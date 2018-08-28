Так сможем или нет? NI "сомневается" в способности РФ строить авианосцы

Американский журнал The National Interest "сомневается", что Россия способна к концу 2030-х годов построить авианосец с водоизмещением не менее 70 тысяч тонн. Об этом пишет обозреватель издания Дэйв Маджумдар.В своей статье, вышедшей на страницах издания, Маджумдар утверждает, что "вероятность того, что Россия к концу 30-х годов сможет спроектировать и построить нормальный авианосец, очень мала". Россия никогда не строила кораблей такого класса, а имеющийся у нее авианосец "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 55 тысяч тонн построен на Украине в советское время. Современная Россия не в состоянии построить авианосец водоизмещением в 115 тыс. тонн, так как "никогда не строила корабли такого размера и сложности".Строящаяся в Приморье большая верфь судостроительного завода "Звезда", по мнению американского "эксперта", не может быть использована для строительства военных кораблей, так как при ее строительстве "задействован иностранный капитал из Южной Кореи".В то же время, утверждает Маджумдар, Россия - континентальная сухопутная держава, которая не нуждается в больших и дорогих авианосцах, а скорее всего сделает ставку на крупные десантные корабли.Ранее сообщалось, что в начале 2020-х годов Россия будет иметь возможность строить авианосцы водоизмещением в 110-115 тысяч тонн на новых верфях на Дальнем Востоке.