СМИ Ливана: Чиновники США встретились с представителями Дамаска. Что предлагали?
Ливанские СМИ выходят с сообщениями о том, что около двух месяцев назад в Дамаск якобы прибывала делегация высокопоставленных американских чиновников и военных. В газете «Аль-Акбар» (Ливан) заявлено, что американцы «переступили через себя» и решили провести прямые переговоры с официальными сирийскими властями.
Основная тема переговоров – последующее устройство Сирии. Если верить публикациям в ливанской прессе, то США предлагали сирийским властям сделку. Формула этой сделки описывается примерно так: «Мы (США) выводим своих военных инструкторов из САР, а вы перекрываете кислород Ирану и проиранским вооружённым формированиям на сирийской территории».
В других источниках заявлено, что переговоры между представителями американских и сирийских представителей властей проходили на территории Объединённых Арабских Эмиратов, куда прибывали замначальника ГШ ВС Сирии М.Асад и глава сирийской разведки Али Мамлюк.
Переговоры, как заявлено, длились не менее 4-х часов.
Также в их ходе американцы (опять-таки, по заявлениям в ливанских СМИ) настаивали на том, чтобы компании из США получили контроль над рядом нефтегазовых месторождений в САР.
Одна из тем контактов – предоставление сирийской разведкой данных Вашингтону о террористах, которые могут проникнуть на территорию западных стран.
Утверждается, что представители Дамаска многие предложения США (если таковые вообще были) «решительно отвергли». Али Мамлюк заявил, что войска США находятся на сирийской территории в качестве оккупационных сил и должны покинуть САР без каких-либо условий. При этом добавлено, что американским компаниям могут дать доступ к месторождениям углеводородов, но только в случае кооперации с сирийскими, российскими или европейскими компаниями.
Основная тема переговоров – последующее устройство Сирии. Если верить публикациям в ливанской прессе, то США предлагали сирийским властям сделку. Формула этой сделки описывается примерно так: «Мы (США) выводим своих военных инструкторов из САР, а вы перекрываете кислород Ирану и проиранским вооружённым формированиям на сирийской территории».
В других источниках заявлено, что переговоры между представителями американских и сирийских представителей властей проходили на территории Объединённых Арабских Эмиратов, куда прибывали замначальника ГШ ВС Сирии М.Асад и глава сирийской разведки Али Мамлюк.
Переговоры, как заявлено, длились не менее 4-х часов.
Также в их ходе американцы (опять-таки, по заявлениям в ливанских СМИ) настаивали на том, чтобы компании из США получили контроль над рядом нефтегазовых месторождений в САР.
Одна из тем контактов – предоставление сирийской разведкой данных Вашингтону о террористах, которые могут проникнуть на территорию западных стран.
Утверждается, что представители Дамаска многие предложения США (если таковые вообще были) «решительно отвергли». Али Мамлюк заявил, что войска США находятся на сирийской территории в качестве оккупационных сил и должны покинуть САР без каких-либо условий. При этом добавлено, что американским компаниям могут дать доступ к месторождениям углеводородов, но только в случае кооперации с сирийскими, российскими или европейскими компаниями.
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