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СМИ Ливана: Чиновники США встретились с представителями Дамаска. Что предлагали?

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Ливанские СМИ выходят с сообщениями о том, что около двух месяцев назад в Дамаск якобы прибывала делегация высокопоставленных американских чиновников и военных. В газете «Аль-Акбар» (Ливан) заявлено, что американцы «переступили через себя» и решили провести прямые переговоры с официальными сирийскими властями.

Основная тема переговоров – последующее устройство Сирии. Если верить публикациям в ливанской прессе, то США предлагали сирийским властям сделку. Формула этой сделки описывается примерно так: «Мы (США) выводим своих военных инструкторов из САР, а вы перекрываете кислород Ирану и проиранским вооружённым формированиям на сирийской территории».

В других источниках заявлено, что переговоры между представителями американских и сирийских представителей властей проходили на территории Объединённых Арабских Эмиратов, куда прибывали замначальника ГШ ВС Сирии М.Асад и глава сирийской разведки Али Мамлюк.
Переговоры, как заявлено, длились не менее 4-х часов.




Также в их ходе американцы (опять-таки, по заявлениям в ливанских СМИ) настаивали на том, чтобы компании из США получили контроль над рядом нефтегазовых месторождений в САР.

Одна из тем контактов – предоставление сирийской разведкой данных Вашингтону о террористах, которые могут проникнуть на территорию западных стран.

Утверждается, что представители Дамаска многие предложения США (если таковые вообще были) «решительно отвергли». Али Мамлюк заявил, что войска США находятся на сирийской территории в качестве оккупационных сил и должны покинуть САР без каких-либо условий. При этом добавлено, что американским компаниям могут дать доступ к месторождениям углеводородов, но только в случае кооперации с сирийскими, российскими или европейскими компаниями.
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10 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:25
    +2
    СМИ Ливана: Чиновники США встретились с представителями Дамаска.

    Очередная новость от информагентства ОБС ? what
    1. Татьяна Онлайн
      Татьяна Сегодня, 11:49
      +3
      То, что встреча представителей Дамаска с представителями Вашингтона состоялась - это хорошо, ибо для Дамаска ещё раз чётко прояснены неизменными позиции Вашингтона в САР и на БВ из первых уст представителей США. А это в политико-разведывательном плане дорогого стоит!

      ИТАК. Американцам нужна нефть в САР, и транснациональные компании США по-прежнему хотят быть в Сирии монополистами по её добыче.
      Англосаксы-глобалисты из Лондона и Вашингтона как были морскими пиратами, так ими и остались - даже тогда, когда они горячую войну в САР проиграли.
      1. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 12:06
        +1
        Предполагаю, что для Сирии эти две вещи итак лежали на поверхности - нефть и отсутствие Ирана в САР, если только лишний раз убедиться в этом. Что касается пиратов... Вся западная цивилизация это фанатики, насильники и грабители еще со времен Крестовых походов. Фанатизм вроде как остался в прошлом, а вот насильничать и грабить свою жертв, к этому у них прям маниакальное пристрастие. Как сказал классик
      2. Гуру Офлайн
        Гуру Сегодня, 12:25
        +1
        даже тогда, когда они горячую войну в САР проиграли.
        Которую сами же и устроили.
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:55
      +2
      Матрасня идёт на переговоры только тогда когда проигрывает. Всё логично.
  2. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 11:29
    +1
    Возможно, что нынешнее ракетное давление Вашингтона и есть реакция на неудавшиеся для них переговоры с Сирией, которая не верит ни одному слову Вашингтонских чинов. И правильно делает! hi
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +4
    Слабо верится в то, что американцы "переступив через себя" пошли на переговоры с официальным Дамаском. Иран им действительно поперек горла, но такое предложение сирийцам (вывод "инструкторов" в обмен на присутствие Ирана) изначально невыполнимо. По поводу месторождений - так американцы и так контролируют часть и по данным разведки спокойно качают нефть.
  4. шура матросов Онлайн
    шура матросов Сегодня, 11:31
    +2
    Данная новость, если это есть правда, говорит только об одном - нет предела цинизму 'заокеанских партнеров'. Сначала вбивают страну в каменный век, а после еще и преференций требуют. Ответ может быть только один - go home. Нет доверия таким партнерам. И договариваться с ними - загонять себя в волчью яму.
    Сугубо мое личное мнение
  5. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:50
    +1
    Что они могут предлагать? 30 серебренников
  6. инженер74 Онлайн
    инженер74 Сегодня, 12:47
    0
    Интересное кино, обещать матрасам можно всё, что угодно, лишь бы вывели войска. А потом можно, по необходимости, и иранцев вернуть и с нефтью послать.
    С волками жить ... wink
    ИМХО