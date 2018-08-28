Так сможем или нет? NI "сомневается" в способности РФ строить авианосцы
Американский журнал The National Interest "сомневается", что Россия способна к концу 2030-х годов построить авианосец с водоизмещением не менее 70 тысяч тонн. Об этом пишет обозреватель издания Дэйв Маджумдар.
В своей статье, вышедшей на страницах издания, Маджумдар утверждает, что "вероятность того, что Россия к концу 30-х годов сможет спроектировать и построить нормальный авианосец, очень мала". Россия никогда не строила кораблей такого класса, а имеющийся у нее авианосец "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 55 тысяч тонн построен на Украине в советское время. Современная Россия не в состоянии построить авианосец водоизмещением в 115 тыс. тонн, так как "никогда не строила корабли такого размера и сложности".
Строящаяся в Приморье большая верфь судостроительного завода "Звезда", по мнению американского "эксперта", не может быть использована для строительства военных кораблей, так как при ее строительстве "задействован иностранный капитал из Южной Кореи".
В то же время, утверждает Маджумдар, Россия - континентальная сухопутная держава, которая не нуждается в больших и дорогих авианосцах, а скорее всего сделает ставку на крупные десантные корабли.
Ранее сообщалось, что в начале 2020-х годов Россия будет иметь возможность строить авианосцы водоизмещением в 110-115 тысяч тонн на новых верфях на Дальнем Востоке.
В своей статье, вышедшей на страницах издания, Маджумдар утверждает, что "вероятность того, что Россия к концу 30-х годов сможет спроектировать и построить нормальный авианосец, очень мала". Россия никогда не строила кораблей такого класса, а имеющийся у нее авианосец "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 55 тысяч тонн построен на Украине в советское время. Современная Россия не в состоянии построить авианосец водоизмещением в 115 тыс. тонн, так как "никогда не строила корабли такого размера и сложности".
Строящаяся в Приморье большая верфь судостроительного завода "Звезда", по мнению американского "эксперта", не может быть использована для строительства военных кораблей, так как при ее строительстве "задействован иностранный капитал из Южной Кореи".
В то же время, утверждает Маджумдар, Россия - континентальная сухопутная держава, которая не нуждается в больших и дорогих авианосцах, а скорее всего сделает ставку на крупные десантные корабли.
Ранее сообщалось, что в начале 2020-х годов Россия будет иметь возможность строить авианосцы водоизмещением в 110-115 тысяч тонн на новых верфях на Дальнем Востоке.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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