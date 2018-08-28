Порошенко: Разрываем договор о дружбе с РФ. Шёл пятый год "войны с Москвой"

Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией. Уже в ближайшее время я жду от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса.

Президент Украины Пётр Порошенко на пятом году «войны с Россией» объявил о том, что начинает процедуру по разрыву соглашения о дружбе с РФ. По словам Порошенко, он ожидает, что в скором времени на его стол ляжет пакет документов от МИД Украины, в которых будет отражены шаги, нацеленные на разрыв договора с Москвой.Из заявления Петра Порошенко:На самой Украине такое заявление президента страны назвали популизмом. Причиной такой реакции является абсурдность мер Порошенко. Ведь Порошенко, объявляя Россию «страной-агрессором», продолжает вести торговые отношения с российскими компаниями, увеличивая свою олигархическую выгоду. При этом сам Порошенко ранее делал всё, чтобы договор о дружбе с РФ сохранялся, так как он даёт немалые преференции в области экономического сотрудничества (включая взаимодействие в ООН). И это на фоне всё тех же заявлений о «российской агрессии» и «войне России против Украины».Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной был подписан в мае 1997 года. Ратификация состоялась в парламентах двух стран в 1998 году. Договор подписывался и ратифицировался на 10-летний срок с возможностью его продления. Продлевался в 2008-м. Поэтому действие договора истекает в текущем году и без участия Порошенко и украинского МИД.