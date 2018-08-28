Попытка нападения на воинский эшелон в Забайкалье. Часовой применил оружие

Пресс-служба Восточного военного округа распространяет сообщение о том, что на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкальском крае произошёл инцидент с применением часовым оружия.В сообщении говорится о том, что несколько человек предприняли попытку нападения на воинский эшелон. Неизвестные, нарушив границу поста, попытались напасть на военнослужащих. Часовой после принятия необходимых мер относительно сообщений в адрес нарушителей о том, что дальнейшее продвижение запрещено, был вынужден открыть огонь на поражение, предварительно осуществив выстрел в воздух.В результате этого один из нарушителей был убит, остальные (по некоторым данным – трое) скрылись. Их поисками занимаются правоохранительные органы. Сначала сообщалось, что бежавшие могут быть ранены. Однако в местных СМИ заявлено, что за медпомощью после инцидента на станции Петровский Завод на данный момент никто не обращался.В местных источниках сообщается о том, что конфликт разгорелся в кафе, где один из местных жителей набросился на военнослужащих с ножом. Те, стараясь уйти от конфликта, покинули кафе и побежали к эшелону. Несколько человек решили бежать за ними, пересекли границу поста, никак не отреагировав на предупреждения со стороны часового. В итоге прозвучали выстрелы. В ВВО отмечают, что военнослужащий, находившийся в момент попытки нападения на эшелон на посту часового, действовал в полном соответствии с уставом.