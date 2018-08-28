Порошенко: Разрываем договор о дружбе с РФ. Шёл пятый год "войны с Москвой"
Президент Украины Пётр Порошенко на пятом году «войны с Россией» объявил о том, что начинает процедуру по разрыву соглашения о дружбе с РФ. По словам Порошенко, он ожидает, что в скором времени на его стол ляжет пакет документов от МИД Украины, в которых будет отражены шаги, нацеленные на разрыв договора с Москвой.
Из заявления Петра Порошенко:
На самой Украине такое заявление президента страны назвали популизмом. Причиной такой реакции является абсурдность мер Порошенко. Ведь Порошенко, объявляя Россию «страной-агрессором», продолжает вести торговые отношения с российскими компаниями, увеличивая свою олигархическую выгоду. При этом сам Порошенко ранее делал всё, чтобы договор о дружбе с РФ сохранялся, так как он даёт немалые преференции в области экономического сотрудничества (включая взаимодействие в ООН). И это на фоне всё тех же заявлений о «российской агрессии» и «войне России против Украины».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной был подписан в мае 1997 года. Ратификация состоялась в парламентах двух стран в 1998 году. Договор подписывался и ратифицировался на 10-летний срок с возможностью его продления. Продлевался в 2008-м. Поэтому действие договора истекает в текущем году и без участия Порошенко и украинского МИД.
Из заявления Петра Порошенко:
Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией. Уже в ближайшее время я жду от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса.
На самой Украине такое заявление президента страны назвали популизмом. Причиной такой реакции является абсурдность мер Порошенко. Ведь Порошенко, объявляя Россию «страной-агрессором», продолжает вести торговые отношения с российскими компаниями, увеличивая свою олигархическую выгоду. При этом сам Порошенко ранее делал всё, чтобы договор о дружбе с РФ сохранялся, так как он даёт немалые преференции в области экономического сотрудничества (включая взаимодействие в ООН). И это на фоне всё тех же заявлений о «российской агрессии» и «войне России против Украины».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной был подписан в мае 1997 года. Ратификация состоялась в парламентах двух стран в 1998 году. Договор подписывался и ратифицировался на 10-летний срок с возможностью его продления. Продлевался в 2008-м. Поэтому действие договора истекает в текущем году и без участия Порошенко и украинского МИД.
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