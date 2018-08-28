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На покой еще рано. Минобороны решило продлить срок службы ЗРК "Стрела-10"

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Минобороны России приняло решение о продлении срока службы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10". С этой целью будет проведено усовершенствование основных ракет комплекса, передают "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.

На покой еще рано. Минобороны решило продлить срок службы ЗРК "Стрела-10"


Как сообщает издание, в целях модернизации зенитной системы еще советского производства, будут доработаны основные ракеты, используемые комплексом - 9М37М и 9М333. В ходе работ ракеты оснастят новыми головками наведения и переведут на другое топливо. По заявлению специалистов, в настоящее время на складах Минобороны скопилось огромное количество данных зенитных ракет. В условиях правильного хранения этим ракетам очень легко продлить срок эксплуатации, при этом провести модернизацию, повысив их эффективность.


Последние версии ЗРК "Стрела-10" способны работать в автоматическом режиме или под руководством оператора. Комплекс отличается высокой мобильностью, перевод в боевое положение занимает не более 20 секунд. Распознавание цели происходит на расстоянии в 12 км, а поражение - 5 км. Является комплексом ПВО ближнего радиуса и предназначен для защиты подразделений на марше и позициях.

В настоящее время вместе с ЗРК "Стрела-10" прикрытие подразделений в ближайшей зоне ПВО будет возложено и на новейший ЗРК "Сосна", вооруженный ракетами 9М340 с комбинированной системой наведения, позволяющей поразить цели на дальности 10 км.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    +4
    в настоящее время на складах Минобороны скопилось огромное количество данных зенитных ракет.

    ... правильно, чего добром раскидываться, там глядишь и иноземцы приглядят модернизированные 9М340 себе на закуп...
  2. mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Сегодня, 11:40
    +4
    Разумно, вон американцы много чего хранят в пустыне. Тысячи единиц техники, ничего не утилизируют. Экономика должна быть экономной.
  3. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 11:40
    +4
    на складах Минобороны скопилось огромное количество данных зенитных ракет.
    Логично все., не выбрасывать же, тем более когда возможно модернизировать, да и вообще, чем плотнее зонтик ПВО войск тем лучше.
  4. шура матросов Онлайн
    шура матросов Сегодня, 11:41
    +3
    Так сказать 'старый конь борозды не портит'. Почему бы и нет, если модернизация позволит выполнять поставленные задачи в нынешнее время. Это и загрузка оборонки и для безопасности огромный +. Да и есть цели для которых 'Панцири' и 'Торы' избыточны
    1. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: шура матросов
      Так сказать 'старый конь борозды не портит

      recourse но и хорошо не вспашет
      1. шура матросов Онлайн
        шура матросов Сегодня, 11:55
        +2
        От чего же? Технологии не стоят на месте. Появилась возможность использовать новое топливо - пожалуйста, появились новые наработки по ГСН - пользуйте. Все одно дешевле будет, чем создавать комплекс с нуля. А как этот ЗРК будет 'пахать' возможно узнаем в новостях из 'горячих точек'
  5. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 11:48
    +5
    Цитата: шура матросов
    Так сказать 'старый конь борозды не портит'. Почему бы и нет, если модернизация позволит выполнять поставленные задачи в нынешнее время. Это и загрузка оборонки и для безопасности огромный +. Да и есть цели для которых 'Панцири' и 'Торы' избыточны

    А также поставить сирийским ПВО для прикрытия баз и войск. Тем более что сирийцы имеют опыт их эксплуатации и довольно успешный.
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
      +1
      А также поставить сирийским ПВО для прикрытия баз и войск. Тем более что сирийцы имеют опыт их эксплуатации и довольно успешный.

      ... и они могут сами ЕЩЁ раз модернизировать уже модернизированное... и в этом им не занимать, жить захочешь - мозгами будешь крутить...
  6. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 11:48
    +2
    В ходе работ ракеты оснастят новыми головками наведения и переведут на другое топливо.

    В результате комплекс получит новую ракету. тока дешевле.
    Характеристики указанные в статье станут неактуальными.
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:59
      +1

      Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:48 В результате комплекс получит новую ракету. тока дешевле.
      Характеристики указанные в статье станут неактуальными.

      hi ! ... ничего перетопчимся, но полагаю хуже не будут...
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 12:51
        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        но полагаю хуже не будут...

        В противном случае не стоит и начинать.
  7. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 11:54
    +3
    ЗРК "Стрела-10" способны работать в автоматическом режиме или под руководством оператора.
    Модификация «Стрела-10М»
    Ширина, мм 2850
    Высота, мм 2220
    Длина, мм 6450
    Тип ракеты 9М37, 9М37М
    Высота поражения, м 25 – 3000
    Дальность поражения, м 8000 – 5000
    Вероятность попадания в цель одной ракетой 0,1 – 0,4
    Время приведения в боевое положение, с 30
    Экипаж, чел. 3.
  8. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 12:08
    +1
    Посмотрели на тактику ведения боевых действий наших американских партнеров и поняли,что лишних ПУ ПВО не бывает. По моему,разумно вполне,да и сирийским товарищам пригодится "в хозяйстве".
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 12:18
      +2
      Цитата: konstantin68
      Посмотрели на тактику ведения боевых действий наших американских партнеров и поняли,что лишних ПУ ПВО не бывает. По моему,разумно вполне,да и сирийским товарищам пригодится "в хозяйстве".
      1. шура матросов Онлайн
        шура матросов Сегодня, 13:09
        0
        '...катапульта - вот спасенье, и на стропах напряжение...'
        Противостояние щита и меча никто не отменял. Как всегда - одни придумывают 'головную боль', другие лекарство от этой боли. И этому противостоянию, думаю, еще долго быть