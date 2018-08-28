Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции

По сообщению Mil.Press FlotProm, шведский концерн Volvo принял решение отказаться от поставок для российской оборонной отрасли агрегатов Volvo-Penta.Такие импортные агрегаты установлены на малых пограничных катерах проекта 21850 «Чибис» и малых десантных кораблях ВМФ «Евгений Кочешков» и «Мордовия».Планировалось также и на патрульные катера проекта 12260 «Ястреб» ставить силовые установки шведского производства.Решение Швеции об отказе поставлять свои агрегаты России, естественно, не может не отразиться на темпах развития российского флота, считают эксперты. Однако подобные шведские силовые установки имеются и у других зарубежных компаний-производителей, пока не заявивших о своём уходе с российской оборонного рынка.Кроме того, на сегодняшний день на Рыбинском заводе проходят испытания двигателей для российских военных кораблей, которые способны заменить импортные силовые установки. Тем самым, российская «оборонка» пытается решить проблему со вспомогательными дизель-генераторами военных кораблей и судов российского флота.Ранее немецкая компания MTU покинула оборонный рынок России, перестав поставлять с 2014 года двигатели для военных кораблей. Как отмечают военные эксперты, её уход стал более болезненным и критичным шагом для российского флота, чем решение руководства Volvo.