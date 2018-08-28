Telegram решил пойти на сотрудничество с правоохранителями. Но с оговорками

Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось. Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчёт.

После долгих препирательств руководство компании Telegram решило заявить о готовности к сотрудничеству с правоохранительными структурами. На сайте компании заявлено, что Telegram готов раскрывать персональные данные пользователей, подозреваемых в совершении или попытках совершения преступлений террористического характера.При этом особо подчёркивается, что для раскрытия персональных данных подозреваемых пользователей мессенджера необходимо решение суда. Без такого решения Telegram никакой информации раскрывать не будет.Из сообщения:При этом эксперты отмечают, что речи о предоставлении ключей для расшифровки сообщений не идёт. Telegram оставит переписку неприкосновенной. Речь идёт о предоставлении правоохранителям именно IP-адресов подозреваемых в террористической деятельности.Напомним, что ранее Telegram начал испытывать определённые трудности при работе в РФ из-за того, что отказался как-либо менять политику конфиденциальности. Кроме того, Telegram был оштрафован в РФ на 800 тысяч рублей. Решения судов в РФ, в том числе и решение о блокировке, Telegram обжаловал в ЕСПЧ.