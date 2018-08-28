Подробности атаки на воинский эшелон в Забайкалье. "Был смотрящим за районом"
Появляются новые подробности попытки напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае. Как сообщало «Военное обозрение» в утренней сводке несколько человек затеяли конфликт с военнослужащими в местном кафе на станции Петровский Завод. Один из гражданских решил выхватить нож. Военнослужащие были вынуждены покинуть кафе и бежать к эшелону, а группа гражданских лиц бросилась за ними. У воинского эшелона часовой предупредил приближавшихся посторонних лиц о том, что дальнейшее движение за границей поста запрещено, после произвёл предупредительный выстрел в воздух, но и это не остановило местных жителей. Тогда часовой, охранявший состав с военной техникой, следовавший на полигон для учений, был вынужден открыть огонь на поражение. В итоге один человек убит, трое ранены. Причём раненые, как сообщалось изначально, не обращались за медпомощью в местные клиники.
Подробности таковы: в кафе у станции Петровский Завод заглянули двое военнослужащих. На тот момент там свой 29-й день рождения отмечал житель города Петровск-Забайкальский Антон Жданов. Вместе с ним в кафе находилась подвыпившая компания примерно из двух десятков человек.
Находившемуся в состоянии алкогольного опьянения Жданову не понравилось, что двое военных завели разговор с девушками, находившимися в кафе. Началась ругань. Появился нож. Военнослужащие получили ножевые ранения, смогли выбежать из кафе и направились к вагону-госпиталю военного эшелона. За ними бросились бежать не менее 10 человек, включая Жданова, который и был в итоге убит.
Что известно об Антоне Жданове? Если верить местным СМИ, то это представитель забайкальского криминалитета, который занимался «управлением» молодёжными группировками. Более известен в Петровске-Забайкальском как «Жданчик». Знакомые семьи Ждановых сообщают в интервью местным СМИ, что Антону многое сходило с рук. Он был часто замечен в драках, которые точнее назвать избиениями. В местном криминальном мирке его называли "смотрящим за районом". Жданов нигде не работал, но при этом ни в чём себе не отказывал. Откуда деньги? – вопрос, скорее, риторический. Из семейной биографии: Ранее брат Жданова покончил жизнь самоубийством.
В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
Подробности таковы: в кафе у станции Петровский Завод заглянули двое военнослужащих. На тот момент там свой 29-й день рождения отмечал житель города Петровск-Забайкальский Антон Жданов. Вместе с ним в кафе находилась подвыпившая компания примерно из двух десятков человек.
Находившемуся в состоянии алкогольного опьянения Жданову не понравилось, что двое военных завели разговор с девушками, находившимися в кафе. Началась ругань. Появился нож. Военнослужащие получили ножевые ранения, смогли выбежать из кафе и направились к вагону-госпиталю военного эшелона. За ними бросились бежать не менее 10 человек, включая Жданова, который и был в итоге убит.
Что известно об Антоне Жданове? Если верить местным СМИ, то это представитель забайкальского криминалитета, который занимался «управлением» молодёжными группировками. Более известен в Петровске-Забайкальском как «Жданчик». Знакомые семьи Ждановых сообщают в интервью местным СМИ, что Антону многое сходило с рук. Он был часто замечен в драках, которые точнее назвать избиениями. В местном криминальном мирке его называли "смотрящим за районом". Жданов нигде не работал, но при этом ни в чём себе не отказывал. Откуда деньги? – вопрос, скорее, риторический. Из семейной биографии: Ранее брат Жданова покончил жизнь самоубийством.
В местных органах полиции заявили, что напавших на военнослужащих "пока не нашли".
- Использованы фотографии:
- https://vk.com/inci38
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