Получить ВУС без прохождения службы. Предложение от Минобороны
Минобороны РФ сообщает о том, что студент любого вуза, не имеющего военной специфики, включая университеты без военной кафедры, сможет получить военно-учётную специальность. Особо отмечено, что речь идёт о возможности получения ВУС без прохождения службы по призыву.
Как уже ранее сообщало «Военное обозрение», молодые люди (студенты) получат возможность поступления в УВЦ (учебные военные центры), которые могут быть расположены в других вузах.
Газета «Известия» сообщает, что соответствующий эксперимент Минобороны первоначально запускает в сибирских регионах. Затем, после анализа первых его результатов, он, вероятно, будет проводиться и в других регионах Российской Федерации.
В УВЦ студент осваивает программу, характерную для обучения представителей рядового и сержантского состава. При этом такой студент сам вправе выбрать, подписывать ли контракт о прохождении военной службы после обучения или нет.
С какой целью такая система создаётся главным оборонным ведомством?
Отмечается, что с помощью практики применения УВЦ Минобороны планирует создать обширный резерв граждан с военной специальностью, в том числе выпускников технических вузов.
Один из учебных военных центров открыт в Сибирском федеральном университете. При этом отмечено, что СФУ готов принимать в УВЦ и студентов других гражданских вузов страны.
Как уже ранее сообщало «Военное обозрение», молодые люди (студенты) получат возможность поступления в УВЦ (учебные военные центры), которые могут быть расположены в других вузах.
Газета «Известия» сообщает, что соответствующий эксперимент Минобороны первоначально запускает в сибирских регионах. Затем, после анализа первых его результатов, он, вероятно, будет проводиться и в других регионах Российской Федерации.
В УВЦ студент осваивает программу, характерную для обучения представителей рядового и сержантского состава. При этом такой студент сам вправе выбрать, подписывать ли контракт о прохождении военной службы после обучения или нет.
С какой целью такая система создаётся главным оборонным ведомством?
Отмечается, что с помощью практики применения УВЦ Минобороны планирует создать обширный резерв граждан с военной специальностью, в том числе выпускников технических вузов.
Один из учебных военных центров открыт в Сибирском федеральном университете. При этом отмечено, что СФУ готов принимать в УВЦ и студентов других гражданских вузов страны.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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