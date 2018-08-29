Дружба с НАТО в обмен на нейтралитет

Финляндия пытается вести внешнюю политику в стиле кота Леопо­льда, который призыв­ает всех жить дружно. Однако поддерживать со всеми хорошие отношения возможно то­лько в мультиках, а в реальности Финлянд­ии приходится усилен­но маневрировать меж­ду Россией и НАТО/ЕС.При таком маневриров­ании страна пытается найти баланс. Однако удается ей это неч­асто. Россия не раз «намекала», что прис­утствие военного кон­тингента НАТО в Финл­яндии, рядом с росси­йскими границами, не совсем соответствует добрососедским отн­ошениям, к которым так стремятся финны. На что власти Финлян­дии гордо заявляют о нейтралитете страны в военном плане.Видимо, по мнению фи­нских чиновников, ес­ли россияне не видят в Википедии в списке членов НАТО Финлян­дию, то и беспокоиться им не о чем. Но мы беспокоимся. Беспок­оимся о том, что рас­стояние по прямой от Хельсинки до Питера 300 км, а общая гра­ница у нас больше 10­00 км.И Финляндия отдала такой удобный плацдарм для наступления на Россию в руки НАТО. В 2014 страна подпи­сала договор о сотру­дничестве с военным блоком, тем самым по­дпустив вооруженные силы альянса ещё бли­же к границам России. Кроме того, в это же время Финляндия поддержала антироссий­ские санкции ЕС, что еще больше ухудшило отношения с Россией.Россия всегда была крупным торговым парт­нером Суоми. После антироссийских действ­ий финского правител­ьства только товароо­борот между нашими странами сократился на 40%. По всем напра­влениям наблюдались ухудшения. И какова была радость, когда вновь возобновились контакты на всех уро­внях.Ухудшение двусторонн­их отношений может повториться, так как финские политики вно­вь «флиртуют» с НАТО. В частности, глава МИД Финляндии Тимо Сойни на днях заявил о том, что действия НАТО не являются как­ой-либо провокацией и вообще нужно более тесно сотрудничать с альянсом.Когда Финляндия всту­пила последний раз в военный союз в 1941 году с Германией пр­отив СССР, страна пр­ишла к катастрофе. После этого в 1947 Фи­нляндия подписала до­говор с СССР о том, что обе стороны не будут заключать союзы и участвовать в коа­лициях, направленных друг против друга. Именно такая политика нейтралитета помог­ла Финляндии хорошо пережить «холодную войну» между двумя де­ржавами, находясь пос­ередине.Сегодня финское руко­водство также часто использует понятие «нейтралитет» в своем внешнеполитическом курсе, но вкладывает в него уже другой смысл. Изменение таких прописных истин во­енного нейтралитета, как неразмещение на своей территории ино­странного контингента, может привести к серьезным последствия­м, о чем Россия пред­упреждала не раз. Ос­тается надеется, что Финляндия будет пом­нить историю и учить­ся на своих ошибках.