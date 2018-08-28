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Получить ВУС без прохождения службы. Предложение от Минобороны

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Минобороны РФ сообщает о том, что студент любого вуза, не имеющего военной специфики, включая университеты без военной кафедры, сможет получить военно-учётную специальность. Особо отмечено, что речь идёт о возможности получения ВУС без прохождения службы по призыву.

Получить ВУС без прохождения службы. Предложение от Минобороны


Как уже ранее сообщало «Военное обозрение», молодые люди (студенты) получат возможность поступления в УВЦ (учебные военные центры), которые могут быть расположены в других вузах.


Газета «Известия» сообщает, что соответствующий эксперимент Минобороны первоначально запускает в сибирских регионах. Затем, после анализа первых его результатов, он, вероятно, будет проводиться и в других регионах Российской Федерации.

В УВЦ студент осваивает программу, характерную для обучения представителей рядового и сержантского состава. При этом такой студент сам вправе выбрать, подписывать ли контракт о прохождении военной службы после обучения или нет.

С какой целью такая система создаётся главным оборонным ведомством?

Отмечается, что с помощью практики применения УВЦ Минобороны планирует создать обширный резерв граждан с военной специальностью, в том числе выпускников технических вузов.

Один из учебных военных центров открыт в Сибирском федеральном университете. При этом отмечено, что СФУ готов принимать в УВЦ и студентов других гражданских вузов страны.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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27 комментариев
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  1. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:22
    +4
    Теория без практики ничто. Какой смысл тиражировать партизанщину и пиджачество? Что это дает? Пишут, что якобы "подготовка резерва". Я не уверен, что этот "резерв" сможет осмысленно выполнить какую-либо задачу. И второй вопрос, есть ли материальные ресурсы, которыми сможет воспользоваться данный резерв? А то коснись войны, не дай Бог, у нас и вправду будет "одна винтовка на троих" благодаря либеральной политике.
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 12:26
      +4
      Йошкин кот. В статье даже про сборы не написано, хотя бы 45 суток.
      Профанация может получиться.
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 12:38
        0
        Теперь обучение в Вузах платное,далеко не всем по карману.,,Сынков,, имущего класса отмазывают от службы,другого обьяснения не вижу. request
        1. Город нашенский Онлайн
          Город нашенский Сегодня, 12:48
          0
          обучение в Вузах платное
          Бюджет еще никто не отменял. Интересно другое
          При этом такой студент сам вправе выбрать, подписывать ли контракт о прохождении военной службы после обучения или нет
          тут ни слова о срочке. Получается что выпускник, отучившийся в УВЦ, и не захотевший подписать контракт, получит военник и усё request
          1. ДЕДПИХТО Онлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 12:53
            0
            Ну я понял так,что на срочку не пойдет,потому и версию такую выдвинул. А бюджет-посмотрите соотношение бюджетных мест с платными. Просто бюджетники в струю попадут.. hi
            1. Logall Онлайн
              Logall Сегодня, 13:07
              0
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Просто бюджетники в струю попадут..
              Вряд-ли...
              С какой целью такая система создаётся главным оборонным ведомством?
              Официальный (законный) откос от армии для будущей элиты... Когда коснётся вопрос "служил или нет", то будет достойный ответ (ну не плоскостопие же)
            2. ДЕДПИХТО Онлайн
              ДЕДПИХТО Сегодня, 13:13
              0
              Дополню-была тема на ВО примерно месяц тому назад, где МО определило классы автомобилей,которые будут изыматься у населения в случае войны. Там от НИВ до Тигуанов,верх ограничили Тойотой Прадо( автомобиль для среднего класса) Про Гелики , Лексусы и прочие элитные буржуйские внедорожники ни слова. Это к моему посту о ,,сынках,, Есть о чем задуматься.
    2. Pax tecum Офлайн
      Pax tecum Сегодня, 12:31
      +4
      Altona:
      ... смысл тиражировать партизанщину и пиджачество?

      Не слишком ли цинично изрекаете?
      В статье речь о рядовом и сержантском составе, вообще-то.
      Да, и у "партизан" с "пиджаками" кровь такая же как и у кадровых, большинство которых выбьют еще в первом эшелоне.
      Опыт ВОВ вам ни о чем не говорит?
      Лично, по опыту двух "туров" в пластилиновой стране (да, и не только там) могу сказать, что страна нуждалась в "партизанах" с "пиджаках"... Вот там опыт и приобретался. Даже, и особенно у кадровых.
      Пример современный-Гиви и Моторола.
      Бойцами не рождаются, а становяться, закаляя характер и воиский дух.
    3. Fedor Egoist Онлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: Altona
      Какой смысл тиражировать партизанщину

      Концепция т.н. "тербатов". Эдаких полувоенных образований, которые при большом конфликте гипотетически будут выполнять задачи по поддержанию порядка и пресечению диверсий (чтобы армию не отвлекать). Ну и "кадровый резерв" для поля боя. Считаю, что при утрате жесткого контроля такие вот формирования запросто переквалифицируются в вооруженные банды.
      Цитата: Altona
      есть ли материальные ресурсы, которыми сможет воспользоваться данный резерв

      Ресурсы-то есть, стрелковки на складах хватит, чтоб вооружить каждого старика и младенца. Но надо ли?
      Давать навыки НВП считаю абсолютно правильным. Но не более.
    4. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: Altona
      И второй вопрос, есть ли материальные ресурсы, которыми сможет воспользоваться данный резерв? А то коснись войны, не дай Бог, у нас и вправду будет "одна винтовка на троих" благодаря либеральной политике.

      У нас на консервации такие колоссальные запасы советского оружия и техники и по сей день остались, что и любой бабке уж как минимум по "калашу"-то достанется.
  2. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 12:26
    +1
    молодые люди (студенты) получат возможность поступления в УВЦ (учебные военные центры), которые могут быть расположены в других вузах.

    И как это согласуется с учебной программой ВУЗа откуда студент так сказать родом? Его там за прогулы не исключат, особенно с бюджетного места?
  3. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:31
    +2
    Цитата: den3080
    Йошкин кот. В статье даже про сборы не написано, хотя бы 45 суток.
    Профанация может получиться.

    -------------------------
    Ну дык об чем и речь. Вот нас, связистов, кажный месяц возили на стрельбище выполнять стрельбы, пусть даже пресловутыми 5 патронами и постоянно отработка штыковой атаки, действия в составе подразделения, ну так называемые тактические занятия, пусть и примитивно. А тутачки что? Курсант в теории освоит автомат? В шутер поиграет? Симулятор поводит? В "батллфилд" сыграет? Бинго, боец готов, несите пиццу!
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:37
      +1
      Хотя бы стрелять научат. "Иерархию освоит"
  4. sxfRipper Онлайн
    sxfRipper Сегодня, 12:32
    +3
    В УВЦ студент осваивает программу, характерную для обучения представителей рядового и сержантского состава
    Объясните мне, тупому - как можно факультативно стать рядовым бойцом? Про сержанта даже не спрашиваю - это уже как-никак, а командный состав! Тут уже навыки управления нужны.
    Отмечается, что с помощью практики применения УВЦ Минобороны планирует создать обширный резерв граждан с военной специальностью
    Я сам - командир взвода химвойск (по документам), ВУС 111000. И прекрасно понимаю, что в реале командир из меня был бы ещё хуже, чем из дерьма пуля.
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 12:36
      0
      характерную для обучения представителей рядового и сержантского состава
  5. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 12:33
    0
    Ждём от МО новую компьютерную игру, по прошествии нескольких уровней которой будет присваиваться ВУС
  6. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 12:34
    0
    Поддерживаю. Если на существующей материальной базе, без избыточных затрат, молодые люди получат какие-то военные навыки - хуже не будет...
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:35
    0
    Цитата: Pax tecum
    Не слишком ли цинично изрекаете?
    В статье речь о рядовом и сержантском составе, вообще-то.

    ------------------------
    Да я вроде еще какбэ мягенько. laughing Я служил в связи со специалистами из гражданского ВУЗа, офицерами. Как электронщики и знатоки аппаратуры связи-это были боги, как командиры-это никто. Только на их знаниях авторитет и держался.
    P.S. Настоящий сержант или офицер-это архирешительный человек, который сразу может оценить обстановку и принять единственно правильное решение, при этом тут же найти мотивацию для любого солдата своего подразделения.
  8. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 12:38
    +1
    Не все солдаты и сержанты, наверное должны ходить в атаку и обучаться штыковому бою. Оператор БПЛа как ни будь обойдется и без этого.
  9. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 12:39
    0
    С кем воевать то собираемся? У нас сейчас итак милитаризма с избытком. А современные войны выигрываются технологически, информационно и экономически. Лишний миллион потенциальных солдат бесполезен.
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 12:48
      0
      Возражу. Смотрите - есть существующая система военного обучения студентов, бывших военных кафедр. И оттого, что студенты тех ВУЗов, у которых этих военных кафедр нет, получат дополнительную военную подготовку без лишних, надеюсь, затрат, а, что более важно, капельку внутренней и внешней дисциплины - хуже не станет.. Я так думаю...
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 12:49
        +1
        Ходит человек, например, в спортивную секцию. Это его делает лучше?
  10. Million Офлайн
    Million Сегодня, 12:42
    +1
    Куда катится это государство???
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:43
    +1
    Цитата: друг зверей
    Лишний миллион потенциальных солдат бесполезен.

    ---------------------
    Однако-сь, многия современныя страны имеют обученную и вооруженную национальную гвардию резервистов. На всякий случай.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:45
    0
    Цитата: vladimirvn
    Не все солдаты и сержанты, наверное должны ходить в атаку и обучаться штыковому бою. Оператор БПЛа как ни будь обойдется и без этого.

    ---------------------------
    Товарищи, давайте сразу определимся, речь пойдет о солдатах в полях или о кибербойцах с джойстиком и клавиатурой?
  13. LVMI1980 Офлайн
    LVMI1980 Сегодня, 12:50
    +1
    Правильная идея описана в статье
    В свое время у меня Военная кафедра была продолжением "гражданских", только на ней упор шел на эксплуатации и применении.
  14. рус-5819 Офлайн
    рус-5819 Сегодня, 12:56
    0
    Минобороны РФ сообщает о том, что студент любого вуза, не имеющего военной специфики, включая университеты без военной кафедры, сможет получить военно-учётную специальность.

    Вслед за школой, в которой "тихо грохнули" НВП...
    о возможности получения ВУС без прохождения службы по призыву.....

    СЫночек-шпаков будут образовывать три-пять центров!!!!... ЕГЭ рулит!!!
    Видимо по версии "менагеров" от МО, слишком много у нас знающих, прошедших практику в войсках офицеров, способных управлять на разных уровнях войсковыми подразделениями, их срочно нужно "разбавить" недоучами".
    А ,по- моему, СМЕРШ надо возродить!