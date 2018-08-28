Ил-114-300 предложено превратить и в самолёт РЭБ

Обладая уникальными лётно-техническими характеристиками, самолёт представляет собой оптимальную платформу организации авиационных комплексов для решения самого широкого спектра задач - от мониторинга, патрулирования и транспортных перевозок до радиоэлектронной борьбы, разведки и боевого применения.

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на представителя руководства ПАО «Ил» Ивана Кабатова, сообщает о планах компании по модернизации самолётов Ил-114 до бортов специального назначения. Ил-114 - это машина советской разработки, которая начала эксплуатироваться лишь в 2001 году. Изначально планировался к производству на авиазаводе в Ташкенте, а после возобновления работы производственная линия переместилась в Россию, где МиГ занялся сборкой Ил-114 совместно с ВАСО (Воронеж).По словам Ивана Кабатова, модернизированная версия самолёта Ил-114-300 имеет существенный потенциал для использования в военных целях. В частности, представлена идея использования Ил-114-300 как боевого авиационного комплекса или самолёта РЭБ (радиоэлектронной борьбы). ТАСС цитирует Ивана Кабатова:Отмечается, что накоплен немалый опыт по применению перспективных средств РЭБ на самолёте-лаборатории Ил-114ПЛ.Использование Ил-114 в формате специальных лётных версий объясняется его техническими характеристиками, среди которых длительность барражирования и относительно низкая крейсерская скорость (до 500 км/ч). Самолёт Ил-114-300 производится полностью из российских комплектующих.