Музей в бывшем посольстве США в Тегеране

Был немало удивлен, не найдя в Интернете ни одной фотографии или какого-либо изображения внутри бывшего посольства США в Тегеране, хотя знал, что там действует музей. Поэтому решил отправиться в столицу Ирана и сделать столь интересующие меня кадры самому. Рисковал, конечно, поскольку знал, что результата может и не быть, если бы мне не разрешили фотографировать. Кстати, в музеях Саадабада (резиденция иранских шахов династии Пехлеви) фотографировать, как выяснилось в этой же поездке, нельзя. Но удача на этот раз от меня не отвернулась, и теперь каждый желающий может увидеть здесь результаты моей командировки.В экспозиции музея представлена «святая святых» любого посольства – референтура. Это место, где зашифровывается, отправляется, принимается и расшифровывается информация из посольства и для посольства. «Залы» музея находятся на 2-м этаже левой половины главного здания.Удивительно, что столь значительная часть спецоборудования не была раскорежена ворвавшейся толпой. Это наводит на мысль, что нападением на посольство 4 ноября 1979 г. руководили подготовленные лица, которые знали, что представляет интерес для новых иранских властей.