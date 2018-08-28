С топором в гробу. Драка на похоронах украинского военнослужащего

В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещание погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один «черномаечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения.

Похоронная церемония на западе Украины переросла в полномасштабную потасовку. Местные СМИ сообщают, что хоронили экс-представителя националистического вооружённого формирования «Донбасс» (командиром этого наци-отряда является небезызвестный Семён Семенченко) Марьяна Найду. По сообщениям украинских источников, он погиб на территории Луганского региона (после службы в незаконном вооружённом формировании «Донбасс» подписал контракт с Минобороны Украины).Похороны проходили в минувшее воскресенье. Во время траурной церемонии появились до сотни радикалов в чёрных футболках, которые начали мешать захоронению по христианским канонам. Очевидцем происшествия оказался бывший директор Лычаковского кладбища (Львовская область) Игорь Гавришкевич. Из его сообщения в Фейсбуке:На чёрных футболках лиц, превративших похороны в шабаш, были надписи «Сыны Одина».В заметке отмечено, что националисты в нецензурной форме обругали священника, который попросил не препятствовать церемонии захоронения по православной традиции.Священник на это заявил, что он провёл 88 церемоний похорон погибших на Донбассе, но матом его посылают впервые.Ругань переросла в откровенные угрозы. А потом завязалась драка. Дрались военнослужащие и (названные Гавришкевичем) «черномаечники».В итоге под давлением радикалов участники церемонии прощания (в первую очередь мать Марьяна Найды) «согласились», чтобы Найду похоронили с топором. Ему был 21 год.Видео с места событий: