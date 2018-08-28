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Подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье. "Был смотрящим за районом"

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Появляются новые подробности попытки напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае. Как сообщало «Военное обозрение» в утренней сводке несколько человек затеяли конфликт с военнослужащими в местном кафе на станции Петровский Завод. Один из гражданских решил выхватить нож. Военнослужащие были вынуждены покинуть кафе и бежать к эшелону, а группа гражданских лиц бросилась за ними. У воинского эшелона часовой предупредил приближавшихся посторонних лиц о том, что дальнейшее движение за границей поста запрещено, после произвёл предупредительный выстрел в воздух, но и это не остановило местных жителей. Тогда часовой, охранявший состав с военной техникой, следовавший на полигон для учений, был вынужден открыть огонь на поражение. В итоге один человек убит, трое ранены. Причём раненые, как сообщалось изначально, не обращались за медпомощью в местные клиники.

Подробности таковы: в кафе у станции Петровский Завод заглянули двое военнослужащих. На тот момент там свой 29-й день рождения отмечал житель города Петровск-Забайкальский Антон Жданов. Вместе с ним в кафе находилась подвыпившая компания примерно из двух десятков человек.

Подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье. "Был смотрящим за районом"



Находившемуся в состоянии алкогольного опьянения Жданову не понравилось, что двое военных завели разговор с девушками, находившимися в кафе. Началась ругань. Появился нож. Военнослужащие получили ножевые ранения, смогли выбежать из кафе и направились к вагону-госпиталю военного эшелона. За ними бросились бежать не менее 10 человек, включая Жданова, который и был в итоге убит.

Что известно об Антоне Жданове? Если верить местным СМИ, то это представитель забайкальского криминалитета, который занимался «управлением» молодёжными группировками. Более известен в Петровске-Забайкальском как «Жданчик». Знакомые семьи Ждановых сообщают в интервью местным СМИ, что Антону многое сходило с рук. Он был часто замечен в драках, которые точнее назвать избиениями. В местном криминальном мирке его называли "смотрящим за районом". Жданов нигде не работал, но при этом ни в чём себе не отказывал. Откуда деньги? – вопрос, скорее, риторический. Из семейной биографии: Ранее брат Жданова покончил жизнь самоубийством.

В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
Использованы фотографии:
https://vk.com/inci38
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124 комментария
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  1. хрыч Онлайн
    хрыч Сегодня, 17:43
    +45
    "Жданчик" получил нежданчик (в смысле пулю)
    1. afrikanez Офлайн
      afrikanez Сегодня, 17:48
      +17
      90е ни чему не научили Жданчика, вот и получил.
      1. Николай С. Офлайн
        Николай С. Сегодня, 17:52
        +56
        Криминальная братва совсем рамсы попутала.
        Всё потому, что в Миллерово бандитам-беспредельщикам Грицаю и Силееву, и связанной с ними полицейской и др. силовой мафии за попытку убийства военного инженера с криками на всю страну "Беги, военная мразь" в общем-то ничего не было и, видимо, не будет.
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 17:58
          -3
          Цитата: Николай С.
          ...Криминальная братва совсем рамсы попутала.
          Всё потому, что в Миллерово бандитам-беспредельщикам Грицаю и Силееву, и связанной с ними полицейской мафии за попытку убийства военного инженера с криками на всю страну "Беги, военная мразь" в общем-то ничего не было и, видимо, не будет...

          В каком месте Вы криминальную братву увидели?
          Местный барбос съехавший с катушек, уверовавший что "Бог высоко, а царь далеко".
          Это не братва - это гопота, не ловившая оплеух.
          При чём тут "полицейская мафия", её-то Вы где увидели?
          Тогда надо говорить, что общество мафиозное - все всё видят, но у всех правило наших соседних "небратьев": "моя хата с краю, ничего не знаю..."
          Не перемешивайте всё в кучу, начните с себя - со своего двора, своего города.
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 18:21
            +5
            Цитата: Андрей К
            начните с себя - со своего двора, своего города.

            А вы попробуйте "начать с себя"- наденьте военную форму и попробуйте пройти вечером ну скажем..в Улан-Удз wassat ( не по центральным улицам конечно).
            у а про "места" типа - г. Петровск-Забайкальский и прочие..... wink
            1. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 20:21
              +8
              Цитата: Случайный
              ...А вы попробуйте "начать с себя"- наденьте военную форму и попробуйте пройти вечером ну скажем..в Улан-Удз wassat ( не по центральным улицам конечно).
              у а про "места" типа - г. Петровск-Забайкальский и прочие..... wink...

              По себе людей не меряйте.
              Если Вы свою форму спрятали чтобы как бы чего не вышло, то мне "пробовать" ни к чему - я в своей форме без "допустим" спокойно хожу.
              По поводу необъятных просторов нашей Родины и разных географических точек умничать не буду, в моём дворе, в моём городе гопота своё место знает.
              Ваша язвительность - мимо.
            2. Монос Онлайн
              Монос Сегодня, 21:01
              0
              Цитата: Случайный
              А вы попробуйте...

              Не блажите. Все, кто УМЕЕТ носить форму, носят её спокойно и с гордостью. А насчёт вас лично у меня есть большие сомнения, что вы её вообще имеете. smile Ну, разве что майку с навальным носите.
        2. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 18:18
          +3
          Цитата: Николай С.
          Криминальная братва совсем рамсы попутала.
          Всё потому, что в Миллерово

          И а и нет...вы просто никогда не служили за.."Кривым озером", а конкретно в местах дислокации 23ВА wink
      2. Wiruz Офлайн
        Wiruz Сегодня, 17:52
        +39
        Часовой красавчик, сделал то что должен был. Теперь дело за правоохранительным органами, чтоб не дай Бог криминалитет охоту не устроил за ним или близкими
        1. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 18:01
          +1
          Ну что сказать? Бог не фраер. request Но и на сам не плошай...
        2. ученый Офлайн
          ученый Сегодня, 18:30
          +22
          Цитата: Wiruz
          Часовой красавчик

          Жаль что только одного положил. Нужно было всех там замочить. Если бандиты себя так нагло ведут, то уверены в своей безнаказанности. Следовательно местные правоохранительные органы их или покрывают или сами замешаны "по самые уши". Ни кого не найдут 100%, а вот солдатику, убившего местного авторитета будут мстить. Местные продажные полицейские наверняка уже слили информацию кто он и от куда.
          1. 11черный Офлайн
            11черный Сегодня, 20:41
            +2
            Цитата: ученый
            Жаль что только одного положил. Нужно было всех там замочить. Если бандиты себя так нагло ведут, то уверены в своей безнаказанности. Следовательно местные правоохранительные органы их или покрывают или сами замешаны "по самые уши". Ни кого не найдут 100%, а вот солдатику, убившего местного авторитета будут мстить. Местные продажные полицейские наверняка уже слили информацию кто он и от куда.

            Наверняка контрактник, а им бы ("братве" в смысле) сто раз подумать, прежде чем мстить контрактнику... эпизод может и повториться.
        3. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 18:46
          +6
          Цитата: Wiruz
          чтоб не дай Бог криминалитет охоту не устроил за ним или близкими

          Это местные чертки, а не Бен Ладен.
      3. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 18:04
        +10
        Цитата: afrikanez
        90е ни чему не научили Жданчика, вот и получил.

        Да какие 90-е, если ему 29 лет. В эти 90-е он ещё под стол пешком ходил
      4. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 18:10
        +4
        Цитата: afrikanez
        90е ни чему не научили Жданчика,

        он тогда только с горшка слез
      5. PATHuK Офлайн
        PATHuK Сегодня, 18:15
        +2
        " На тот момент там свой 29-й день рождения отмечал житель города Петровск-Забайкальский Антон Жданов."

        Думаю в 90-х он ещё не мог ничему научиться, только читать и писать...
      6. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 18:16
        +1
        Цитата: afrikanez
        90е ни чему не научили Жданчика, вот и получил.

        Дико извиняюсь,но что могло "в 90-е" научить таких как ...этот "Жданчик"? belay
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 18:51
          +5
          Цитата: Случайный
          Дико извиняюсь,но что могло "в 90-е" научить таких как ...этот "Жданчик"? belay
          Например, фильм "Жмурки", "Бригада"...
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 19:35
            0
            Цитата: sabakina
            Например, фильм "Жмурки", "Бригада"..

            Смотрел оба,но не помню там эпизодов с нападением на военных, а тем более в форме request recourse
        2. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 19:02
          +4
          Цитата: Случайный
          Дико извиняюсь,но что могло "в 90-е" научить таких как ...этот "Жданчик"?

          аллеи "братков" на кладбище
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 19:36
            +1
            Цитата: LSA57
            аллеи "братков" на кладбище

            Так и сейчас этих аллей..."не мало".... request здесь же эпизод с нападением на военных? Или я чего-то не понял? belay
            1. LSA57 Офлайн
              LSA57 Сегодня, 19:51
              +4
              Цитата: Случайный
              Или я чего-то не понял?

              я имел в виду то, что борзота этим и заканчивает
            2. Svarog51 Офлайн
              Svarog51 Сегодня, 19:52
              +2
              Тёзка hi "братва" знала что грозит за нападение на служивого. Тут совсем иное.
              1. LSA57 Офлайн
                LSA57 Сегодня, 20:26
                +3
                Цитата: Svarog51
                Тут совсем иное

                оборзевшая от безнаказанности особь. тем более пьяная. он как мне кажется вообще не понимал куда прёт
                1. Svarog51 Офлайн
                  Svarog51 Сегодня, 20:45
                  +2
                  мне кажется вообще не понимал куда прёт

                  Согласен. По большому счёту, МО заточено на внешнего врага. Но в данном случае - без вариантов. Часовой поступил правильно.
        3. Ю-81 Офлайн
          Ю-81 Сегодня, 20:22
          +2
          Для того чтобы чему то научиться необязательно быть современников событий... Инфы о том времени предостаточно.
      7. Плотник 2329 Онлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 18:53
        +3
        Цитата: afrikanez
        90е ни чему не научили Жданчика, вот и получил.

        В 90-е этот чувак только кошек по углам гонял...
      8. Микадо Офлайн
        Микадо Сегодня, 20:02
        +3
        90е ни чему не научили Жданчика, вот и получил.

        они и не могли научить. Мерзавцу 29 лет всего было. Нашел свое наказание. Жалеть не будем.
      9. brr1 Офлайн
        brr1 Сегодня, 20:27
        0
        Он в 90-ые пешком под стол ходил
    2. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 17:52
      +12
      Мне сложно представить, если бы такой инцидент случился бы в 30-е- 50-е годы. Тогда военные были всё, а так называемые авторитеты - никто hi
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 18:06
        +8
        Цитата: Проксима
        Мне сложно представить, если бы такой инцидент случился бы в 30-е- 50-е годы.

        "Место встречи изменить нельзя" можно пересмотреть. И это ещё как самый "мягкий вариант"
      2. Doliva63 Офлайн
        Doliva63 Сегодня, 18:06
        +5
        Цитата: Проксима
        Мне сложно представить, если бы такой инцидент случился бы в 30-е- 50-е годы. Тогда военные были всё, а так называемые авторитеты - никто hi

        Это было до середины 70-х, наверное.
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 18:46
          +1
          Цитата: Doliva63
          Это было до середины 70-х, наверное.

          По крайней мере,когда был в 97 в "Улан-Удях" всё проболжалось как прежде, а " срезали" путь с проходной через гаражи...так предупреждали постоянно- не менее 5-ти человек и только днём soldier
          Где было "совсем безопасно" ..так это в Сосновом бору (20 км южнее города) bully
          Вот там был..."русский мир" good fellow
      3. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 18:22
        +3
        Цитата: Проксима
        50-е годы.

        В 50-тые годы как раз и был..."самый разгул", поговорите с теми, кто в эти годы там служил и поинтересуйтесь...что творили местные am
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:57
      +2
      Хрыч -на место одного придет другой, более наглый и более умный, чтобы на пулю не налететь.
    4. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 18:10
      +8
      Выход с такими выродками один - пуля в лоб чтоб щёлкнул кедами!
    5. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: хрыч
      "Жданчик" получил нежданчик (в смысле пулю)

      Если верить статье, то - туда ему и дорога. Но вот как можно верить, если статья озаглавлена - "....атаки на воинский эшелон" (!!!!!!!)
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 18:53
        +4
        Так аборигены, с ножами на бронепоезд....Что с их взять...
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 19:03
          +2
          Цитата: sabakina
          Так аборигены, с ножами на бронепоезд....

          а молодняк с вилами на трамвай? laughing
    6. 11черный Офлайн
      11черный Сегодня, 18:58
      +4
      Цитата: хрыч
      "Жданчик" получил нежданчик (в смысле пулю)

      Гениально good
      Видать забыла местная "братва", что часовой на посту - человек выше закона (в прямом смысле).
      1. lis-ik Офлайн
        lis-ik Сегодня, 19:53
        +2
        Цитата: 11черный
        Цитата: хрыч
        "Жданчик" получил нежданчик (в смысле пулю)

        Гениально good
        Видать забыла местная "братва", что часовой на посту - человек выше закона (в прямом смысле).

        А эти отморозки и не знали, им впадлу такая информация, жаль мало положил этих т. варей.
      2. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 20:01
        +2
        Какими же обесбашенными нужно быть чтобы с ножом в десятером напасть на военный эшелон?! Там же не один часовой с автоматом. Нужно было всех перестрелять чтобы другим не повадно было!!! am
      3. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 20:28
        +3
        Цитата: 11черный
        Видать забыла местная "братва",

        а она и не помнила
  2. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 17:48
    +28
    ..."Был смотрящим за районом"...

    Мдя...
    Обмельчали "смотрящие": день рождения в прижелезнодорожной кафешке, поножовщина в отношении непонравившегося посетителя, беготня по железнодорожной станции и результат гопника - пуля во лбу...
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 17:57
      +13
      часовому - выговор, надо было всех класть нахрен! здорово! hi
      1. Андрей К Офлайн
        Андрей К Сегодня, 18:06
        +20
        Цитата: роман66
        ...часовому - выговор, надо было всех класть нахрен!...

        Роман hi
        Часовой просто грех на душу лишний раз не стал брать.
        Завалил самого борзого, остальная свора разбежалась.
        Правильный мужчина вырос!
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:16
      +7
      Да какой это смотрящий?) приблатненная шалупонь. Видимо очень маленький городок или что там. Такие там бывают)
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 19:03
        +2
        Цитата: cariperpaint
        Да какой это смотрящий?) приблатненная шалупонь. Видимо очень маленький городок или что там. Такие там бывают)

        ...Ага, филиал ИТУ
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 19:39
          0
          Цитата: san4es
          Ага,

          " расскройте" секрет пожалуйста..как у вас получается "прикреплять" картинки" к коменту what
          С фильмами всё нормально, а вот с фото- не хочет никак ..ни через сервер,ни через комп request
          1. Svarog51 Офлайн
            Svarog51 Сегодня, 19:56
            +2
            Внимательно присмотритесь, там "галочку" на картинке нужно поставить.
            1. san4es Офлайн
              san4es Сегодня, 20:07
              +1
              Цитата: Svarog51
              ...там "галочку" на картинке нужно поставить.

              ...Точно Серёг...Здорова hi
              1. Svarog51 Офлайн
                Svarog51 Сегодня, 20:48
                0
                Саня, рад тебя видеть hi Самое смешное, что я после модернизации сайта ещё ни одну картинку не выложил, знаю фишку только со слов коллег. yes
                1. роман66 Онлайн
                  роман66 Сегодня, 21:03
                  0
                  привет, братва! hi модернизация странная какая-то, не видно ответы на сообщения
          2. Комментарий был удален.
    3. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 18:43
      +8
      Цитата: Андрей К
      Обмельчали "смотрящие": день рождения в прижелезнодорожной кафешке, поножовщина в отношении непонравившегося посетителя, беготня по железнодорожной станции

      А что им остается? В деревнях и малых городках нормальной работы нет. Все деньги там делаются на незаконных вырубках, браконьерстве, наркоте и сутенерстве. А те " большие братки" которые выжили в 90-е, они уже разворовали все что можно, перебив кучу конкурентов и свидетелей своих преступлений сейчас либо олигархи, либо депутаты. Поэтому подрастающая шваль и тусуется в кафешках.
    4. Flatter Офлайн
      Flatter Сегодня, 18:48
      +3
      В 80х пришлось по Сибири поездить.Как небольшая деревушка,поселок или городок с вокзалом,там толпа молодежи по ночам время проводит,провожая летящие мимо междугородные поезда.Центр неформального общения.
    5. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 18:58
      +1
      Ну м.б. в тех местах эта кафешка самая крутая и есть.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 19:21
        +5
        такие "смотрящие" в любом районном городке есть...вот бы на каждого по "часовому"...
        1. Svarog51 Офлайн
          Svarog51 Сегодня, 19:59
          0
          Юрич, приветствую hi
          такие "смотрящие" в любом районном городке есть...вот бы на каждого по "часовому"...

          Эт чо? Мне опять на службу? feel
  3. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 17:48
    +18
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".

    хех ещё бы нашли , 100% местные правоохранители повязаны с этой братией, Россию ещё чистить и чистить, жалко что не всех 20 отморозков положили, которые в кафе ошивались. Как тут Жукова не вспомнить , который Одессу чистил от этой сволочи
    1. алексеев Онлайн
      алексеев Сегодня, 17:55
      +7
      Цитата: Грац
      100% местные правоохранители повязаны с этой братией, Россию ещё чистить и чистить

      Это точно!
      Наведение порядка, "расчистка" России от подобной сволочи, а также коррупционеров и казнокрадов, которые суть тоже есть бандиты не менее важная задача, чем курс рубля, импортозамещение и пр.
      1. Ретвизан 8 Офлайн
        Ретвизан 8 Сегодня, 18:42
        +4
        Ага, у тут из щелей полезут сострадальцы, завопят : " Репрессии" !!!
    2. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 18:00
      +14
      Знаю эту местность лично. И да, полиция связана с криминалом, кто из страха, кто за наживу. Во многом виновна региональная власть. Читинская область бедна на грамотных управленцев, не смотря на большие природные богатства. Тех, кто пытается что-то сделать, или постепенно затирают, или игнорируют, если объект не представляет опасности. Туда бы губернатора молодого, инициативного, а не эту медузу.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 18:34
        +2
        Цитата: собаковод
        Читинская область

        Чита единственное более-менее спокойное место и то только по причине "многочисленности дислокации" воинских честей и только..... в остальном как и везде в регионах feel
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 19:02
      +5
      Цитата: Грац
      В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
      хех ещё бы нашли , 100% местные правоохранители повязаны с этой братией,

      В фильме "Охота на пиранью" очень хорошо показано.

      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 19:41
        0
        Цитата: sabakina
        В фильме "Охота на пиранью" очень хорошо показано.

        Согласен на 1000%...начиная с Красноярска и везде восточнее вплоть до "Владика" crying
  4. Хагалаз Офлайн
    Хагалаз Сегодня, 17:48
    +2
    Побольше бы таких дополнений к более ранним статьям. Много первых глупых комментариев лопнуло бы.
  5. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:52
    +27
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".

    Значит всех "не нашедших" предупредить. Дать несколько дней. Опять не найдут - сами пойдут по этапу.
    Начиная с начальника РУВД
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 18:05
      +6
      Значит всех "не нашедших" предупредить. Дать несколько дней. Опять не найдут - сами пойдут по этапу. Начиная с начальника РУВД

      К сожалению это слишком хорошо, чтобы быть правдой
      1. Svarog51 Офлайн
        Svarog51 Сегодня, 20:02
        +2
        Сурово, но справедливо. Иначе будет повтор.
  6. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 17:53
    +10
    Антону многое сходило с рук.

    Если бы своевременно дали по рукам - остался бы жив. А с другой стороны - туда ему и дорога.
  7. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 17:54
    +12
    МО могло бы и пресануть в тихую "смотрящих" в Петровск-Забайкальске... Учение понимаешь и все такое, как вариант попытка украсть колесо от танка soldier
    1. ramzes1776 Офлайн
      ramzes1776 Сегодня, 18:58
      +1
      В начале 2000 уже была "война" военных с урками "пивзаводскими" в Борзе. Прекратилось всё только после того, как ФСБшники вмешались.
    2. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 19:03
      +1
      Вполне возможно, сейчас там запросто имеет место такая "опрессовка".
  8. Я русский Онлайн
    Я русский Сегодня, 17:55
    +3
    Не жалко такую ш.в. аль. туда ему и ему подобным дорога.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:55
    +7
    В местных органах нужно провести чистку рядов, а то криминал наезжает на военных! Даже в 90е годы таких "браточков "военные "валили "без раздумья, а сейчас крыша у всяких жданчиков и прочей швали в лице местного мера или губернатора -гадюшник еще тот! Я не удевлюсь, если местные мафиозные кланы, именуемые "властью "потребуют ареста солдата, и суда над ним! Давно пора вернуть "вышку " , и таких "жданчиков " публично расстреливать! За что я уважаю китайцев, они и не думают отменять смертную казнь -у них либеров во власти меньше.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:14
      +3
      Не переживайте. Солдатику ничего не будет. Он часовой. Защищен со всех сторон. Дознание быстро проведут да и на этом все для него закончится.
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 18:32
        +5
        Дай Бог, пацан молодец - долго не думал, 1-200 2-300. Единственное ему индивидуальную тренировку на стрельбище устроить надо, что бы в следующий раз стрелял точнее.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 18:39
          +2
          Ему жить еще с этим. Не всем это дается легко и без последствий для психики. Не думаю, что он убивать хотел,но как случилось,так случилось
          1. MoJloT Офлайн
            MoJloT Сегодня, 18:46
            0
            Ему жить еще с этим

            Надеюсь обойдется, он принял единственно верное решение.
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 18:52
              +2
              Да тут без вариантов конечно. Хотя кому надо всыпать так это отвественному. Какого лешего во время следования военного эшелона,подчиненные по кафешкам на станциях бегают. Нам запрещали вообще это делать всегда. Во время стоянки не покидать состав и точка.
          2. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 19:20
            +3
            Он что? По пьянке с оружием вышел по пьянке? Есть устав. который регламентирует его действия. Любое нападение на его воинский эшелон есть нападение и на его семью, которую он в данный момент охраняет, пусть и заочно!
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 18:37
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      В местных органах нужно провести чистку рядов

      А вообще местных...(кто там проживает)..куда деть ? И их менталитет? wassat
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а то криминал наезжает на военных!

      Любая компания из 2-3 человек,особенно подвыпимшых ( из местных) это уже источник повышенной опасности для человека в форме,а если он в одиночку...то 99,99% это закончится..."конфликтом" wassat
  10. Moskovit Онлайн
    Moskovit Сегодня, 18:01
    +6
    Ну вот, новый способ борьбы с преступностью отработан. Осталось пошире внедрить в массы.
  11. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 18:05
    +7
    Хоть пускай такие эшелоны по стране, с АУЕ порядок наводить.
  12. Imper Офлайн
    Imper Сегодня, 18:06
    +1
    Край каторжан... В Забайкалье либо на зону работать, либо туда же, но обитателем, других перспектив там мало, вот и жданчик свой выбор сделал, но не срослось.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 18:35
      -4
      Пацан к успеху шел не получилось, не фортануло.
      1. Imper Офлайн
        Imper Сегодня, 18:52
        +2
        Если бы дело только в этом жданчике, то и х... с ним, но там (в Заб крае) таких очень много, все сферы жизни пропитаны зоновской романтикой, понятиями, просто выпилить этих чертей мало, т. к. придут новые, нужны перспективы региону, развивать край надо.
        Осиновских закрыли, но криминала особо меньше не стало.
    2. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 20:34
      +1
      Край каторжан...

      Возможно в прошлом. Но не сейчас. Не надо на гуранов чушь нести!
  13. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 18:10
    +2
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
    ___________________________
    Надеюсь, уже и не найдут - пусть себе в канаве догнивают.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:19
      +2
      Лучше пускай найдут -остатки, в виде фрагментов тел.
    2. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 19:12
      0
      Надо думать, в определённых службах МО есть желающие, и умеющие без лишнего шума устраивать такие "развлечения".
  14. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 18:18
    +7
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".

    Менты продажные!!!
    Сложно установить с кем пил нежданчик в кафе и кого сейчас не хватает? Или у кого вдруг проблемы со здоровьем? Вообщем, шваль продажная а не защитники правопорядка. negative
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 18:37
      +5
      Ясное дело, 5 домов и два забора, найти никого не могут.
  15. Spambox Офлайн
    Spambox Сегодня, 18:19
    +1
    Часовой молодец, все сделал правильно. Меня в этой истории смущает другое, кто позволил военнослужащим покинуть эшелон и пойти в кафе? Разве по уставу Они имели на это право?
    1. Ретвизан 8 Офлайн
      Ретвизан 8 Сегодня, 18:32
      +2
      Да у солдата одна забота, где чего вкусненького перехватить.
      Наверное на вокзал в кафешку забежал, пироженки купить.
      У меня сейчас сын служит, постоянно в "Чипок" бегают за сладостями.
  16. Мирный Атом Офлайн
    Мирный Атом Сегодня, 18:27
    +12
    Вот тут у Темнейшего - золотой шанс! Взять за тухес всех,начиная с региональной власти и кончая мелкой гопотой! Вложений на рупь,прибыли - на червонец,резонанс - огромный!....Не сочтите за шутку....
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 18:56
      +1
      Ничего не будет максимум снимут начальника местного отделения.
      1. Ширмач Офлайн
        Ширмач Сегодня, 19:46
        +2
        Цитата: Heterocapsa
        Ничего не будет максимум снимут начальника местного отделения.

        Минимум пересажают и постреляют босяков ...Скоро учения совместные с Китаем на ДВ и вот представьте ,если на китайцев этот баклан с ножом кинется ..? Зачищать будут и монщно всех там .Давно пора уже прекращать беспредел на Дальнем Востоке .
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 20:29
          +1
          В каждом регионе, области, крае, нужно создавать спецподразделения, по борьбе с организованной преступностью, подчиняющихся непосредственно центру, что бы и всех местных властей, правоохранительные органы и прочих, за одно, в ужасе держали - шаг в лево и хана.
  17. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:29
    +1
    .... В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли"...
    И этих бы не нашли, если бы их часовой не "пометил".
  18. Ширмач Офлайн
    Ширмач Сегодня, 18:40
    +3
    Тогда часовой, охранявший состав с военной техникой, следовавший на полигон для учений, был вынужден открыть огонь на поражение.

    Все правильно сделал ..Падлы беспредельщики вообще перега попутали ! По идеи там зачистку нужно было бы сделать...
    Армия это святое и не 90-е уже вам шпана...
  19. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 18:45
    +1
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
    Ну, и где наш местный Опер? он нам щас не полько разъяснит политику партии, но и не вставая с дивана найдёт нападавших! Так ведь. Олег?
    1. Ширмач Офлайн
      Ширмач Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: sabakina
      Ну, и где наш местный Опер?

      В этом деле уже не местный "опер" будет заниматься ..Тут все серьезней будет . Нападение на военный эшелон ...
      Зря этот баклан это сделал , там перешерстят теперь всех , это фактически вызов Армии и государству ! Интернет бурлит ..Надеюсь от этих, не десантники бежали ?
      1. Svarog51 Офлайн
        Svarog51 Сегодня, 20:22
        0
        Слава упомянул местного форумчанина под ником "Опер", а не оперов с места проишествия. hi
  20. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:45
    +2
    Часовой всё правильно сделал. Молодца. А про этого ушлепка... По Сеньке и шапка.
    Троих дырявых отыщут.
    Но есть вопросы к местным работникам полиции: откуда такие нарваные товарищи? Кто в доле?
    Надо бы объясниться, товарищи полицейские.
    1. Svarog51 Офлайн
      Svarog51 Сегодня, 20:24
      +1
      Василий, приветствую hi Вот теперь у местных не получится замять и на тормозах спустить. Ситуация им стала неподконтрольна.
  21. Иеремия Офлайн
    Иеремия Сегодня, 18:48
    +2
    часовой просто молодец, Устав знает и выполняет....Не то что у нас в 2013 и 2014 кто только в расположение не заползал и к складам с оружием...А с блатной шушерой только так и надо. Чтобы по всей стране гопота знала, что в случае нападения на военнослужащих, судить их будут по справедливости, а потом по закону...если выживут. А армейскому начальству меньше в зубы заглядывать местным князькам. Если на то пошло они могут и в.....ю полицию заставить выполнять свои обязанности...
  22. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 18:49
    -1
    Вообще ума много нужно на вооруженную охрану напасть....они в воздух должны были стрелять.
    1. Strashila Офлайн
      Strashila Сегодня, 18:55
      +2
      Все так думают... по тому что устава караульной службы не знают... часовой лицо не прикосновенное.
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 18:58
        +2
        Так еще и поезд и военные не местные...а часовому по закону вообще пофиг.
        1. голосовая команда
        2. выстрел в воздух
        3. на поражение...

        ...и в увольнение пиво с девушкой пить.
        1. Turist1996 Офлайн
          Turist1996 Сегодня, 19:18
          +4
          По уставу, в случае явного нападения - без предупреждения и выстрела в воздух, сразу на поражение.
  23. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 18:53
    +1
    Уместных появится много вакансий в прокуратуре, МВД, СК... ну и ФСБ возможно прихватят, если подтвердиться " Знакомые семьи Ждановых сообщают в интервью местным СМИ, что Антону многое сходило с рук. "
  24. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 18:54
    +1
    Не могли ему впаять пособничество какоенибудь чтоли.У нас вечно ждут пока не порежут.
  25. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 18:57
    +2
    отлично, воздух чище без подобных "жданчиков"
  26. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:13
    +1
    Часовой молодец,выполнил все по Уставу,а вот проблема совсем в другом- слишком много у нас стало бандитизма,почти как в 90 е и ведь есть что вспомнить кроме нападения в Забайкалье ,это Милерово ,Кущевская и список можно продолжать и продолжать.
  27. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 19:16
    +3
    Нормально. Другим, не дружащим с головой понторезам, наука. Устав караульной службы и адекватный часовой это вам не УК РФ и продажный прокурорский. soldier
  28. Сергей956 Офлайн
    Сергей956 Сегодня, 19:28
    +3
    Предполагаю, что полиция искать никого не будет, пока начальнику местного УВД не предложат либо найти, либо быть уволенным по несоответствию занимаемой должности. После этого найдут всех и очень быстро.
  29. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 19:28
    +3
    Эх. Такого бы часового, да в каждый криминальный район нашей страны.
  30. Andy Офлайн
    Andy Сегодня, 19:37
    +2
    правильно что петуха завалили
  31. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 20:05
    +3
    Цитата: Spambox
    Часовой молодец, все сделал правильно. Меня в этой истории смущает другое, кто позволил военнослужащим покинуть эшелон и пойти в кафе? Разве по уставу Они имели на это право?

    Когда, уже будучи офицером, ездил в ЖДК, в привокзальные заведения сам ходил + бойца с собой брал. А тут, вероятно, контрактники были, раз оружия с собой не было - у офицера в таком случае пистолет всегда с собой. Что касается отлучки от эшелона, тут есть масса вариантов - например, возникли проблемы у "восошников" с графиком движения эшелона или наоборот, у караула возникли проблемы с военным комендантом ж.д. станции - идёшь и решаешь, всё в рамках Устава. Как-то в ГСВГ сопровождал БТРы, у одного при подъезде к Дрездену башня и КПВТ слетели со стопоров, ствол задрался вверх. А там везде высоковольтка висит. Немцы поезд остановили, ор подняли. Типа, теперь придётся весь узел отключать, кто заплатит за простой? Пришлось топать к коменданту , от него звонить коменданту гарнизона, в 5 утра генерал-майор ничего не разобрал и выдал одно - пошли их ...., я потом разберусь! Передал немцам. Они поняли и я, после устаканивания ствола и башни, поехал дальше. laughing
  32. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 20:24
    0
    В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".


    наверняка "жданчик" местных ментов прикормил полностью.
  33. brr1 Офлайн
    brr1 Сегодня, 20:38
    0
    А город подумал, а город подумал, а города подумал учения идут
  34. Million Онлайн
    Million Сегодня, 20:39
    -1
    Местные мусора еще провожать в последний путь придут Жданчика.
  35. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 20:47
    0
    Интерфакс пишет, что пьяные ребятки не просто пытались вломиться в армейский вагон - они ещё и часовых камнями начали забрасывать.. так что часовой прав 100 процентов...