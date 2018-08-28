Массовые антимигрантские акции в ФРГ. Всё началось с бывшего Карл-Маркс-Штадта

В Германии резкой критике подвергся министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Причиной для критических стрел в его адрес послужили антимигрантские выступления в Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт).В ходе акций протеста против растущего числа мигрантов в Хемнице приняли участие не менее 3 тысяч человек (данные полиции). Отмечено, что немалая часть митинговавших – ультраправые.Акция протеста была связана с убийством 35-летнего мужчины немецкого происхождения и начиналась у памятника Карлу Марксу.Убийцами предположительно являются выходцы из Ирака и Сирии. Одному из подозреваемых 22 года, другому – 23. Оба были приняты в своё время властями Германии в качестве беженцев.Протест вылился в беспорядки, в результате которых досталось выходцам с Ближнего Востока, а также из евросоюзной Болгарии. Не менее шести человек доставлены в клиники Хемница с ранениями и повреждениями.Зеехофера раскритиковали за то, что и спустя два дня после событий в Хемнице он не выступил с официальным заявлением по этому поводу.Мало того, в Германии намечены и новые акции протеста против политики бесконтрольного приёма беженцев, которые в МВД не комментируют. Одна из таких акций сегодня пройдёт в Дрездене.Между тем, в профсоюзной организации немецкой полиции отметили, что в последнее время опасность таких протестных акций только возрастает. Дело в том, что за последние несколько лет власти сократили численность личного состава полиции ФРГ на 16 тысяч человек.