелять с них после стандартных команд и предупредительных выстрелов. Если конечно они не подчинились команде часового и не залегли у него на виду и не предпринимая попыток дальнейшего сближения.
    Часовой имел на это полное право и более того - обязанность так поступить.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:07
      +2
      Скорее всего те кто охранял эшелон решили покушать пароль знали... А дальше все по уставу...
  14. IGOR GORDEEV Онлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 06:55
    0
    Несколько человек решили бежать за ними, пересекли границу поста, никак не отреагировав на предупреждения со стороны часового. В итоге прозвучали выстрелы.

    Чувство самосохранения у нападающих в момент нападения отсутствовало на столько, что не остановили предупредительные выстрелы. Мдауж.
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 07:11
      +2
      Цитата: IGOR GORDEEV
      ство самосохранения у нападающих в момент нападения отсутствовало на столько,

      Алкоголь великая сила.Даже чувство самосохранения притупляет
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 07:13
      -1
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Чувство самосохранения у нападающих в момент нападения отсутствовало на столько, что не остановили предупредительные выстрелы.

      Если были-предупредительные выстрелы. Экспертиза должна проверить была ли пуля выпущенная в нарушителя первой пулей прошедшей через "чистый" ствол или нет. Однако В ВВО отмечают, что военнослужащий, находившийся в момент попытки нападения на эшелон на посту часового, действовал в полном соответствии с уставом. Вот так, без комиссии и следствия уже решили.
      1. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 07:20
        +5
        Цитата: профессор
        Экспертиза должна проверить была ли пуля выпущенная в нарушителя первой пулей прошедшей через "чистый" ствол или нет.

        У вас когда палесы с ножом на кого то бегут, предупредительный выстрел положено делать? wink
      2. moscowp Офлайн
        moscowp Сегодня, 07:44
        +1
        Если было нападение на эшелон, то, насколько я помню, часовой должен применять оружие без всяких предупредительных выстрелов вообще.
  15. wooja Офлайн
    wooja Сегодня, 06:55
    0
    грамотный боец..., учите уставы и будет вам счастье...., так держать
  16. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 07:01
    -1
    Интересует одна деталь. Фабула такая:
    Военнослужащие...., стараясь уйти от конфликта, покинули кафе и побежали к эшелону.
    Несколько человек (гражданских с ножом) решили бежать за ними, пересекли границу поста.
    А что происходило с теми военнослужащими, которые с кафе?
    Они пересекли ли границу поста или нет ?
    Стрелял ли постовой по военнослужащим,пересекающим границу поста или они стали под защиту постового?
    И как относится обоюдное хулиганство гражданских и военнослужащих (не находящихся в данное время на службе) к нападению на воинский эшелон?
    Вывод: МО РФ искажает событийный сюжет с целью маскировки незаконных действий своих служащих.
    1. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 07:20
      +4
      Цитата: БВС
      Военнослужащие...., стараясь уйти от конфликта, покинули кафе и побежали к эшелону.
      Несколько человек (гражданских с ножом) решили бежать за ними, пересекли границу поста.
      А что происходило с теми военнослужащими, которые с кафе?
      Они пересекли ли границу поста или нет ?
      Стрелял ли постовой по военнослужащим,пересекающим границу поста или они стали под защиту постового?

      В большинстве случаев воинский эшелон не является стационарным объектом, следовательно он находился на временной стоянке (под погрузку или в отстойнике), как положено - под вооруженной охраной. Не думаю, что отдыхавшие в кафе военнослужащие были в тот момент настолько собраны и логичны, что "спасая честь мундира" целенаправленно "отошли под защиту береговых батарей". Скорее всего побежали от "раздачи", в надежде затеряться среди вагонов на товарной станции. А тут часовой с ружжом. Вероятно, чисто по форме определил где свои, а где чужие и открыл огонь на поражение. Думаю, что остальным участникам "нападения" просто повезло, что их всех на ноль не помножили.
    2. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 07:22
      +1
      Не хрен с ножиками за людьми бегать, правильно часовой сделал, что завалил. Кто прав, кто виноват, дело десятое, разберутся. Подраться можно, но с ножом на людей кидаться, это ..... , короче за что боролся, на то и напоролся.
  17. krops777 Офлайн
    krops777 Сегодня, 07:12
    +1
    Несколько человек решили бежать за ними, пересекли границу поста, никак не отреагировав на предупреждения со стороны часового.


    Ну это их проблемы, а часовой молодец.
  18. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 07:12
    +2
    Часовой не имеет права допускать на пост НИКОГО кроме начальника караула, помощника начальника караула и СВОЕГО разводящего, а также лиц которых они сопровождают. Если мне не изменяет мой склероз, именно так звучит статья УГ и КС. Т.е., по идее, часовой и своих военнослужащих не должен был пропускать. За что отпуск-то?
  19. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:16
    +3
    Козлов надо отстреливать, часового поощрить внеочередным отпуском к маме.
  20. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:36
    +3
    Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект, а также в случае непосредственной угрозы нападения (физического воздействия), когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия не должно причинить вред охраняемому объекту и третьим лицам.
  21. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 07:55
    0
    В принципе, служба такая, а в остальном следствие разберётся, политики там нет, мутить незачем.
  22. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 07:56
    0
    Пресс-служба Восточного военного округа распространяет сообщение о том,
    Зачем распространять, сообщили и все, а распространяют обычно дизу....?! drinks
    Те, стараясь уйти от конфликта, покинули кафе и побежали к эшелону.
    Странное поведение, убегают от угрозы которая их преследует до эшелона, а там что спецназ прикрыть должен, что за слова в статье подобраны, смахивает на военную байку.... bully
    Не припомню чтоб военные убегали от конфликта, обычно на месте разбираются, ибо в "часть" привести проблемы с гражданки не лучшее решение. А если и было такое, то вполне себе предсказуемое действие военных....hi
  23. Million Онлайн
    Million Сегодня, 07:56
    +1
    Видимо нападавшие не знали УГ и КС...Иначе бы выполнили требования часового
    1. Dikson Онлайн
      Dikson Сегодня, 08:08
      +2
      В статье Читинского издания написано чуть ли не со слов главы поселения - "около 20 человек местных отмечали день Рождения в привокзальном кафе.. военнослужащие с остановившегося эшелона зашли в это кафе, местным аборигенам не понравилась национальность солдат, возникла потасовка, переросшая в поножовщину... раненые военнослужащие пытались скрыться в вагоне-госпитале, несколько человек из местной кампании бросились за ними, часовой, после предупредительного окрика и выстрела воздух, открыл огонь на поражение, один нападавший убит, двое ранены.. Убитый по словам имел связи с криминалом и являлся по-сути "смотрящим" за вокзалом .. Никаких заявлений от пострадавших не последовало.. " Народ там местный на сайте пишет, что жаль - не всю эту шоблу привокзальную не постреляли...
  24. Комментарий был удален.