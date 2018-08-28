Новости

Массовые антимигрантские акции в ФРГ. Всё началось с бывшего Карл-Маркс-Штадта

56
В Германии резкой критике подвергся министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Причиной для критических стрел в его адрес послужили антимигрантские выступления в Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт).

В ходе акций протеста против растущего числа мигрантов в Хемнице приняли участие не менее 3 тысяч человек (данные полиции). Отмечено, что немалая часть митинговавших – ультраправые.

Акция протеста была связана с убийством 35-летнего мужчины немецкого происхождения и начиналась у памятника Карлу Марксу.


Массовые антимигрантские акции в ФРГ. Всё началось с бывшего Карл-Маркс-Штадта


Убийцами предположительно являются выходцы из Ирака и Сирии. Одному из подозреваемых 22 года, другому – 23. Оба были приняты в своё время властями Германии в качестве беженцев.

Протест вылился в беспорядки, в результате которых досталось выходцам с Ближнего Востока, а также из евросоюзной Болгарии. Не менее шести человек доставлены в клиники Хемница с ранениями и повреждениями.

Зеехофера раскритиковали за то, что и спустя два дня после событий в Хемнице он не выступил с официальным заявлением по этому поводу.

Мало того, в Германии намечены и новые акции протеста против политики бесконтрольного приёма беженцев, которые в МВД не комментируют. Одна из таких акций сегодня пройдёт в Дрездене.

Между тем, в профсоюзной организации немецкой полиции отметили, что в последнее время опасность таких протестных акций только возрастает. Дело в том, что за последние несколько лет власти сократили численность личного состава полиции ФРГ на 16 тысяч человек.
Использованы фотографии:
Твиттер
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

56 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. игорка357 Офлайн
    игорка357 Сегодня, 15:03
    +11
    Ну давай Европа,я все еще в тебя верю...обнажи свою сущность,вспомни как ты жгла иноверцев и вешала их на каждом фонарном столбе!Вперед,восстань Европа.. laughing !
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 15:06
      +14
      Прошлый раз когда они своё унижение преодолели, они устроили дранг нах остен. Так шта ну нафиг, пущай их приезжие сношают как угодно.
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 15:25
        +1
        Это только начало , дальше будет веселей.
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 15:30
          +4
          Американцы действуют в Европе по принципу "Разлагай и властвуй"
          1. Николай Николаевич Онлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 16:22
            0
            Дело в том, что за последние несколько лет власти сократили численность личного состава полиции ФРГ на 16 тысяч человек.
            Рабочие места для мигрантов создают...
            1. хрыч Онлайн
              хрыч Сегодня, 17:09
              +2
              Цитата: Николай Николаевич
              Рабочие места для мигрантов создают...

          2. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 16:23
            -1
            У немцев есть большой опыт по выдворению нацменов из страны, массовая депортация евреев чего стоит, с последующими погромами (хрустальная ночь), для ускорения "процесса". Кстати на фоне огромных проблем с мигрантами возрастет популярность нацистов-националистов, а это уже попахивает дежавю.
      2. Комментарий был удален.
      3. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 15:51
        +6


        Онеже беженцы!
      4. kot28.ru Офлайн
        kot28.ru Сегодня, 16:26
        +1
        Если вы еще не заметили,дранг нах остен продолжается не первый год,правда,пока без тяжелой техники на нашей территории! hi
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 15:06
      +7
      Цитата: игорка357
      Ну давай Европа,я все еще в тебя верю..

      Давай Германия
      Цитата: игорка357
      обнажи свою сущность,вспомни как ты жгла иноверцев и вешала их на каждом фонарном столбе

      Тут иное. Полная воля мигрантам и просто не желание правоохранителей с ними связываться и пресс местных, что бы "не обижали" "приезжих". К слову очень достается от властей и ранее приехавшим мигрантам, а это в подавляющем большинстве "русские немцы". Так что такой реакции населения ДАВНО стоило ожидать и это может быть "первым звонком"
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 15:29
        +3
        Новый рейх, эт зло известное, только кто поручится, что замесившие\заменившие бюргера дети Аллаха, будут лучшими соседями? А если из всей гейропы, которую мы никак и ни по какому поводу, восстанет единый халифат!!! Вот уж соседство будет "приятное"!
        Пусть Европа остаётся гейропой, мож и не так приятно, но безопаснее много крат!
      2. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 15:40
        +4
        Цитата: svp67
        это может быть "первым звонком"
        Дай Бог не последним. Чтоб власть услышала наконец то своих граждан. Ведь еще немного идиотской толерантности, и, события романа "Мечеть Парижской Богоматери" станут как никогда близки.
        1. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 16:35
          0
          Не услышит.
          Ни их, ни нас - власть вообще на редкость туга на ухо.
          1. Город нашенский Онлайн
            Город нашенский Сегодня, 16:48
            0
            Не услышит.

            Тогда мечеть Аль-Франкони будет существовать в реальности. И это будет конец европейской цивилизации
    3. Комментарий был удален.
    4. Николай Фёдоров Онлайн
      Николай Фёдоров Сегодня, 15:50
      +10
      Цитата: игорка357
      Ну давай Европа,я все еще в тебя верю...обнажи свою сущность,вспомни как ты жгла иноверцев и вешала их на каждом фонарном столбе!Вперед,восстань Европа.. laughing !

      Вечером выхожу из "Пятёрочки" и иду до подземного перехода метров сто. Не встретил ни одного славянского лица - ни попутно, ни навстречу. Аж страшно стало, я где - в Средней Азии или в России? Я тихой сапой становлюсь национальным меньшинством. А они всё приезжают и приезжают, всё рожают и рожают... Добром это не кончится.
      1. hhhhhhh Онлайн
        hhhhhhh Сегодня, 16:17
        +2
        Тебе пора начинать рожать.
      2. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 16:37
        -1
        А вы Николай Федоров, не бойтесь! Вы же мужчина и у себя дома! Еще и под красным фдагом. Веселее глядите и смелее. Будете всего бояться, кто же будет вас уважать?!
    5. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:42
      0
      А я вполне допускаю что в Европе начнутся погромы и сотни Варфоломеевых ночей. Во-первых исходя из истории вполне ожидаемо, во-вторых обе стороны этого давно заслужили.
    6. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 17:24
      0
      По логике, должны скоро появится снайперы и первые жертвы с двух сторон. А потом вспоминаются контейнеровозы болгарские с автоматами, которые греки задерживали.
  2. Равик Офлайн
    Равик Сегодня, 15:03
    +2
    "Акция протеста была связана с убийством 35-летнего мужчины немецкого происхождения и начиналась у памятника Карлу Марксу." - немцы в Хемнице говорят у Головы.
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 16:42
      0
      Интересно то, что вот эти протестные настроения аккумулируются в восточных землях, когда то населенных славянскими племенами вендов или венедов. Еще относительно недавно в полиции там были венедские отделы. Ну и конечно русские немцы играют серьезную роль!
  3. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 15:14
    +3
    Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, Ньютон.
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 15:15
    +3
    С одной стороны закономерно, с другой - а где ж немецкое послушание? - или достали до, до, до короче достали окончательно?
  5. Kurare Офлайн
    Kurare Сегодня, 15:18
    +11
    Отмечено, что немалая часть митинговавших – ультраправые.

    А полицию, как обычно, забрасывали камнями и "Коктейлями Молотова" ультралевые. Так же, как это было на G20 в Гамбурге.
    Просто народ вышел на улицы. Им надоело, что все инциденты с мигрантами - именно мигрантами, а не беженцами - умалчиваются. А тут замять не удалось, мужика убили прямо на глазах у всех в лунапарке. К ним конечно же притесались ультраправые, т.е. бритоголовые, а ультралевые, защищая права "невинных беженцев", начали беспорядки и молотить полицейских.
    Вот такой расклад вышел.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 15:34
      +6
      Ультраправые плодятся, когда становится плохо! Когда всё ном, существует незначительная группа радикалов, особых хлопот никому не доставляющая.
      Становится их много, идут они в связке с просто встревоженными\ возмущёнными жителями, значит всё очень не хорошо есть в "Датском" королевстве.
      Этого уже не спрятать, надо .... а вот что надо, пущай сами решают!
      1. jjj Офлайн
        jjj Сегодня, 15:49
        +1
        Цитата: rocket757
        Ультраправые плодятся, когда становится плохо!

        Происходит несколько иначе. Вначале искусственно создается "плохо". Затем взращиваются экстремистские силы. Готов конфликт, на пожаре которого можно заработать во всех смыслах этого слова
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 16:30
          0
          Цитата: jjj
          Происходит несколько иначе. Вначале искусственно создается "плохо".

          Чего то мне уже страшно... как то вы вангуете так, что вроде уже и выхода нет. Получается, что мы идем тем же направлением? Я не заметил , что становится лучше у нас (ну вот ни разу и в перспективе не видно) т.е. ждать особо уже и не чего?
      2. Kurare Офлайн
        Kurare Сегодня, 15:49
        +7
        Выражение "немалая часть" очень обтикаемое, особенно, когда это касается организованной группы, т.е. их сразу видно. А что это означает: 1%, 10%, 50% и т.д. - этого не говорят. Но даже если это 1%, но хорошо организован - это сразу видно, это "немало"!
        В основном же в протестах учавствовали простые люди, которым надоели эти безобразия. А СМИ, дабы дескридитировать их в глазах немцев из других регионов, сделали из них "немалую часть" ультраправых.
        Цитата: rocket757
        всё очень не хорошо есть в "Датском" королевстве.

        Да, далеко не всё есть гут. hi
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 16:11
          +1
          Нацики присутствуют в гейропе давно, они мож и изгои, но свои доморощенные. Их реально не становилось заметно больше до того как!
          До того как, еще не перешагнули окончательно, можно остановить\ снизить крайнее напряжение в обществе.
          Вот и посмотрим как у властей мозги работают. Всё очень скоро станет ясно!
          1. Kurare Офлайн
            Kurare Сегодня, 16:40
            +1
            Цитата: rocket757
            Нацики присутствуют в гейропе давно, они мож и изгои, но свои доморощенные. Их реально не становилось заметно больше до того как!

            Не забывайте об ультралевых. На данный момент, как раз они больше всего бузят и, что самое ужасное, им это позволяется, так как они "защищают" мигрантов.
  6. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:23
    +1
    Нечего было НАТО лезть в БВ, скоро они утонут в море мигрантов, вернее уже утонули.
  7. morpogr Онлайн
    morpogr Сегодня, 15:30
    +4
    Ой как нетолерантно получилось. А немцы в отличии от своих политиков не хотят видеть в своей стране этих псевдобеженцев.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:10
      +4
      Самыми умными оказались поляки, венгры и ещё кто-то, нет мигранта нет проблемы, не пускают их и точка и наплевали они на всякую там толерантность. laughing
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 17:14
        0
        Цитата: Black Sniper
        Самыми умными оказались поляки, венгры и ещё кто-то, нет мигранта нет проблемы, не пускают их и точка и наплевали они на всякую там толерантность. laughing

        Не в толерантности дело..у них просто нет денег для этого lol
  8. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 15:31
    +1
    Терпение кончилось? Или еще нет?Если кончилось, то берегитесь, мигранты... wassat
  9. Из Германии Офлайн
    Из Германии Сегодня, 15:33
    +10
    С субботы на воскресенье, где-то в 3:15 ночи мигранты докопались до немки, "местные" немцы не влезли, но влезли помочь женщине 3-ое наших, 2 русских немца и один полунемец-полукубинец (насчёт полунемца, сын друга рассказал, он с ним бывало раньше пивка попивал). Вот этого полунемца- убили, а обоих наших сильно поранили. Люди вышли на улицу и в воскресенье и в понедельник. К простым бюргерам примазались футбольные хулиганы и нацики (но их мало), с другой стороны вышли горе-защитники этих мигрантов: автономы и левые. Скорее всего всё закончится пшиком.
    1. Kurare Офлайн
      Kurare Сегодня, 17:08
      +2
      Цитата: Из Германии
      Скорее всего всё закончится пшиком.

      ...или станет ещё хуже! Народ не за себя, за детей боятся. В школу за 300 м на машине отвозить стали, пешком ходить не пускают.
  10. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 15:37
    0
    Плевать на фрицев. Пусть их мигранты жарят через задний проход, до тех пор, покуда не доберутся до их мозгов....хотя похоже, там уже и добираться то не до чего... winked
  11. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 15:39
    +2
    В данном случае ультраправые как раз в струе народных устремлений. Как с моей т.з., их влияние будет нарастать по мере продолжения такой миграционной политики. Оно вам надо, немцы?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:21
      +1
      Зная менталитет немцев, со стороны Меркель и "её правительства" большая глупость пустить арабов в страну! hi
  12. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 15:45
    +3
    Если сумрачный тевтонский гений проснётся, то мало никому не покажется! А Обама уже на пенсии!
  13. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:46
    +6
    Доигрались. Ничего иного при подобной политики ожидать нет смысла.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:26
      +1
      Потому и вспоминают в последнее время немцы всё чаще гитлера.
  14. ЗВО Офлайн
    ЗВО Сегодня, 15:51
    +4
    Они уже не проснутся.

    Мозги промыты капитально.
    Арабы заваливают деньгами организации по толерас... и защите беженцов.
    Количество пассионарных защитников Немецкого общества - слишком мало, что бы изменить ситуацию.

    Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Швеция - уже полностью потеряны для восстановления хотя бы европейскости. Точка невозврата уже пройдена.
    Есть шанс у Дании, Швейцарии, Испании, Португалии. Стран восточной Европы.
    1. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 17:21
      0
      Про Нидерланды вы неправы, я знаю ситуацию в этой стране от близких людей, там полиция жёстче всего с этими южными гостями работает, может дубиналами и забить прямо на улице. Да и тюрьмы у них для эммигрантов далеко не такие как в Германии или скандинавских странах, а вполне себе советские каталажки. Голландцы жёстко защищают многие сферы деятельности, куда не то что эммигранту - даже другому европейцу не получится влезть, вполне себе такой государственный национализм-протекционизм. Пособия там для беженцев получить сложнее чем в Германии и эммигрантов там поменьше.
  15. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 16:08
    +1
    политика замалчивания проблемы на лицо, очевидное лицемерие германских властей
  16. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 16:16
    +2
    Вопрос в другом - нафига сократили 16 000 полицейских? Ведь у нас же "беЗконтрольный прием беженцев", для чего убирать тех, кто может хоть как то способствовать правопорядку при нарастающем числе мигрантов? Все знают, что за троном стоит кто то..проблема в том, что за теми, кто стоит за троном, стоит кто то еще..
  17. Демон Офлайн
    Демон Сегодня, 16:26
    +1
    М-да. Политика мультикультурализма как-то не приводит к ассимиляции овцелюбов в добропорядочную европейскую семью. Ну ничего, с такими темпами скоро немцам и прочим гейропейцам будут дарить по белой овечке для плотских утех. Или по черной. Кому что милее сердцу.
    И что самое интересное - не жалко ни тех, ни других. Только овечек.
  18. AtenON Офлайн
    AtenON Сегодня, 16:31
    +2
    У нас в Швеции та же проблема и народ на выборах к сожалению будет голосовать за нацистские партии, что бы этот мусор убрать из страны.
  19. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 16:32
    +1
    Чем хуже им - тем лучше нам.
    1. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 16:57
      +1
      Я не склонен разделять Вашу точку зрения. Все эти " качели",в конечном счёте, приведут к войне, к которой,потихоньку, толкают американцы. Недовольство тех же немцев растёт,как и ,потихоньку падает уровень жизни. Оно и логично: какой- нибудь немец,вкалывающий на работе и подрабатывающий,ещё, имеет ,условно 3000 евро,в месяц. И тут же,приехавший араб,притащивший пару жён и кучу детей,имеет не меньше, при этом нифига не делает..
      Кому понравится,кроме араба?
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 17:19
        0
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Я не склонен разделять Вашу точку зрения. Все эти " качели",в конечном счёте, приведут к войне, к которой,потихоньку, толкают американцы. Недовольство тех же немцев растёт,как и ,потихоньку падает уровень жизни. Оно и логично: какой- нибудь немец,вкалывающий на работе и подрабатывающий,ещё, имеет ,условно 3000 евро,в месяц. И тут же,приехавший араб,притащивший пару жён и кучу детей,имеет не меньше, при этом нифига не делает..
        Кому понравится,кроме араба?

        Ну.Это реально бесит и напрягает. negative
  20. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 16:36
    -1
    Цитата: Николай Фёдоров
    Цитата: игорка357
    Ну давай Европа,я все еще в тебя верю...обнажи свою сущность,вспомни как ты жгла иноверцев и вешала их на каждом фонарном столбе!Вперед,восстань Европа.. laughing !

    Вечером выхожу из "Пятёрочки" и иду до подземного перехода метров сто. Не встретил ни одного славянского лица - ни попутно, ни навстречу. Аж страшно стало, я где - в Средней Азии или в России? Я тихой сапой становлюсь национальным меньшинством. А они всё приезжают и приезжают, всё рожают и рожают... Добром это не кончится.

    Да их много.
    Вот только в транспорте они уступают место пожилым и женщинам.
    Да и внешне выглядят опрятно и даже по сравнению с местными весьма прилично.
    Ходят семьями, причем посещают различные культурные мероприятия и учреждения.
    В общем "наши" мигранты с каждым годом меняются в лучшую сторону.
    PS По моему скромному мнению.
    1. Alexkorzun Офлайн
      Alexkorzun Сегодня, 16:53
      0
      и плодятся. а мы - нет.
    2. Штатский Онлайн
      Штатский Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: Livonetc
      Ходят семьями, причем посещают различные культурные мероприятия и учреждения.

      Тезка, а еще они ходят работать за меньшую зарплату, вытесняя местных. sad
      Помимо "культурных мероприятий и учреждений" они посещают поликлинники,пользуясь бесплатной российской медициной. Я ничего против не имею,людям надо лечится, тем более детишкам, только вот постоянно встречается информация,что чуть далее моего города(Москва) граждане РФ не могут записаться на прием к врачу,а посещение мед.учреждения это целая экспедиция,километров за50-100.
      Кстати тут записывался к врачу онлайн,странная штука - куда то подевались славянские фамилии,причем массово.Поверьте на слово,год назад ситуация была совсем иной. request
  21. Ширмач Онлайн
    Ширмач Сегодня, 16:46
    0
    Сразу вспоминаются слова Путина в Мюнхене давние, обращенные к западу " Вы даже не представляете, что вы натворили .." После бомбежек Ливии, Ирака Сирии и т.д... Все только начинается господа толерасты .
    Ту же Сирию постоянно бомбят ,то США то Израиль ..Дайте России мир там воостановить и многие беженцы вернутся ..Кому то выгодно все это ? А кому ?