Слова о "притихших информаторах в РФ" - вброс. Экс-цээрушник поведал

Неужели вы думаете, что мы не справимся с ещё одной или с ещё пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок. Мы будем искать возможности для нормальной работы и будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна, и кто видит в нас противника и пытается нас подавить.

В США прокомментировали материалы о том, что американские спецслужбы якобы испытывают трудности с получением данных от информаторов в России. Напомним, что такой материал был опубликован в газете The New York Times, где также высказывалось предположение о том, что «российские информаторы залегли на дно в связи с делом Скрипалей».Комментарий по этой публикации делает исполнительный директор Совета национальных интересов США, бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди. По его словам, само заявление, сделанное якобы от имени представителей американских спецслужб о наличии высокопоставленных информаторов в России, носит характер информационного вброса. Джиральди отмечает, что кадровые сотрудники ЦРУ или АНБ никогда не передали бы в СМИ информации о наличии информаторов в той или иной стране, тем более о «высокопоставленных информаторах».Джиральди отмечает, что главный смысл всей публикации в NYT связан с упоминанием дела Скрипалей и «вмешательством в американские выборы». Публикация стал своеобразным прологом к введению очередного пакета антироссийских санкций и «объяснением» американским гражданам, для чего эти санкции вводятся.Напомним, что в очередном пакете антироссийских мер, принятых в США, содержатся ограничения на сотрудничество с российским банками с государственным участием. В российском МИД заявили, что «Россия готовит свой ответ США.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» (ТК «Россия 1»):