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Путин: Тезис Людовика XIV "После меня хоть потоп" не для нас

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Пресс-служба Кремля не только подтвердила тот факт, что президент выступит с обращением к гражданам по поводу пенсионной реформы, но и назвала точную дату и время этого обращения. Сообщается, что глава государства скажет своё окончательное слово по формату пенсионной реформы в РФ завтра в 12:00 (мск).

Путин: Тезис Людовика XIV "После меня хоть потоп" не для нас


Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл совещание, которое было посвящено вопросам возможных изменений в пенсионном законодательстве. При этом на данный момент о каких-либо итогах этого совещания, проведённого президентом в Омске, не сообщается.


Из заявления Путина на совещании:
Безусловно, это всё (недовольство пенсионной реформой, - прим. «ВО») ожидаемо и вызвало достаточно острые дискуссии в обществе.
Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде.
В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждёт страну через десять, двадцать, даже через тридцать лет.


Также из речи президента:
Понимаю, что коллеги в правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. Так и должно быть – это важно и необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально.


Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.

Несколько дней назад в СМИ появились материалы, в которых было заявлено, что Путин выступит за «смягчение» пенсионной реформы. Так, объявлялось, что глава государства предложит в качестве возраста для выхода на пенсию для женщин 60 лет, а не 63, как это предлагает правительство. Также Путин, как отмечалось, может увеличить переходный период внедрения пенсионной реформы в РФ.
Сегодня же Кремль публикует заявление о смене 15-ти генералитета в силовых структурах. Соответствующее решение принято президентом. От занимаемых должностей освобождены несколько генералов и полковников МЧС, МВД, ФСИН и СК РФ.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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127 комментариев
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  1. предки с Дона Онлайн
    предки с Дона Сегодня, 19:22
    +14
    Пусть скажет "я устал, я ухожу", так честнее будет.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 19:26
      +2
      Цитата: предки с Дона
      Пусть скажет "я устал, я ухожу", так честнее будет.

      Тогда обязанности президента будет исполнять премьер)))
      1. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 19:39
        +23
        Цитата: Серый брат
        Тогда обязанности президента будет исполнять премьер

        9 сентября - единый день голосования, проявите активность, с ЕР и ее лидером, который не в состоянии разобраться в стрелках часов, пора заканчивать. Путин сказал:
        В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда.
        Но не сказал, кто ему мешает стабилизировать рынок труда, где не дают его сформировать гастеры, верней те, кто ими наводнил страну. А потом начинается ересь, мол на одного пенсионера скоро будет один работающий, так правильно, гастеры не платят, большая часть коммерческих предприятий использует своих граждан по серой схеме, не отчисляя налоги. Короче если Верховный, пойдет на эту мерзость, то грош цена всем его достижениям, опять все за счет крови и пота русского народа. И его послабление в виде мол бабы будете работать не до 63, а до 60, когда пахать им еще на 5 лет больше, попытается выставить за щедрый дар народу. Одним словом, не Царь Православный, чаяний народа Великороссов, а хоть и выдающийся, но клерк...
        1. хрыч Онлайн
          хрыч Сегодня, 19:54
          -1
          А еще накануне Великой и Последней Войны не мешало бы провести люстрацию
        2. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 20:12
          0
          Цитата: хрыч
          9 сентября - единый день голосования, проявите активность, с ЕР и ее лидером, который не в состоянии разобраться в стрелках часов, пора заканчивать.

          Там довыборы какие-то, фигня несерьёзная. Приберегу свою сознательность до более подобающего случая.
          1. хрыч Онлайн
            хрыч Сегодня, 21:06
            0
            Региональные выборы не менее важны, мало того именно сейчас, пока не пройдены три чтения и не подписаны законы Верховным, именно результаты этих выборов могут повлиять на политический ход. Сокрушительный провал ЕР, может изменить развитие истории Государства Российского. А потом будет просто поздно.
        3. Misha Честный Офлайн
          Misha Честный Сегодня, 20:17
          -2
          Сейчас Россия - страна предателей страны... И это позор.
        4. tomket Онлайн
          tomket Сегодня, 20:52
          -1
          Цитата: хрыч
          Короче если Верховный, пойдет на эту мерзость, то грош цена всем его достижениям, опять все за счет крови и пота русского народа.

          Ну собственно понятно откуда идет эта пенсионная катавасия. За все время правления Путин так и не смог выстроить нормальной экономики. Вначале мы держали курс на интеграцию и слияние с мировой экономикой , теперь нас оттуда пинками выставляют, и труды многих лет пошли насмарку. Теперь , когда Путин объявил майские указы, выяснилось что КАБМИН на их выполнение денег найти не может. А там порядка 8 миллрд. Вот и изголяются как могут. Путин кстати лукавит, пенсионной реформой он пытается решить не вопросы завтрашнего дня, а заткнуть дыры в экономике сегодняшнего дня. Так что слова Людовика применительны к Путину как никогда, действительно, после него хоть потоп.
        5. tomket Онлайн
          tomket Сегодня, 21:01
          0
          Цитата: хрыч
          большая часть коммерческих предприятий использует своих граждан по серой схеме, не отчисляя налоги.

          Ну да, проще же поднять пенсионный возраст, нежели проводить работу по устранению серых схем по трудоустройству граждан. путин так и не удосужился провести работу в этом направлении, как результат, повышение пенсионного возраста. Ну правильно, там же работу провводить надо, а тут по телевизору сказал про не популярную меру и светлое будущее и все дела.
        6. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 21:02
          +2
          хрыч,я уже переживаю за ваше здоровье. У вас наблюдается раздвоение личности,сегодня вы треплете верховного клерком ,а позавчера про ХПП великого оды пели,мол всех либералов верхних под гнев народный сольет. wassat И с чего вы взяли, что чаяния народа это царя себе завести? request Похоже чтение всего подряд так повлияло. Нет,вам определенно нужна помощь узкого специалиста.... yes
      2. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 20:02
        -2
        Цитата: Серый брат
        Тогда обязанности президента будет исполнять премьер)))

        тогда пускай побудет
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 20:09
          +1
          Цитата: Silvestr
          Цитата: Серый брат
          Тогда обязанности президента будет исполнять премьер)))

          тогда пускай побудет

          Всех гнать надо в шею..
          1. хрыч Онлайн
            хрыч Сегодня, 20:11
            +8
            Цитата: Svarog
            Всех гнать надо в шею..

            1. Серый брат Офлайн
              Серый брат Сегодня, 20:43
              -3
              Картинка ваша фигня - в деревне принять голодную смерть может только беспросветный лентяй.
              1. хрыч Онлайн
                хрыч Сегодня, 21:01
                +1
                Цитата: Серый брат
                Картинка ваша фигня - в деревне принять голодную смерть может только беспросветный лентяй.

                Всегда неплохо читать внимательно. Кроме села, речь идет о глубинке. Далее речь идет не только и не сколько о селянах. Селяне конечно прокормятся, а вот жители моногородов и пр., что подразумевается под "глубинкой" действительно обречены на голод.
              2. Леший1975 Онлайн
                Леший1975 Сегодня, 21:02
                0
                Цитата: Серый брат
                Картинка ваша фигня - в деревне принять голодную смерть может только беспросветный лентяй.

                Ну, если вернуться к натуральному хозяйству и, к примеру, услуги жкх обменивать на помидоры, тогда да, только беспросветный лентяй. А так вероятность все же есть, пусть не с голоду, а к примеру не купить нужного дорогостоящего лекарства. И тогда вопрос, это точно то будущее, к которому шли с 91 года? Если нет, тогда где искомое и что будем делать с Иваном Сусаниным? Который в кремле. Он же не врагов, а страну в дремучую чащу завёл.
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 19:26
      +16
      . Сообщается, что глава государства скажет своё окончательное слово по формату пенсионной реформы в РФ завтра в 12:00 (мск)
      "вангой" не нужно быть- "смягчит" реформу, и реформа,будет, и Путин-молодец... старая схема. ура ! все за ЕР !!! wassat
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 19:30
        +5
        Цитата: андрей юрьевич
        все за ЕР !!!

        ЕР всё. Но до 2021 года будут жить как ни в чём не бывало.
      2. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 19:37
        -12
        При чем тут ЕР, не понимаю...
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 20:00
          -6
          winked Вы свой минус получили?! Ну и успокойтесь-еще получите! Это знаете ли на ресурсе с явным левым уклоном такие пустяки, что обращать внимания не стоит вообще! В большевистской истории реакции была и похуже. Как то в 20-х годах на курсах Выстрел преподавал науку побеждать генерал-лейтенант Слащев воевавший в Добровольческой армии Деникина и ВС Юга России. Учил красных командиров, которых совсем недавно учил по другому! Так вот все ошибки командармов и начдивов он подробно с сарказмом раскладывал по косточкам. Один раз присутствуя на таком занятии Буденый будучи легендой уже тогда не выдержал и разрядил в белого генерала револьверный барабан... Слащев поплевал на пальцы очищая руки от мела и сказал - вот, как вы стреляете так и воюете!
          Единая россия конечно виновата уже по тому, что они не коммунисты! Вы таких вопросов пожалуйста здесь не задавайте!
          1. cariperpaint Онлайн
            cariperpaint Сегодня, 20:02
            +5
            Вообще все равно на минусы))) я в клуб любителей поплакать не вступал и не хочу))))
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 20:29
              -1
              Приятно слышать-тогда вам плюс!)))
          2. Серый брат Офлайн
            Серый брат Сегодня, 20:14
            +3
            Цитата: Опер
            Единая россия конечно виновата уже по тому, что они не коммунисты!

            Единая Россия стала виноватой по результату голосования. Единогласного.
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 20:32
              0
              А до этого эту партию здесь меньше грязью поливали?! Я вот вообще за партии не голосую. Нет настоящих консерваторов к сожалению! Однако совершенно не вижу чем коммунисты грудининцы лучше Единоросов?!
              1. Серый брат Офлайн
                Серый брат Сегодня, 20:40
                +1
                До этого они так по крупному не определялись. Но сейчас они затронули каждого работающего человека.
                Коммунисты тут не при чём.
                Я вот лично, свои планы на жизнь из-за этой реформы вынужден пересмотреть не в лучшую сторону и мне это не нравится.
                Должен ли я голосовать за партию которая мне создаёт проблемы? Ответ я думаю очевиден.
          3. ДЕДПИХТО Онлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 20:34
            +2
            Слащев поплевал на пальцы очищая руки от мела и сказал - вот, как вы стреляете так и воюете!
            А чем все закончилось c ,,умелыми,, не напомните? laughing Вы так-же ненавидите Русский народ как и ,,умелые,, и закончите аналогично....Большевики от слова ,,большинство,,-вы,сытые и довольные жизнью в меньшинстве,значит живете за счет большинства. Вот вся арифметика вместе с историей.
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 21:05
              0
              Точно. Надо срочно бросить хорошую работу,обнулить счета продать все и стать как все) с голой пятой точкой но в большинстве)))
        2. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 20:11
          +2
          Цитата: cariperpaint
          При чем тут ЕР, не понимаю...

          Да при том, что они почти единогласно за этот закон проголосовали.
          Цитата: Опер
          Один раз присутствуя на таком занятии Буденый будучи легендой уже тогда не выдержал и разрядил в белого генерала револьверный барабан... Слащев поплевал на пальцы очищая руки от мела и сказал - вот, как вы стреляете так и воюете!

          И правда, интересно, за что это Семену Михалычу царская власть пять Георгиевсих крестов пожаловала.
      3. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 19:42
        +6
        Цитата: андрей юрьевич
        . Сообщается, что глава государства скажет своё окончательное слово по формату пенсионной реформы в РФ завтра в 12:00 (мск)
        "вангой" не нужно быть- "смягчит" реформу, и реформа,будет, и Путин-молодец... старая схема. ура ! все за ЕР !!! wassat

        Так у него новых схем вообще нет.. все старые накатанные методы одурачивания граждан.. Действительно, когда он устанет...
      4. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 20:39
        0
        Не прокатит.
        Они, конечно, на этот раз всех через колено сломают, но больше этому г-ну веры не будет.
        Зря он так.
      5. СтВахмистр Онлайн
        СтВахмистр Сегодня, 20:43
        0
        "вангой" не нужно быть- "смягчит" реформу, и реформа,будет, и Путин-молодец... старая схема. ура ! все за ЕР !!! wassat
        Согласен, ничему люди не учатся... fool
    3. Глядя Петрович Офлайн
      Глядя Петрович Сегодня, 19:27
      +12
      Цитата: предки с Дона
      Пусть скажет "я устал, я ухожу", так честнее будет.

      Вот он точно не устал. И никуда не уйдет.
      Завтра спектакль "Плохие бояре - Хороший царь" вступает в завершающую стадию.
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 19:48
        +7
        Цитата: Глядя Петрович
        Вот он точно не устал. И никуда не уйдет.

    4. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 19:29
      -15
      Долго будете ждать! Смотрите на цифры по результатам выборов президента и имейте уважение к большинству избирателей выразивших свою волю. А так ждите конечно-ваше дело!
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 19:30
        +20
        Цитата: Опер
        Долго будете ждать! Смотрите на цифры по результатам выборов президента и имейте уважение к большинству избирателей выразивших свою волю. А так ждите конечно-ваше дело!

        А Президент уважает свой народ ? 92 % против этого навязывания благоденствия.
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 19:37
          -19
          Это непопулярная реформа в любой стране и об этом тоже сегодня сказал президент! Вы читать ведь умеете? Завтра он вам подробно объяснит и все остальное. Вы на выборы ходили? Голосовали? Если да то понятно не за Путина. А я и большинство избирателей проголосовали за него. Так, что говорить от имени народа не стоит.
          1. предки с Дона Онлайн
            предки с Дона Сегодня, 19:44
            +6
            Не вам меня стыдить за кого я голосовал, к сведению за ВВП, не скрою сомневался, но поверил и глубоко разочаровался и не только от пенсионной реформы, так что лозунги оставьте при себе, ни кто из моего окружения за него (или его назначенца) больше не проголосует, а за ЕР и подавно, все время вареной лапши прошло.
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 20:04
              -1
              А кто вас стыдил то?! Зачем мне это, товарищ с Дона?! Я вообще вас не знаю.
          2. Наблюдатель2014 Онлайн
            Наблюдатель2014 Сегодня, 19:49
            +14
            Опер (Игорь)
            Это непопулярная реформа в любой стране и об этом тоже сегодня сказал президент!
            Да ладно всякую ересь в оправдание нести.Там где нужно там у нас свой путь развития.А где не выгодно "смотрите как везде".Нравится этот геноцид до 65 лет!? Отрекись от своей пенсии, кайло в руки и вперёд.пахать до 65 лет.Что на это не учился? Так и мы никто не учились и не гадали что до 65 выжить должны чтобы пенсию увидеть.Загоните в угол миллионы.Я не хотел быть вами .
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 20:07
              -3
              Я, что тоже виноват, Наблюдатель?! Я не имею такой высокой компитенции в государственных делах в отличии видимо от вас и не могу начать или не начинать пенсионную реформу. Честное слово! Не верите? Я всего лишь сказал, что это не популярная мера вообще и везде! Я не прав? Или вы считаете, что в Белоруссии от радости в обморок падали?!
              1. sabakina Онлайн
                sabakina Сегодня, 20:39
                +2
                Опер, как менты умеют изворачиваться я знаю. Вы только что это подтвердили. А знаете, в чём наше различие? В том, что прокуратура исправляет ваши ошибки. Если это вообще ошибки...
          3. kakvastam Офлайн
            kakvastam Сегодня, 20:45
            +1
            Так вот кто нам эту радость-то принёс!
            Остальные голосовали по принципу "Если не Путин, то кот", а Вы специально - чтобы пенсионный возраст повысить...
          4. СтВахмистр Онлайн
            СтВахмистр Сегодня, 20:48
            +1
            Вы читать ведь умеете? Завтра он вам подробно объяснит и все остальное.
            Он только повторит то, что ему нажужжали на ухо его друзья и коллеги. Он сам в это не вникает. laughing
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 19:44
        +11
        Цитата: Опер
        Долго будете ждать! Смотрите на цифры по результатам выборов президента и имейте уважение к большинству избирателей выразивших свою волю. А так ждите конечно-ваше дело!

        Вас скоро разжалуют и это будет как раз доказательством воли избирателей, которые в том числе на ВО
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 20:34
          -2
          Ага да! winked всю жизнь пугают то разжалуют, то посадят, то голову отрежут... Устал бояться, товарищ!
          Или это вы на счет минусов? Это пожалуйста всегда. Вижу-стараетесь. А еще, что то можете? Не знаете-черные погоны будут?! Очень мне нравятся!
      3. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 20:08
        +11
        Цитата: Опер
        Это непопулярная реформа в любой стране и об этом тоже сегодня сказал президент!

        сказал бы честный и популярный президент о своей реформе перед выборами- посмотрели бы сколько % он бы набрал. Побоялся!
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 20:42
          0
          Это вы мне или президенту? Я выше ответил на этот вопрос. Я конечно вам лично благодарен за такое уважение и популярность на сайте, но за президента все таки отвечать не буду. Ложитесь отдыхать-утро вечера мудреннее! Дождитесь завтра12.00. Всегда искренне ваш, Опер.
      4. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 20:41
        +1
        Человеку поверили, а он обманул. Сегодня процент совсем другой бы получился.
        По-хорошему, ему бы в отставку.
    5. Misha Честный Офлайн
      Misha Честный Сегодня, 20:02
      +5
      Опять от Путина высший троллинг народа РФ....С Капутиным и его ребятами - стране недолго осталось... request Так что продолжайте голосовать за него...
      PS. Вместо Пу срочно ищем Грозного, Великую или Сталина... Пора бы из ***** сделать конфетку
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 20:29
        0
        У на капитализм, с этой точки зрения все норм ... богатые богатеют, трудовой народ бухтит умеренно. Не худшая ситуация.
        Наш ВВП, как политик в мире имеет "вес", национальные интересы страны, в которой в первую очередь охраняются интересы элитки, блюдут всё норм.
        Законодательная власть, всё тож в интересах богатеев, последнее одобрям-с по поводу пенсионного, это было круто ...ВАЩЕ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ!
        Вдруг народ возбудился, излишне, теперь ВВП всё будет заровнял-с, посмотрим как пойдёт.
        Резюме, нормальное\усреднённое капиталистическое государство! Нас конечно развели как "кроликов", тогда в 90х, но выбрали то САМИ!
        Как самоуспокоение - ни разу ни за ВВП, ни за едро не голосовал ......
  2. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 19:25
    -13
    Молодец уже только в том, что открыто берет лично на себя ответственность в столь не популярном вопросе! Или у кого то есть сомнения в том, что будет так, как решит президент?! В демократию играться конечно можно долго-игры играми и останутся.
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 19:29
      +13
      "молодец" автор этой самой реформы, или вы наивный полагаете Медведев это придумал ? так вот люди берущие на себя ответственность открыто заявляют об этих не популярных решениях на кануне президентских выборов, а не смотрят на реакцию населения из-за портьеры, выдерживая МХАТовскую паузу.
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 19:43
        -17
        Вы видимо взяли на себя роль судьи и мало того искренне полагаете, что лучше президента знаете, когда и что ему говорить?! Узнавать мнение людей это смотреть из за портьеры?! smile А я то думал вы обрадуетесь, что президент завтра лично выступит перед страной естественно взяв ответственность на себя? Вы товарищ с Дона за коммунистов голосуете? Ну это ваше дело конечно я же не юродствую здесь по поводу тандема Зюганов-Грудинин! Ну вот и вы будьте любезны уважительно говорить о президенте России! Не в США слава Богу живем!
        1. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 20:51
          +1
          Что это вы его хороните? Это о мёртвых aut bene aut nihil, о живых надо правду говорить.
          А уважение можно заслужить, можно и потерять. Сейчас он его стремительно теряет.
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 19:33
      +14
      Цитата: Опер
      0
      Молодец уже только в том, что открыто берет лично на себя ответственность в столь не популярном вопросе! Или у кого то есть сомнения в том, что будет так, как решит президент?!

      а что ему терять ? импичмент же не объявят! вот если б собственные слова сдержал-вот тогда:молодец,а если вывернется и пенсии всё же перейдут в "гробовые",то грош цена его словам...
    3. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 20:11
      +7
      Цитата: Опер
      что открыто берет лично на себя ответственность в столь не популярном вопросе!

      это его ОБЯЗАННОСТЬ! Разницу улавливаете?
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 20:43
        0
        А права у него есть?!
        1. Silvestr Онлайн
          Silvestr Сегодня, 21:03
          0
          Цитата: Опер
          А права у него есть?!

          права есть, вот только толку от этого. Где 25 млн рабочих мест, где борьба с ворами?
    4. СтВахмистр Онлайн
      СтВахмистр Сегодня, 20:54
      +1
      Молодец уже только в том, что открыто берет лично на себя ответственность в столь не популярном вопросе!
      Почему бы не взять, если с него как с гуся вода? От этого он спать плохо будет? laughing
  3. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 19:28
    +7
    Что-то Медведев подозрительно пропал после своей "спортивной травмы". Что бы он мычал в ответ на доводы доброго барина? По крайней мере его министры сидели как ..... в рот набрав.
    И вот ведь странное дело - люди говорят одно, а они со всех экранов уверяли народ, что он ещё не дорос до понимания государственных дел. Только ОНИ могут распоряжаться кошельком этих людей и самой жизнью.
    Всё, что сказал Президент кажется правильным. Об одном умолчал: он действительно считает достойной пенсию в 20 тысяч рублей через шесть лет?. Хотелось бы услышать прямой ответ на этот вопрос. Всё остальное от лукавого.
    1. проходящий Онлайн
      проходящий Сегодня, 20:15
      +1
      он действительно считает достойной пенсию в 20 тысяч рублей через шесть лет?.

      Вы смеетесь? 20 тысяч через шесть лет? Это меньше чем 15 тысяч в 2013 году.
      А если рубль в очередной раз уронят ? Ну хоть чуть напрягайтесь , прежде чем благодарить жуликов
  4. Воваd Офлайн
    Воваd Сегодня, 19:28
    +5
    Если Медведева ещё найдут, а то похоже травма у него серьезная.Наверное по голове настучали.После них,хоть потоп это как раз про это правительство сказано и солнцеликий мало чем от них отличается.
  5. Великанов Офлайн
    Великанов Сегодня, 19:30
    +17
    Интересно, государь-батюшка скажет правду о том, что страна, поднявшаяся с колен, обязана выполнять указивки МВФ?
    Путин выступит за «смягчение» пенсионной реформы
    Нет тут никакой реформы! Это банальный грабёж.
  6. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 19:31
    +5
    Цитата: предки с Дона
    Пусть скажет "я устал, я ухожу", так честнее будет.

    И вместо себя оставит такого же, никому не известного "подполковника" (полковника, генерала) в качестве преемника... sad
  7. Ипатий Офлайн
    Ипатий Сегодня, 19:35
    0
    А может отменит такую ПР.
    "Вот мой кузен 10 лет подряд был педиком. Потом завязал."(© Самый лучший фильм)
  8. Fedoslov Офлайн
    Fedoslov Сегодня, 19:38
    +12
    Какие фигуры речи не используй - всё одно: нынешняя власть во главе с Путиным не способна создать справедливую модель общества. Нынешняя власть не способна разорвать порочный круг сырьевой модели экономики. Признать это и уйти они не могут по понятным всем причинам, поэтому уровень жизни народа будет продолжать снижаться, и снижаться он будет существенно.
    Кстати, про повышение производительности труда можно забыть, ведь миллионы нищих людей будут готовы работать буквально за еду, а потому зачем предприятиям тратить деньги на повышение эффективности производства?
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 19:43
      -3
      Ой,да хватит пустых слов))) Кто это может сделать?))) Кто?))) Хотя я знаю пару фигур конечно) они просто уйдут из Сирии,пошлют нафиг все что есть. Расскажут нам всем о демократии. Начнут дружить с Европой и штатами. Загубят к чертям по новой ВПК,сделают армию тысяч 200. Откроют все конструкторские бюро. И т.д.и т.п. И тогда пойдут кисельные реки и молочные берега)
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 19:59
        +6
        Цитата: cariperpaint
        Ой,да хватит пустых слов))) Кто это может сделать?))) Кто?))) Хотя я знаю пару фигур конечно) они просто уйдут из Сирии,пошлют нафиг все что есть. Расскажут нам всем о демократии. Начнут дружить с Европой и штатами. Загубят к чертям по новой ВПК,сделают армию тысяч 200. Откроют все конструкторские бюро. И т.д.и т.п. И тогда пойдут кисельные реки и молочные берега)

        Что же такого плохого мнения о народе? Что, кроме Путина и достойных не найдем? Так Путин тот еще "патириот" и "великий" деятель. Цена таким деятелям грош в базарный день. Так что в сравнении с ВВП, гарантированно многих более достойных найдем. Почему до сих пор не нашли? Так ведь как клещ во власть вцепился, фик оторвешь. Одни выборы, на всех уровнях, чего стоят. Президентские все помнят, теперь по той же схеме в Москве. INTERFAX.RU - "Кандидат в столичные мэры от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск, в котором просит снять с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина Кумин, поясняя свою позицию по поданному иску, заявил, что считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в публикациях СМИ.
        "После анализа информационно-аналитической службы ЦК КПРФ мы выяснили, что упоминаемость Собянина в средствах массовой информации в десять раз превышает упоминаемость других кандидатов. В цифрах это выглядит так: например, за прошлую неделю упоминаемость Собянина во всех средствах массовой информации - 8 800 раз, притом что, например, кандидат Дегтярев - 850 раз, кандидат Свиридов - 830 раз, кандидат Кумин - на четвертом месте - 810 раз, кандидат Балакин - 700 с лишним раз", - сказал Кумин на пресс- конференции в "Интерфаксе" во вторник. " И это ещё цветочки, ягодки как известно, при подсчетах бывают. Тяжело в условиях таких честных и равноправных выборов поменять кого либо из ключевых фигур.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 20:01
          -1
          Ключевые буквы КПРФ))) все остальное можно опустить)))))
          1. Леший1975 Онлайн
            Леший1975 Сегодня, 20:17
            +1
            Цитата: cariperpaint
            Ключевые буквы КПРФ))) все остальное можно опустить)))))

            Так у Запутинцев, как всегда, извращенная логика. Потому как ключевое в тексте: упоминаемость Собянина в средствах массовой информации в десять раз превышает упоминаемость других кандидатов. Потому как если убрать так не нравящееся Вам сочетание букв -КПРФ, то смысл текста и обоснование иска ни как не пострадает, а вот если наоборот, тогда да. Ну да это как всегда, как обоснование незаменимости и великости ВВП, а так же критики его противников, так обязательно извращение логики. Что тоже понятно, используя нормальную логику, тяжело его оправдывать.
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 20:19
              0
              Я не тот,кем вы меня считаете))) я не за Путина или против) я за жизнь) но то что против КПРФ это факт. Я не могу воспринимать серьезно ту партию,которая прошляпила целую страну.
              1. Опер Офлайн
                Опер Сегодня, 20:48
                0
                Почему прошляпили то?! Не правда ваша! Верхушка КПСС и региональные элиты коммунистов совершенно сознательно страну раздербанили сделав русский народ самым большим разделенным в мире и мало того, часть этого народа оказалась в совершенно русофобских некогда союзных государственных образованиях где те самые бывшие убежденные коммунисты продолжают рулить до сих пор!
                1. cariperpaint Онлайн
                  cariperpaint Сегодня, 20:49
                  0
                  Смягчил эпитеты) а то в бан отправят)
          2. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 21:01
            +1
            Цитата: cariperpaint
            Ключевые буквы КПРФ))) все остальное можно опустить)))))

            Чёж ты так коммунистов то ненавидишь? Или родился в 1991 году? Аль кляты коммуняки заимку отобрали, на которой твой прадед с девками развлекался?
      2. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 20:27
        +2
        Цитата: cariperpaint
        Начнут дружить с Европой и штатами

        а с кем они сейчас дружат? не с ними ли?
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 20:29
          0
          Ну и в чем эта по впшему дружба выражается?) в Скрипалях? В санкциях?
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 21:02
            0
            Цитата: cariperpaint
            Ну и в чем эта по впшему дружба выражается?) в Скрипалях? В санкциях?


            забыли что ли? в меркелях, обамах,бушах
    2. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 19:49
      -5
      А расскажи нам про справедливую модель общества ну ка !? Рот закрой и чушь не неси ! Как вы убоги и смешны с этими млин слова только матерные на таких как ты . Фу на тебя .
    3. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:12
      0
      Самому обществу такая модель нахрен не нужна, так как большая часть пофигисты и хатаскрайщики.
  9. Shahno Офлайн
    Shahno Сегодня, 19:41
    +4
    Автор. А сравнение не корректное. Людовик это абсолютная власть.... Претендуем? Опасное сравнение.
    1. Ипатий Офлайн
      Ипатий Сегодня, 19:44
      +4
      Так ить автор Путин. Ежели по тексту статьи.
    2. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 20:00
      +1
      Рассматривалась всего лишь фраза, а не всё остальное, не надо бежать впереди паровоза, Shahno, а то задавит.
      1. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 20:07
        0
        Будем на это надеятся... Мы то уж точно не бежим быстро(помните 40 лет бежали).
        1. ROSS 42 Онлайн
          ROSS 42 Сегодня, 20:59
          0
          Цитата: Shahno
          Будем на это надеятся... Мы то уж точно не бежим быстро(помните 40 лет бежали).

          А вы никогда и не бегали быстро. Если только за бесплатной пайкой? lol Не припоминаю ни одного спринтера, стайера, марафонца из ваших. Кто же будет бежать, если забег в субботу? belay А то, что вы за Моисеем 40 лет плелись по пустыне, которую при желании что вдоль, что поперёк за несколько недель обойти можно, так это не от большого ума. Совсем, как мы сейчас. Оно и понятно, кого русский президент понаставил в России на высшие государственные посты... feel
        2. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 21:07
          0
          Цитата: Shahno
          Будем на это надеятся... Мы то уж точно не бежим быстро(помните 40 лет бежали).

          И куда добежали? До узкой полоски моря в пустыне? А мы не бежали, мы шли, и появилась у нам Сибирь, Аляска, даже Калифорния...
    3. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 20:49
      0
      А что опасного то?! Вы что так нервничаете?
  10. Леший1975 Онлайн
    Леший1975 Сегодня, 19:43
    +8
    Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.

    По словам, оно конечно нельзя. А вот по делам Путина и всей его команды, именно так и получается. Кто где на какой высокой должности не справится, поменяются портфелями в качестве "наказания" и вся ответсвенность. И какая тут может быть вера словам такого человека. Цитата, ВВП 2005г: Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
    Из фильма- Место встречи изменить нельзя, цитата: Языком метут, как метлой машут! Вот в точку, про Путина и его бессменную команду.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 19:51
      +1
      В 2014 году изменилось все. Кардинально. Изменение мнения вполне обьяснимо. Мне глубоко пофигу на эту реформу. Я на пенсию жить не собирался и не собираюсь. И на выборы я не хожу,и в партии не вступал и не вступлю. Это на всякий случай)))
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 20:05
        +2
        Цитата: cariperpaint
        В 2014 году изменилось все. Кардинально. Изменение мнения вполне обьяснимо. Мне глубоко пофигу на эту реформу. Я на пенсию жить не собирался и не собираюсь. И на выборы я не хожу,и в партии не вступал и не вступлю. Это на всякий случай)))

        "Я на пенсию жить не собирался и не собираюсь".
        Народная мудрость, пословица: " от сумы да тюрьмы не зарекайся". Это на всякий случай, для слишком самоуверенных.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 20:07
          -2
          Я не зарекаюсь. Я просто привык планировать свою жизнь. Ставить цели и достигать их. Вот и все. Не,можно конечно ждать сосульку с крыши и из дома не выходить,но как то не мое)))
    2. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 20:32
      +5
      Цитата: Леший1975
      И пока я президент, такого решения принято не будет.

      он много чего говорил, только по бензину лет 15

      и где Путин и где цены?
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 20:52
        0
        Сильвестр, а кто из глав России вам вообще нравится? В любые так сказать исторические времена? Неужели вы монархист?! winked
  11. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 19:45
    -13
    По поводу каждой статьи на тему этой реформы визг не понятных людей в чате ! Вы в экономике разбираетесь или у вас есть все статистические данные ? Или вы снова с дивана умнее всех. Вы вроде не на выборах партийных как все эти Навальные Зюгановы Явлинские и прочие популисты . Это необходимо в любом случае и чем раньше эта реформа начнёт вводится тем лучше ! Прекратите уже чушь нести . Во всём мире эти реформы уже проведены или уже на стадии завершения !
    Человек берёт на себя ответственность за это столь непопулярное но необходимое решение.
    1. космонафт Офлайн
      космонафт Сегодня, 20:08
      +9
      воровать не надо,будет тогда экономика и статистика.воров приструнить не могут,зато народ грабить могут.потому как сами воры.поэтому нет экономики,и не будет.
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 20:14
        -5
        Какой народ? Меня вот не грабят например)))
        1. космонафт Офлайн
          космонафт Сегодня, 20:37
          +3
          рад за вас,но не все так хорошо устроились
        2. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 20:41
          +3
          Цитата: cariperpaint
          Какой народ? Меня вот не грабят например)))

          Ну дак всегда есть вероятность, что может Вы и участвуете в ограблении. Раз Вас не грабят. Есть такая смешная книжка, Конституция РФ. Да там только начни читать, как сразу натыкаешься на примеры грабежа:

          Статья 3

          3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

          Дают провести референдум о пенс. реформе? А свободные выборы? Не такие, когда про одного из каждого утюга- восхваление, а про другого, тоже из каждого утюга - помои. Так что в данном случае имеем пример грабежа моих конституционных прав. Грабеж.

          Статья 7

          1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

          2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

          Ну тут конечно не совсем грабёж, а грабеж, сопряжённый с унижением личности, в свете понимания чиновными людьми достойного уровня. Грабёж.

          Статья 31

          Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

          ЗА ВВП всегда имеют, вот против уже не всегда. Грабёж. Ну и так далее.

          Почитайте на досуге. Посмеётесь от души.
          1. cariperpaint Онлайн
            cariperpaint Сегодня, 20:44
            0
            И не подумаю даже) меня моя жизнь устраивает вполне. А за других мне радеть некогда.
        3. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 20:58
          0
          Я вот на днях сына водил в Парк Культуры. Сам такой заряд оптимизма получил...)))) Потом просто пошли по Москве погуляли-люди красивые, веселые, хорошо одеты... На велосипедах, роликах катаются... Детей много. Город чистый, ухоженный. Яркий какой то стал и уютный! В Белгороде был недавно. Тоже самое! Зашел вечером на ВО - помирают все в очередной раз. Что характерно и завтра будут и послезавтра... Культ чернухи, безнадеги и смерти вечной!
    2. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 20:44
      +1
      Цитата: Rusj
      Вы в экономике разбираетесь или у вас есть все статистические данные ?
      В экономике немного разбираюсь, статданные большинство в открытом доступе, главное здравый ум должен присутствовать и умение анализировать факты которые преподносят. И что-то мне подсказывает, что власть, проводящая пятую пенсионную реформу за 25 лет, бесконечно совершенствуя пенсионную систему - должна уйти и не мешать проблему, которую они своей деятельностью создали, решить другим.
      Цитата: Rusj
      чем раньше эта реформа начнёт вводится тем лучше !
      Ну да, чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь!
      Цитата: Rusj
      Во всём мире эти реформы уже проведены или уже на стадии завершения !
      Какой мир? Вот это вот не надо...
    3. СтВахмистр Онлайн
      СтВахмистр Сегодня, 21:05
      0
      По поводу каждой статьи на тему этой реформы визг не понятных людей в чате ! Вы в экономике разбираетесь или у вас есть все статистические данные ? Или вы снова с дивана умнее всех. Вы вроде не на выборах партийных как все эти Навальные Зюгановы Явлинские и прочие популисты . Это необходимо в любом случае и чем раньше эта реформа начнёт вводится тем лучше ! Прекратите уже чушь нести . Во всём мире эти реформы уже проведены или уже на стадии завершения !
      Человек берёт на себя ответственность за это столь непопулярное но необходимое решение.
      На данный момент ЧУШЬ несёте вы, да ещё какую! fool
  12. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 19:52
    +11
    нет вам веры господин президент.обещали одно,а дела получаются совсем не хорошие.уходите в отставку.если бы перед Выборами честно сказали,что будет повышение возраста,это было бы честно.получается президент мошенник.уходите,и едро с собой прихватите.да,и этого,который со спортивной травмой.достали вы уже господа.
    Долой буржуазию! Вся власть Советам!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:14
      -1
      Про это толдычат начиная с 14 года.
    2. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 21:01
      0
      Космонафт, так он еще ничего не сказал?!?!?! Завтра только скажет!!! А вы уже заранее митингуете? laughing А каким советам власть?! Вы солдатский или крестьянский депутат?!
  13. Ширмач Офлайн
    Ширмач Сегодня, 19:58
    +6
    «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.

    Хитер Путин , но так с пожилыми людьми нельзя поступать ..Типо отменит "реформу " и Димона поругает ..ну ну..
    От занимаемых должностей освобождены несколько генералов и полковников МЧС, МВД, ФСИН и СК РФ.

    А это уже давно смешно ! Перетасовка кадров , просто местами поменял ..А все тоже..!
    Запад давит жутко ! Тут власть нужно менять полностью ..Что то Путин своими интригами уже сам запутался ! Народ злой Владимир ,имей ввиду (росгвардия тебя не спасет ,если что..) negative
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 20:01
      -5
      Ты хоть читал про эту реформу ??? Это коснётся людей рождённых в 70х годах при чём тут пожилые люди ! СЛОВ НЕТ ВЫ ЧТО ЗА ЧУШЬ ТУТ РАЗВОДИТЕ ! Д... Б....
      1. ROSS 42 Онлайн
        ROSS 42 Сегодня, 20:51
        0
        Цитата: Rusj
        СЛОВ НЕТ ВЫ ЧТО ЗА ЧУШЬ ТУТ РАЗВОДИТЕ !

        Грамотный больно? Тогда возьми и рассчитай, как скоро закончатся деньги у пенсионеров с низкой ставкой пенсии (а таких будет большинство), если всем эту пенсию увеличивать на один и тот же процент, но ниже процента инфляции? belay
        Если тебе (вам) известно, что в своё время люди работали в 2-3 смены. При ИВС планировали сократить продолжительность рабочего дня до 6 и даже 5 часов. Сейчас безработица, а предприятия работают в одну (некоторые неполную неделю) смену. Если сделать рабочий день 6 часов (без обедов и курений в курилке, то работник будет делать столько же, а может даже больше, чем за восемь часов с обедом.
        Чушь разводят те, кто никогда не занимался производительным трудом. А президент взял на себя право защищать права не всех граждан в равных пропорциях, а тех, кто ближе к нему. Хватит нас дурить. ХВАТИТ!!! Восемнадцать лет рвём-рвём, а в лохмотьях только собственные...зады. Пора гарантировать для всех оставшихся 147 миллионов, а не только для ставших эффективными друзей и партнёров. Этого и хочет народ. Не нравится наше мнение? Раздай избирателям электронные карты избирателя по типу сбербанковских и проводи референдумы хоть раз в неделю по любым вопросам. Узнаешь мнение и рейтинги любого подчинённого без посредников. А то кормят бездельников из Росстата, которые по 146% насчитывают. Не понравилось? Предлагай своё. Посмотрим, во сколько обойдутся твои предложения...
      2. Ширмач Офлайн
        Ширмач Сегодня, 20:54
        0
        Цитата: Rusj
        Ты хоть читал про эту реформу ??? Это коснётся людей рождённых в 70х годах при чём тут пожилые люди ! СЛОВ НЕТ ВЫ ЧТО ЗА ЧУШЬ ТУТ РАЗВОДИТЕ ! Д... Б....

        Пожилые , это те кому осталось 3-5 лет до пенсии ..Я именно о них бедолагах и их сейчас очень много.. Рожденные в СССР в самый пик развития СССР (родители у них просто наслождались жизнью уверенные в будущем своих детей и страны в целом! массовые стройк тогда были квартиры выделялли молодым семьям и рождаемость естественно на высшем уровне была .)
        А сейчас их кидают , типо не заработали вы на свою пенсию идите и умирайте в своих хрущевках ..Денег НЕТ! Вот как это понять ?
      3. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 21:03
        0
        А вы думаете они тут вообще за пенсионеров митингуют?!
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 20:14
      0
      Ротация силовиков всегда хорошо. Стандартная мера во все времена.
  14. udincev Офлайн
    udincev Сегодня, 19:59
    +9
    Понимаю, что коллеги в правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами.
    Это ж надо было коллегам в правительстве и думе так насчитаться, что в заявлениях о предполагаемом увеличении пенсий на тысячу путаться то ли в год, то ли в месяц!!!
    Впрочем, чувствуется, что для них это без разницы и не принципиально...
  15. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 20:03
    -4
    Вот же жесть в коментах которые даже реформу не читали ! Лютая жесть люди вы гоните зачем этот хайп тупой и оскорбление президента ?
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 20:12
      -2
      Зачем? Зачем? Хочется как большевики в 17 помещиков вешать, а руки коротки. Вот и злоба от бессилья.
      Это причина, ну а поводы сама власть дает: туповатенько все преподносится.

      Впрочем конструктивно ли уважать людей с пеной у рта критикующих закон, который не читали и выступление, которого еще не было? Ну а если не уважать, то зачем бисер метать?
      Полагаю где-то так ВВП думает. Хотя по мне гниловатая позиция. Делать все по уму надо не ради пипла а ради своей профессиональной гордости.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 20:48
        0
        Цитата: bk316
        Полагаю где-то так ВВП думает. Хотя по мне гниловатая позиция. Делать все по уму надо не ради пипла а ради своей профессиональной гордости.
        Ничего, что его "пипл" как бы избрал страной править и он, по Конституции перед "пиплом" отвечает. У нас, слава богу, монархию ликвидировали в 17м
    2. космонафт Офлайн
      космонафт Сегодня, 20:26
      +4
      Rusj
      Вот же жесть в коментах которые даже реформу не читали

      а нечего из людей дураков делать.из милиции в полицию,закон о курении,борьба с коррупцией.бензин подорожал потому что нефть подорожала.опять бензин подорожал,потому что нефть подешевела...они думают что они умные,а все дураки,и ничего не видят.и 30 лет такая фигня.после войны страну из разрухи за 5 лет подняли.а тут 30 лет воровали,и вдруг почему то нечем пенсии платить
  16. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 20:11
    0
    Царь хороший, а бояре.....плохие!
    1. tomket Онлайн
      tomket Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Царь хороший, а бояре.....плохие!

      Когда царь не отвечает первому пункту, народ начинает задаваться вопросом "А царь настоящий?"
  17. Nord2015 Онлайн
    Nord2015 Сегодня, 20:17
    +3
    Не верю я Путину, ничего хорошего от него уже и не жду. Решил вот посмотреть новости по телевизору, Путин как раз по сибирскому городу прогуливается, встреча с жителями... Пожелание молодой мамы - побольше спортивных площадок во дворах, немного позднее просьба чиновника - постройте нам спорткомплекс. Да, проблем в стране больше нет, только попрыгать бы где.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 20:30
      -1
      Я конечно дико извиняюсь а это к кому претензия?) к тем кто просит?) не то попросили,да?)
      1. Nord2015 Онлайн
        Nord2015 Сегодня, 20:57
        0
        Вовсе и не претензия)) Просто мысли вслух были. В стране митинги проходят, много недовольных этой пенсионной реформой, а телевизор посмотришь, покажется, что жителей только спотркомплексы интересуют. В советское время была программа "ВРЕМЯ", у нее был определенный порядок новостей, так вот, она заканчивалась спортом и потом погодой. А сейчас спортом все начинается и почти заканчивается. Ну еще про трубы в виде силы сибири и северного потока-2. Еще можно про достижения Собянина в Москве послушать. Про жизнь страны и ее экономики совсем ничего нельзя услышать.
    2. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 20:33
      +2
      Цитата: Nord2015
      Пожелание молодой мамы

      мама из Кремля привезена?
  18. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 20:31
    +1
    По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.

    Как поживаете, православные? laughing
  19. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 20:32
    +3
    Понимаю, что коллеги в правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. Так и должно быть – это важно и необходимо.

    А для нас важно, чтобы эти расчётчики на себе свои расчёты опробовали. И пенсию для себя любимых рассчитали по общему для всех закону. А то обязали государство кормить их на должности и кормить до самой смерти за счёт населения...Пусть сами себе откладывают на лекарства и охрану.
    Пенсия должна быть рассчитана только по установленной законом, утверждаемой в бюджете, фиксированной ставке за год стажа работы. Для женщин должно учитываться количество рождённых детей. И само государственное пособие по старости можно будет рассчитывать исходя из количества лет трудового стажа. Всё остальное (роскошь, охрану, сл. машину, прислугу) пенсионер обязан оплачивать из своего кармана, заботясь загодя и откладывая из заработной платы, которую получает за свой труд.
    Хватит нам впаривать эту теорию постоянного иждивенчества. Пенсионеры на пенсии все равны. Все доживающие. Мало денег - иди работать. Тогда всё встанет на свои места. Государство - не дойная корова, а народ - не сиськи на вымени, чтобы его дёргать каждый раз.
  20. СтВахмистр Онлайн
    СтВахмистр Сегодня, 20:39
    +1
    Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.
    Все 18 лет он только и делал что говорил, говорил и говорил с "большой" ответственостью, а люди его слушали, слушали, слушали и с матом всё равно за него голосовали... Даже если он обкарнает пенсионную реформу, люди будут орать "ура", так как путин всё же не допустил жёсткий вариант пенсионной реформы.... Тьфу... И после этого кое кто обижается, если таких прямо называют недоумки ... fool
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 20:46
      0
      Один вы умный. Ну мы то не сомневаемся) ваш гений пронзит время)
  21. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 20:45
    0
    Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.
    Я в шоке от суфлеров ВВП. Даже я, простой инженер, в курсе, что эту фразу приписывают Людовику XV, а не "королю-солнце" Людовику XIV.
  22. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 20:51
    0
    Вместо 63/65 наш пересидент предложит 60/63. И опять все, особенно женщины, будут за - "такого, как Путин". ©