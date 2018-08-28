Путин: Тезис Людовика XIV "После меня хоть потоп" не для нас
Пресс-служба Кремля не только подтвердила тот факт, что президент выступит с обращением к гражданам по поводу пенсионной реформы, но и назвала точную дату и время этого обращения. Сообщается, что глава государства скажет своё окончательное слово по формату пенсионной реформы в РФ завтра в 12:00 (мск).
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл совещание, которое было посвящено вопросам возможных изменений в пенсионном законодательстве. При этом на данный момент о каких-либо итогах этого совещания, проведённого президентом в Омске, не сообщается.
Из заявления Путина на совещании:
Также из речи президента:
Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.
Несколько дней назад в СМИ появились материалы, в которых было заявлено, что Путин выступит за «смягчение» пенсионной реформы. Так, объявлялось, что глава государства предложит в качестве возраста для выхода на пенсию для женщин 60 лет, а не 63, как это предлагает правительство. Также Путин, как отмечалось, может увеличить переходный период внедрения пенсионной реформы в РФ.
Сегодня же Кремль публикует заявление о смене 15-ти генералитета в силовых структурах. Соответствующее решение принято президентом. От занимаемых должностей освобождены несколько генералов и полковников МЧС, МВД, ФСИН и СК РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл совещание, которое было посвящено вопросам возможных изменений в пенсионном законодательстве. При этом на данный момент о каких-либо итогах этого совещания, проведённого президентом в Омске, не сообщается.
Из заявления Путина на совещании:
Безусловно, это всё (недовольство пенсионной реформой, - прим. «ВО») ожидаемо и вызвало достаточно острые дискуссии в обществе.
Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде.
В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждёт страну через десять, двадцать, даже через тридцать лет.
Это понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Всегда и везде.
В то же время мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда. Должны понимать, что ждёт страну через десять, двадцать, даже через тридцать лет.
Также из речи президента:
Понимаю, что коллеги в правительстве при подготовке законопроекта руководствовались жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. Так и должно быть – это важно и необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально.
Президент заявил, что не может руководствоваться принципом Людовика XIV, который в своё время сказал: «После меня хоть потоп». По словам Путина, нельзя так поступать, если ответственно относиться к своей стране.
Несколько дней назад в СМИ появились материалы, в которых было заявлено, что Путин выступит за «смягчение» пенсионной реформы. Так, объявлялось, что глава государства предложит в качестве возраста для выхода на пенсию для женщин 60 лет, а не 63, как это предлагает правительство. Также Путин, как отмечалось, может увеличить переходный период внедрения пенсионной реформы в РФ.
Сегодня же Кремль публикует заявление о смене 15-ти генералитета в силовых структурах. Соответствующее решение принято президентом. От занимаемых должностей освобождены несколько генералов и полковников МЧС, МВД, ФСИН и СК РФ.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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