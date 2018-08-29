Не все спокойно в британском королевстве: брексит разрушает устои

Британская государственность построена на традициях. Соединенное Королевство остается монархией несмотря на то, что монарх «царствует, но не правит». Конституция Великобритании с семнадцатого века остается некодифицированным документом, включающим в себя все внесенные когда-либо поправки.Но самой стабильным институтом является британский парламент, который часто называют «отцом всех парламентов в мире». В нем традициям подчиняется все – от состава партий до обычая проверять подвал Вестминстерского дворца на предмет наличия там бочек с порохом.Сложно представить себе заседание парламента без консерваторов, лейбористов и либерал-демократов. Однако нечто подобное может произойти совсем скоро в связи с тем, что между членами партий зреют разногласия.В 2016 году парламент разделился на два лагеря – сторонников и противников брексита. То же самое произошло со всем населением Великобритании. Брексит и то, как он пройдет, определит будущее страны на несколько десятилетий вперед, поэтому члены парламента предпочитают поддерживать единомышленников по этому вопросу, даже если они состоят в другой партии.Такое хаотичное формирование новых групп внутри традиционных партий приводит к расшатыванию обстановки в парламенте. Несогласные с руководством партии делают все возможное, чтобы предотвратить принятие решения, с которым они не согласны. Зачастую это не очень похоже на корректную дискуссию.Причем назвать таких парламентариев оппозиционерами внутри своей партии нельзя: если завтра будет обсуждаться какой-то законопроект, выгодный для конкретного представителя парламента, он уже не будет бунтовать против решения лидеров своей партии и поддержит большинство. Происходящее сейчас в Вестминстерском дворце сложно назвать политикой. Скорее, это похоже на перетягивание каната.Пока наверняка можно сказать одно: в ближайшее время обстановка внутри парламента не стабилизируется. В августе работа партий была приостановлена на летний перерыв, что наверняка стало хорошей возможностью для парламентариев обсудить друг с другом, как добиться благоприятного для себя исхода. Вероятно, 4 сентября, когда функционирование парламента возобновится, его участники начнут воевать друг с другом с новой силой.Конечно, самой многочисленной и устойчивой группировкой пока остаются так называемые «лоялисты Терезы Мэй», в которую входит примерно треть заседателей. Но сказать, что это играет на руку действующему премьер-министру, нельзя. Сам факт того, что внутри парламента начался такой беспорядок, не говорит о политике правительства ничего хорошего. Взгляды британских партий складывались десятилетиями и даже веками, и нужно было очень хорошо постараться, чтобы раскачать эту слаженную систему. Терезе Мэй удалось.