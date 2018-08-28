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Банк "Ростеха" профинансирует российскую оборонку на десятки миллиардов рублей

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Пресс-служба корпорации «Ростех» сообщает о заключении соглашений банком, входящим в структуры корпорации, по финансовой обеспеченности деятельности нескольких компаний оборонной отрасли. Это «Новикомбанк», готовый профинансировать проекты ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), холдинга «Швабе» и других компаний, занятых в области авиационного и судостроения.



Обращает на себя внимание внушительная сумма сделок по финансированию проектов. Она составляет около 70 млрд рублей. В пресс-службе «Ростеха» отмечается, что это рекорд для корпорации. Соглашения подписаны в ходе форума "Армия-2018".


Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко:
Ежегодно в рамках «Армии» «Ростех» презентует сотни новых разработок, активно участвует в экспертных мероприятиях и наращивает объем деловой программы. В этом году мы провели десятки встреч с делегациями из зарубежных стран, представителями основных заказчиков и банковских структур. Подписанные с Новикомбанком соглашения открывают новые возможности для реализации проектов технического перевооружения предприятий Корпорации, внедрения новых технологий, расширения линейки выпускаемой продукции, в том числе гражданской.


Известно о том, что «Новикомбанк» на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков страны. У него 1-е место по росту кредитного портфеля. Отмечено, что банку международными рейтинговым агентствами присвоен кредитный рейтинг В1 с позитивным прогнозом. Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности.
Использованы фотографии:
http://www.uecrus.com
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13 комментариев
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  1. Kuroneko Онлайн
    Kuroneko Сегодня, 11:04
    +2
    Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности.

    Ну хоть у кого-то из финансистов яйца нашлись не дрожать в ожидании очередной волны американских санкций.
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:14
      +6
      профинансирует российскую оборонку на десятки миллиардов рублей
      А что значит профинансирует? Даст кредит? Ну тогда прокредитует, а профинансирует звучит конечно несколько иначе..
      1. helmi8 Офлайн
        helmi8 Сегодня, 12:22
        +1
        Цитата: Николай Николаевич
        Ну тогда прокредитует, а профинансирует звучит конечно несколько иначе..

        Я тоже почему-то думал, что финансирование идет из бюджета, а не банка... feel
        1. гребень Офлайн
          гребень Сегодня, 12:43
          0
          Интересно, у нас что, большая часть ВПК принадлежит банку? Ведь в структуры Ростеха входит почти вся наша оборонка.
    2. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 11:17
      +1
      Когда приспичит и финансы найдут в каком-нить банке.
      Скажем так: - "Добровольно принудительно.
    3. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 11:23
      +2
      Правильное решение!
    4. Deadушка Онлайн
      Deadушка Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Kuroneko
      Ну хоть у кого-то из финансистов яйца нашлись не дрожать в ожидании очередной волны американских санкций.

      ну, там не все так просто(в финансировании)...
      это все благодаря мечененному и борьке...
      вкладывать в себя можем только в долларах и желательно, что бы это делали "со стороны"...
      договор с МВФ и прочей ... "ерундой" request
    5. Paranoid50 Онлайн
      Paranoid50 Сегодня, 12:02
      +1
      Цитата: Kuroneko
      хоть у кого-то из финансистов

      Дык, тут финансисты свои, "домашние". yes
      служба корпорации «Ростех» сообщает о заключении соглашений банком, входящим в структуры корпорации, по финансовой обеспеченности деятельности нескольких компаний оборонной отрасли.
      Интересный ход, без привлечения барыг со стороны.
    6. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: Kuroneko
      Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности.

      Ну хоть у кого-то из финансистов яйца нашлись не дрожать в ожидании очередной волны американских санкций.

      "РосТех" возглавляет Чемезов.
      Чемезов служил с ВВП в Дрездене.
      Просто, так сказать для "справки".
      И ещё коротко про Ростех.


      Сергей Чемезов – биография, фото, личная жизнь, новости 2018 - 24СМИ
      24smi.org/…sergei-chemezov.html
      Сергей Чемезов — человек, которого называют одной из влиятельнейших фигур современной России. Член состава Высшего совета «Единой России», друг Владимира Путина, президента страны, генеральный директор корпорации «Ростехнологии». Чемезов является спорной фигурой, вокруг имени которого крутится немало пересудов. Однако, как бы то ни было, нельзя не признать в Сергее Чемезове талант руководителя. ... Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Согласно подсчетам некоторых СМИ, «Ростех» по экономическим показателям постепенно сравнялся по уровню с так называемыми естественными монополиями. Это, по признанию Чемезова, и являлось главной задачей корпорации — вывести изначально убыточные государственные активы на высокий конкурентоспособный уровень
    7. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 12:18
      +1
      ростех и так под санкциями... а новикомбанк на 100 % акций принадлежит ростеху... яйца тут не нужны, чемезов приказал, там побежали делать
      1. Например Онлайн
        Например Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: Не либероид Русский
        яйца тут не нужны, чемезов приказал,

        Чемезов тот самый человек с яйцами. good А вы говорите - не нужны. laughing
  2. Вас Влад Офлайн
    Вас Влад Сегодня, 11:44
    -3
    Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности..

    Навеяло "Новичок" feelИли это наш ответ? tongue
  3. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 12:59
    0
    Цитата: helmi8
    Я тоже почему-то думал, что финансирование идет из бюджета, а не банка..

    Вы не переживайте-это писал журналист с образованием *финансист feel *