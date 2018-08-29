Инженерная машина «Объект 153» УБИМ. Одна вместо нескольких



Общий вид универсальной инженерной машины "Объект 153"



Макет УБИМ, представленный в 2017 г.



УБИМ на полигоне



Командир использует стрелу. Управление ведется при помощи выносного пульта



Захватно-клещевой ковш в работе



Перенос груза при помощи стрелы и ковша



Интерьер обитаемого отсека, вид на место механика-водителя



Боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом



УБИМ на трассе полигона

По материалам сайтов:

http://uvz.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://russianarms.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

http://gurkhan.blogspot.com/

В парке техники инженерных войск должны присутствовать бронемашины разных типов, способные решать широкий круг задач. Несколько лет назад в нашей стране появилась идея создания универсальной инженерной бронемашины, способной заменить сразу несколько существующих образцов. К настоящему времени это предложение было реализовано в виде нового проекта, по которому уже построили опытный образец. Буквально несколько дней назад широкой общественности впервые показали новую Универсальную бронированную инженерную машину – УБИМ.О существовании проекта УБИМ было объявлено около года назад. В рамках международного военно-технического форума «Армия-2017» научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» впервые показала макет перспективной инженерной машины. Новый образец с рабочим обозначением «Объект 153» или УБИМ создавался Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) по заказу инженерных войск. Целью опытно-конструкторской работы с шифром «Робот-3» являлось создание инженерной машины, способной расчищать завалы, работать с различными грузами и т.д., выполняя работу сразу нескольких существующих образцов.До первого показа макета УКБТМ успело сформировать облик будущей УБИМ и начать разработку необходимой документации. Первый публичный показ полноценной машины нового типа запланировали на форум «Армия-2018». При этом анонс новой разработки состоялся незадолго до начала выставки. Кадры с испытаний УБИМ «Объект 153» показал телеканал «Звезда» в своей программе «Военная приемка». Позже съемки этих испытаний вошли в официальный рекламный ролик от «Уралвагонзавода».Согласно техническому заданию, новый образец должен решать задачи, свойственные сразу нескольким классам техники. УБИМ должна решать задачи ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и путепрокладчика. Кроме того, к ней предъявляются особые требования в части подвижности и защиты. Подобные инженерные задачи были решены путем применения танкового шасси и набора специального оборудования разного рода.«Объект 153» был построен на шасси основного танка Т-90М, не так давно поставленного в серию. В связи с новыми задачами корпус готовой машины серьезно перерабатывается и сохраняет лишь отдельные свои черты. В частности, сохраняются некоторые особенности компоновки. В передней части корпуса помещается рубка с рабочими местами экипажа и часть целевой аппаратуры. Центральный объем вмещает необходимую аппаратуру, а корма по-прежнему отдается под силовую установку.УБИМ комплектуется дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. и механической трансмиссией, собранными в единый блок. По составу силовой установки инженерная машина унифицирована с базовым танком, но имеет некоторые отличия. В составе трансмиссии имеются средства для отбора мощности на целевое оборудование, прежде всего, для привода насосов гидравлической системы.Без изменений у танка заимствована ходовая часть с шестью опорными катками на каждом борту. Унификация по силовой установке и ходовой части позволяет получить подвижность на уровне базового танка и работать в одних порядках с серийной бронетехникой войск.Пожалуй, самым крупным и заметным нововведением проекта «Объект 153» является новая верхняя часть корпуса. Лоб бронемашины теперь включает незначительно наклоненные бронелисты, на которых монтируется часть специального оборудования. Над ними помещается рубка экипажа, отличающаяся сравнительно большими размерами и смещенная к левому борту. Справа от нее, на надгусеничной полке, остается ровная площадка, используемая для размещения стрелы. За рубкой, над центральной частью корпуса, помещен короб для перевозки грузов. Дополнительный объем для различных агрегатов и имущества находится над левой надгусеничной полкой.Новые агрегаты корпуса выполнены с учетом обеспечения необходимого уровня защиты. В частности, лобовая проекция имеет комбинированную защиту на основе броневой стали и керамических элементов. Такая броня обеспечивает защиту от артиллерийских снарядов. Также разработан другой вариант бронирования, в котором вместо керамики используются свинцовые плиты. УБИМ в такой комплектации отличается повышенным уровнем защиты экипажа от радиации.На лобовой части корпуса предусматривается узел для установки бульдозерного оборудования. С использованием опыта разработки предыдущих инженерных машин был создан отвал с изменяемым положением крыльев. На общей раме с гидравлическими приводами, отвечающими за вертикальное перемещение, закрепляется пара подвижных половин отвала. В зависимости от решаемых задач, их можно «собрать» в прямой отвал, расположенный прямо или под углом, либо перевести в клиновидную конфигурацию. Управление отвалом осуществляется гидравликой по командам с операторского пульта.Сообщается, что бульдозерное оборудование позволяет УБИМ работать в городских условиях, а также на полях, в горной или лесистой местности. Во всех случаях обеспечивается перемещение грунта или различных обломков. При помощи отвала «Объект 153» должен расчищать завалы и обеспечивать проход другой техники, как боевой, так и вспомогательной.На правом борту корпуса, на усиленной надгусеничной полке, конструкторы поместили опорно-поворотное устройство стрелы, способной нести разные рабочие органы. Собственно стрела состоит из трех секций, выполненных из броневой стали. Они шарнирно соединяются друг с другом и оснащаются гидравлическими приводами, обеспечивающими взаимное перемещение в одной плоскости. Стрела УБИМ может перемещаться в горизонтальной плоскости на большие углы и работать с объектами на разном расстоянии от машины. В походном положении стрела укладывается на правую надгусеничную полку, при этом рабочий орган оказывается сзади и поднимается вверх.Стрела имеет посадочное место для сменного рабочего органа. В комплекте с УБИМ пока идут два типа такого оснащения. Первый – экскаваторный ковш захватно-клещевого типа. Устройство для сбора грунта дополняется подвижным элементом, что позволяет буквально хватать различные объекты. Таким образом, подобное оснащение может использоваться как для отрывки котлованов или траншей, так и для перемещения грузов. Конструкция и приводы стрелы позволяют работать с грузами массой до 7,5 т.Второй рабочий орган из комплекта «Объект 153» – гидравлический молот. Он выполнен в виде сменного модуля в собственном корпусе, из которого выступает ударный клин. Характеристики молота обеспечивают эффективное разрушение кирпичных и бетонных конструкций, а также крупных камней природного происхождения.Основным рабочим органом на стреле является ковш с захватом. При переводе машины в походное положение он оказывается позади кормы и поднимается вверх во избежание задевания грунта. Крупный выступающий агрегат придает машине узнаваемый внешний вид. Пресса уже сравнила инженерную машину характерного вида со скорпионом. Гидромолот, в свою очередь, предлагается перевозить на специальной раме, закрепленной на кроме корпуса. Такое его расположение не оказывает существенного влияния на габариты УБИМ, но упрощает установку на стрелу перед использованием.«Объект 153» способен решать некоторые задачи, свойственные бронированным ремонтно-эвакуационным машинам. Для этого на борту присутствуют тяговая и вспомогательная лебедки большой мощности. Впрочем, УБИМ не является полноценной заменой БРЭМ. Состав бортового оснащения не позволяет решать все задачи подобной техники, в первую очередь, выполнять ремонт поврежденных машин.Универсальная бронированная инженерная машина предназначается для работы на переднем крае, где присутствуют характерные угрозы. Для этого в составе переносного оборудования УБИМ присутствует ручной миноискатель индукционного типа. Также имеется прибор радиационной и химической разведки, предупреждающий о наличии заражения. За счет герметизации обитаемого отсека и наличия фильтровентиляционной установки «Объект 153» может работать в районах применения оружия массового поражения.На борту машины также имеется разнообразный ручной инструмент для выполнения тех или иных работ. Имеется возможность перевозки различных агрегатов или запчастей. Общая масса груза в отсеке на крыше корпуса – 4,5 т.Внутри рубки предусматриваются места для двух членов экипажа и трех саперов. Последние не входят в штатный экипаж УБИМ, но могут помогать решению основных задач. Рабочие места командира и механика-водителя находятся в передней части рубки. Командир располагается по центру, водитель – у левого борта. Рубка отличается большой высотой, что улучшает обзорность с мест экипажа, как через открытые люки, так и с применением смотровых приборов. Задний десантный отсек рубки имеет несколько перископических приборов, при помощи которых саперы могут следить за обстановкой.Командир взаимодействует с автоматизированным рабочим местом, оснащенным современными системами связи и управления. Командир может принимать и передавать данные об обстановке на поле боя в рамках существующей единой системы управления тактическим звеном. Связь с командованием и другими машинами осуществляется по защищенному цифровому каналу. Также АРМ командира получает данные от системы спутниковой навигации. На месте командира располагается выносной пульт управления стрелой.«Объект 153» не должен вступать в прямое столкновение с противником, но все же оснащается оружием для самообороны. В задней части крыши рубки предусмотрено посадочное место для дистанционно управляемого боевого модуля. Это изделие комплектуется крупнокалиберным пулеметом с боекомплектом в 1200 патронов. Поиск целей и наведение оружия осуществляется при помощи блока оптико-электронной аппаратуры и дистанционно управляемых приводов. Спереди слева на корпусе помещается батарея из восьми дымовых гранатометов, направленных в переднюю полусферу.Вследствие установки ряда новых устройств, отличающихся большими размерами, УБИМ по своим габаритам превосходит базовый Т-90М. Общая длина машины с отвалом и ковшом в транспортном положении сопоставима с длиной танка с пушкой вперед. Кроме того, «Объект 153» отличается большей высотой. Снаряженная масса этого образца задана на уровне 55 т. За счет мощного двигателя машина способна развивать скорость не менее 60 км/ч. Запас хода – 500 км. По проходимости и подвижности УБИМ мало отличается от серийных основных танков.К настоящему времени НПК «Уралвагонзавод» построила опытный образец новейшей УБИМ и вывела его на испытания. Некоторые эпизоды работы на полигоне вошли в демонстрационный ролик. В нем наглядно показано, как «Объект 153» может передвигаться по пересеченной местности, перемещать объекты при помощи захватно-клещевого ковша, а также проделывать проходы в завалах из бревен или кирпично-бетонных обломков. В последнем случае УБИМ не только убирала препятствия с пути, но и снимала некоторый слой грунта.По информации разработчика, новейший образец инженерной машины может решать разные задачи, возникающие на поле боя. Прежде всего, она предназначается для разборки завалов при помощи отвала или ковша, причем присутствует возможность измельчения крупных обломков и препятствий с использованием гидравлического молота. При необходимости «Объект 153» способен вытаскивать застрявшую технику и эвакуировать ее.Подобная универсальная машина представляет определенный интерес для заказчика. Более того, в прошлом году сообщалось, что командование инженерных войск планирует в будущем заменить имеющиеся ИМР и БАТ новыми серийными УБИМ. Таким образом, в парке техники вместо нескольких разных образцов с отличающимися задачами появится универсальная машина. При этом универсальный образец будет унифицирован с современной бронетанковой техникой сухопутных войск. Эксплуатировать новые образцы предполагается в дивизионном и армейском звеньях.По известным данным, Универсальная бронированная инженерная машина существует только в виде опытного образца и пока проходит необходимые испытания на полигонах. После их завершения будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта, в том числе о запуске серийного производства и постановке УБИМ на вооружение инженерных войск. Перспективы этой машины выглядят оптимистично. Дело в том, что ОКР «Робот-3» и проект «Объект 153» создавались по заказу инженерных войск и с учетом их требований. При соблюдении всех пожеланий заказчика готовая машина сможет поступить на вооружение.Очевидно, что в случае положительного развития событий стартовым заказчиком УБИМ станут сухопутные войска российской армии. Если информация о планируемой замене устаревающей техники соответствует действительности, то НПК «Уралвагонзавод» может получить весьма крупный заказ. Для замены существенной части имеющихся образцов инженерным войскам нужны десятки или сотни «Объектов 153». Нельзя не отметить, что массовая поставка такой техники позволит оптимизировать парк и реализовать преимущества, связанные с использованием современного танкового шасси.Есть основания полагать, что УБИМ может заинтересовать и зарубежных заказчиков. Основные боевые танки семейства Т-90 поставлялись множеству зарубежных армий, которым также требуется инженерная техника. Использование унифицированного шасси в таком случае оказывается важным конкурентным преимуществом.Судя по сообщениям последних лет, командование российских инженерных войск пришло к выводу об ошибочности применявшихся ранее подходов. Строительство и эксплуатацию нескольких образцов инженерной техники, выполняющих разные задачи, сочли нецелесообразным. В связи с этим новый образец инженерной машины стал универсальным и получил возможность выполнения разных работ. В обозримом будущем ему предстоит пройти все необходимые испытания и показать, насколько правильным является такой подход. Если «Объект 153» УБИМ справится с возложенными на него задачами, то российские инженерные войска ждет серьезное перевооружение.