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Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции

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По сообщению Mil.Press FlotProm, шведский концерн Volvo принял решение отказаться от поставок для российской оборонной отрасли агрегатов Volvo-Penta.

Такие импортные агрегаты установлены на малых пограничных катерах проекта 21850 «Чибис» и малых десантных кораблях ВМФ «Евгений Кочешков» и «Мордовия».

Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции



Планировалось также и на патрульные катера проекта 12260 «Ястреб» ставить силовые установки шведского производства.

Решение Швеции об отказе поставлять свои агрегаты России, естественно, не может не отразиться на темпах развития российского флота, считают эксперты. Однако подобные шведские силовые установки имеются и у других зарубежных компаний-производителей, пока не заявивших о своём уходе с российской оборонного рынка.

Кроме того, на сегодняшний день на Рыбинском заводе проходят испытания двигателей для российских военных кораблей, которые способны заменить импортные силовые установки. Тем самым, российская «оборонка» пытается решить проблему со вспомогательными дизель-генераторами военных кораблей и судов российского флота.

Ранее немецкая компания MTU покинула оборонный рынок России, перестав поставлять с 2014 года двигатели для военных кораблей. Как отмечают военные эксперты, её уход стал более болезненным и критичным шагом для российского флота, чем решение руководства Volvo.
Использованы фотографии:
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54 комментария
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 09:35
    +3
    А китайцы бы , просто скопировали !
    1. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 09:38
      +7
      Знаем мы как они копируют. Потом всё ломается.
    2. arhPavel Офлайн
      arhPavel Сегодня, 09:56
      +14
      Для того, чтобы просто копировать нужно иметь технологическую, станочную базу лучше либо сравнимую свободную. А у нас, в отличии от китайцев вряд, ли она найдётся. Заказы флотские динамят не потому, что не хотят работать.
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 10:14
      +3
      Да вроде есть и отечественная замена. Плюс Вяртсила аналоги делает.
      1. ЗВО Онлайн
        ЗВО Сегодня, 11:38
        +1
        Цитата: Сармат Саныч
        Да вроде есть и отечественная замена. Плюс Вяртсила аналоги делает.


        А Вяртсиля разве не отказалась по санкциям поставлять?
        Отказалась.
        1. гребень Офлайн
          гребень Сегодня, 12:32
          +1
          Интересно-интересно, что мы еще разучились строить сами. Что ни день, то подобная новость.
          1. ЗВО Онлайн
            ЗВО Сегодня, 12:38
            +1
            Цитата: гребень
            Интересно-интересно, что мы еще разучились строить сами. Что ни день, то подобная новость.


            Очень и очень многое.
            Ибо новостей таких еще на 100 припасено.
            1. zloybond Офлайн
              zloybond Сегодня, 12:59
              0
              Во истину: корабли на немецких, и других гейропейских агрегатах, истребители на израильских, французских и других агрегатах, ракеты.... танки... оптика.... все говорит о том, что свои мощности распроданы, прихватизированы, перепрофилированы. Технологии утрачены. Раньше боялись расстрельных статей. А теперь за вредительство и измену Родине должности вручают, ценные подарки....
    4. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 10:41
      +4
      А китайцы бы , просто скопировали

      Обратный инжиниринг убивает собственную школу разработки. Это порочный круг, из которого очень сложно выйти. Надо смотреть решения и идеи. И делать своё, только лучше и дешевле. Нельзя терять свою инженерную школу.
      1. Irokez Офлайн
        Irokez Сегодня, 10:56
        +4
        Не совсем правильно.
        Если нет у себя аналога зарубежного изделия и начинать приходится с нуля, то покупается аналог, разбирается, изучается для начала желательно и копируется, а потом уже начинаются свои доработки и введения делать уже в свою считай конструкцию по своей технологии и возможностям. И вот уже тут инженеры своё искусство проявляют. Но бывает даже скопировать не могут вот это да упадок и отставание.
      2. Владимир Постников Онлайн
        Владимир Постников Сегодня, 13:04
        0
        Нельзя терять свою инженерную школу.

        Какая инженерная школа? Если всей оборонкой столько лет руководил Дмитрий Рогозин, как сейчас его сын руководит ПАО "ИЛ", а сам он Роскосмосом. Если ученая степень доктор технических наук присваивается человеку не имеющему элементарного технического образования. Нет, не инженеры сегодня определяют технический прогресс в стране, а "эффективные менеджеры". Профессия инженера убита. Вижу это по многочисленным поделкам концерна "Калашников". Инженеров, как и врачей, нужно долго готовить, им нужно создавать условия, потому что чем выше технологии, тем сложнее им реализовываться без надлежащей поддержки. А поддержки нет. Все, абсолютно все финансовые ресурсы в стране находятся под контролем "эффективных менеджеров".
        Хлеба и зрелищ! Слава императору!
  2. сибиралт Офлайн
    сибиралт Сегодня, 09:37
    +22
    Свои движки для военки делать надо, а не по заграницам клянчить. winked
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:43
      +12
      hi
      Цитата: сибиралт
      Свои движки для военки делать надо

      Что и делают :
      на Рыбинском заводе проходят испытания двигателей для российских военных кораблей, которые способны заменить импортные силовые установки
      1. БorisovичЪ Офлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 10:00
        +7
        Икается нам "дружба" с западом, ох как икается. request
        Зато , идрить колотить, интегрировались в мировую экономику. fool
        Паша,здрав будь hi
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:17
          +2
          Борисыч , здравия желаю ! soldier
          Цитата: БorisovичЪ
          Икается нам "дружба" с западом

          Да какая , к чертям , дружба ? Меркантильный интерес - не более ... А под "дружбу" только скидки выбивают ...
          1. БorisovичЪ Офлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 10:38
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Меркантильный интерес

            Это Паш с их стороны. Тут да... А с нашей? Да наши лизожопы дерьмократы до сих пор некоторые талдычат что запад нам поможет. Оно и видно. Помощь так и прет. Из всех щелей и подворотен.
            Но им же не докажешь. Им ведь тоже кушать хочется и что по вкусней и по слаще.
        2. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Сегодня, 10:54
          +1
          Цитата: БorisovичЪ
          Икается нам "дружба" с западом, ох как икается.

          Надо быть честным - в закупке импортных дизелей для кораблей ВМФ есть доля вины и отечественной промышленности. Те же MTU стали закупать именно по итогам эксплуатации коломенских дизелей на головном корвете 22380 - флоту надоела ситуация, когда завод много лет что-то делает, а результатов - ноль: пожары и выходы из строя не прекращаются.
          Вот оценка изделий отечественной промышленности главкомом ВМФ в 2015 году:
          Однако, по его словам, происходит странная ситуация в российском корабельном машиностроении. "Мы тратим деньги и вкладываем в одно и то же. Но в итоге ничего не имеем", — подчеркнул Чирков.
          В. Чирков сообщил, что в России всего три предприятия, которые занимаются производством морских силовых установок: Коломенский дизель, Уральский дизель, "который делает так, что через два месяца крышки на этих установках морская вода полностью разъедает". Кроме того, есть завод "Звезда", отметил главком, который на Морском салоне показал двигатель своей разработки, но изготовленный фактически в Австрии.
          "А где в России взять металл, из которого будут делать этот двигатель? У нас в России способны делать такие корпуса и такие детали? Нет", — сказал главком.

          Думаете главком сгустил краски? Если бы... тот же Уральский завод признал, что да, проблемы с качеством есть:
          Естественно, качество хромает у всех дизелистов. Главком прав, тут отрицать никто не может, что качество надо поднимать
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:05
        +1
        Вот в окошко смотрю, соседская Volvo стоит.... what Пойду наверное колеса проколю.... проклятой шведской машине... wink
        1. Например Онлайн
          Например Сегодня, 11:35
          +1
          Соседи тут при чем? request Тогда уж и стекла в квартире разбей и под дверь нас.ри.
    2. КАРЛСОН Офлайн
      КАРЛСОН Сегодня, 09:44
      +4
      "Трамвай (Движок) построить не Ешака купить" Ильф и Петров "Двенадцать стульев)
      Хороший движок сделать, дело не быстрое, особенно когда до 2010 года это дело было в основном на инициативных началах.отдельных производителей
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 09:54
        +5
        Реально пытаются делать ... слишком многое всякие радетели, комерсы. да и служивые дураки сгубили. Импорт замещение эт лозунг, а реальная работа эт сложно, время требует, да и инженерные, профессиональные кадры быстро не восстанавливаются!
        К мобилизации всех призывать .... времена не те. Хотя, руководящие явно не те, вот и вся заковыка.
        1. Например Онлайн
          Например Сегодня, 11:39
          +1
          Цитата: rocket757
          Реально пытаются делать ... слишком многое всякие радетели, комерсы. да и служивые дураки сгубили

          Когда руки из жо.пы растут, то виноваты конечно" комерсы".

          Покупали двигатели на западе лишь потому, что наши производственники делали гов.но. И сейчас МО не горит желанием покупать наши, а желает купить надежное оборудование.

          Ляпят дрянь, а винят запад. хорошо пристроились.
          Цитата: barclay
          В Рыбинске тоже что то делают. Сразу не получится, но со временем сладим.

          Бред не надоело нести? Если сейчас не могут, то ЭТИ ЛЮДИ никогда не смогут.

          Я не умею рисовать и хоть усрись не смогу нарисовать как Айвазовский.

          Не умеешь двигатели строить - займись тем, что умеешь.

          Кадры решают всё. И санкции тут ни при чем.
    3. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 09:48
      +5
      Конечно же это отразится на темпах строительства указанных проектов. Но есть надежда, что со временем заменим и эти агрегаты. Вчера была хорошая новость от Коломенского завода. В Рыбинске тоже что то делают. Сразу не получится, но со временем сладим. Суровая действительность к этому толкает.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 09:51
        -1
        Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
        да пофиг...у нас- импортозамещение...
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:38
    +8
    Ага, а наши уже попытались заменить немецкие судовые двигатели китайскими. Вот смеху то было. Боевую технику нельзя оснащать импортными агрегатами - это закон, писаный на крови. Надеюсь, до нашего руководства это уже дошло.
    1. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 09:45
      +1
      Ну и вспомним, кто настоящий союзник у России?
    2. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 09:49
      +1
      Ага.. Дошло только тогда,когда " петух клюнул"((
      Вы полагаете,что нужно много ума,чтобы предвидеть сложившуюся ситуацию? Вопрос мотивации и приоритетов!
      Люди занимались обслуживанием собственных интересов. Создать и наладить пр-во двигателей- это РАБОТАТЬ надо!)) а тут по-Чубайсу: "купим"... Превратили страну в гигантскую барахолку.
      Хорошо, что хоть сейчас " очнулись",хоть и нужно это было сделать "вчера"
    3. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 10:18
      +6
      Повторю:
      китайский высокооборотник на поколение опережает отечественный, создан по иной схеме (не связка 2х56 цилиндровых монстров) и отюсда ресурс в 22000 часов.

      отечественный высокооборотник в последней редакции выжали аж 8000 часов ресурса. Плюс это 2х56 цилиндров монстр. И двигатель сей сделали еще при Хрущеве.

      новый высокооборотник маде ин Австрия (разработчик AVL List GmbH - текущие рабочие прототипы созданы в Австрии) - и сейчас пытаются это хоть как то локализовать.


      Но вообще проблема в двигателестроении глобальная и решить ее толком можно только по китайски. То есть скупив лицензии и заводы/производственные линии - разместив их у себя. Просто например во вчерашнем Коломенском дизеле - улитки (паралельно работающие турбокомпрессоры) маде ин Швейцария, фирма АВВ, просто потому как вариантов нет (ну и в базе закладывали их), хотя это кусок чугуна и никакого хайтека.
  4. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 09:51
    +3
    Просто песня как аукается "совместное производство" в условиях американских санкций.
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:52
    +1
    Цитата: Yrec
    Ага, а наши уже попытались заменить немецкие судовые двигатели китайскими. Вот смеху то было. Боевую технику нельзя оснащать импортными агрегатами - это закон, писаный на крови. Надеюсь, до нашего руководства это уже дошло.

    -----------------------
    Наше руководство любит западную технику до фанатизма. Просто данная неприятность не укладывается в их сознании.
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 09:58
      +1
      Дело не в любви, а в цене вопроса восстановления производства. Экономически многое не выгодно восстанавливать т.к затраты не окупятся и стоимость какой нибудь мелочёвки за 10 рублей купленной в Китае, будет намного выше произведённой здесь.
  6. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 10:02
    0
    Шведы -Фины , они же первыми под каток-ответный удар попадут. У них с соображалкой плохо видать.
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:05
    +4
    Цитата: Копчёный
    Экономически многое не выгодно восстанавливать т.к затраты не окупятся и стоимость какой нибудь мелочёвки за 10 рублей купленной в Китае, будет намного выше произведённой здесь.

    --------------------
    Речь же не о мелочевке идет. А о корпусах двигателей, головках блока цилиндров, форсунках. А насчет "мелочевки", у нас много участков РТИ закрылось и заводов по производству каучука. Кто в этом виноват? Наше "родное" Правительство. Так что если уничтожать то, что было, то никаких денег не хватит. Приехал как то ДАМ на Хабаровский кабельный завод, посмотрел на инновационные кабеля, и завода не стало. Так что Китай Китаем, а свое беречь надо, но у нас никто об этом не думает. Мне сейчас возразят, что вот наша оборонка "встала с колен" и туда-сюда. Никуда она не встала, просто в СССР многие заводы дублировали технологии и поэтому что-то осталось. Про SSJ самолет писали, что купили его Чукотские авиалинии, и из 5 самолетов 2 стоит, потому что российско-французские движки ломаются, с запчастями беда, их надо из Мюнхена выписывать. Фирма французская претензий не принимает, что мол двигуны ихние сырые конструктивно. А вы говорите про "мелочевку". Вот так все аукается нам.
    P.S. Товарищ Сталин тоже закупал у немцев форсунки и топливную аппаратуру Роберт Бош, но стали гадить немцы, брак присылать и пришлось освоить самим. Также и в Швеции он покупал перископы для подводных лодок, тоже стали гадить, и пришлось освоить самим.
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 10:14
      +1
      Чтобы начать всё восстанавливать нужно перестроить экономику на плановую или мобилизационную, а такие вещи по щелчку пальцев не происходят.
    2. макс702 Офлайн
      макс702 Сегодня, 10:27
      +1
      Для всего этого надо деньги пускать в СВОЁ производство , а не хранить сотни миллиардов в фантиках которые в любой момент отберут и на которые ничего путного не купишь..
  8. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:07
    +2
    Не ожидал, что движки даже для таких небольших кораблей ВМФ - немецкие и шведские. recourse
    1. dvina71 Офлайн
      dvina71 Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Не ожидал

      Чего?,что ради серии в несколько кораблей будут разрабатывать двигатель? Эти вопросы так не решаются.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 11:35
        +2
        Финны делают самые большие судовые двигатели в мире. Иногда ради одного корабля разрабатывается новый двигатель. Если заказчик оплатит НИОКР, почему бы и нет?
        Расчеты делает комп за минуты.
        Никаких ватманов/калек уже держать не надо.
  9. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 10:07
    +3
    Хороший пример как санкции нам помогают - делайте свои, а не ждите подарков! Эпоха "эффективных" менеджеров должна окончится! Век инженеров нужен!
    1. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 11:09
      +2
      Во истину истина.
      Пора забыть прошлый век, век менеджеров и юристов и осознать реальный век, век творцов и инженеров.
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 11:44
        +2
        Я бы еще добавил - век артистов, певцов, танцоров, ну и "ментов-бандитов", судя по содержанию вечерних телешоу и сериалов
  10. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 10:10
    +1
    Ну а как же в 30-е? Покупали заводы, хотя санкции были как бы не пожёстче, чем сейчас. Копировали движки и прочую технику, не имея такой инженерной школы, как в наше время. Потом на этих движках летали, ездили - воевали всю войну... В чём сейчас-то причина?
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 10:25
      +1
      Почему? Какие санкции? От бриташки? Ну да. А вот с США в 30-е была любовь-морковь, они и паровозы продавали, и заводы, и станки, и двигатели. Все за ваше бабло.

      Все советские звезды пошли от Райт-Циклона. Все советские рядники от Суизы 12 цилиндровой.

      На кораблях - так беда была. Вспомнить ту же эпопею с ГТЗА-24 для Семерок и эпичный облом, от чего едва-едва удалось выкупить английские ГТЗА у Викерса и Парсонса из наличия - меньшей мощности.
      1. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: donavi49
        А вот с США в 30-е была любовь-морковь, они и паровозы продавали, и заводы, и станки, и двигатели. Все за ваше бабло.
        Ну дак тогда были кто помог, а теперича тупые они. Не помогут.
      2. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: donavi49
        А вот с США в 30-е была любовь-морковь, они и паровозы продавали, и заводы, и станки, и двигатели. Все за ваше бабло.

        Не всё.
        Наши в конце 30-х хотели заказать в США проект ЭМ и ЛК. И купить 2 ЭМ. Начали переговоры с Гиббсом, договорились об эскизных проектах... а в июне 1939 г. Гиббс получил официальный документ:
        ...Вчера получена телеграмма о том, что Гиббс на сло­вах получил разъяснение Мор министерства США о том, что ему "разрешается для проектирования использовать мате­риалы флота до 1933 г., с вооружением 4 дюйма — неуни­версальными, все более новое должно Гиббсом проектироваться заново". Тем самым американское правительство еще больше ограничило возможности нашего заказа, фактичес­ки доведя их до явной нецелесообразности, т.к. при двух-трехлетней постройке мы можем получить в 1941-1942 гг. миноносец, построенный по основным данным до 1933 г. Причем ответственно заявляю, что предлагаемая 4-дюймо­вая артиллерия хуже 4-дюймовых пушек, оставшихся на наших старых миноносцах от царского флота.
        © флагман 1 ранга И.С.Исаков
        Впрочем, с другими странами сотрудничество продолжалось - у швейцарцев, например, купили ГТЗА для головного ЛК пр. 23.
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: Копчёный
    Просто песня как аукается "совместное производство" в условиях американских санкций.

    ----------------------------
    Ничто не ново под Луной, всё тоже самое проходил в свое время товарищ Сталин, поэтому и создал такую промышленность.
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:25
      +1
      Сталин благоразумно не бодался с Америкой. И по этой причине получил от нее все технологии и лицензии в 1-ю пятилетку и затем военный Лендлиз во 2-ую Мировую.
      Сталин сообразил, что "встать с колен" - это не значит со всеми рассориться в дым.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:17
    +1
    Цитата: Копчёный
    Чтобы начать всё восстанавливать нужно перестроить экономику на плановую или мобилизационную, а такие вещи по щелчку пальцев не происходят.

    ------------------------
    Не надо растаскивать вначале то, что есть. А насчет мобилизационной экономики, то таковую можно за 2 года сделать. Опыт царской России и Рузвельта вам в помощь. Американцы вон за 2 секунды любого олигарха "отмобилизуют", а вы про щелчок пальцами говорите.
  13. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +1
    подобные шведские силовые установки имеются и у других зарубежных компаний-производителей, пока не заявивших о своём уходе с российской оборонного рынка.
    Пока, а что будет завтра? Это аукиватся мантра либерал-демократов 90-х о том, что не стоит тратить деньги на развитие своего производства, все что нужно купим на западе или обменяем на нефть.
  14. Галеон Офлайн
    Галеон Сегодня, 10:55
    +2
    Петр Великий после Полтавской битвы поднял первый тост за учителей - за шведов. Спасибо шведам опять: учат нас, что нам самим работать надо.
  15. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 10:58
    +1
    Ну что, за самодостаточность и импортзамещение уже поднимали? Плохо и мало. И этта, больше санкций.
  16. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 11:00
    +1
    Получаем все прелести... западное это круто, покупать его только... огреблись. Теперь с проецируйте ситуацию на французские вертолетоносцы и какАва была бы их эксплуатация ...??? Правительство любит хаить советский ВПК... типа был не эффективный... только кооперация с западом все спасет... хлебнули... и деньги потрачены и время упущено. Теперь с каждым фактически днем убеждаемся, все там было не просто так.... заводы полного цикла. Было высказывание... СССР победил во второй мировой благодаря тому, что смог наладить самостоятельный выпуск систем зажигания для двигателей... пусть и не супер были, но свои. Собственно история идет по кругу... все как и сто лет назад... обещания западных зазывал... потом следует кидалово.
  17. groks Офлайн
    groks Сегодня, 11:44
    +2
    При чём здесь "Зубры"? Они советские и на них стояли советские двигатели. Пропили движки?
    А катерки эти 12260 вообще не армейские и нафиг не приснились.
  18. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 12:48
    0
    Плохо, конечно, но не критично. Просто так не скопируешь, нужны сопутствующие технологии....