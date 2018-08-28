Путин: Тезис Людовика XIV "После меня хоть потоп" не для нас

Безусловно, это всё (недовольство пенсионной реформой, - прим. «ВО») ожидаемо и вызвало достаточно острые дискуссии в обществе.

Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде.

В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждёт страну через десять, двадцать, даже через тридцать лет.

Понимаю, что коллеги в правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. Так и должно быть – это важно и необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально.