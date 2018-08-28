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СМИ США усомнились: А готова ли американская армия к большой войне?

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В американском журнале The National Interest вышла статья отставного американского военнослужащего (подполковника) Дэниэла Дэвиса, размышляющего о том, что американская военная машина стала менее мощной и более уязвимой. По словам Дэвиса, главной проблемой и угрозой для американской армии являются вовсе не Китай или Россия, как об этом заявляют в Пентагоне, а сама американская армия. Каково объяснение?

СМИ США усомнились: А готова ли американская армия к большой войне?


В статье отставной американский офицер пишет о том, что США до неприличия расширили активное использование своих войск по всему миру. При этом колоссальные средства идут на участие в военных операциях, боевых действиях, патрулировании дальних морей и территорий.
При этом, как отмечает Дэвис, уровень технологий уже не поспевает за такого рода активностью.


В материале говорится, что Вашингтон пытается показывать зубы и Китаю, и России, противостоя каждой из стран буквально повсеместно, а теперь ещё и развязав торговые войны. И это в тот момент, отмечает Дэвис, когда у России есть продвинутые спутниковые технологии, которые способны привести к утрате США какой бы то ни было военной мощи и превосходства.

По словам американского отставного офицера, США сами завели себя в этот тупик, и выхода из него в ближайшее время не предвидится.

Дэвис:
Единственным выходом я вижу прекращение использование Вашингтоном американской армии как силы, оказывающей давление на конкурентов в мире. США стали мастером небольших войн, локальных конфликтов, но вопрос в том, а сможет ли теперь американская армия быть эффективной в реальной войне с большим противником?
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/USarmy
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26 комментариев
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  1. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:59
    +5
    NI - это блогерская помойка а не СМИ.
    Тут же как, если NI пишет что то неприятное про ВС РФ то - это интернет издание. Если плохое про ВС США то - это чуть ли не самое авторитетное американское СМИ.
    1. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: фрезер
      Тут же как, если NI пишет что то неприятное про ВС РФ то - это интернет издание. Если плохое про ВС США то - это чуть ли не самое авторитетное американское СМИ.

      Двойные стандарты, ети их what request laughing
      Хотя тут всё зависит от восприятия каждого в отдельности. "NI" издание американское для американских же аборигенов. Потому если кто-то из вне трактует его (издания) выводы по своему, то это проблемы уж точно никак не американцев. yes А так получается, что для кого-то стакан наполовину пуст(интернет-издание), а для кого-то полон( авторитетное издание).
      Лично я бы использовал статьи из сие "авторита" только как сравнение с нашей реальностью,что бы понять, что о нас думает вероятный противник( уж даже партнёром считать США как-то неприлично из-за проводимой политики). Что бы думающий человек на анализе сравнения делал выводы...
      Американские аборигену - это американские аборигены. Та информация, которой их пичкают их же издания, предназначена для их ушей, и уж точно не для наших. Уверен, что имеется небольшой процент адекватов там, которые так же читают для сравнения наши издания и делаю для себя выводы.
      Ну а если жертвы ЕГЭ молятся на "NI", как на библию, то это проблемы уже нашего общества, а не американцев request hi
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:56
        -2
        Цитата: фрезер
        NI - это блогерская помойка а не СМИ.

        Конечно. Именно по этой причине Вы пишете комментарий на публикацию в этой "помойке".
        А эта "помойка" даже не знает о Вашем существовании. wink
  2. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +3
    главной проблемой и угрозой для американской армии являются вовсе не Китай или Россия, как об этом заявляют в Пентагоне, а сама американская армия
    Правильно мыслит бывший военнослужащий. Слишком зазвездилась армия Сша и пытается объять необъятное.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:10
      +1
      Хороший вопрос... Наши тоже делают упор на контртеррористические действия... А вдруг война, а они уставши...
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 07:48
        +1
        Большая война с кем? Как? После ВОВ какие военные действия можно привести в пример? Войны в Индокитае .... потому что там прямого столкновения великих держав не имелось, большой войной не называем?
        А сейчас великие державы обзавелись ОМП и в прямое противостояние им вступать нельзя иначе всем кирдык!
        Короче, мож в у полосатых в армии не всё в порядке, так и другие вряд ли готовятся именно к прямому столкновению друг с другом. Локальные войны, с противником не сильнее мож готовы ... всё равно на пальцах, даж с калькулятором такого не проверить!
  3. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 07:14
    0
    Чё то Дэвис не то написал. Чтобы штаты отказались от использования своих вооружённых сил в качестве давления на другие страны - Не верю! Этого не будет. Штаты уже привыкли к использованию своей армии в качестве давления на другие страны, для штатов это стало некой наркозависимостью, от которой не возможно отказаться. Как-то так...
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:14
    0
    . это в тот момент, отмечает Дэвис, когда у России есть продвинутые спутниковые технологии, которые способны привести к утрате США какой бы то ни было военной мощи и превосходства

    Четко wassat противный
  5. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 07:15
    +2
    Не думаю что кто то в мире готов к действительно большой войне...
  6. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 07:16
    -1
    На самом деле, к настоящему времени, в американской армии многое изменилось.
  7. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 07:19
    +1
    Подумаешь, подполковник. Интересно, а что думает по этому поводу сержант Нгуменго из Зимбабвы? wassat
  8. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:29
    0
    Спецназ России - нефиг было делать пацанам smile Представьте как они воюют !
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:34
    +1
    А когда сша воевали, без подкупа или шантажа, сами не в составе "коалиции" против более или менее сильного соперника???У них даже при изобилии техники душка не хватает! Те же немцы их в прошлую войну били реально шутя!!! good
  10. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    0
    При этом, как отмечает Дэвис, уровень технологий уже не поспевает за такого рода активностью.

    ...и вернутся мерикатосы снова к кольтам, и лошадям... laughing
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:44
    +2
    Судя по по высказываниям многих американцев, особенно военных и публикациям в полосатых СМИ в армии штатов сплошь портные. Которые одним махом, всех побивахом. Неужели у них мозги так отшлифованы, что и сказки и информацию СМИ принимают за чистую монету и правда думают, что Гамэрыка превыше всех стран и единственный град на холме? Я им не завидую, когда с холма придется катиться по дороге камни будут попадаться.
    1. Город нашенский Онлайн
      Город нашенский Сегодня, 08:08
      0
      А вы чего ожидали? Пропагандистская машина Голливуда работает давно и весьма успешно
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:19
        +1
        Вообще-то, я ничего не ожидал, я долго живу и давно ничему не удивляюсь. Голливуд голливудом, а мозги куда подевали?
        1. Город нашенский Онлайн
          Город нашенский Сегодня, 08:26
          0
          Голливуд голливудом, а мозги куда подевали?

          Ну... Туда куда и малороссы. Пропаганда вещь сильная, особенно на протяжении нескольких поколений. Если постоянно показывать обывателю "крутую" американскую армию в фильмах, то он в это свято будет верить.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:03
    +1
    Мнение обычного солдата, в данном случае подполковника, всегда интересно. Он видит всю эту кухню изнутри, причем, являясь командиром среднего звена, может оценивать воочию действия как вышестоящих так и нижестоящих звеньев в иерархии. С той колокольни, с которой его учили, а именно, к действиям в большом конфликте с компетентным (как они говорят) противником, он прав. Но когда закончилось идеологическое противостояние, то исчезла и почва для больших конфликтов. Сейчас всех бьют по одиночке, как Югославию, Ирак, Ливию и Сирию. Отсюда и масштаб операций соответствующий. Если снова поджечь Европу или Китай, то мало никому не покажется. Это регионы с развитой промышленностью и большим населением, с большим скоплением современных ВС.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:11
      +2
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      Мнение обычного солдата, в данном случае подполковника, всегда интересно. Он видит всю эту кухню изнутри, причем, являясь командиром среднего звена, может оценивать воочию действия как вышестоящих так и нижестоящих звеньев в иерархии.

      Верно . Однако есть одно "но" : его слова звучат со страниц NI , а я уже давно не воспринимаю сие издание иначе как "бульварная газетёнка" .
      1. cniza Онлайн
        cniza Сегодня, 08:18
        +1
        А других у них газет не осталось , все пожелтели.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:23
          0
          Цитата: cniza
          А других у них газет не осталось , все пожелтели.

          Жёлтая вода в башку ударила ? lol
  13. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 08:07
    0
    Нет причин сомневаться в боеспособности американской армии: она до сих пор ещё способна убивать безоружных женщин, стариков и детей
  14. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 08:11
    0
    National Interest - как то так достали с этой желтой газетенкой что сил нет, другие источники то будут ?
  15. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:16
    +1
    Цитата: bouncyhunter
    Верно . Однако есть одно "но" : его слова звучат со страниц NI , а я уже давно не воспринимаю сие издание иначе как "бульварная газетёнка" .

    -----------------------
    Паша, это "Боевой листок" американской демократии. laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: Altona
      это "Боевой листок" американской демократии

      good Лучше бы они его на пипифаксе печатали - хоть какая-то практическая польза . lol