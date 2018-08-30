Санкции - выстрел в ногу: Дональд Трамп получил «Германский фронт»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя введение США новых антироссийских санкций, заметил, что российский ответ на них не замедлит последовать, как только станет «в чём будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют».
Впрочем, «ответка» Вашингтону пошла практически немедленно, причем не от Москвы, а от его ближайших союзников.
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выступил с рядом достаточно жестких заявлений относительно складывающихся отношений между США и странами Евросоюза в результате политики, проводимой администрацией Дональда Трампа.
Маас объявил о необходимости формирования новой политики в отношении США, в связи с действиями Вашингтона.
«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, даже самокритично», — приводит слова Мааса РИА Новости.
«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать» — сказал министр.
И это абсолютно справедливо, если учесть, что санкции, объявляемые США против России, КНР, Ирана и других стран, обвиненных Вашингтоном в неких «грехах», бьют не только (а часто и не столько) по их интересам, сколько по экономике дружественных США государств, являющихся для них ближайшими союзниками.
Удары эти оказываются столь точными и тяжелыми, что у потерпевших от друзей Вашингтона возникают серьезные сомнения в их «побочности» и постепенно формируется уверенность в том, что именно они, а вовсе не Иран, или Россия являются главной целью американских репрессий. И, надо сказать, что эти «догадки» не совсем уж лишены основания – в наиболее экономически мощных европейских странах, таких, как например Германия, Франция или даже Италия, американцы склонны видеть конкурентов и соперников, и вполне целенаправленно стремятся их ослабить.
Но все к недобросовестной конкуренции будет едва ли справедливо. Поскольку санкции и их принятие, являются, помимо всего прочего и результатом внутриполитической «войны» в США – Трамп и его команда с их помощью пытаются продемонстрировать отсутствие каких либо связей с Москвой (в наличие которых их обвиняют оппоненты), их противники стараются их принятием осложнить возможность Трампу улучшить отношения с Россией, что являлось одной из декларируемых им целей его предвыборной кампании.
Что же касается антииранских санкций, связанных с выходом США из СВПД, то в этом вопросе американский президент действует в интересах, связанных с ним произраильских лоббистов, оказавших ему поддержку.
Что же касается Турции, то здесь Трамп оказался скорее заложником провальной ближневосточной политики своего предшественника.
И, наконец, как справедливо подчеркнул Маас, процесс разрушения отношений США со своими европейскими союзниками начался не сегодня и задолго до прихода к власти Трампа.
Однако его попытки спасти лидирующий статус слабеющей Америки выступили катализатором центробежных процессов, охвативших Западное сообщество.
Стремление решать свои экономические проблемы за счет своих «друзей», используя опасные политические манипуляции, ставящие под угрозу мир в Европе, подталкивают европейцев к необходимости консолидировать свои усилия. Глава МИД ФРГ заявил, что власти ЕС должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической, а также финансовой политике.
«Будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о… платёжных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, о создании европейского валютного фонда», — считает Маас.
Очевидно, что одним из самых критических моментов в отношениях США и Германии, является борьба Вашингтона против крайне важного для Берлина проекта «Северный поток-2».
Однако прекрасно понимая, что это не совсем та тема, которая способна консолидировать европейцев, Хайко Маас сконцентрировался, не на этом, жизненно важном для ФРГ вопросе, а на проблеме Ирана.
Он заявил на конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом, что в случае окончательного прекращения сделки с Ираном по атомной программе неизбежна ядерная гонка на Ближнем Востоке, которая неизбежно охватит сразу несколько государств.
«Нам удалось до сих пор предотвратить эскалацию, — констатировал Маас. — Это не мало, если подумать, что является альтернативой — атомное вооружение на Ближнем Востоке с ужасными последствиями… Было важно то, что мы быстро отреагировали на вновь введенные санкции США против Ирана и юридически защитили от них европейские компании… С Великобританией, Францией и другими странами мы работаем над тем, чтобы сохранить экономический обмен и движение платежных средств с Ираном».
Расчет шефа германского внешнеполитического ведомства оказался верным, поскольку именно тема с сохранения СВПД позволила противопоставить США даже Британию. По крайней мере в этом вопросе.
И самое главное – Берлин получил вполне конкретную поддержку Парижа. Синхронно с Хайко Маасом президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями дипломатического корпуса Франции, также заявил о необходимости укрепления европейского суверенитета и самостоятельности. Но в отличии от главы МИД ФРГ, он сделал упор не на экономике и финансах, а на вопросах безопасности, в обеспечении которых европейцы больше не могут всецело доверять США. Страны ЕС должны сами обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также привлечь к решению этих проблем Россию.
«Я выступаю за то, чтобы мы начали широкое рассмотрение этих вопросов с нашими партнёрами в самом широком смысле этого слова, а, следовательно, и с Россией», — сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией. «Мы не сможем в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу без пересмотра наших отношений с Россией и Турцией. И это рассмотрение отношений должно проводиться без какой-либо снисходительности и наивности», — сказал глава государства.
Президент Франции считает, что необходимо выработать юридическое оформление стратегического партнерства без членства в Евросоюзе. «Нам необходимо выработать условия стратегического партнерства как с Россией, так и с Турцией. Потому что это две державы необходимы для нашей коллективной безопасности», — подчеркнул Макрон.
Растущую напряженность в отношениях США с ведущими мировыми игроками принято обозначать, как экономическую, торговую, или даже гибридную «войну». Однако было бы не правильным считать, что страны ЕС, такие как Германия или Франция, стремятся противостоять США. Их задача состоит в том, чтобы постараться сохранить устойчивость и минимизировать свои потери в рушащемся Pax Americana.
Впрочем, «ответка» Вашингтону пошла практически немедленно, причем не от Москвы, а от его ближайших союзников.
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выступил с рядом достаточно жестких заявлений относительно складывающихся отношений между США и странами Евросоюза в результате политики, проводимой администрацией Дональда Трампа.
Маас объявил о необходимости формирования новой политики в отношении США, в связи с действиями Вашингтона.
«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, даже самокритично», — приводит слова Мааса РИА Новости.
«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать» — сказал министр.
И это абсолютно справедливо, если учесть, что санкции, объявляемые США против России, КНР, Ирана и других стран, обвиненных Вашингтоном в неких «грехах», бьют не только (а часто и не столько) по их интересам, сколько по экономике дружественных США государств, являющихся для них ближайшими союзниками.
Удары эти оказываются столь точными и тяжелыми, что у потерпевших от друзей Вашингтона возникают серьезные сомнения в их «побочности» и постепенно формируется уверенность в том, что именно они, а вовсе не Иран, или Россия являются главной целью американских репрессий. И, надо сказать, что эти «догадки» не совсем уж лишены основания – в наиболее экономически мощных европейских странах, таких, как например Германия, Франция или даже Италия, американцы склонны видеть конкурентов и соперников, и вполне целенаправленно стремятся их ослабить.
Но все к недобросовестной конкуренции будет едва ли справедливо. Поскольку санкции и их принятие, являются, помимо всего прочего и результатом внутриполитической «войны» в США – Трамп и его команда с их помощью пытаются продемонстрировать отсутствие каких либо связей с Москвой (в наличие которых их обвиняют оппоненты), их противники стараются их принятием осложнить возможность Трампу улучшить отношения с Россией, что являлось одной из декларируемых им целей его предвыборной кампании.
Что же касается антииранских санкций, связанных с выходом США из СВПД, то в этом вопросе американский президент действует в интересах, связанных с ним произраильских лоббистов, оказавших ему поддержку.
Что же касается Турции, то здесь Трамп оказался скорее заложником провальной ближневосточной политики своего предшественника.
И, наконец, как справедливо подчеркнул Маас, процесс разрушения отношений США со своими европейскими союзниками начался не сегодня и задолго до прихода к власти Трампа.
Однако его попытки спасти лидирующий статус слабеющей Америки выступили катализатором центробежных процессов, охвативших Западное сообщество.
Стремление решать свои экономические проблемы за счет своих «друзей», используя опасные политические манипуляции, ставящие под угрозу мир в Европе, подталкивают европейцев к необходимости консолидировать свои усилия. Глава МИД ФРГ заявил, что власти ЕС должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической, а также финансовой политике.
«Будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о… платёжных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, о создании европейского валютного фонда», — считает Маас.
Очевидно, что одним из самых критических моментов в отношениях США и Германии, является борьба Вашингтона против крайне важного для Берлина проекта «Северный поток-2».
Однако прекрасно понимая, что это не совсем та тема, которая способна консолидировать европейцев, Хайко Маас сконцентрировался, не на этом, жизненно важном для ФРГ вопросе, а на проблеме Ирана.
Он заявил на конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом, что в случае окончательного прекращения сделки с Ираном по атомной программе неизбежна ядерная гонка на Ближнем Востоке, которая неизбежно охватит сразу несколько государств.
«Нам удалось до сих пор предотвратить эскалацию, — констатировал Маас. — Это не мало, если подумать, что является альтернативой — атомное вооружение на Ближнем Востоке с ужасными последствиями… Было важно то, что мы быстро отреагировали на вновь введенные санкции США против Ирана и юридически защитили от них европейские компании… С Великобританией, Францией и другими странами мы работаем над тем, чтобы сохранить экономический обмен и движение платежных средств с Ираном».
Расчет шефа германского внешнеполитического ведомства оказался верным, поскольку именно тема с сохранения СВПД позволила противопоставить США даже Британию. По крайней мере в этом вопросе.
И самое главное – Берлин получил вполне конкретную поддержку Парижа. Синхронно с Хайко Маасом президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями дипломатического корпуса Франции, также заявил о необходимости укрепления европейского суверенитета и самостоятельности. Но в отличии от главы МИД ФРГ, он сделал упор не на экономике и финансах, а на вопросах безопасности, в обеспечении которых европейцы больше не могут всецело доверять США. Страны ЕС должны сами обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также привлечь к решению этих проблем Россию.
«Я выступаю за то, чтобы мы начали широкое рассмотрение этих вопросов с нашими партнёрами в самом широком смысле этого слова, а, следовательно, и с Россией», — сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией. «Мы не сможем в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу без пересмотра наших отношений с Россией и Турцией. И это рассмотрение отношений должно проводиться без какой-либо снисходительности и наивности», — сказал глава государства.
Президент Франции считает, что необходимо выработать юридическое оформление стратегического партнерства без членства в Евросоюзе. «Нам необходимо выработать условия стратегического партнерства как с Россией, так и с Турцией. Потому что это две державы необходимы для нашей коллективной безопасности», — подчеркнул Макрон.
Растущую напряженность в отношениях США с ведущими мировыми игроками принято обозначать, как экономическую, торговую, или даже гибридную «войну». Однако было бы не правильным считать, что страны ЕС, такие как Германия или Франция, стремятся противостоять США. Их задача состоит в том, чтобы постараться сохранить устойчивость и минимизировать свои потери в рушащемся Pax Americana.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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