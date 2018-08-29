«Стена» для Росгвардии



"Стена" во время подготовки к работе. Щит переводится в переднее положение



Первый вариант "Стены", представленный в 2017 году



Щит первой "Стены"



Новый вариант щитового устройства



Вид сзади



Боец использует амбразуру левой крайней секции



Застекленная амбразура



На задней стороне щита предусмотрены площадки для личного состава

По материалам сайтов:

https://kalashnikov.media/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://bastion-opk.ru/

На прошлогоднем международном военно-техническом форуме «Армия-2017» концерн «Калашников» представил комплекс «Стена» и специальный автомобиль «Щит», предназначенные для использования при подавлении массовых беспорядков. Позже опытная техника нового типа была передана для проведения испытаний будущим эксплуатантам, и те определили список необходимых доработок. С учетом пожеланий правоохранительных органов был создан второй вариант «Стены», впервые показанный на прошлой неделе в ходе выставки «Армия-2018».В прошлом году сообщалось, что автомобиль специального назначения «Щит» из состава комплекса «Стена» был создан в инициативном порядке. После завершения опытно-конструкторских работ готовую технику планировалось предложить соответствующим подразделениям Росгвардии. Образец на колесном шасси, оснащенный средствами защиты, специальным раскладным щитом больших размеров и водометом, предлагалось использовать для подавления массовых беспорядков. При этом бойцы имели возможность работы под защитой агрегатов машины.Примерно через год после первого показа исходной версии «Стены» стала известна дальнейшая история проекта. Опытный образец специальной машины передали Росгвардии, которой предстояло опробовать его в ходе учений и составить свое мнение. Специалисты изучили предложенную машину и оценили ее тактико-технические характеристики. По ряду параметров «Щит» устроил их, но в некоторых случаев имели место особые пожелания. Все они были учтены при создании новой версии комплекса.На недавнем форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил целый ряд как уже известных, так и совершенно новых разработок разных классов. Вместе с прочими образцами на открытой площадке представили опытный образец обновленного комплекса «Стена». Второй вариант комплекса самым серьезным образом отличается от «прошлогоднего» и за счет этого имеет определенные преимущества. Как сообщается, доработки, выполненные в соответствии с пожеланиями Росгвардии, затронули состав оборудования и конструкцию некоторых агрегатов.Комплекс «Стена» предназначается для работы в зонах массовых беспорядков в целях обеспечения действий подразделений правопорядка. При помощи специального оборудования в виде складного щита машина должна защищать бойцов, одновременно позволяя им воздействовать на правонарушителей. Такая сфера применения предъявляет специфические требования к средствам защиты техники и людей, что тоже учтено в новом проекте.В качестве основы для нового спецавтомобиля используется четырехосное шасси марки «КамАЗ». Предыдущий вариант имел трехосное шасси, но, по-видимому, оно не смогло показать требуемые характеристики, вследствие чего пошло под замену. В передней части шасси сохраняется кабина бескапотной компоновки, тогда как грузовая площадка отдается под монтаж специального оборудования. Кроме того, определенные агрегаты устанавливаются на переднем бампере и бортах шасси.Работа в зоне массовых беспорядков связана с определенными рисками, вследствие чего базовый грузовик получает некоторые элементы защиты. При помощи дополнительных металлических панелей закрывается лобовая проекция кабины. Схожим образом защищаются борта шасси. Кабина сохраняет штатное остекление, которое защищается при помощи металлических сеток. Бортовые окна и зеркала заднего вида прикрываются сетками, установленными на коробчатом каркасе.Основная часть внутреннего оснащения кабины остается без изменений. При этом предусматриваются некоторые нововведения. Прежде всего, в кабине предлагается устанавливать пульты управления целевым оборудованием. Кроме того, в распоряжении водителя и командира имеется несколько жидкокристаллических экранов, на которые выводится сигнал с видеокамер. Последние обеспечивают круговой обзор и облегчают вождение крупной машины в городских условиях.На передней части автомобиля «Стена» второй версии устанавливается часть специального оборудования. Следует отметить, что в базовом варианте проекта подобное оснащение отсутствовало. На автомобиле закрепляется специальная рама с качающимся устройством, оснащенным гидравлическими приводами. Качающаяся часть оснащена отвалом по типу бульдозерного. Такое устройство может использоваться при движении через завалы. Кроме того, оно выполняет функции дополнительной опоры механизированного щита.На грузовой площадке базового автомобиля помещается некрупный прямоугольный кожух, вмещающий часть специального оборудования. Вероятно, именно там располагаются основные устройства гидравлической системы. Рядом с этим кожухом смонтировано опорное устройство механизированного щита. С его помощью осуществляется перевод последнего в рабочее или транспортное положение.По результатам опытной эксплуатации в Росгвардии, конструкция механизированного щита специальной машины «Стена» претерпела определенные изменения. Изначально щит состоял из пяти прямоугольных секций разных размеров, управляемых гидравликой. Он имел собственные опорные катки и при помощи дополнительной опоры взаимодействовал с бампером автомобиля-носителя. Секции щита состояли из металлического полотна, сеток и шторки, собранной из цепей. Во второй версии проекта «Стена» щит был кардинальным образом переработан. В частности, было решено отказаться от сеток и цепей в пользу сплошного металлического полотна, способного обеспечить лучшую защиту личного состава.Для перевода щита из транспортного положения в рабочее используется специальная складная стрела рамной конструкции. Одна из ее секций устанавливается непосредственно на грузовой площадке и управляется парой гидроцилиндров. С ней соединена вторая рама с аналогичными приводами, на которой устанавливаются подвижные балки с креплениями для щита. В походном положении рамы складываются на грузовой площадке. Сам щит при этом принимает П-образную форму и вывешивается над задней частью машины.Механизированный щит сохранил составную архитектуру и по-прежнему состоит из пяти секций. Наиболее крупная центральная устанавливается непосредственно на подвижной стреле. По бокам к ней крепятся поворотные секции. На них предусмотрена установка двух выдвижных секций с гидравлическим приводом. Во время перевода в рабочее положение щит поднимается с кормы машины и опускается перед кабиной. При этом его боковые секции раскладываются в конструкцию большой ширины. Щит новой модели не имеет опорных катков, а его вес распределяется между стрелой и передней рамой с отвалом.В соответствии с требованиями заказчика, была переработана конфигурация амбразур и окон в щите. В первой его версии применялись несколько крупных прямоугольных окон с остеклением. Теперь в центре каждой секции находится сравнительно небольшое окно со стеклом. Окна четырех боковых секций оснащены амбразурами с подвижными крышками. Две крайние секции имеют по две прямоугольные амбразуры с крышками. Набор амбразур обеспечивает стрельбу в переднюю полусферу почти без рисков для бойцов.На задней стороне механизированного щита располагаются небольшие откидные площадки, устанавливаемые непосредственно под амбразурами и окнами. На этих площадках предлагается находиться бойцам, ведущим огонь в переднюю полусферу. При переходе в транспортное положение площадки укладываются на полотно щита и фиксируются в таком положении.В верхней части щита предусматривается большое количество диодных прожекторов достаточной мощности. С их помощью предлагается освещать пространство перед машиной, что упрощает наблюдение. Кроме того, прожектора большой мощности являются дополнительным средством воздействия на правонарушителей.Нижняя кромка щита имеет средства, предотвращающие попадание различных объектов под машину. Снизу на секциях закрепляется большое количество гибких резиновых пластин, буквально скользящих по поверхности. Однако под передним отвалом такое оснащение отсутствует. В первой версии проекта для тех же целей использовалось большое количество коротких цепей.По информации разработчика, в рамках совершенствования проекта удалось сократить время перевода из походного положения в рабочее. На подъем и раскладывание механизированного щита теперь требуется порядка 3,5 минуты. Для сравнения, «прошлогодняя» машина типа «Щит» тратила на это около 7 минут.Автомобиль специального назначения «Щит», представленный в прошлом году, имел водометную установку для нелетального воздействия на «мягкие цели». По результатам опытной эксплуатации, было решено отказаться от этого устройства. Таким образом, новый комплекс «Стена» не имеет никакого интегрированного вооружения. Огневое воздействие предлагается осуществлять только при помощи штатного вооружения бойцов.На случай применения нарушителями зажигательных средств в состав комплекса «Стена» включены средства пожаротушения. В частности, на нескольких бортовых креплениях шасси помещается набор ручных огнетушителей.Необходимость получения достаточного уровня защиты, а также наличие ряда специальных устройств привело к тому, что новый автомобиль «Стена» отличается большими габаритами и массой. Так, в снаряженном состоянии этот образец весит порядка 28 т. Машина строится на шасси большой грузоподъемности, что позволяет получить приемлемые характеристики подвижности. При этом очевидно, что в боевой обстановке «Стене» не придется развивать максимальные показатели скорости, хотя могут возникнуть определенные вызовы в сфере проходимости.Сообщается, что обе версии комплекса «Стена» уже успели побыть в опытной эксплуатации. Так, сотрудники правоохранительных органов опробовали первый вариант специального автомобиля, представленный в прошлом году, и по результатам таких проверок представили список необходимых доработок. В соответствии с последним, концерн «Калашников» разработал новый вариант проекта; опытный образец такого рода впервые показали публике на выставке «Армия-2018». Теперь необходимо провести новый этап проверок, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе всего проекта.Тем временем, как сообщается, концерн «Калашников» ведет подготовку к будущему серийному производству новой техники. При получении соответствующего заказа от Росгвардии организация-разработчик будет готова в минимальные сроки изготовить и передать первые требуемые образцы. Впрочем, точные объемы и сроки исполнения предполагаемого заказа пока не уточнялись.Очевидно, что главным – или даже единственным – заказчиком нового комплекса «Стена» станет Росгвардия. Именно эта структура теперь отвечает за безопасность на массовых мероприятиях, а также должна решать задачи подавления беспорядков. Иные силовые структуры имеют другие задачи, и потому не нуждаются в такой технике. При этом пока нельзя исключать, что интересный образец специального автомобиля привлечет внимание зарубежных покупателей и пойдет на экспорт.Вряд ли следует ожидать, что заказ на серийные «Стены» будет крупным. Машины для подавления массовых беспорядков относятся к той категории техники, которая действительно нужна силовикам, но далеко не в больших количествах. Подобные машины могут поступить на службу только в крупных городах, причем в количестве лишь нескольких единиц в каждом. Большая численность специальных автомобилей попросту не имеет смысла с точки зрения экономики и практики.Основной задачей «Стены» является обеспечение работы бойцов при подавлении массовых беспорядков. Этот факт позволяет предположить, как именно будет выглядеть служба серийной техники в отдаленном будущем. Есть основания считать, что серийные машины «Стена» будут активно участвовать в учениях и тренировках с целью подготовки личного состава. В то же время, реальное применение такой техники выглядит маловероятным. Как известно, российские силовики, имея на вооружении различные специальные машины, не торопятся применять ее в реальных операциях. К примеру, в распоряжении полиции имеются различные автомобили-водометы, но их ни разу не использовали против толпы. Такие машины как «Шторм» или «Лавина-Ураган» несколько раз приходилось выводить на улицу и одного их появления оказывалось достаточно для охлаждения горячих голов. Вряд ли стоит ожидать, что служба «Стены» будет выглядеть иначе.Для решения особых задач Росгвардии и другим структурам могут быть необходимы специальные образцы техники разного рода. Хорошим примером этого является автомобиль «Стена» с особым оснащением. Кроме того, этот проект наглядно показывает пользу от взаимодействия эксплуатанта с разработчиком: будущие пользователи посчитали первый вариант машины не слишком удачным, в результате чего появилась обновленная версия. Теперь она имеет все шансы поступить на вооружение и пойти в серию.