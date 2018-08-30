Кому должны принадлежать музеи в России?

Фото с авиашоу в Ошкоше, штат Висконсин, США.

На самом деле у сведущих и понимающих людей ответ на этот вопрос не вызывает боли душевной и колотья в мозгу. Ответ прост, как принадлежность любого уважающего себя историко-патриотического комплекса, макет танка Т-34.У музея обязан быть хозяин.Очень жирно подчеркну, потому что практика четырех лет работы с российскими музеями позволяет мне сделать такой вывод. И не просто хозяин, а Настоящий Хозяин.Сегодня на примере многих музеев страны можно сделать один печальный вывод: государство абсолютно не справляется не то что с пополнением музейных фондов, а даже содержанием уже имеющихся.Ярчайшие примеры – Кубинка и Монино.Кубинка, в смысле, музей бронетанковой техники, как музей и не планировался. Это был испытательный полигон, который превратился в выставку.Не самую удачную, однозначно.Огромные площади Кубинки с ангарами, куда буквально битком набиты танки, САУ и бронемашины, да так, что обозреть это можно с одного ракурса. Про съемку просто молчу, потому что для нормального фотографа там ад.Ну и в довершение ко всему, коллекция Кубинки теперь, говоря простым языком, разволакивается. В угоду, естественно, парку «Патриот».И получается совершенно дурацкая ситуация: в «Патриоте» нет и не будет нормальной и толковой выставки, поскольку там правят балом далеко не профессионалы, а эффективные менеджеры. А в Кубинке уже не будет той полноценной коллекции, потому что экспонаты увезены и будут раз в год на армейской шоу кому-то показываться.Не более, потому что кроме шести дней показухи «АРМИЯ-…надцать» парк «Патриот» фактически не работает.Хороший показатель того, как попытка сделать очередной «хочунчик» в данном случае от министра обороны привела к ликвидации одной из лучших коллекций в мире.Ну да что теперь рыдать, бог с ней с Кубинкой, зато у нас есть нечто типа парка «Патриот». Недопарк-недоколлекция, но – есть. Свое, исконно российское чудо, не чета там всяким советским музеям. Правда?Наш, так сказать, ответ Арлингтону, Бовинтону, Пароле и далее по списку. Корявый, как всегда, ответ, но наш.С Монино примерно та же история. Мы уже не раз касались ее, когда над музеем нависла та же самая угроза раздербанивания, как и над Кубинкой. Другой вопрос, что в Монино сама ситуация несколько иная.Монино – это уже не музей военной техники, причем, давно. Лет 30, если не больше. Это музей макетов военной техники. 90% экспонатов представляют собой именно макеты, полностью выпотрошенные изнутри, уничтоженные пожарами, заплесневевшие, а некоторые до сих пор радиоактивные, причем, неслабо.Отдельно взятые экземпляры еще представляют собой некоторую историческую ценность, поскольку ими занимаются так называемые добровольные помощники музея, о которых мы тоже не раз писали. С положительной стороны.Однако нельзя сказать, что вся деятельность так называемых волонтеров является полностью законной и контролируемой. И, рано или поздно она будет прекращена соответствующими органами, что будет, конечно, не на пользу самолетам. Поскольку невнятные операции с деньгами – это одно, а работа с самолетами – это другое.И стоит сказать о пополнении коллекции Монино. За 25 лет российской власти, открытая площадка была пополнена 1 (Одним!) экспонатом. Як-130. Да, в построенном ангаре разместилась выставка опять же макетов самолетов Великой Отечественной. Но – макетов, и по подбору довольно бестолковая выставка.Резюме: когда у музея нет хозяина, то нет и музея. Монинский музей фактически представляет собой свалку металлолома под открытым небом, и не так далеко тот момент, когда уникальные самолеты, ставшие уникальными макетами, прекратят свое существование.Примерно то же самое и с Кубинкой. Начатое растаскивание коллекции техники вряд ли закончится. Очередной «хочунчик» в виде очередного филиала парка «Патриот» вызовет очередное перемещение единиц, скажем, в Крым. Или в Сибирь. Или на Дальний Восток. И в результате не будет ничего. Ни Кубинки, ни парков-скверов «Патриот» типа крымского.Почему? Да все по тому. Ломать потому что не строить. Вот ломать у нас научились все. С построить все еще так себе. Это я в плане музеев говорю, если что.В целом же, когда такими делами занимаются деятели-специалисты по освоению госбюджета (господа из РВИО, вы сами виноваты в таком наезде), то добра почему-то ждать не приходится.Здесь многие уже должны начать задавать вопросы типа «ну а дальше-то что?».Так как с отрицательными я могу продолжать до бесконечности, приведя в пример и музей Вооруженных сил в Москве, и десятки местных музеев по всей стране.А дальше будут положительные примеры.В плане государства однозначно стоит привести в пример Беларусь и то, что там сотворили с центральным историческим музеем. И в плане ремонта, и в плане коллекции.Можно сказать, про музейный комплекс «Линии Сталина», который взяла под крыло компания «Варгейминг».Спросите, а что, своих нет? Есть свои, да еще как есть.Мы уже рассказывали про Музей отечественной военной истории в Падиково Московской области. Весьма примечательное заведение, с особенностями, созданное на деньги частного предпринимателя Дмитрия Першеева. Музей – мечта для каждого военного историка.Второй пример п,одальше. В Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Там музей созданный при покровительстве Уральского горно-металлургического комбината в целом и братьев Козицыных в частности.Про третий пример мы рассказывали на заре цикла «Наша память», про небольшой, но очаровательный музей, организованный поисковиками в крохотном городе Мценске.Ну и как тут не вспомнить музей Задорожного? Все из той же оперы.Что их объединяет? А именно то, о чем я говорил в самом начале. Наличие Хозяина, который заботится о своем детище. Восстанавливает и ремонтирует экспонаты, пополняет коллекции, обучает экскурсоводов, которые не просто бубнят заученные тексты, а рассказывают, умно, полезно, увлеченно и с огоньком.О том, как это выглядело в Падиково, мы уже рассказывали. О том, как это происходит в Верхней Пышме, нам (к огромному удовольствию) еще предстоит рассказать.Объединяет все вышеперечисленные положительные примеры одна удивительная вещь.Возникает не очень симпатичный вопрос: почему ограниченные (да, именно так) по бюджету частные музеи могут сегодня дать фору государственным? Бюджет, господа, бездонная яма, в особенности – бюджет министерства обороны.К Минобороны вообще много вопросов. Типа «ну, когда же вы нажретесь».Почему есть деньги на откровенно убыточные «Армейские игры», которые все больше теперь проводятся за рубежами России?Почему из года в год проводится никому не нужный показушник «АРМИЯ-…надцать», на котором с завидным постоянством демонстрируется откровенное старье?Почему в РВИО (Российское военно-историческое общество) с каждым годом все меньше профессионалов истории и все больше пилильщиков бюджета? Уже даже лень считать откровенно провальные и исторически кривые мероприятия этого «исторического общества.Между тем частные экспонаты зачастую на ходу, в полном историческом соответствии (особенно Падиково), ухоженные и обласканные.И зайдите на площадку музея Вооруженных сил в Москве. Там скоро только по табличкам и можно будет под слоем краски опознать танк. А менее прочные вещи, да, гниют. И так же сгниют.Заваренные люки танковых корпусов (ну не поднимается язык это танком назвать), разукомплектованные пушки, корпуса машин с забитыми кабинами и толстенный слой дешевой зеленой краски, не соответствующей цвету той эпохи. Вот сегодняшний день государственных музеев.Историко-патриотическая нищета и убогость.И выверенные технически и исторически экспонаты частных музеев.Дальше что? Продолжаем в том же духе, или все-таки стоит признать факт того, что государству (Минобороны, Минкульт, РВИО) плевать с высокой колокольни на все эти музеи и всю эту историко-патриотическую чепуху?Ну ведь достаточно чтобы 9 мая по Красной площади проехала одна «тридцатьчетверка» для того, чтобы показать всю нашу мощь и историческую преемственность? И одного По-2 на страну за глаза. И одного Ил-2. Да и те, кстати, частные.Все, хватит. Остальное сделают телеканалы. Покажут, расскажут, забубнят о том, что с преемственностью и памятью у нас полный порядок.Или может все-таки признаться, что существующая власть, мягко говоря, тоже не смогла в историю и военно-патриотическое воспитание?Нет, а что такого? В кино не смогли, в спорт не смогли, в образование не смогли. Ну так давайте признаем, что и в историю не можем. Кроме одного дня в году.А тогда, простите, убогий институт исторического воспитания на базе существующих музеев надо просто разгонять. И рассматривать вопрос о передаче в частные руки желающим сохранить и приумножить.Лишь бы, особо подчеркну, нашлись эти желающие.Причем, желающих надо будет однозначно просто забрасывать грантами и льготами, дабы у них не пропало желание рыться в архивах, чистить, красить и ремонтировать.Чтобы у нас было что показать потомкам. Чистое, красивое и работоспособное.Нет, конечно же, можно зайти на «ютуб» и там посмотреть, как у клятых империалистов за океаном катаются сотни единиц бронетехники и летают на шоу десятки самолетов. В том числе и машины Яковлева, Лавочкина, Ильюшина и Поликарпова. У американцев с этим полный порядок.Уважаемые читатели, вам обидно это читать? Так вот поверьте, мне не менее обидно это писать.