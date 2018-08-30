Как спасали палубную авиацию страны. Через призму истории "Адмирала Кузнецова"

В фильме «Форсаж» Герой России генерал-майор Тимур Апакидзе рассказывает о том, через какие препятствия пришлось пройти лётчикам корабельной истребительной авиации, чтобы сохранить не только авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», но и всю палубную авиацию в России.В 80-е годы был построен испытательный полигон взлётно-посадочных систем «Нитка» в Крыму для подготовки лётного состава палубной авиации, и началось строительство авианосцев. В 1986 году образован 100-й корабельный авиационный полк ВМФ СССР, командиром которого был назначен Тимур Апакидзе. Именно он предъявлял зачастую жёсткие требования при подборе своей будущей команды и осуществлял подготовку лётного и инженерного состава для будущих советских авианосцев.В 1991 году ему удалось успешно посадить истребитель Су-27К, известный как Су-33, на палубу «Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова».В том же году, когда распался Советский Союз, испытательный полигон «Нитка» перешёл в подчинение Украины, и многие лётчики-испытатели, как известно, присягнули новому суверенному государству. Сам генерал-майор Апакидзе, около 16 членов его команды, а также сто человек инженерного и технического состава 100-го полка отказались приносить второй раз присягу, посчитав это предательством, и перевелись на Северный флот РФ. Туда же был "тайно" выведен авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», после чего началась новая сложная история этого корабля и новый этап в развитии всей палубной авиации в России.Как известно, сегодня решается дальнейшая судьба единственного авианесущего крейсера России, который не так давно совершил морской поход к берегам Сирии. Так, в Минобороны РФ ранее заявили, что "Адмирал Кузнецов" вернётся в строй после капитального ремонта и перевооружения в 2021 году.Фильм "Форсаж" об "Адмирале Кузнецове" и о трагедии, постигшей некогда единый Военно-морской флот СССР.