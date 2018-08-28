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Порошенко: Разрываем договор о дружбе с РФ. Шёл пятый год "войны с Москвой"

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Президент Украины Пётр Порошенко на пятом году «войны с Россией» объявил о том, что начинает процедуру по разрыву соглашения о дружбе с РФ. По словам Порошенко, он ожидает, что в скором времени на его стол ляжет пакет документов от МИД Украины, в которых будет отражены шаги, нацеленные на разрыв договора с Москвой.

Из заявления Петра Порошенко:
Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией. Уже в ближайшее время я жду от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса.


Порошенко: Разрываем договор о дружбе с РФ. Шёл пятый год "войны с Москвой"



На самой Украине такое заявление президента страны назвали популизмом. Причиной такой реакции является абсурдность мер Порошенко. Ведь Порошенко, объявляя Россию «страной-агрессором», продолжает вести торговые отношения с российскими компаниями, увеличивая свою олигархическую выгоду. При этом сам Порошенко ранее делал всё, чтобы договор о дружбе с РФ сохранялся, так как он даёт немалые преференции в области экономического сотрудничества (включая взаимодействие в ООН). И это на фоне всё тех же заявлений о «российской агрессии» и «войне России против Украины».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной был подписан в мае 1997 года. Ратификация состоялась в парламентах двух стран в 1998 году. Договор подписывался и ратифицировался на 10-летний срок с возможностью его продления. Продлевался в 2008-м. Поэтому действие договора истекает в текущем году и без участия Порошенко и украинского МИД.
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52 комментария
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  1. Ширмач Офлайн
    Ширмач Сегодня, 16:36
    +3
    Русский мир сокрушить не удалось бандеровцам ..А ведь такие планы были после майдана ! Все еще впереди Вальцман..
    1. olegfbi Офлайн
      olegfbi Сегодня, 16:48
      +3
      Повторюсь в десятый раз!
      Я АБСОЛЮТНО уверен, что настанет тот день когда РЯДОВОЙ ПЕХОТНЫЙ ВАНЯ будет пинками гнать всех этих Вальцманов, Турчиновых и прочих в сторону ближайшей полевой комендатуры ВС РФ.
      1. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 16:53
        -9
        Мечтайте.Пехотный Ваня нынче все больше озабоченность выражает.А теперь аргументировано минусим.Настанет время и....с советских времен нам подобные лозунги впаривают.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 17:06
          +2
          Смотри сам не впарься, "белогвардеец"
      2. МИМО ПРОХОДИЛ Онлайн
        МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:26
        0
        Повторюсь в десятый раз!
        Я АБСОЛЮТНО уверен, что настанет тот день когда РЯДОВОЙ ПЕХОТНЫЙ ВАНЯ будет пинками гнать всех этих Вальцманов, Турчиновых и прочих в сторону ближайшей полевой комендатуры ВС РФ.

        Возможно. Но только после нового Сталина и зачистки верхушки
    2. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 16:58
      -15
      Русский мир рухнул вместе с СССР
      1. d1975 Онлайн
        d1975 Сегодня, 17:06
        0
        Ну вам от меня минус , начнём с то, что не было у нас в РСФСР своей компартии. Вы о каком мире говорите ? Мир это начал шататься ещё с амнистий Микыты Кукурузника . hi
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 17:07
        +1
        М. Задорного посмотри. Говорят отпускает...
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 17:11
          -3
          Бомбит у вас хорошенечко.Еще давайте.
          1. Dashout Онлайн
            Dashout Сегодня, 17:22
            +1
            Ребята, не минусуйте этого тролля... у него от минусов только рейтинг поднимается...
            В игнор и все... Тролль...
      3. Ширмач Офлайн
        Ширмач Сегодня, 17:19
        +1
        Цитата: Heterocapsa
        Русский мир рухнул вместе с СССР

        Как раз и нет ,он только начал возрождаться ..В Новороссии , Крыму ,русские это всему миру показали ,что нас на колени не поставить ..Сколько парней погибло ,просто за идею и шли понимая что могут погибнуть просто под "позывным " и все же шли и сейчас идут ..Царство им небесное ,русским дружинам ,спасибо вам!
        Ведь хунте в Киеве изначально была поставлена задача "Никаких переговоров с Юго-Востоком ,зачищать всеми видами оружия и провоцировать Россию на военный конфликт .."
        Ничего не вышло у вас господа , "Русский дух " вы не смогли просчитать .. soldier
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 17:27
          0
          Смотрю в окно пенсионеры в мусорке копаються , это такое возрождение нестандартное.
      4. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 17:25
        0
        Цитата: Heterocapsa
        Русский мир рухнул вместе с СССР

        СССР было главным русофобским образованием, а национальная политика большевиков в особенности русофобская. Для начала, нынешние русские - прилагательное, а даже не существительное оставленное большевиками для Великороссов, говорит о многом. До большевизма в Российской Империи, под эпитетом - русскими, подразумевали Белорусов, Малороссов, Великороссов и Казаков. Казаков уничтожили, как этнос, Малороссов переименовали в украинцев, Белорусов выделили в отдельный этнос, а Великороссам дали сие имя прилагательное. Поэтому, если бы СССР не накрылся вовремя, то пожалуй в начале 21 века, мы бы имели завершение существования нашего этноса. Поэтому сдох Максим ... а Новая Россия обязательно вернет утраченные территории, но статус местных аборигенов безусловно изменится супротив СССР.
        1. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 17:29
          0
          Согласен во всём, кроме того что весь СССР был русофобский. Значительная часть членов Политбюро(из которых окраинцы составляли процентов 40) - да, но не сам Союз. А в плане будущего вы правы, так и будет.
    3. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 17:05
      +2
      ОЙ держите меня семеро!
  2. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 16:37
    +2
    И чего теперь нам делать? belay
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 16:52
      +1
      Цитата: Николай Николаевич
      И чего теперь нам делать?

      угаваривать request lol
      1. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: LSA57
        Цитата: Николай Николаевич
        И чего теперь нам делать?

        угаваривать request lol

        Угу,все ждём когда это фашистское гнездо к нам лицом повернётся, ну-ну, лицо с обеих сторон одинаковое! negative
    2. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 17:03
      -2
      Заниматься своими внутренними проблемами а неторговать с врагами.
    3. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      И чего теперь нам делать? belay

      посмотрите моё видео выше....
  3. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 16:38
    +2
    По фтото он как будто бутылек с вискариком уронил.
    Скорбит.
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Livonetc
      Скорбит.

      Трезвеет ... скоро дойдет до кондиции и спросит - ,,А царь то где?"
  4. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 16:39
    +3
    Почему всегда такое впечатление, что Петюня прямо в клифте ехал 9 часов в быстроходном поезде, шо ни костюм - то пижама, будто из задницыlaughing?
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 16:47
      +1
      Не ужели он не видит своих снимков?
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 17:11
        0
        Виктор, я сильно сумлеваюсь, что с большого бада буна Вы захотите увидеть себя в зеркале.... wink
    2. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 16:55
      0
      У него избытрчный вес + лордОз поэтому как ни шей на него будет выглядеть не хорошо.Ну и наверняка на лицо неряшливость, он просто не париться по этому поводу.
    3. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 16:57
      +2
      Цитата: Сармат Саныч
      шо ни костюм - то пижама, будто из задницы

      да ещё и в рваных носках

      а на это без слёз не глянеш
  5. Город нашенский Онлайн
    Город нашенский Сегодня, 16:39
    +2
    И как этого гнилого человека еще не скинули с трона... Доколе его, брехливого, будут слушать?
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 16:43
      -2
      На Украине точно так же думают про Путина. А истина как всегда где то по середине.
      1. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 16:51
        +2
        На Украине точно так же думают про Путина

        Вы сами оттуда?
        1. MoJloT Онлайн
          MoJloT Сегодня, 17:29
          0
          Из Восточной Сибири. В симпатиях к порошенко не замешан, как в принципе не замешан в ура патриотизме или либерализме. Стараюсь смотреть на вещи объективно. Да возможно не всегда получается, но зачастую стараюсь не ошибаться.
      2. Сармат Саныч Онлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 16:51
        +3
        Бросьте, даже упоротые кастрюли видят бесконечную разницу между ничтожеством и попрошайкой Вальцманом и великим и ужасным Путиным. Да, рогули его ненавидят и желают ему смерти, но прекрасно понимают насколько Россия стала при ВВП сильнее. А алкаша и лузера Пецюню держит лишь Запад и админресурс, поддержка его на Укроине процентов пять.
    2. Heterocapsa Онлайн
      Heterocapsa Сегодня, 16:56
      -2
      А много наш обещаний выполнил?
      1. BerBer Офлайн
        BerBer Сегодня, 17:07
        0
        Да. Он ничего не обещает просто так.
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 17:14
          -1
          Так надо было с таким лозунгом "просто так" единой россии идти на выборы.Чтобы народ не спросил у них за их действия, они бы пожимали плечами с В В и отвечали...."просто так" так хоть честнее было бы.
      2. Сармат Саныч Онлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 17:10
        +2
        Хватает чего наш не выполнил, и у народа к нему(как и у меня лично)достаточно претензий, но дело ж не в этом. Мы сравниваем настоящее мощное государство и его лидера и недогосударство-фэйлстэйт на последнем издыхании и алкашного трусливого брехуна-попрошайку с рейтингом жирности кефира.
      3. Город нашенский Онлайн
        Город нашенский Сегодня, 17:13
        +2
        А при чем здесь наш, зачем стрелки переводить? Наш войну объявлял? Плату за услуги ЖКХ поднимал в три раза? Промышленность развалил окончательно? Посчитать сколько Порох обещаний и лозунгов кидает, да по несколько раз, там никакого терпения не хватит.
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 17:17
          -1
          А при том что всюду нам показывают и говорят о том как плозо у них а не мешало бы заглянуть внутрь своей страны.Разница не так огромна как кажется на первый взгляд.
    3. yehat Онлайн
      yehat Сегодня, 17:15
      -1
      вот ругают поросенко, а у нас пенсионная реформа вообще обнулит пенсии - работать до гроба
      1. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 17:23
        -1
        Да вы что написали.Тут так нельзя тут нужно патриотично и плюсов побольше это еще больше с колен поднимает державу видимо как некоторые думают
        1. yehat Онлайн
          yehat Сегодня, 17:24
          -1
          ну да, наш гарант просил позитивчега в инете, скоро озвучит обалденный подарок - смягчение пенсионной "реформы"
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 16:44
    +3
    Говоря, об украинских политиках с начала 90-х ума нет , считай калека...В голове одна хитропопость ...Кричать в конце 80-х ,дескать РСФСР с рук кормим, объедают , а после развала полезли к новой России за преференциями..Да и позже были подобные действия с уклоном , а что на съем ,то по надкусываю..
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 16:59
      +3
      Цитата: parusnik
      Да и позже были подобные действия с уклоном , а что на съем ,то по надкусываю..

      laughing
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 17:29
        0
        Это украинский Apple?
  7. gromoboj Офлайн
    gromoboj Сегодня, 16:46
    -1
    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной был подписан в мае 1997 года. Ратификация состоялась в парламентах двух стран в 1998 году. Договор подписывался и ратифицировался на 10-летний срок с возможностью его продления. Поэтому действие договора истекает в текущем году и без участия Порошенко и украинского МИД.

    С математикой всё плохо.
    1. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 17:02
      0
      Так "Договор о дружбе" - это для обывателя просто бумажка, главное что за ним стоит! За всё время после распада СССР Россия внесла в экономику Укроины $300 млрд, а позже еще $3 млрд, чтобы незалежники вообще не сдохли с голоду. А ведь это все деньги наши, россиян!
    2. Sergej1972 Онлайн
      Sergej1972 Сегодня, 17:25
      0
      В 2008 был продлён на 10 лет.
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 16:58
    +1
    Все пропало , все пропало !!!!
  9. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:58
    -2
    Шёл пятый год "войны с Москвой"
    Интересно девки пляшут. за четыре года полевропы завоевали, а с Украиной за пять не можем... laughing Кадры из фильма "Шёл четвёртый год войны".
  10. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 17:26
    0
    Не прошло и четырёх лет, как дошло до Петро Алексиивича, что с Россией у Незалежной нефига не дружба.
  11. lopvlad Онлайн
    lopvlad Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: Heterocapsa
    Русский мир рухнул вместе с СССР


    вот так и Запад думал в 2013 году а потом то чего по их мнению нет (Русского мира) весной 2014 году увеличил свою территорию.А осенью 2015 года вернулся на мировую арену и поставил в коленно-локтевую позицию тех кого весь "цивилизованный западный мир" натаскивал и вооружал 4-года ,а подготовку начал вообще в 2003 году на территории Ирака.
    Что касается Украины то во власти России отлично понимают что там нужно проводить полномасштабную операцию по принуждению к миру (полный разгром укро-бандеровской армии и уничтожение всей военной инфраструктуры Украины) и пока к этому не готовы .Локальная операция ,"орудование ножичком",с выходом на административные границы ДНР и ЛНР ничего не даст а наоборот позволит дальше развиваться бандеровскому режиму.
    Ошибку которую Россия допустила в Грузии (оставила во власти Грузии бывшее там правительство) в отношении Украины при операции принуждения к миру уже никто не допустит.
    Чем быстрее Порошенко разорвет договор о дружбе и сотрудничестве с Россией тем быстрее у России будут развязаны руки.
  12. polpot Онлайн
    polpot Сегодня, 17:27
    0
    Выборы подбирались тихо но стремительно как голодный песец