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Ил-114-300 предложено превратить и в самолёт РЭБ

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Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на представителя руководства ПАО «Ил» Ивана Кабатова, сообщает о планах компании по модернизации самолётов Ил-114 до бортов специального назначения. Ил-114 - это машина советской разработки, которая начала эксплуатироваться лишь в 2001 году. Изначально планировался к производству на авиазаводе в Ташкенте, а после возобновления работы производственная линия переместилась в Россию, где МиГ занялся сборкой Ил-114 совместно с ВАСО (Воронеж).

По словам Ивана Кабатова, модернизированная версия самолёта Ил-114-300 имеет существенный потенциал для использования в военных целях. В частности, представлена идея использования Ил-114-300 как боевого авиационного комплекса или самолёта РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Ил-114-300 предложено превратить и в самолёт РЭБ



ТАСС цитирует Ивана Кабатова:
Обладая уникальными лётно-техническими характеристиками, самолёт представляет собой оптимальную платформу организации авиационных комплексов для решения самого широкого спектра задач - от мониторинга, патрулирования и транспортных перевозок до радиоэлектронной борьбы, разведки и боевого применения.


Отмечается, что накоплен немалый опыт по применению перспективных средств РЭБ на самолёте-лаборатории Ил-114ПЛ.

Использование Ил-114 в формате специальных лётных версий объясняется его техническими характеристиками, среди которых длительность барражирования и относительно низкая крейсерская скорость (до 500 км/ч). Самолёт Ил-114-300 производится полностью из российских комплектующих.
Использованы фотографии:
http://www.uacrussia.ru
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7 комментариев
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  1. senima56 Онлайн
    senima56 Сегодня, 16:55
    +2
    Дайте, наконец, стране надёжный самолёт!!! Достали уже своими "прожектами"!!! Вчера на www.aex.ru читаю" авиакомпания "Якутия" собирается отказываться от ССЖ-100! Убыточно! Т.е. самолёт дерьмо! Г-н Погосян, не пора ли ответить за ущерб государству и авиапромышленности?!
    1. Zaurbek Онлайн
      Zaurbek Сегодня, 17:21
      0
      Причем здесь Погосян....плохой сервис , Не может Якутия взыскать за простой с Сухого. Проплатили бы штрафы и быстро начали бы поставлять в сроки.
  2. avt Офлайн
    avt Сегодня, 16:57
    +7
    Да подымите его наконец в воздух , без очередного сдвига вправо ! А потом мечтайте о модификациях!!
  3. d1975 Онлайн
    d1975 Сегодня, 16:58
    +1
    Ну хоть этот лайнер чисто русский ! Честно - горжусь , но работы у нас в стране ого ого ! hi Быстрее надо всё делать , опаздываем мы очень сильно ! yes
  4. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 16:59
    0
    Можно и в патрульный, на замену Ил38.
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Воронок
      Можно и в патрульный, на замену Ил38.

      Сначала по характеристикам Ил-18, 20, 38 переплюнет, потом разговор. Что то современные техтологии ни как не идут, Ил 18 рулит до сих пор...
    2. senima56 Онлайн
      senima56 Сегодня, 17:14
      0
      Можно - во что угодно, когда самолёт будет! А его пока нет! Вот в чём всё дело. И двигателей отечественных нет! Если бы так в своё время работали....у нас первый космонавт после китайцев бы полетел! "За державу обидно!"