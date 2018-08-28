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В войсках появляются мобильные группы по борьбе с БПЛА. Сирийский опыт учтён

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Вооружённые силы России продолжают совершенствовать методы и саму систему противодействия угрозе нового времени – беспилотным летательным аппаратам. Напомним, что после размещения российских военнослужащих и военной техники на аэродроме «Хмеймим» в Сирии зафиксировано уже свыше двух десятков атак и их попыток. В большинстве случаев атаки с применением снаряженных взрывными устройствами дронов пресечены.

В пресс-службе Южного военного округа сообщается, что в ЮВО уже созданы несколько мобильных групп, основной задачей которых является борьба с БПЛА.

Из сообщения:
Мобильные группы по борьбе с БПЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии



Отмечено, что эти мобильные группы примут участие в учении на территории Волгоградской области. Тактико-специальное учение (ТСУ) пройдёт на аэродроме Мариновка. Военнослужащие мобильных групп будут тренировать навыки обнаружения, ликвидации и принудительной посадки БПЛА условного противника.

В войсках появляются мобильные группы по борьбе с БПЛА. Сирийский опыт учтён


В числе технических средств, которые планируется к использованию на ТСУ, - станция постановки помех «Житель», которая управляется 4-мя военнослужащими из состава экипажа. Станция позволяет осуществлять радиоподавление аппаратуры на беспилотных (и иных) летательных аппаратах на расстоянии свыше 50 км.

Отмечается, что в распоряжении мобильных групп для противодействия БПЛА имеются и компактные устройства - в первую очередь по принудительной посадке дрона.
Использованы фотографии:
ВО / Роман Скоморохов
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5 комментариев
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  1. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 16:03
    +3
    Даа, опыт реальных БД все-таки бесценен.
    тренировать навыки обнаружения, ликвидации и принудительной посадки БПЛА

    А еще лучше, перехватывая управление, разворачивать их обратно
  2. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 16:10
    +1
    То что кустарные беспилотники, будущее оружие террора, ясно и без всякой Сирии, в том же Мосуле, бородачи их настолько усовершенствовали, что использовали как минибомбардировщики.
    1. Мих1974 Онлайн
      Мих1974 Сегодня, 17:17
      0
      Не говорите глупостей - это совсем не бармалеи их делают и тем более усовершенствуют. Однозначно это именно спецы по БПЛА в соседнем Ызраиле сидят и под "фанеру" свои разработки маскируют, а электроника там совсем не бармалейская и не надо нам тут соловьем заливаться "продается в интернете" am . Системы спутникового позиционирования такой четкости гражданские не имеют, да и спутниковые снимки с точной раскадровкой Хмейми вы никогда не найдете в инете.
      Меня только одно радует - мы учился защищаться от БПЛА, а матрасы только атаковать, но в эту "игру" можно и в другую сторону играть и вот когда к ним "неизвестные бармалеи" начнут массово засылать БПЛА с гранатами, вот тогда мы и похохочем wassat
  3. Ширмач Онлайн
    Ширмач Сегодня, 16:32
    0
    Побольше бы таких ,да помощней...США явно собираются воевать именно с помощью БПЛА ..Будут сидеть за океаном и на кнопки жать, жуя жувачку и запивая пивом с колой ..В Сирии Россию проверяют.
  4. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 17:00
    0
    Пора уже придумывать подземных дронов делающих подкоп.А то эти русские опять чтото придумали.