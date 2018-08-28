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МиГ-29 полетит в Африку? Алжир намерен закупить эскадрилью "МиГов"

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Один из крупнейших партнеров российского ВПК в сфере военно-технического сотрудничества - Алжир, проявил интерес к покупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении МиГ-29С еще советской постройки, полученные из Белоруссии и Украины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в ВТС.

МиГ-29 полетит в Африку? Алжир намерен закупить эскадрилью "МиГов"


Согласно информации, имеющейся у издания, алжирская военная делегация посетила международный форум "Армия-2018", в ходе которого провела встречу с замминистра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и обсудила вопросы, связанные с оружейными поставками. Стороны провели закрытые переговоры и обсудили поставку Алжиру 14 новых самолетов МиГ-29М/М2. Сумма возможного контракта, включая самолеты и средства воздушного поражения к ним, оценивается в 700-800 млн. долларов, что позволит корпорации "МиГ" получить прибыль и обеспечит загрузку ее производственных мощностей на несколько лет.


Алжирская армия является одним из крупнейших эксплуатантов российской авиационной техники. За последние десять лет ВВС Алжира получил 58 истребителей Су-30МКА, 14 транспортных вертолета Ми-26Т2, 16 Як-130. В 2013 году подписан контракт на поставку 42 боевых вертолетов Ми-28НЭ.

Ранее, в 2006 году, Алжир уже пытался закупить в России 28 МиГ-29СМТ, но в дальнейшем разорвал контракт по причине нахождения в самолетах якобы деталей б/у. Полученные 15 самолетов были возвращены в Россию и в дальнейшем вся партия в 28 истребителей была принята на вооружение российской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. avt Офлайн
    avt Сегодня, 09:52
    +2
    Второй заход . Первый раз им спихнули старенькие изношенные и получили назад . Ну может ныне нормально пройдет .
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:55
      +2
      Цитата: avt
      Первый раз им спихнули старенькие изношенные

      А у нас они, почему то, летают. Просто цену сбивали.
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 09:57
        +4
        avt
        Там далеко не все так было однозначно
        Соглашение о возврате 15 "МиГов" было заключено между алжирскими ВВС и "Рособоронэкспортом" в начале февраля 2008 года, так как первые утверждали, что в самолетах используются детали, бывшие в употреблении или низкого качества.

        Однако, как указывает газета, представители российской стороны демарш со стороны Алжира объяснили сугубо политическими причинами. Возможно, причина в том, что поставки сухопутного вооружения курирует лояльный президенту Абдельазизу Бутефлике начальник генштаба Салах Ахмед Гаид, в то время как поставки для ВВС контролирует соперничающий клан, в который входят влиятельные силовики.

        В данном контракте по-мимо МИГов было еще много чего, на общую сумму в 8млрд. Так, что это был с их стороны только повод, чтобы разорвать контракт.
    2. Topotun Офлайн
      Topotun Сегодня, 11:55
      0
      Подобным "партнерам" зачастую нужен самолет (тоже самое можно сказать и о других видах вооружений) который все за них будет делать сам... Сам искать цели, сам применять по ним оружие, сам аварийно садиться на полосу (если есть такая необходимость) и так далее. Любое оружие требует проффесионального отношение к нему.
  2. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 09:53
    +2
    ну,хоть работа будет у наших людей.
  3. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 09:54
    +1
    Лучшее вооружение среди лёгких истребителей, самый быстрый и манёвренный в легком классе, отличный радар - это всё МиГ-35, вот он будет хитом продаж. А пока надо 29-е распродать.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:02
      +3
      Цитата: Сармат Саныч
      это всё МиГ-35, вот он будет хитом продаж

      Дай-то Бог . Была информация что интерес к 35-му совсем не тот , что ожидался . Даже для ВКС РФ партию сократили ... sad
      1. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 10:11
        +3
        Так вот именно отсутствие должного интереса со стороны отечественного МО его и может затормозить. Плюс продавать не очень умеем, вон как лягушатники с амерами свои литаки втридорого втюхивают.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:14
          0
          Насколько помню из статьи , там говорилось что ВКС вообще от 35-х отказаться хотели , но для "поддержки штанов" сократили партию , а не отказались . Очень не хотелось бы , чтобы хороший самолёт канул в небытие ...
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: bouncyhunter
        Была информация что интерес к 35-му совсем не тот , что ожидался

        Модификация истребителя МиГ-29С дала начало двум направлениям семейства 29-х....
        В 1998 г. появился МиГ-29СМТ (изделие 9-17) - очень удачная машина поколения 4+....
        Второе направление представляли машины МиГ-29М/М2, МиГ-29К (палубный), МиГ-29КУБ (корабельный учебно-боевой), модификация МиГ-29М/М2 и стала в последующем базой для разработки МиГ-35.
        Так что они выбрали менее дорогой (по сравнению с новинкой), но по сути не сильно уступающий, если вообще уступающий в ихнем разрезе применения его в конкретной обстановке (там у них)... request По сути МиГ -35 тюнингованый МиГ-29М/М2..., ну это я типа пошутил... wink
        1. tomket Офлайн
          tomket Сегодня, 10:43
          +3
          Цитата: Николай Николаевич
          Модификация истребителя МиГ-29С дала начало двум направлениям семейства 29-х....

          Ну вообще то я бы не говорил, что С дала начало двум модификациям. М-ка это вообще можно считать, по мотивам 29-го.
          Цитата: Николай Николаевич
          В 1998 г. появился МиГ-29СМТ (изделие 9-17) - очень удачная машина поколения 4+....

          Несколько спорно....
          Цитата: Николай Николаевич
          По сути МиГ -35 тюнингованый МиГ-29М/М2..., ну это я типа пошутил...

          По сути РСК долго шаманило с названиями, в какой то момент решили всему семейству присвоить МиГ-35 название,что бы не путать покупателей, но в Египет пошло название М2, и тут видимо решили за экспортными оставить М-ку, дабы карму не портить. МиГ-35 и весь пиар вокруг него,это сугубо Рогозивщина. Ну как же, премьера была, что это новинка, значит это новинка. На деле это та же М-ка, с разницей в электронике.
          Цитата: Николай Николаевич
          По сути МиГ -35 тюнингованый МиГ-29М/М2..., ну это я типа пошутил...

          Усмешка судьбы в том, что мы пока незнаем в какой конфигурации идут М-ки на экспорт, и что заказало наше МО. Вполне возможно, что экспортные будут более упакованные, на фоне отсутствия ОВТ и АФАР у наших.
      3. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 10:36
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        Была информация что интерес к 35-му совсем не тот , что ожидался . Даже для ВКС РФ партию сократили ...

        Вообще сейчас конкуренция довольно высокая, а два контракта это уже не плохо.
    2. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 10:34
      +3
      Цитата: Сармат Саныч
      Лучшее вооружение среди лёгких истребителей, самый быстрый и манёвренный в легком классе, отличный радар - это всё МиГ-35, вот он будет хитом продаж. А пока надо 29-е распродать.

      Огорчу вас , МиГ-35 и МиГ-29М2( то что продали Египту и готовятся продать Алжиру) это практически одно и тоже.
    3. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 10:41
      +4
      Алжир хочет заказать на новом планере, а это значит:
      - идентичный планер с тем что сейчас называется МиГ-35
      - идентичный БРЛС и в целом БРЭО с тем что сейчас называется МиГ-35. И это самое слабое место. Когда даже пакистанцы на свой JF-17 суют АФАР, а у мига Щелевой Жук-М.
      - идентичные двигатели

      По факту минимальные различия, по открытой архитектуре (которая нормально только в 35 идет), да по спектру применяемого вооружения/контейнеров из коробки.
      1. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 12:33
        0
        Цитата: donavi49
        - идентичный планер с тем что сейчас называется МиГ-35

        Ну если вы сможете назвать отличия по планеру между МиГ-35 и МиГ-29М2, то буду очень признателен. Мне такой информации не попадалось.
        Цитата: donavi49
        - идентичный БРЛС и в целом БРЭО с тем что сейчас называется МиГ-35. И это самое слабое место.

        Тут наверное вопросы к КРЕТу
    4. нафанаил Онлайн
      нафанаил Сегодня, 13:02
      0
      Ну Вы недооцениваете 29....Его конструировал гений...Наряду с И-16 это были самые удачные машины советского периода.Пока ещё ни один самолёт запада и близко не стоит с 29...
  4. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 11:45
    0
    Алжир - идеальный клиент для России. Ему не нужно новейшее оружие. И есть нефте-деньги.
    1. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Сегодня, 12:17
      0
      Не только для России, а для любого продавца. Они не требуют локализации производства на их территории, передачи технологий и т.д., которые выставляют почти все покупатели вооружений.
    2. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 12:27
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Ему не нужно новейшее оружие. И есть нефте-деньги.

      Как бы есть разница между новейшим и эффективным. Бывает когда новейшее оружие ничего кроме геммороя не дает.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 12:36
        0
        Когда новейшее оружие не умеют содержать и правильно применять - от него только гемморой. Это убедительно показали арабские страны в 20-м веке, получая новейшее советское оружие.
        Поэтому Алжир благоразумно новья и не просит.