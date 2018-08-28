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Слова о "притихших информаторах в РФ" - вброс. Экс-цээрушник поведал

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В США прокомментировали материалы о том, что американские спецслужбы якобы испытывают трудности с получением данных от информаторов в России. Напомним, что такой материал был опубликован в газете The New York Times, где также высказывалось предположение о том, что «российские информаторы залегли на дно в связи с делом Скрипалей».

Комментарий по этой публикации делает исполнительный директор Совета национальных интересов США, бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди. По его словам, само заявление, сделанное якобы от имени представителей американских спецслужб о наличии высокопоставленных информаторов в России, носит характер информационного вброса. Джиральди отмечает, что кадровые сотрудники ЦРУ или АНБ никогда не передали бы в СМИ информации о наличии информаторов в той или иной стране, тем более о «высокопоставленных информаторах».




Джиральди отмечает, что главный смысл всей публикации в NYT связан с упоминанием дела Скрипалей и «вмешательством в американские выборы». Публикация стал своеобразным прологом к введению очередного пакета антироссийских санкций и «объяснением» американским гражданам, для чего эти санкции вводятся.

Напомним, что в очередном пакете антироссийских мер, принятых в США, содержатся ограничения на сотрудничество с российским банками с государственным участием. В российском МИД заявили, что «Россия готовит свой ответ США.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» (ТК «Россия 1»):
Неужели вы думаете, что мы не справимся с ещё одной или с ещё пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок. Мы будем искать возможности для нормальной работы и будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна, и кто видит в нас противника и пытается нас подавить.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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18 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 08:39
    +2
    Кучно они стали вбросы делать. Только на днях говорили, что у них всё плохо в Китае, теперь вот мы.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:40
      +6
      само заявление, сделанное якобы от имени представителей американских спецслужб о наличии высокопоставленных информаторов в России, носит характер информационного вброса.

      Всё по западным канонам пропаганды : то ли он бушлат спёр , то ли у него умыкнули - но слух-то уже пошёл ...
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 08:44
        +1
        Паша привет! hi Не знаю как вы, а я на этот вброс отреагировал, типа, что у ЦРУ свободные вакансии появились... wink
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:50
          +1
          Коля , здрав буде ! hi А я никак не реагировал , потому что "вброс" . Я просто ждал опровержения . И - вуаля , дождался . yes
        2. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 09:01
          +2
          Лучшие их информаторы это наши либералы, Навального на 30 суток посадили, вот и все молчание информаторов
          1. ДЕДПИХТО Онлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 09:29
            -3
            Навальный имеет доступ к государственным тайнам? 9 сентября выборы в регионах,в конце сентября второе чтение пенс.,,реформы,, вот и делайте выводы.Экономический блок-одни либералы.. hi
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:55
      +5
      За последние два года в Китае избавились от ЦРУшников. Кого посадили, кого расстреляли, а кто смог успеть - сбежал. В агентах оказались крупные государственные чиновники, в том числе. Теперь ЦРУ особо озабочено тем, чтобы китайские спецслужбы не научили российские, где и как искать агентов ЦРУ у нас. Да только надо ли это нашей власти?winked
      1. Дормидонт Офлайн
        Дормидонт Сегодня, 11:45
        +2
        Это только китайские дикари могут расстреливать агентов цру. Мы люди гуманные. Мы их назначаем руководителями роснано или советниками президента по экономическим вопросам
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +3
    «объяснением» американским гражданам, для чего эти санкции вводятся
    Что наиболее вероятно. И конечно информационно заявить, что в Кремле есть "наши люди". Даже разведка самой отсталой страны не станет сообщать СМИ о прекращении поступления информации да еще от высокопоставленных чиновников другой страны.
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 08:48
    0
    Я ахреневаю от их умственных способностях ! Аналитики в ЦРУ, АНБ явно что-то курят, или тарен жрут украденный в Украине, маде ин СССР. . request
  4. ДЕДПИХТО Онлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:55
    +1
    Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» (ТК «Россия 1»):
    Неужели вы думаете, что мы не справимся с ещё одной или с ещё пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок.
    Экономический блок готовится sad ....мать твою за ногу,чего они еще для нас приготовили? crying Раздевайте олигархов,паразиты! am
  5. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 08:59
    +3
    американские спецслужбы якобы испытывают трудности с получением данных от информаторов в России.

    Да ну. А либералы и многие представители правительства куда делись? Специально вброс делают, чтобы глаза ФСБ отвести.
  6. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 08:59
    +1
    Цитата: ДЕДПИХТО
    Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» (ТК «Россия 1»):
    Неужели вы думаете, что мы не справимся с ещё одной или с ещё пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок.
    Экономический блок готовится sad ....мать твою за ногу,чего они еще для нас приготовили? crying Раздевайте олигархов,паразиты! am



    Вы об этом двух главных олигархов просите ? Может , для начала, 6-ю статью конституции изменим ? laughing tongue wassat
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 09:05
      +2
      Ага. А для чего тогда у нас гарант колониальной Конституции? Попробуй тронь!belay
    2. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 09:11
      0
      Спросишь их,как-же.. recourse Рашкин(коммунист) когда еще заявление в прокуратуру накатал на коррупционера айфона. Пока только ФСБ откликнулись-попросили дополнительное время на проверку данных. И тишинааа. Тьфу.. negative
      Да,появилась петиция за отставку правительства.https://newdaynews.ru/policy/643606.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  7. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:59
    0
    ...исполнительный директор Совета национальных интересов США, бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди...
    Да, у на этих Советов, Центров, Ассоциаций и других коалиций в России хоть "пруд пруди" и каждый себя мнит истиной в последней инстанции. Ну и что?
  8. Балу Онлайн
    Балу Сегодня, 10:04
    +2
    Цитата: сибиралт
    За последние два года в Китае избавились от ЦРУшников. Кого посадили, кого расстреляли, а кто смог успеть - сбежал. В агентах оказались крупные государственные чиновники, в том числе. Да только надо ли это нашей власти?

    Надо.Рискну предположить, что вся эта многоходовочка црулей неуклюжая попытка отвлечь внимание от предателей, снова привлечь внимание к скрипалям накануне очередной провокации в Идлибе с ОВ (неужели опять новичок-старичок-чудачок? belay ). Кадры, подготовленные мелкобританами уже на месте, химию завезли, накануне какого крупного международного политического события амерзы дадут отмашку бармалеям, чтобы опять начать бомбить Сирию.
    Хотя я человек сугубо штатский, что я могу понимать в колбасных обрезках? recourse
  9. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 11:59
    0
    американские спецслужбы якобы испытывают трудности с получением данных от информаторов

    какой облом... fellow