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Российские боеприпасы для бронетехники "поумнели"

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Новая технология по управлению снарядами танков и иных видов бронетехники создана в России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора научно-производственного объединения «Прибор» Юрия Набокова. По словам Ю.Набокова, технология управления снарядами отличается относительно низкой ценой. Её разработал НПК «Техмаш» на базе упомянутого НПО «Прибор».

Отмечено, что новая технология применима на любых средствах бронетехники без каких-либо дополнительных существенных доработок.
О какой технологии в данном случае идёт речь?

Российские боеприпасы для бронетехники "поумнели"



А речь идёт о технологии, которая ранее уже была разработана – в Германии. Её авторами являются представителя концерна "Rheinmetall". Но в отличие от российского варианта, немецкая система может быть установлена только на специальные боевые модули, а потому универсальной для различных видов бронетехники не является. Кроме того, она гораздо дороже российского аналога.

Управление боеприпасом осуществляется посредством ввода данных о точном времени его подрыва. Это так называемые снаряды с воздушным подрывом. Снаряд долетает до заданной точки, где подрыв и осуществляется. Это может быть укрепление противника, окоп, единица или скопление военной техники.

Заявление Юрия Набокова:
У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок - мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно её забрать, модернизировать, поставить туда блок - больше ничего не трогая, по большому счету. Система позволяет делать дорожку взрывов, подрыв в заданной точке или накрывать площадь.


Время подрыва снаряда определяется посредством лазерной технологии. На данный момент испытания проходят для боеприпасов калибра 30 мм, но готовятся и испытания для других калибров, используемых бронетехникой.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:07
    +1
    Основной признак Российского вооружения -это недорого, универсально и качественно.
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 09:17
      -3
      И очень слабая элементная база.
      1. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 09:53
        +1
        Цитата: Копчёный
        И очень слабая элементная база.

        А по-русски? Что значит в Вашем понимании "слабая"? У кого "сильная" - и в чем?
    2. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:19
      +3
      Поэтому в 30 мм делать такой снаряд бессмысленно. Танковый ОФС ещё куда ни шло и то, на такой снаряд будут все окрестные танкисты сбегаться посмотреть, а ездить такой снаряд (в количестве одна штука) будет в танке комбата.
      1. сибиралт Офлайн
        сибиралт Сегодня, 09:28
        0
        М-да. Представьте себе "Тунгузску"- снайпера. belay
      2. Kurare Офлайн
        Kurare Сегодня, 09:55
        +1
        Цитата: Yrec
        Поэтому в 30 мм делать такой снаряд бессмысленно.

        Сейчас, похоже, есть тенденция к (частичному) переходу на калибр 57 мм. А вот для такого орудия дистанционный подрыв был бы в самый раз!!!
    3. Kurare Офлайн
      Kurare Сегодня, 09:21
      +6
      Лазерная технология для дистанционного подрыва снарядов. Трудно сказать, как она поведёт себя в реальных условиях с запылением и задымлением. Да ещё и аэрозоли пустят.
      Для сравнения, система от Rheinmetall основана на принципе подсчёта оборотов проектиля и за счёт этого пройденного расстояния до цели. Да, нужно заменять/дополнять некоторые элементы орудий, но модернизация и в том и в другом случае необходима.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 09:30
        +2
        Оружие будущего должно, будет становится умнее.
        Человечество проявляет прям садистское рвение в развитие орудий убийства.
        Грустно, опасно это.
      2. dvina71 Офлайн
        dvina71 Сегодня, 11:17
        +1
        Цитата: Kurare
        Rheinmetall основана на принципе подсчёта оборотов проектиля

        И как подсчитывать обороты снаряда для гладкоствольной пушки?Лазер наведения или дальномер это же не боевой лазер,ему не надо долго концентрировать на цели.. БУдет показывать дальность с перебоями..не думаю,что это отразится на стрельбе. Кроме того..какая потенциальная цель 30мм фугаса имеет на борту систему выброса помех?
        1. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 11:56
          0
          Цитата: dvina71
          И как подсчитывать обороты снаряда для гладкоствольной пушки?Лазер наведения или дальномер это же не боевой лазер,ему не надо долго концентрировать на цели.. БУдет показывать дальность с перебоями..не думаю,что это отразится на стрельбе. Кроме того..какая потенциальная цель 30мм фугаса имеет на борту систему выброса помех?

          Присоединяюсь. И полагаю, что в статье идет речь системе управляемого подрыва боеприпасов посредством команды, передаваемой по лучу лазера. Как мне представляется, для реализации такой системы нужно иметь снаряд с элементарным приемником лазерного излучения в донце, который совмещен со взрывателем, и двухдиапазонный лазерный излучатель на БТ (артиллерийском орудии). Лазер одного диапазона определяет дальность до цели и дальность до снаряда после выстрела. Когда желаемая точка подрыва достигнута, импульсно включается лазер второго диапазона, передавая снаряду команду на подрыв. Оснастить снаряды таким устройством подрыва совсем не дорого. И принцип подходит для любых стволов, хоть гладких, хоть нарезных. Даже на ЗУ2-23 можно присобачить. Согласен, что вопросы надежности и помехоустойчивости такой системы очень сложны и актуальны, но, это я так, концепцию понять ради, умничаю.
        2. Kurare Офлайн
          Kurare Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: dvina71
          И как подсчитывать обороты снаряда для гладкоствольной пушки?

          Упомянутая система от Rheinmetall сделана не для гладкоствольных орудий, а для нарезных.
          Цитата: dvina71
          Лазер наведения или дальномер это же не боевой лазер,ему не надо долго концентрировать на цели..

          Лазерный дальномер в любом случае используется, иначе как расстояние определить и задать в компьютер. А вот против лазера наведения можно и помехи поставить.
          Цитата: dvina71
          Кроме того..какая потенциальная цель 30мм фугаса имеет на борту систему выброса помех?

          Даже у пехотинцев есть аэрозольные шашки для постановки помех лазерному излучению, не говоря уж о запылённости или просто дыме. А как раз против них и предназначены такие боеприпасы.
    4. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 09:31
      +3
      Цитата: Alexey-74
      Основной признак Российского вооружения -это недорого, универсально и качественно.

      Недорого потому, что российским работникам, начиная от рабочего и кончая инженером, платится за их труд в разы меньше чем европейским и американским. Одним только "эффективным менеджерам" оплата идет на уровне, если не больше.
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 09:19
    0
    Хоть это и по моему немного профилю, но Я видать отстал конкретно , не представляю, как контролер можно запихнуть в 57-мм снаряд к примеру ? А в 30-ти мм ? ( а информация об этом есть ) Там нагрузки-температура сумасшедшие.
    Лох короче. Надо либо квалификацию повышать или на пенсию.
    1. Antidote Офлайн
      Antidote Сегодня, 09:27
      +1

      Можно запихнуть
      1. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 09:35
        0
        Я это видел и знаю. Тут стоит вопрос ВОБЛА ! Экспериментальные образцы есть , но насколько они в армии уживаются. Я вот достал пачку отцовскую 16 патронов от Макара и пошел себе по бутылкам стрелять, а там год изготовления 1978.
        А сколько такое супер чудо продержится ?
      2. dvina71 Офлайн
        dvina71 Сегодня, 11:20
        +2
        На видио хорошо видно,что внутрь окопов осколки не попадают. Манекены торчат из окопов как самоубийцы..воздействие на окопавшуюся пехоту сомнительно..
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:33
      +4
      Цитата: федоров
      как контролер можно запихнуть в 57-мм снаряд к примеру ? А в 30-ти мм ? Там нагрузки-температура сумасшедшие.

      Началось все с 40мм гранаты, потом доработали на снаряды, сей час кроме счисления по скорости и времени добавили по числу оборотов снаряда из нарезного оружия, наши как то лазер вот привязали.... про зарубежные программируемые боеприпасы тут http://btvt.info/3attackdefensemobility/air3.htm
  3. mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Сегодня, 11:08
    0
    Вещь хорошая, если все пушки будут с такими боеприпасами, то можно немало жизней сохранить у своей пехоты.