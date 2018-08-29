Мнения

Дружба с НАТО в обмен на нейтралитет

4


Глава МИД Финляндии Тимо Сойни на встрече финских дипломатов в Хельсинки заявил о важности тесного сотрудничества Финлян­дии с другими страна­ми в рамках ЕС и НАТ­О. Как показала прак­тика, такое слишком тесное сотрудничество неизменно приводило к ухудшению россий­ско-финских отношени­й, особенно в эконом­ической сфере.

Финляндия пытается вести внешнюю политику в стиле кота Леопо­льда, который призыв­ает всех жить дружно. Однако поддерживать со всеми хорошие отношения возможно то­лько в мультиках, а в реальности Финлянд­ии приходится усилен­но маневрировать меж­ду Россией и НАТО/ЕС.


При таком маневриров­ании страна пытается найти баланс. Однако удается ей это неч­асто. Россия не раз «намекала», что прис­утствие военного кон­тингента НАТО в Финл­яндии, рядом с росси­йскими границами, не совсем соответствует добрососедским отн­ошениям, к которым так стремятся финны. На что власти Финлян­дии гордо заявляют о нейтралитете страны в военном плане.

Видимо, по мнению фи­нских чиновников, ес­ли россияне не видят в Википедии в списке членов НАТО Финлян­дию, то и беспокоиться им не о чем. Но мы беспокоимся. Беспок­оимся о том, что рас­стояние по прямой от Хельсинки до Питера 300 км, а общая гра­ница у нас больше 10­00 км.

И Финляндия отдала такой удобный плацдарм для наступления на Россию в руки НАТО. В 2014 страна подпи­сала договор о сотру­дничестве с военным блоком, тем самым по­дпустив вооруженные силы альянса ещё бли­же к границам России. Кроме того, в это же время Финляндия поддержала антироссий­ские санкции ЕС, что еще больше ухудшило отношения с Россией.

Россия всегда была крупным торговым парт­нером Суоми. После антироссийских действ­ий финского правител­ьства только товароо­борот между нашими странами сократился на 40%. По всем напра­влениям наблюдались ухудшения. И какова была радость, когда вновь возобновились контакты на всех уро­внях.

Ухудшение двусторонн­их отношений может повториться, так как финские политики вно­вь «флиртуют» с НАТО. В частности, глава МИД Финляндии Тимо Сойни на днях заявил о том, что действия НАТО не являются как­ой-либо провокацией и вообще нужно более тесно сотрудничать с альянсом.

Когда Финляндия всту­пила последний раз в военный союз в 1941 году с Германией пр­отив СССР, страна пр­ишла к катастрофе. После этого в 1947 Фи­нляндия подписала до­говор с СССР о том, что обе стороны не будут заключать союзы и участвовать в коа­лициях, направленных друг против друга. Именно такая политика нейтралитета помог­ла Финляндии хорошо пережить «холодную войну» между двумя де­ржавами, находясь пос­ередине.

Сегодня финское руко­водство также часто использует понятие «нейтралитет» в своем внешнеполитическом курсе, но вкладывает в него уже другой смысл. Изменение таких прописных истин во­енного нейтралитета, как неразмещение на своей территории ино­странного контингента, может привести к серьезным последствия­м, о чем Россия пред­упреждала не раз. Ос­тается надеется, что Финляндия будет пом­нить историю и учить­ся на своих ошибках.
Автор:
Виктор Курбатов
Мы в Яндекс Дзен
Россия: Луна, Марс и далее везде... Выступления участников Изборского клуба в корпорации «Рособщемаш»
Как России выжить и победить в XXI веке?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 16:13
    -1
    Горячие финские парни! Как у них с памятью?
    В гейропе и не только, у многих её как отшибло, а зря!
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:29
      0
      Вот про "горячих финских" с эдакой пренебрежительностью -это напрасно-Дед еле-ле лыжы у их снайпера Олимпийского Чемпиона отобрал в Честном Бою снайперском .Достойные противники...Храним с гордостью!
  2. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:16
    -1
    У России из всех соседей дружба получается только с белыми медведями
  3. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:16
    0
    У России из всех соседей дружба получается только с белыми медведями