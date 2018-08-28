Банк "Ростеха" профинансирует российскую оборонку на десятки миллиардов рублей

Ежегодно в рамках «Армии» «Ростех» презентует сотни новых разработок, активно участвует в экспертных мероприятиях и наращивает объем деловой программы. В этом году мы провели десятки встреч с делегациями из зарубежных стран, представителями основных заказчиков и банковских структур. Подписанные с Новикомбанком соглашения открывают новые возможности для реализации проектов технического перевооружения предприятий Корпорации, внедрения новых технологий, расширения линейки выпускаемой продукции, в том числе гражданской.

Пресс-служба корпорации «Ростех» сообщает о заключении соглашений банком, входящим в структуры корпорации, по финансовой обеспеченности деятельности нескольких компаний оборонной отрасли. Это «Новикомбанк», готовый профинансировать проекты ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), холдинга «Швабе» и других компаний, занятых в области авиационного и судостроения.Обращает на себя внимание внушительная сумма сделок по финансированию проектов. Она составляет около 70 млрд рублей. В пресс-службе «Ростеха» отмечается, что это рекорд для корпорации. Соглашения подписаны в ходе форума "Армия-2018".Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко:Известно о том, что «Новикомбанк» на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков страны. У него 1-е место по росту кредитного портфеля. Отмечено, что банку международными рейтинговым агентствами присвоен кредитный рейтинг В1 с позитивным прогнозом. Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности.