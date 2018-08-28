На покой еще рано. Минобороны решило продлить срок службы ЗРК "Стрела-10"

Минобороны России приняло решение о продлении срока службы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10". С этой целью будет проведено усовершенствование основных ракет комплекса, передают "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.Как сообщает издание, в целях модернизации зенитной системы еще советского производства, будут доработаны основные ракеты, используемые комплексом - 9М37М и 9М333. В ходе работ ракеты оснастят новыми головками наведения и переведут на другое топливо. По заявлению специалистов, в настоящее время на складах Минобороны скопилось огромное количество данных зенитных ракет. В условиях правильного хранения этим ракетам очень легко продлить срок эксплуатации, при этом провести модернизацию, повысив их эффективность.Последние версии ЗРК "Стрела-10" способны работать в автоматическом режиме или под руководством оператора. Комплекс отличается высокой мобильностью, перевод в боевое положение занимает не более 20 секунд. Распознавание цели происходит на расстоянии в 12 км, а поражение - 5 км. Является комплексом ПВО ближнего радиуса и предназначен для защиты подразделений на марше и позициях.В настоящее время вместе с ЗРК "Стрела-10" прикрытие подразделений в ближайшей зоне ПВО будет возложено и на новейший ЗРК "Сосна", вооруженный ракетами 9М340 с комбинированной системой наведения, позволяющей поразить цели на дальности 10 км.