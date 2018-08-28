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Так сможем или нет? NI "сомневается" в способности РФ строить авианосцы

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Американский журнал The National Interest "сомневается", что Россия способна к концу 2030-х годов построить авианосец с водоизмещением не менее 70 тысяч тонн. Об этом пишет обозреватель издания Дэйв Маджумдар.

Так сможем или нет? NI "сомневается" в способности РФ строить авианосцы


В своей статье, вышедшей на страницах издания, Маджумдар утверждает, что "вероятность того, что Россия к концу 30-х годов сможет спроектировать и построить нормальный авианосец, очень мала". Россия никогда не строила кораблей такого класса, а имеющийся у нее авианосец "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 55 тысяч тонн построен на Украине в советское время. Современная Россия не в состоянии построить авианосец водоизмещением в 115 тыс. тонн, так как "никогда не строила корабли такого размера и сложности".


Строящаяся в Приморье большая верфь судостроительного завода "Звезда", по мнению американского "эксперта", не может быть использована для строительства военных кораблей, так как при ее строительстве "задействован иностранный капитал из Южной Кореи".

В то же время, утверждает Маджумдар, Россия - континентальная сухопутная держава, которая не нуждается в больших и дорогих авианосцах, а скорее всего сделает ставку на крупные десантные корабли.

Ранее сообщалось, что в начале 2020-х годов Россия будет иметь возможность строить авианосцы водоизмещением в 110-115 тысяч тонн на новых верфях на Дальнем Востоке.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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41 комментарий
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  1. barclay Онлайн
    barclay Сегодня, 10:41
    0
    Наша фишка - истребители авианосцев.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:48
      +3
      можем,но не будем...
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 11:19
        +4
        это лучше, чем будем, но не сможем lol
        1. шура матросов Офлайн
          шура матросов Сегодня, 11:36
          +3
          За последние годы ВПК России 'научился' удивлять Запад. Пускай и новый БОЛЬШОЙ авианосец удивии скептиков. За это и... drinks
          1. den3080 Офлайн
            den3080 Сегодня, 12:21
            +1
            А я вот спросить всё стеснялся раньше: Зачем России авианосцы?

            Россия уникальная, единственная страна в мире, которая со своей территории(с наземных аэродромов) сможет «достать» всю Евразию, если это необходимо.
            Ни США, ни Китаю такое недоступно, про возможности и потенциал остальных и говорить нечего.
            Так может поэтому России и ненужен особенно «авианосный флот»?

            Применение АУГ во Второй мировой войне было жёстко обусловлено именно удалённостью ТВД от мест базирования (от родных берегов).
            В нынешнее время - то же самое+светлая память winked о всяких Мидуэях и тому подобное.
            Так может не стоит «обез’янничать»?

            Вспомните дредноуты/линкоры. Им пришли на смену авианосцы, наглядно продемонстрировав, что мощнейшие плавучие артиллерийские платформы являются всего лишь дорогущей грудой металлолома(при серьёзной драке).

            Вот так и сейчас. Если условный «кинжал» (или несколько «кинжалов») может потопить авианосец, то...

            Морские волки wink поправьте, если ошибаюсь.
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 12:03
        +2
        Цитата: андрей юрьевич
        0
        можем,но не будем...

        Нужно будет - будем.
  2. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 10:42
    +7
    Да я тоже сомневаюсь, потому что внятной программы по кораблестроению так и нет. Ни количество необходимых авианосцев не озвучено толком, ни сфера их применения, ни места базирования. Заявления от военных и гражданских чиновников поступают самые противоречивые, что говорит о полном раздрае в этом вопросе, как и с десантными кораблями-вертолетоносцами.
    А то, что в металле воплотить можно - это сомнений не вызывает, была бы задача поставлена, не такие рояли чинили, как говорится. Стапеля тоже найдутся. Решение не принимается, вот в чем проблема.
    1. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 10:48
      +3
      Не смотря на заявляемые возможности, жизнь все ставит на свои места.
      Ранее сообщалось, что в начале 2020-х годов Россия будет иметь возможность строить авианосцы водоизмещением в 110-115 тысяч тонн на новых верфях на Дальнем Востоке.

      Ранее сообщалось,что и вертолетоносцы будем строить. Но Денис Мантуров всех отрезвил. И что он имел в виду не понятно.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:57
      +4
      Ваши доводы вполне понятны . hi А статья Маджумдара напоминает самоуспокоение на фоне того , что Китай свой новый авианосец уже испытывает . yes
      1. barclay Онлайн
        barclay Сегодня, 10:58
        +3
        Вот как бы и нам со временем не пришлось бы заказывать авианосец у Китая. what
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:06
          +1
          Цитата: barclay
          Вот как бы и нам со временем не пришлось бы заказывать авианосец у Китая. what

          Надеюсь , что если примут наверху решение о необходимости авианосца , то :
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 11:21
            +3
            Паша, привет
            а еще подумать надо, может, кузов и в китае заказать, а начинку свою ставить?
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 11:31
              +2
              Привет , пропажа ! hi
              Цитата: роман66
              а еще подумать надо, может, кузов и в китае заказать, а начинку свою ставить?

              Это (как и решение о надобности авианосца) на верху будут решать ...
      2. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 11:13
        +3
        Цитата: bouncyhunter
        статья Маджумдара напоминает самоуспокоение

        Ну и пущай самопоуспокатваются. Побудем(пока) сухопутной державой.
    3. NordOst16 Офлайн
      NordOst16 Сегодня, 11:33
      0
      Какие авианосцы? Тут фрегат десять лет не можем ввести в строй. Сильно замахнулись
    4. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: inkass_98
      внятной программы по кораблестроению так и нет.

      По моему есть, и она явно оборонительная с уклоном в поддержку наземных операций.
  3. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 10:43
    +3
    Мы можем построить ! Только вот есть ли в них смысл для России ? Мы вроде как особо ни каких папуасов бомбить не собираемся да и нападать тоже .
    1. Ascold1901 Офлайн
      Ascold1901 Сегодня, 10:50
      +3
      Аляску возвращать будем.о))))
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:44
    +1
    Как сказал классик - лучше меньше, но больше. what Наверное, нет смысла гнаться за размерами. Важно, чтобы авианосец был эффективен.
  5. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 10:45
    +2
    Россия, при желании все построит и осилит.. Были бы деньги.. А деньги будут, когда престанут на верхах карманы набивать и займутся реальным производством... но при нынешних деятелях это не возможно.
    1. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 11:50
      +2
      Цитата: Svarog
      Были бы деньги.

      денег в стране - море! бюджет был заложен из 40 баксов за бочку а уже почти 2 года бочка стоит за 70 баксов= 2 бюджета в стране крутится в закромах - их в дело не пускают, только золото скупают, вопрос почему?
      1. Svarog51 Офлайн
        Svarog51 Сегодня, 13:08
        0
        вопрос почему?

        Потому что верфи строят и модернизируют. Как с ними закончат, надо будет их работой загружать - вот и начнут строить корабли. ИМХО, конечно.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +3
    The National Interes то хвалит российскую армию пугая американцев и европейцев ее возможностями, то "искренне" сомневается в возможностях нашего ВПК. Пора уже определиться, а не подстраиваться под конъюнктуру сегодняшнего дня. Да и не этому СМИ решать, что сможет Россия, а что нет. А этим шокировал
    Россия - континентальная сухопутная держава
    А как же огромная протяженность выхода в два океана и множество морей?
    1. БorisovичЪ Онлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 11:09
      +2
      Так у МУДжамура с географией то я так понял не лады. Наверное уроки в школе прогуливал. Или по глобусу сша ее изучал.
      1. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 11:42
        +2
        У него с географией вообще все кисло, т.к. утверждая что,
        Россия никогда не строила кораблей такого класса, а имеющийся у нее авианосец "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 55 тысяч тонн построен на Украине
        человек расписывается в собственной неграмотности, или у него склероз в тяжелой форме, раз он не помнит, что Кузю строила не Украина, А Советский союз fool
        1. БorisovичЪ Онлайн
          БorisovичЪ Сегодня, 11:47
          +1
          Цитата: Город нашенский
          Кузю строила не Украина, А Советский союз

          Это уже не география. Это паранойя вперемешку с маразмом.. request
          1. Svarog51 Офлайн
            Svarog51 Сегодня, 13:13
            +1
            Борисыч, приветствую hi Всё у него в порядке с маразмом и паранойей. Он просто денюжку за заказик отрабатывает. Потому и выдаёт такие перлы.
            Это я про Дэйва Маджумдара, а не про наших форумчан, ежели что. yes
  7. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 11:02
    +3
    Ну, конечно, региональной сухопутной державе авианосцы не нужны! Да и толку них, если они только против папуасов нужны! И не важно, что с новыми ПКР FA-18 будет перекрывать дальность ответного пуска наших ПКР, не входя в зону действия ПВО наших кораблей. Не наша фишка и все. Союз то не строил авианосцев. Ульяновск не в счет. Подумаешь там Китай спустил свой новый авик. Они сами не знают зачем он им. Да и глупая Англия два авика новых построила от жира. У нас то страна бедная. Для нас мост через Лену - мегастройка. Вот интересно, чтоб делали наши ВКС, если бы базы еще советской не было в Сирии? Авиков то нет. Из Каспия только б и пуляли с катеров, да Тушки гоняли над Ираном и вся операция. Не, авики не нужны.
  8. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 11:17
    +1
    Постройка,вопрос чистой целесообразности.Надо будет,построим.На мой взгляд,не надо.А надо,многоцелевые АПЛ и ракно-пушечные платформы среднего тоннажа.
    1. NordOst16 Офлайн
      NordOst16 Сегодня, 11:35
      +1
      Фрегат десять лет ввести в строй не можем - какой авик?
  9. Андрей из Челябинска Офлайн
    Андрей из Челябинска Сегодня, 11:30
    +4
    Ну что тут скажешь? Обсуждать Маджумдара - себя не уважать. Если уж у него Кузнецова построила Украина...
  10. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:35
    +1
    . Маджумдар, Россия - континентальная сухопутная держава,

    Ооо. Вот тут чет непонятно.
  11. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 11:43
    +1
    Россия много чего не смогла. Мы не смогли предотвратить распад СССР и разграбление народного хозяйства и имущества. Мы не смогли предотвратить бомбёжку Югославии. Мы не смогли воспрепятствовать уничтожению государственности Ирака, Ливии. Мы не стали вмешиваться в переворот на Украине. Мы не ответили на унижение WADA и разных-всяких. Смотрим сквозь пальцы на собственных нуворишей-олигархов. Не отвечаем на провокации и выражаем обеспокоенность...
    stop ТОГДА, КАКОГО УКРОПА НАС ВСЕ БОЯТСЯ, ЧТО ДАЖЕ ВОЕВАТЬ С НАМИ СОБИРАЮТСЯ ТОЛЬКО ВСЕМ ГАМБУЗОМ? ВЫ, СИЛЬНЕЙШИЕ И МОЩНЕЙШИЕ! НЕ МЫ ВВОДИМ САНКЦИИ ПРОТИВ ВАС, ХОТЯ И ЕСТЬ ЧЕМ ОТВЕТИТЬ ТАК, ЧТО МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ. НЕ МЫ НАСТРАИВАЕМ ВЕСЬ МИР, ПУГАЯ ЕГО РУССКИМ МЕДВЕДЕМ. А ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, ПУСТИМ ВАШИ АУГ НА ДНО ТОЧНО ТАКЖЕ, КАК ТУТ:
  12. Topotun Офлайн
    Topotun Сегодня, 11:51
    +1
    Построить Россия может много чего. Тут прежде надо задать вопрос - так нужен он нам или таки нет? Иначе говоря - что по этому впросу думают спецы МО... А что они думают - говорить открыто никто не будет и это правильно. Ибо секретно. Любую задачу можно решить как правило разными методами. Так что пока МО не определится в своих целях и задачах - копья ломать нет смысла. Ну, а американцы тоже говорят много и как всегда в зависимости от очередных целей тональность высказываний меняется... Резюмируя - если на срае написано ...
  13. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:10
    0
    Россия может все!!! И авианосцы у нас будут ни чем не хуже американских...
  14. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 12:11
    0
    The National Interest дайте денег посмотрим.
  15. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 12:16
    0
    А зачем нам авианосец на 115 тысяч тонн? Это раз... А не построить ли американцам ледоеольчик с дерной силовой установкой? Ну что бы нас окончательно "унизить". Это два.
  16. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 12:18
    0
    Но в целом вопрос остаётся вопросом: зачем нам крупный авианосец? Он невозможен без многочисленного флота прикрытия. Зачем нам раздувать ВМФ без надобности?
  17. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 12:50
    0
    Можно само корыто заказать в Китае....начинить самим.
  18. ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК Онлайн
    ВЛАДИМИР ВЛАДИВОСТОК Сегодня, 12:53
    0
    Мало ли что американцы думают.Россия всегда была не предсказуемой страной. Умом Россию не понять,её аршином не измерить.
  19. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 13:10
    0
    Так то нам Авианосцы не нужны с нашей доктриной...Зачем их строить если их сразу потопят?