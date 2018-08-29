Мнения

Не все спокойно в британском королевстве: брексит разрушает устои

5


Вот уже два года Великобритания идет к брекситу как будто бы на ощупь: принятые вчера решения сегодня уже объявляются неактуальными, а о данных в 2016 году народу обещаниях правительство дипломатично забывает. В целесообразности проводимой Терезой Мэй политики начинают сомневаться даже в парламенте.

Британская государственность построена на традициях. Соединенное Королевство остается монархией несмотря на то, что монарх «царствует, но не правит». Конституция Великобритании с семнадцатого века остается некодифицированным документом, включающим в себя все внесенные когда-либо поправки.


Но самой стабильным институтом является британский парламент, который часто называют «отцом всех парламентов в мире». В нем традициям подчиняется все – от состава партий до обычая проверять подвал Вестминстерского дворца на предмет наличия там бочек с порохом.

Сложно представить себе заседание парламента без консерваторов, лейбористов и либерал-демократов. Однако нечто подобное может произойти совсем скоро в связи с тем, что между членами партий зреют разногласия.

В 2016 году парламент разделился на два лагеря – сторонников и противников брексита. То же самое произошло со всем населением Великобритании. Брексит и то, как он пройдет, определит будущее страны на несколько десятилетий вперед, поэтому члены парламента предпочитают поддерживать единомышленников по этому вопросу, даже если они состоят в другой партии.

Такое хаотичное формирование новых групп внутри традиционных партий приводит к расшатыванию обстановки в парламенте. Несогласные с руководством партии делают все возможное, чтобы предотвратить принятие решения, с которым они не согласны. Зачастую это не очень похоже на корректную дискуссию.

Причем назвать таких парламентариев оппозиционерами внутри своей партии нельзя: если завтра будет обсуждаться какой-то законопроект, выгодный для конкретного представителя парламента, он уже не будет бунтовать против решения лидеров своей партии и поддержит большинство. Происходящее сейчас в Вестминстерском дворце сложно назвать политикой. Скорее, это похоже на перетягивание каната.

Пока наверняка можно сказать одно: в ближайшее время обстановка внутри парламента не стабилизируется. В августе работа партий была приостановлена на летний перерыв, что наверняка стало хорошей возможностью для парламентариев обсудить друг с другом, как добиться благоприятного для себя исхода. Вероятно, 4 сентября, когда функционирование парламента возобновится, его участники начнут воевать друг с другом с новой силой.

Конечно, самой многочисленной и устойчивой группировкой пока остаются так называемые «лоялисты Терезы Мэй», в которую входит примерно треть заседателей. Но сказать, что это играет на руку действующему премьер-министру, нельзя. Сам факт того, что внутри парламента начался такой беспорядок, не говорит о политике правительства ничего хорошего. Взгляды британских партий складывались десятилетиями и даже веками, и нужно было очень хорошо постараться, чтобы раскачать эту слаженную систему. Терезе Мэй удалось.
Автор:
Виктор Зарецкий
Использованы фотографии:
sputniknews.com
Мы в Яндекс Дзен
То, что вы не хотели знать об Англии
О Сталине и Хрущеве
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

5 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Комментарий был удален.
  2. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 10:14
    +1
    Выпендриваться как старая дева, и не знают сами нать или не нать!
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:15
    +3
    в ближайшее время обстановка внутри парламента не стабилизируется
    Да и шут с ними. Эти Терезы, Джонсоны со своими сторонниками достали до ручки. И если завтра в британском парламенте обвалится потолок, то лично я сожаления по этому поводу не выражу.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
      +1
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:15 И если завтра в британском парламенте обвалится потолок, то лично я сожаления по этому поводу не выражу.
      ... и на кой тогда такой парламент без потолка? laughing , ладно гальюны у них не работают, ходят в личные горшки - нет бабок на ремонт канализации, но без потолка... request
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:33
        0
        Вот что верно, пусть они варятся в своём соку! Британские учёные, политики, експерты, парламент .... фиг на них. Век бы их не видеть, не слышать.
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 10:42
      0
      Не Терезы делают мировую политику, они лишь послушные исполнители. То, что Европа будет "отвязываться" от колониальной послевоенной политики было известно уже давно. Но Англия выстроилась в ряд с США, которые она же и породила. Хаос всем надоел, выстраивается некая мировая мозаика нового мироустройстваwinked