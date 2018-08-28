КШУ "Восток-18" станут масштабнее учений "Запад-81". Заявление от Сергея Шойгу

Они (учения «Восток-2018») в чём-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, ещё масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ.

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал масштаб грядущих учений «Восток-2018». При этом руководитель оборонного ведомства сообщил о том, что эти учения вполне можно сравнивать с тем, что происходило в плане военной подготовки в СССР, а именно – с масштабнейшими учениями «Запад-81».В беседе с журналистами Сергей Шойгу отметил, что с того самого 1981 года в России не было более масштабных военных маневров.Шойгу:Далее Сергей Шойгу, рассказывая о масштабах маневров, попросил журналистов представить себе, когда одновременно на марше находятся примерно 36 тыс. единиц техники, включая танки, БТР, БМП и др.По его словам, сам сценарий учений будет приближать «Восток-2018» к реальным условиям боя. Это, как отметил Сергей Шойгу, станет хорошей практикой для Вооружённых сил России.В ходе КШУ «Восток-2018» будут задействованы и военные инженеры, которые на практике отработают современные средства и продемонстрируют личную выучку. Об этом сообщает начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.Напомним, в КШУ «Восток-2018» принимают участие и зарубежные военнослужащие. Так, в Забайкалье уже разгрузились несколько эшелонов НОАК, в составе которых на территорию РФ введено более 120 единиц техники. Полевой лагерь китайские военнослужащие оборудовали у полигона Цугол. Всего же китайцы ввезут на территорию РФ около 400 единиц техники в 30 эшелонах.