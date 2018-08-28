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КШУ "Восток-18" станут масштабнее учений "Запад-81". Заявление от Сергея Шойгу

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Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал масштаб грядущих учений «Восток-2018». При этом руководитель оборонного ведомства сообщил о том, что эти учения вполне можно сравнивать с тем, что происходило в плане военной подготовки в СССР, а именно – с масштабнейшими учениями «Запад-81».

КШУ "Восток-18" станут масштабнее учений "Запад-81". Заявление от Сергея Шойгу


В беседе с журналистами Сергей Шойгу отметил, что с того самого 1981 года в России не было более масштабных военных маневров.


Шойгу:
Они (учения «Восток-2018») в чём-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, ещё масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ.


Далее Сергей Шойгу, рассказывая о масштабах маневров, попросил журналистов представить себе, когда одновременно на марше находятся примерно 36 тыс. единиц техники, включая танки, БТР, БМП и др.

По его словам, сам сценарий учений будет приближать «Восток-2018» к реальным условиям боя. Это, как отметил Сергей Шойгу, станет хорошей практикой для Вооружённых сил России.

В ходе КШУ «Восток-2018» будут задействованы и военные инженеры, которые на практике отработают современные средства и продемонстрируют личную выучку. Об этом сообщает начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Напомним, в КШУ «Восток-2018» принимают участие и зарубежные военнослужащие. Так, в Забайкалье уже разгрузились несколько эшелонов НОАК, в составе которых на территорию РФ введено более 120 единиц техники. Полевой лагерь китайские военнослужащие оборудовали у полигона Цугол. Всего же китайцы ввезут на территорию РФ около 400 единиц техники в 30 эшелонах.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Владыка Ситх Онлайн
    Владыка Ситх Сегодня, 12:49
    +9
    А вот как проходил "Запад-81"
    1. Город нашенский Онлайн
      Город нашенский Сегодня, 13:02
      0
      Если хотя бы подобие этим учениям будет, даже не более масштабные, а подобные, для РФ это будут мегаучения. Да еще и с дивизией китайцев вместе good soldier
    2. Sunjar Онлайн
      Sunjar Сегодня, 13:14
      0
      То что такие масштабные учения проходят это очень хорошо, но, уважаемые "военные обозреватели" напомню, что коллективный Запад объявил себя победителем без прямого столкновения с нашими войсками. Так что по сути ничего не изменилось, армия сильна - хорошо. Но и с сильной армией Россия может наступить на те же грабли. Предатели, они и в Африке предатели.
  2. barclay Онлайн
    barclay Сегодня, 12:54
    +2
    А вот несколько эшелонов с техникой НОАК для америкосов должно быть приятной неожиданностью.
    Хочется пожелать всем участникам учений удачи и не допустить ЧП.
  3. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 12:55
    +2
    Судя по тому, что подготовка началась ещё два года назад - мероприятие wink будет грандиознейшее и, верю, полезное..
    Что-то ещё в голове крутится... Чем больше солярки наша армия сожжёт на учениях, тем меньше нефти уйдёт на внешний рынок.. Цены вырастут.. wink
  4. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:55
    +1
    Приятно осознавать всю мощь нашей армии и в СССР и сегодня. Хотя армия Союза конечно в сравнении куда больше и мощнее была, но и нынешняя армия России у любого противника вызывает чувство страха и уважения.
  5. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 12:56
    0
    Сергей Шойгу, рассказывая о масштабах маневров, попросил журналистов представить себе, когда одновременно на марше находятся примерно 36 тыс. единиц техники, включая танки, БТР, БМП и др.
    вот это покатушки будут belay
    Я представляю какой визг и вопли будут у соседей и "друзей"
  6. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 12:56
    +1
    КШУ "Восток-18" станут масштабнее учений "Запад-81". Заявление от Сергея Шойгу
    ... и морской десант будет на острова Моонзундского, или какого другого архипелага?! belay wassat
    1. Город нашенский Онлайн
      Город нашенский Сегодня, 13:10
      0
      морской десант будет на острова Моонзундского, или какого другого архипелага?!

      На Окинаве laughing
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:56
    0
    Мдаа, сразу родилось несколько впечатлений. Первое, что больше смахивает на пиар, потому что капитализм у нас, он без рекламы никуда. Второе, Кужугетыч официально признал равноудаленных китайцев нашими союзниками. Третье, за ради чего мы будем демонстрировать такую неимоверную мощь? В "Западе-81" мы показали, что через трое суток мы на танках уже будем утюжить Пиренеи и в никакой Дюнкерк НАТО уже не успеет. А тут чего мы покажем?
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:06
      +1
      На то и учения, чтобы уважали, понимали, что это не гниет на базах, а всегда готово к бою. good
    2. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 13:10
      0
      А тут чего мы покажем?

      То де самое....замени направление....только сейчас еще сложнее.... на востоке дорог и инфраструктуры поменьше...
  8. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 13:08
    -3
    А удар Будет НОАК через Казахстан,Самару на Москву! Так более короткий и лёгкий путь...
  9. Vol4ara Онлайн
    Vol4ara Сегодня, 13:08
    +1
    Какие выводы вы можете сделать? Почему восток? Интересно ваше мнение
  10. NordOst16 Онлайн
    NordOst16 Сегодня, 13:09
    0
    Хм, это полезно, интересно а мбр будут запускать.
  11. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 13:12
    0
    Наводит на размышления, после масштабных учений в Белоруссии, в не очень хорошей экономической ситуации, готовятся к глобальным учениям на востоке.