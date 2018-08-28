СМИ США усомнились: А готова ли американская армия к большой войне?

Единственным выходом я вижу прекращение использование Вашингтоном американской армии как силы, оказывающей давление на конкурентов в мире. США стали мастером небольших войн, локальных конфликтов, но вопрос в том, а сможет ли теперь американская армия быть эффективной в реальной войне с большим противником?

В американском журнале The National Interest вышла статья отставного американского военнослужащего (подполковника) Дэниэла Дэвиса, размышляющего о том, что американская военная машина стала менее мощной и более уязвимой. По словам Дэвиса, главной проблемой и угрозой для американской армии являются вовсе не Китай или Россия, как об этом заявляют в Пентагоне, а сама американская армия. Каково объяснение?В статье отставной американский офицер пишет о том, что США до неприличия расширили активное использование своих войск по всему миру. При этом колоссальные средства идут на участие в военных операциях, боевых действиях, патрулировании дальних морей и территорий.При этом, как отмечает Дэвис, уровень технологий уже не поспевает за такого рода активностью.В материале говорится, что Вашингтон пытается показывать зубы и Китаю, и России, противостоя каждой из стран буквально повсеместно, а теперь ещё и развязав торговые войны. И это в тот момент, отмечает Дэвис, когда у России есть продвинутые спутниковые технологии, которые способны привести к утрате США какой бы то ни было военной мощи и превосходства.По словам американского отставного офицера, США сами завели себя в этот тупик, и выхода из него в ближайшее время не предвидится.Дэвис: