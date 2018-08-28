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Telegram решил пойти на сотрудничество с правоохранителями. Но с оговорками

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После долгих препирательств руководство компании Telegram решило заявить о готовности к сотрудничеству с правоохранительными структурами. На сайте компании заявлено, что Telegram готов раскрывать персональные данные пользователей, подозреваемых в совершении или попытках совершения преступлений террористического характера.

При этом особо подчёркивается, что для раскрытия персональных данных подозреваемых пользователей мессенджера необходимо решение суда. Без такого решения Telegram никакой информации раскрывать не будет.




Из сообщения:
Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось. Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчёт.


При этом эксперты отмечают, что речи о предоставлении ключей для расшифровки сообщений не идёт. Telegram оставит переписку неприкосновенной. Речь идёт о предоставлении правоохранителям именно IP-адресов подозреваемых в террористической деятельности.

Напомним, что ранее Telegram начал испытывать определённые трудности при работе в РФ из-за того, что отказался как-либо менять политику конфиденциальности. Кроме того, Telegram был оштрафован в РФ на 800 тысяч рублей. Решения судов в РФ, в том числе и решение о блокировке, Telegram обжаловал в ЕСПЧ.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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37 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 14:09
    +4
    Так бы давно надо было сделать!!!!А не строить из себя светоч демократии и толерантности.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:19
      -2
      Цитата: Мар.Тира
      Так бы давно надо было сделать!!!!

      Да не надо. Все прямой доступ дают а этим только по решению суда - ага щаз. Возникает вопрос - а что они особенные?
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 14:22
        +3
        Мартира:
        Так они особо пока ничего и не сделали. Наличие решения суда спецслужбы не устроит, т.к. это идет в минус оперативности, со всем вытекающим. Плюс ключи, как не хотели передавать, так и не хотят, а это тоже было одно из требований. В общем продолжают прикрываться защитой корпоративных и персональных данных.
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 16:43
          +1
          Цитата: maxim947
          Так они особо пока ничего и не сделали.

          Тут вопрос уже в другом плане. Я не думаю, что умные боевики пользуются телеграммом, и не думаю, что на столько все не взламываемо, что свет клином на кодах сошелся. Вопрос стоит об упрощении получения информации и о лояльности данного ресурса. Конечно же это влияет на оперативность, но не критично, отследить точку сигнала вообще не проблема, да еще к телефону привязанную...
    2. Комментарий был удален.
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 14:26
        +7
        При этом эксперты отмечают, что речи о предоставлении ключей для расшифровки сообщений не идёт. Telegram оставит переписку неприкосновенной. Речь идёт о предоставлении правоохранителям именно IP-адресов подозреваемых в террористической деятельности.

        Поздно....
        Уже вскрыта и обнародована переписка погибших в ЦАР журналистов. И там есть что почитать интересненького - как парней отправили на убой.
        Потому Тelegram и решило заявить о готовности к сотрудничеству. Но "...поздно пить боржоми...".
    3. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 14:30
      +3
      Так зимой сделали, поэтому массу терактов предотвратили . Когда Телеграм, как бы отказался данные давать, боевики и всякие экстремисты ринулись именно в него, тут их и взяли тепленькими.
    4. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 15:09
      +2
      Коготок увяз... Сдадут и все остальное...ИМХО.
      1. jjj Офлайн
        jjj Сегодня, 15:51
        0
        Полагаю, что уже сдали все, а это идут постотмазки
  2. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 14:09
    +5
    Индивидуальные условия им никто предоставлять не будет. Тоже мне, ферзи балабановские.
  3. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 14:20
    +6
    Решения судов в РФ, в том числе и решение о блокировке, Telegram обжаловал в ЕСПЧ.


    в россии решением еспч просто подтерлись
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: Не либероид Русский
      в россии решением еспч просто подтерлись

      Они здесь пацаки, а мы чатлане. Если их обязали на территории РФ цак носить и "ку" делать, значит они обязаны носить и делать или могут проваливать отсюдова.
  4. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 14:44
    +3
    Весьма скептически смотрю на вопросы раскрытия информации. Разумеется, борьба с терроризмом- это святое, но особенности нашего бытия вызывают скепсис: далеко не всегда делается то, ради чего объявлено. Возможности раскрытия информации ради борьбы с терроризмом будут использоваться для причинения ущерба обыкновенным законопослушным людям, для вмешательства в дела бизнеса с рейдерской целью, для собирания компромата на сильные личности с целью шантажа в случае успешной карьеры. И ещё неизвестно, какой части информации будет отдано предпочтение. Но судя по происходящему в стране, преобладать будет необъявленная цель: иначе невозможно объяснить наличные млрд у высокопоставленных борцов с коррупцией.
    1. KAV Офлайн
      KAV Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: olimpiada15
      Возможности раскрытия информации ради борьбы с терроризмом будут использоваться для причинения ущерба обыкновенным законопослушным людям
      Уважаемый, если вы законопослушны, то вам очень тяжело будет причинить ущерб данным способом.
      Цитата: olimpiada15
      для вмешательства в дела бизнеса с рейдерской целью
      Примеры приведите, пожалуйста, как с помощью перехвата электронной почты, или телефонных звонков, спецслужбы использовали это для рейдерских захватов! Пруф в студию!
      Цитата: olimpiada15
      для собирания компромата на сильные личности с целью шантажа в случае успешной карьеры
      Возвращаемся в п.1. - если вы законопослушны... И далее по тексту.
      Цитата: olimpiada15
      Но судя по происходящему в стране, преобладать будет необъявленная цель: иначе невозможно объяснить наличные млрд у высокопоставленных борцов с коррупцией.
      Очень жаль, что у вас такой узкий взгляд и способность мыслить.
      1. Revival Онлайн
        Revival Сегодня, 16:19
        +1
        Насчёт законопослушности вопросов нет, согласен.
        Но это не все в данном контексте.
        Использовать можно не только правонарушения, а к примеру, переписка интимного характера в самом широком смысле? Угроза ее обнародования разве не рычаг?
    2. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 16:33
      0
      Лучше не скажешь ! drinks Все по делу, даже немного жутковато, попади Вам возможность шерстить закрытую информацию, вижу фантазии как ее использовать у Вас точно хватит lol
      Упираются только те у кого узкий взгляд и способность мыслить.
  5. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 14:51
    +4
    фейсбук отдал ключи от вотсапа ФБР. Кто вообще думал, что в США возможно создать мессенджер не давая доступ спецслужбам?
    1. gukoyan Офлайн
      gukoyan Сегодня, 15:38
      0
      Вот блин... А я там с подругой очень личные интимные темы обсуждаю, как и что мы с ней будем делать... Видимо агенты фбр тоже своих жён будут баловать с помощью моей фантазии)))
  6. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 14:51
    -2
    Только по решению суда, хоть какая то призрачная надежда (поскольку умирает последней) на законность. Иначе крышивание и отжим бабла ФСБ с предпринимателей выйдет на качественно другой уровень! Ура товарищи!!!
    На сайте компании заявлено, что Telegram готов раскрывать персональные данные пользователей, подозреваемых в совершении или попытках совершения преступлений террористического характера

    Феерично, кто будет решать кого подозревать, а кого нет, на основании чего или будет рассматриваться весь трафик Telegram, кто этим будет заниматься, а в случае ошибочных подозрений? Как быть с нечистоплотными сотрудниками, которые 100% будут этим пользоваться на законных основаниях для собственного обогащения? И внимание что помешает писать террористам зашифрованные сообщения, под левыми аккаунтами, тем более в других общалках, в том числе не имеющих ключа?
    1. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 16:43
      -1
      Уважаемый если Вы бизнесмен или политик, то свои договорённости или дела ведите при личной встрече чтоб никто не смог ваши планы узнать (всегда самое сокровенное передают при личной встрече).
      Интернет - это вообще большой забор и доска объявлений где каждый пишет что хочет, но не подразумевает (из-за незнания), что это все могут увидеть. Кому надо (а это спецслужбы) те и видят и создают специальные программы через которые всё видно и даже говорилки общедоступные создают, чтобы особо болтливые (глупые, доверчивые или криминальные) там болтали и о себе рассказывали.
      Однокласники, Скайп, К контакте, фейсы и тому подобное столько информации выдают, что для оперативной работы очень комфортно. Потому у нас ещё и нет майданов, революций роз и арабских волн смены режимов.
      Умные люди держат язык за зубами (молчанье золото) и потому намного успешнее болтунов. Никто Вас не будет привлекать за обсуждение бытовых вещей и даже обсуждения политики или политиков, но если будете призывать и договариваться против кого-то или чего-то, что подрывает суверенитет страны или гостайану, а то и подрыв законности и жизненных устоев даже этических и моральных или по криминалу договорняки, то как раз за это Вас и привлекут.
      А ещё есть много людей бездумно выкладывающих свои личные фотки на всеобщее обозрение, но потом проблемы с удивлением: - "почему все знают чем они занимаются и когда и с кем". В инете создали так называемое облако и всякие диски куда можно всё сбрасывать на хранение и все так обрадовались новой бесплатной услуге, что всё о себе сливают заинтересованным лицам, а ведь на этой информации люди бизнес делают через специальное ПО и это даже не правоохранительные органы, а обычные полуподпольные, а то и легальные и вся ваша поднаготная как на ладони, но вы иногда удивляетесь почему это сорвалось и тут пролетел с контрактом или вообще кинули используя инфу про вас. Даже винчестер со старого компа не выкидывайте (и уж тем более не продавайте) а молотком раздолбите до дна.
      Тайна есть тайна и она у вас в голове, а слово не воробей вылетело и все его услышали и как воробья его не поймать и в клетку не посадить. И почему-то мало кто об этом задумывается.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 16:53
        0
        если Вы бизнесмен или политик, то свои договорённости или дела ведите при личной встрече
        Ну слава богу, умный человек нашелся, дельный совет дал. Сейчас, сейчас я встречусь со своими партнерами лично, один в Австралии, другой в Хабаровске, третий на фабрике в Таиланде, заодно любовницу прихвачу, главное чтобы пресса не узнала, а то жена без портков оставит да и карьере конец... ну а что времени то куча, делать то нам нечего. laughing Кто и зачем только все эти массажеры выдумывает вот переведу свою фирму на новые технологии.
  7. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 15:12
    +1
    Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме

    Т.е. суд выносит решение "Человек такой-то подозревается в терроризме"? Откровенный бред. Телеграм просто интеллигентно послал правоохранителей куда подальше. Суд выносит решение только "виновен - не виновен".
    1. сорок восьмой Онлайн
      сорок восьмой Сегодня, 15:42
      0
      Органы подозревают человека в терроризме, потом идут в суд и мотивированно просят суд выдать бумажку на нарушение тайны связи, после чего с этой бумажкой обращаются в телеграм, чтобы тот выдал данные на подозреваемого. Вроде все нормально.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 15:47
        0
        Так то так, но в реальности если сотрудник ФСБ придет и скажет мы подозреваем предпринимателя Иванова в подготовке теракта, поэтому нам нужна его переписка с партнерами, что бы это доказать или опровергнуть, вряд ли суд не пойдет на встречу. А телеграм получит лишь решение суда без подробностей, и будет выполнять...
        1. jjj Офлайн
          jjj Сегодня, 15:54
          -2
          А что теперь принято дела решать через мессенджеры? Не знал. Совсем отстал от жизни. Наверное именно по этому не нажил до сих пор палат каменных
          1. MoJloT Онлайн
            MoJloT Сегодня, 16:11
            0
            Да наверное так и есть wink .
            А что теперь принято дела решать через мессенджеры?

            А что теперь принято дела террористические решать через мессенджеры?
            Если более приземленно, то деньги любят тишину, самый удобный способ решать крупные вопросы это мобильник, но и самый не надежный, особенно если есть спорные юридические вопросы или успех предприятия зависит от осведомленности конкурентов. Кроме того не секрет что ФСБ берет под "опеку" крупных дельцов в РФ за "скромную" плату, в случае отказа отправляют на нары, бизнес делят.
        2. Irokez Офлайн
          Irokez Сегодня, 16:54
          0
          Цитата: MoJloT
          но в реальности если сотрудник ФСБ придет и скажет мы подозреваем предпринимателя Иванова в подготовке теракта, поэтому нам нужна его переписка с партнерами, вряд ли суд не пойдет на встречу.

          Пойдёт на встречу конечно.
          Но хуже если не пойдёт на встречу если террориста или преступника вычислили, а с кем он переписывался невозможно узнать и вот оно убийство или взрыв, а вы потом будете на форумах писать: - "куда смотрят спецслужбы? где они? Путин всё развалил".
          1. MoJloT Онлайн
            MoJloT Сегодня, 17:23
            0
            Это только американские спец службы работают на основании менеджеров и "открытых источников" (с их же слов). В России суды шли, идут и будут идти на встречу власти, от сюда анархия, коррупция и без вины виноватые. Давай уж сразу к 37 вернемся.
  8. Лексей Офлайн
    Лексей Сегодня, 15:26
    -2
    Вот интерсно , кто то без этой телеги жить ну совсем не может ?)))
  9. SanichSan Онлайн
    SanichSan Сегодня, 15:42
    -2
    на фоне этого вызывают улыбку комментарии "дурачков" (адепты Дурова) и прочих экспердов в области сетевой безопасности о том что "ключи на устройствах генерируются и перехватить информацияю нельзя! и Дуров сам этих ключей не знает!" wassat lol
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 15:55
      0
      Вы еще наверное про The Dark Net не слышали lol
  10. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 15:45
    0
    А не потому-ли Телеграмм так упирается, что ключи уже переданы забугорным спецслужбам?
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 16:27
      0
      Вы не забывайте где живете.
  11. Dron_sk Офлайн
    Dron_sk Сегодня, 15:46
    +1
    Дуров давно предоставил ключи шифрования американским спец службам, иначе телеграмму не дали бы работать в США. А вот, чтобы то же самое сделать для российских спец служб - тут брыкается до последнего.
    Типичное поведение многих русских олигархов: заработают свое состояние в России, переедут на Запад, и кричат потом оттуда "Я не признаю юрисдикции России". И потом еще дети этих людей приезжают играть в КВН с шутками: "В России нет таких погон, дающих право меня арестовать"... Откуда столько брезгливости и надменности к своей собственной стране, к Родине.
    Кто-нибудь знает американских миллиардеров, которые бы себя так вели по отношению к своей стране? Американцы любят свою страну не видят более лучшего места для жизни, поэтому у них нет такой идеи заработать побольше денег и уехать жить в другую страну. Плюс они знают, что в случае чего американское правосудие настигнет их в любой точке мира. Максимум уезжают на старости лет в какую-нибудь Австралию, чтобы тихо дожить свой век.
  12. Джек О’Нилл Онлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:23
    0
    Не надо ничего давать и ни на что соглашаться, "телегу" юзают нормально, без каких либо проблем. Разрешена она в России или нет, сейчас мало кого волнует, Главное для пользователей - безопасность.
    А то если написал что плохого о думе или ЕР в переписке мессенджера, то и срок влепят. Или вообще за пересылку картинки другу посадят за оскорбление чьих нибудь чувств.
    За репосты на свою стену в ВК уголовку заводят, так почему бы не влезть в чью нибудь переписку и не завести так же уголовку?
    Да и какие ключи они хотят? MTProto...
    1. SanichSan Онлайн
      SanichSan Сегодня, 16:29
      0
      вы видимо не поняли текст статьи lol
      ваша "безопасность" это миф. вы сможете подискутировать об этом с игиловцами которых уже повязали wink если конечно продолжите свои экстремистские переписки в телеге lol
      1. Джек О’Нилл Онлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 17:12
        +1
        С чего Вы взяли, что я веду экстремистские беседы в "телеге"? Может я там власть обсуждаю, хаю ее и т.д? Хотя,.. это у нас тоже экстремизм...
  13. Прутков Онлайн
    Прутков Сегодня, 16:47
    0
    Цитата: olimpiada15
    Весьма скептически смотрю на вопросы раскрытия информации. Разумеется, борьба с терроризмом- это святое, но особенности нашего бытия вызывают скепсис: далеко не всегда делается то, ради чего объявлено. Возможности раскрытия информации ради борьбы с терроризмом будут использоваться для причинения ущерба обыкновенным законопослушным людям, для вмешательства в дела бизнеса с рейдерской целью, для собирания компромата на сильные личности с целью шантажа в случае успешной карьеры. И ещё неизвестно, какой части информации будет отдано предпочтение. Но судя по происходящему в стране, преобладать будет необъявленная цель: иначе невозможно объяснить наличные млрд у высокопоставленных борцов с коррупцией.

    Я с вами согласен. НО! Вопрос в следующем. Мы знаем, что товариСЧ-господин Дуров является гражданином государства Великой Британии. Той самой страны, которая занимает откровенно антироссийскую позицию. Той страны, где те самые коррупционеры деньги прячут. Той страны из которой "возврата в Россию" ни денег, ни самих корупционеров нет. Готов ли гражданин этой самой страны честно сотрудничать с правохранительными органами России? Должна ли эта самая компания действовать на территории России по российским законам или может ли она устанавливать свои законы (по примеру Ост-индийской компании в Индии и циньском Китае)?