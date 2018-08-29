Дружба с НАТО в обмен на нейтралитет
Глава МИД Финляндии Тимо Сойни на встрече финских дипломатов в Хельсинки заявил о важности тесного сотрудничества Финляндии с другими странами в рамках ЕС и НАТО. Как показала практика, такое слишком тесное сотрудничество неизменно приводило к ухудшению российско-финских отношений, особенно в экономической сфере.
Финляндия пытается вести внешнюю политику в стиле кота Леопольда, который призывает всех жить дружно. Однако поддерживать со всеми хорошие отношения возможно только в мультиках, а в реальности Финляндии приходится усиленно маневрировать между Россией и НАТО/ЕС.
При таком маневрировании страна пытается найти баланс. Однако удается ей это нечасто. Россия не раз «намекала», что присутствие военного контингента НАТО в Финляндии, рядом с российскими границами, не совсем соответствует добрососедским отношениям, к которым так стремятся финны. На что власти Финляндии гордо заявляют о нейтралитете страны в военном плане.
Видимо, по мнению финских чиновников, если россияне не видят в Википедии в списке членов НАТО Финляндию, то и беспокоиться им не о чем. Но мы беспокоимся. Беспокоимся о том, что расстояние по прямой от Хельсинки до Питера 300 км, а общая граница у нас больше 1000 км.
И Финляндия отдала такой удобный плацдарм для наступления на Россию в руки НАТО. В 2014 страна подписала договор о сотрудничестве с военным блоком, тем самым подпустив вооруженные силы альянса ещё ближе к границам России. Кроме того, в это же время Финляндия поддержала антироссийские санкции ЕС, что еще больше ухудшило отношения с Россией.
Россия всегда была крупным торговым партнером Суоми. После антироссийских действий финского правительства только товарооборот между нашими странами сократился на 40%. По всем направлениям наблюдались ухудшения. И какова была радость, когда вновь возобновились контакты на всех уровнях.
Ухудшение двусторонних отношений может повториться, так как финские политики вновь «флиртуют» с НАТО. В частности, глава МИД Финляндии Тимо Сойни на днях заявил о том, что действия НАТО не являются какой-либо провокацией и вообще нужно более тесно сотрудничать с альянсом.
Когда Финляндия вступила последний раз в военный союз в 1941 году с Германией против СССР, страна пришла к катастрофе. После этого в 1947 Финляндия подписала договор с СССР о том, что обе стороны не будут заключать союзы и участвовать в коалициях, направленных друг против друга. Именно такая политика нейтралитета помогла Финляндии хорошо пережить «холодную войну» между двумя державами, находясь посередине.
Сегодня финское руководство также часто использует понятие «нейтралитет» в своем внешнеполитическом курсе, но вкладывает в него уже другой смысл. Изменение таких прописных истин военного нейтралитета, как неразмещение на своей территории иностранного контингента, может привести к серьезным последствиям, о чем Россия предупреждала не раз. Остается надеется, что Финляндия будет помнить историю и учиться на своих ошибках.
- Автор:
- Виктор Курбатов
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