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С топором в гробу. Драка на похоронах украинского военнослужащего

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Похоронная церемония на западе Украины переросла в полномасштабную потасовку. Местные СМИ сообщают, что хоронили экс-представителя националистического вооружённого формирования «Донбасс» (командиром этого наци-отряда является небезызвестный Семён Семенченко) Марьяна Найду. По сообщениям украинских источников, он погиб на территории Луганского региона (после службы в незаконном вооружённом формировании «Донбасс» подписал контракт с Минобороны Украины).

Похороны проходили в минувшее воскресенье. Во время траурной церемонии появились до сотни радикалов в чёрных футболках, которые начали мешать захоронению по христианским канонам. Очевидцем происшествия оказался бывший директор Лычаковского кладбища (Львовская область) Игорь Гавришкевич. Из его сообщения в Фейсбуке:
В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещание погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения.


С топором в гробу. Драка на похоронах украинского военнослужащего



На чёрных футболках лиц, превративших похороны в шабаш, были надписи «Сыны Одина».

В заметке отмечено, что националисты в нецензурной форме обругали священника, который попросил не препятствовать церемонии захоронения по православной традиции.

Священник на это заявил, что он провёл 88 церемоний похорон погибших на Донбассе, но матом его посылают впервые.

Ругань переросла в откровенные угрозы. А потом завязалась драка. Дрались военнослужащие и (названные Гавришкевичем) «черномаечники».

В итоге под давлением радикалов участники церемонии прощания (в первую очередь мать Марьяна Найды) «согласились», чтобы Найду похоронили с топором. Ему был 21 год.

Видео с места событий:
Использованы фотографии:
Игорь Гавришкевич
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37 комментариев
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  1. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 07:36
    +8
    Что тут сказать, батюшке успехов на трудовом поприще!
    1. brasist Онлайн
      brasist Сегодня, 08:16
      0
      Да уж работы над их вакуумом ему много.
    2. Горный стрелок Онлайн
      Горный стрелок Сегодня, 08:19
      0
      Тонко!!! Одобряю... wassat действительно, батюшке трудиться не покладая кадила... И топоры и всякую всячину пусть кладут к ним в гробы. Господь оценит...
    3. avt Онлайн
      avt Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: Blue Fox
      Что тут сказать,

      Гоголь - форева !Вий ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ хроника малороссийских хроников -будущих уринцев ! bully bully
      В итоге под давлением радикалов участники церемонии прощания (в первую очередь мать Марьяна Найды) «согласились», чтобы Найду похоронили с топором. Ему был 21 год.
      Мало того ! Надо было поднять ему веки ! bully
  2. brasist Онлайн
    brasist Сегодня, 07:36
    +5
    Полная деградация...
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: brasist
      Полная деградация...

      "РУ́Н-ве́ра или Родная украинская национальная вера (украинец. Об’єднання Синів і Дочок України рідної Української Національної Віри) — украинское неоязыческое новое религиозное движение направления родноверие. Основано после Второй мировой войны Львом Силенко в украинской диаспоре. Первая община РУН-Веры была зарегистрирована в Чикаго (США) в 1966 году."


      Это - главная Святыня Матери-Украины для всего сущего Украинского Народа, которая находится по адресу - ОРИЯНА, Спринг Глен, Нью-Йорк, США.

      Именно сюда обращены взгляды настоящих Украинцев, Верующих в Единосущного и Правдивого Господа Дажьбога, живущих в странах Свободного Мира (так указывается в сборнике, гм, молитв "Дажбоже, Ти святий дух народу мого", Ню Йорк, 1987) и инкорпорированных (юридически и организационно) в Правительствах Америки и Канады, имеющих те же Права, которые имеют Католики, Протестанты, _иды, Буддисты и исповедники других Религий.
      1. Комментарий был удален.
      2. brasist Онлайн
        brasist Сегодня, 07:56
        +2
        Работа кровавого пастора.
        1. cniza Онлайн
          cniza Сегодня, 08:11
          +1
          Цитата: brasist
          Полная деградация...


          Это уже мракобесие , а не просто деградация.
          1. brasist Онлайн
            brasist Сегодня, 08:13
            +1
            С чего то же это началось... request
            1. cniza Онлайн
              cniza Сегодня, 08:15
              0
              Грязь нарастает быстрее , а количество "уборщиков" уменьшается.
      3. Дормидонт Онлайн
        Дормидонт Сегодня, 08:00
        +2
        Нет у сатанистов никаких прав
    2. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 07:49
      0
      Цитата: brasist
      Полная деградация...

      Это вряд ли. Ибо нет придела совершенству.
    3. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 08:20
      0
      Это были были новости из Палаты № 6 . А теперь о главных событиях дня.....
  3. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 07:37
    +4
    Нормальная у них каша в головных отсеках - там и викинги, и Даждьбог и СУГС.
  4. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:39
    +1
    И-и-икинги... видать были
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    +4
    В итоге под давлением радикалов участники церемонии прощания (в первую очередь мать Марьяна Найды) «согласились», чтобы Найду похоронили с топором.

    ...тут и комментировать нечего- ПОЛНЫЙ отстой... bully
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:50
      +4
      Серёга , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      ...тут и комментировать нечего

      Вот именно : смысл комментировать историю болезни пациентов палаты №6 ? Лучше уж некролог подождать .
      1. cniza Онлайн
        cniza Сегодня, 08:13
        +1
        Надоели они уже сами себе , но будут упорствовать... Доброго времени Паша! hi
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:22
          0
          Витя , и тебе доброго дня ! hi
          Цитата: cniza
          но будут упорствовать.

          Бараны любят таранить лбом ворота ...
  6. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 07:43
    +2
    Я так понял скоро они заявят что балтийское море они то же выкопали...
    1. Город нашенский Онлайн
      Город нашенский Сегодня, 07:56
      +1
      Балтика это мелочь, они так докатятся до того,что скажут, - Лейф Счастливый тоже был украинцем wassat
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:03
        +1
        Цитата: Город нашенский
        Лейф Счастливый тоже был украинцем

        good А они этого ещё до сих пор не сделали ? Не доработали , бардак ...
        1. Город нашенский Онлайн
          Город нашенский Сегодня, 08:20
          +1
          Не доработали

          Они просто еще не додумались до этого. Но время идет, шиза может окрепнуть. А так как викинги являлись основателями многих европейский дворянских родов, область для творчества открывается поистине потрясающая.
  7. Быков. Онлайн
    Быков. Сегодня, 07:43
    +4
    Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения.

    Дыа поджарили бы этого прибитого нациста и съели бы его на тризне.
  8. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:45
    +4
    Тараканы в банке. Я уже писал - нужно западные области Украины огородить минными полями и колючкой. Может тогда спокойствие будет. По совокупности пристрелить Авакова и Турчинова, Парош сам сбежит...( из области фантастики )
  9. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 07:45
    +3
    Кастрюлеголовые даже похороны в бардак превратили.
  10. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 07:47
    +3
    начали мешать захоронению по христианским канонам

    Надо было заказать "Касагранда" и стоя забетонировать.
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:51
    +2
    И эти животные собрались в Европу? Показать этот ролик в Европарламенте, они сами их колючей проволокой обнесут.
    1. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 08:01
      +2
      Можно подумать, что в европарламенте сидят другие животные
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:06
        0
        Может и сидят, но творить такое на похоронах, это за гранью разума. Ойропейцы не могут себе такого позволить по причине своей толерастности . wassat
  12. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:53
    +4
    Допрыгались! В головах уже не бардак, а не пойми что ... даж упокоится соратнику нормально не дают.
  13. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 07:59
    +6
    И что в этом необычного? На Донбассе идёт война сатанистов всего мира против Православия
  14. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 08:02
    +2
    придумали новую веру для оправдания своих деяний
  15. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:09
    +1
    Невоспитанность, неуважение к смерти и усопшему, безапелляционность и хамство вкупе с невежеством просто зашкаливают. Это не "сыны Одина", а просто животные. И кстати об Одине. Не такой уж и безобидный божок, за каждый земной проступок он потребует огромной платы, и за это безобразие наверняка тоже. Но данные "юноши" об этом не знают.
  16. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:09
    0
    Цитата: Blue Fox
    батюшке успехов на трудовом поприще!

    -----------------------
    Но тут ведь у некоторых "привыкли руки к топорам".
  17. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:10
    0
    Цитата: rocket757
    В головах уже не бардак

    ------------------------
    Помойка
  18. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 08:11
    +1
    "Сыны Одина" - давно я так не смеялся! laughing