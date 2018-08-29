Аналитика

О поздравлении российскому народу 31 декабря 2018 года

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Наверное, мы относимся к той немногочисленной группе граждан, которые не хотят быть большими чиновниками и даже президентами стран. Нет, зарплату получать хотя бы раз в десять очень даже хочется. И государственное обеспечение не помешает. А вот работа...

О поздравлении российскому народу 31 декабря 2018 года


Вот, к примеру, периодические обращения к народу. Некоторые скажут, что этим занимаются специальные люди. Президент в этом случае просто ретранслятор. Может быть. Но и ретранслятором быть не хочется тоже.


Тем не менее, сегодняшняя жизнь как-то скучно выглядит без систематических и регулярных обращений того же президента. Неважно, к народу, к Федеральному собранию, к Думе. Факт, что время от времени надо говорить народу о том, что все будет хорошо.

Вот и решили мы представить новогоднее обращение президента. То самое поздравление с наступающим Новым 2019 годом, в котором президент не только поздравляет, но и рисует картину ближайшего будущего страны. И подводит коротко некоторые итоги.

Честно сказать, мы уже приготовились к потрясению пенсионной реформой. "Делай что надо и будь что будет" никто не отменял. Теперь нужно будет привыкать к 20% НДС. А то, с непривычки, 1 января в магазин зайдешь, а там новогодний подарок уже. Во всей красе, как в бутике.

Ведь кроме НДС, который поднимет цены минимум на 10%, нам еще предстоит получить подарочек в виде возвращающихся акцизов на топливо. Ну не может (подло, но мы об это говорили, что все вернется) правительство править без акцизов.

Интересно, как президент нам расскажет о необходимости в очередной раз пробивать дырки на ремнях? А ведь придется. Сказки о том, что повышение НДС не особо повлияет на конечную цену товаров, уже не привлекают. Детям про Машу и Медведя интереснее, а нам серьезную литературу подавай.

Президент и будет серьезно говорить. Сидим сейчас и головы ломаем, как в новогоднем поздравлении объединить пожелания счастья и здоровья с кошмаром повышения цен? Думается, что и среди читателей уменьшилось количество желающих поработать президентом.

Но это совсем не самая сложная задача для Владимира Владимировича к Новому году. Есть ещё проблемы, о которых мало кто говорит. Но проблемы эти будут не меньше влиять с 1 января на нашу жизнь, чем 20-процентный НДС.

Да, мы как два дятла, все об этих клятых углеводородах толкуем. Или долбим. Не суть. Суть в другом.

Все знают составляющую, которая влияет на всю жизнь в стране? Влияет на жизнь любого человека. От человечка, который только готовится появиться на этом свете, до праха, который уходит в иной мир. И проблема эту мы озвучили. Бензин, солярка, газ, которыми мы заправляем личные автомобили, многотонные фуры, грузовики, которые развозят продукты, трактора и комбайны в полях и т.д.

Оно бред, конечно, что углеводороды есть проблема в стране, которая живет в основном за счет их добычи и экспорта.

Многие, наверное, не в курсе, что наши нефтяники кроме прибылей на продаже нефти и газа получают ещё и государственные субсидии на бедность. Называется это демпфирующей надбавкой.

Чтобы не утомлять читателей умными экономическими раскладами, объясним суть надбавки человеческим языком. Бедные нефтяники получают часть оплаты за горючее не прямо из нашего кармана, а из наших же налогов. И как только государство перестанет платить дань нефтяникам, поток углеводородов для россиян иссякнет.

Или подорожает. В очередной раз.

Интересно, как президент в поздравлении объяснит эту дань? А ведь совсем недавно Минэнерго по поручению вице-премьера Дмитрия Козака направило в правительство требование увеличить "пособие на бедность" для нефтяников до 200 миллиардов рублей!

И ведь дадут эту субсидию нищим! Или правительство выделит из того, что мы заработали для государства. Или нефтяники вытянут эти деньги прямо из нашего кармана на заправках. Ещё и через торговые сети доберут "мелочишку".

Не думайте, что отделаемся мы такой "мелочью" от всех этих «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть» и прочих. Хватка у этих ребят железная. Своя рубашка тоже ближе к телу. А на рубашке кармашек. И не один. И привыкли они, чтобы там шуршали бумажные, а не деревянные купюры.

Рубль помаленьку слабеет. Вроде бы ничего страшного для таких гигантов. Нет, гиганты-то наши давно подсели на импортное оборудование, на импортные комплектующие, на импортное всё...

Один маленький факт. Десять дней назад оптовые цены на бензин выросли примерно на 7% в результате сокращения производства топлива, а также ослабления рубля и роста нетбэка. Экспорт нефтепродуктов стал выгоднее поставок на внутренний рынок. Нетбэк, по-простому, это экспортная цена нефтепродуктов за вычетом транспортных расходов и пошлины.

Цены на заправках выросли мгновенно. Спасибо правительству, снизило акцизы на топливо на 2-3 рубля. Ну и нефтяников обязало увеличить поставки на внутренний рынок на 3%. Вроде договорились заморозить цены на АЗС. Пока.

В принципе, правительство идет на условия нефтяников. Все понимают, что привязка внутренних цен на углеводороды к экспортным ведет к постоянному повышению цен на внутреннем рынке. В бюджете даже заложена эта самая компенсация. На 2019 год - 60% от экспортной премии. В 2020-м и далее - 50%.

Но не будет у нас мира. Правительство хочет экономить. Нефтяники справедливо желают получать 100-процентную экспортную премию. А мы? Простые граждане? Те, кто живет в этой стране?

Даже человеку далекому от научных институтов, понятно, что привязка внутреннего рынка к экспорту никогда не создадут условий для безболезненного сожительства внутреннего и внешнего рынка. Никогда!

Так может пора перестать рассматривать нефтяников как добытчиков валюты? Может, пора их сделать такими же не привилегированными участниками рынка, что и компании в других сферах?

Тем более, что уже сегодня видно стремление России уйти от расчетов долларами или другими валютами. Ну мы пока еще верим, что видим это стремление. Примерно так же, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток» снимут Россию с нефтегазовой иглы в плане заработка.

Так как нас с этим поздравит президент 31 декабря? Интересно уже в сентябре…
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
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21 комментарий
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 12:15
    0
    Шампанское покупать, что-ли?
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 12:52
      +1
      Не....просто- бухать.... yes
  2. Alex66 Онлайн
    Alex66 Сегодня, 12:17
    +9
    Ну президент сказал раньше повышать возраст нельзя т.к. экономическая ситуация была тяжелая, денег не хватало. А вот сейчас ситуация улучшилась, денег видимо больше, только не понятно зачем сейчас повышать, тогда же выдержали?
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:21
      +4
      Да тоже слушаю. Бред какой то...
      1. Росомаха Офлайн
        Росомаха Сегодня, 13:05
        +2
        Цитата: sabakina
        Да тоже слушаю. Бред какой то...

        Выключил нафиг, не могу слушать от слова совсем, включил радио ностальжи-80, намного приятнее.
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 12:28
      +2

      Цитата: Alex66
      денег видимо больше, только не понятно зачем сейчас повышать, тогда же выдержали?

      Нельзя тянуть. Мало в 90-е народ рожал. Впрочем Товарищ призидент уже заявил, что реформу надо смягчить, для особей женского пола (в 60 им надо выходить, заместо предложенных 63), для мужиков - в 65 лет. Так что женщины могут радоваться. Про рабочие места ничего вроде не сказал.
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 12:30
        +3
        Чую, 31 декабря 2018 года в 23:55 основная часть населения выключит телевизоры. laughing
        1. AUL Онлайн
          AUL Сегодня, 14:33
          0
          Да не все - некоторые уже датые будут, им не до телека будет!
  3. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 12:20
    +11
    Нищие нефтяники laughing . Представил я себе, как "истощенный" Сечин поедает от голода собственную яхту, размером с Американский авианосец. Выборы прошли, семь лет можно "развивать" страну, заниматься "преоброзованием" экономики.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:33
      +4
      Представил я себе, как "истощенный" Сечин поедает от голода собственную яхту, размером с Американский авианосец.
      В соседней теме меня ряд товарищей убеждали, что российский миллиардер номер 1, Мордашев никакой наличности не имеет, а все в активах у него, вот и приходится бедному с протянутой рукой стоят, надеясь, что из бюджета три миллиардика на разработку и производство турбин подкинут, с которых он потом еще и денег слупит при продаже. wassat
  4. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 12:28
    +11
    Он уже "осчастлививает" электорат трогательной речью о повышении пенсионного возраста, как об особой заботе государства о народе. Особенно упор делает на женщин скостя им 63 года до 60: "«Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет»...... ... Благодетель наш, все о народе печется....вон о женщинах, как заботится..... lol
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:33
      +7
      Полчаса гутарил ни о чём. А нет, бабам "срок скостил". laughing Мы же пойдём "от звонка до звонка" crying
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 12:44
        +6
        Вообще-то, относительно ранняя пенсия (пусть и мизерная) было тем последним звеном, что связывало российский народ с его государством. Убрав это звено, российские государственные чиновники, таким образом, денонсируют и как-бы «социальный договор» с населением, договор на лояльность. Теперь населению абсолютно нечего ожидать от государства: ни в плане теперяшнего улучшения жизни, ни в плане пенсионной старости. Одна надежда на себя. Аминь.

        Ну и где-тут те, кто постоянно комментарии вставлял о том, что "президент" ничего такого не подпишет:? Что он типа "обещал....пока я буду президентом......"? Ау, сердешные! Где вы, со своей наивной, "детской верой" в "доброго дядю-президента"?
  5. инженер74 Офлайн
    инженер74 Сегодня, 12:37
    +6
    Прочитал выступление....

    Других мыслей нет...
    1. Игорь Половодов Офлайн
      Игорь Половодов Сегодня, 13:50
      +3
      До чего довел Россию этот фигляр ВВ!
  6. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 12:51
    +2
    Не переживайте, о вас уже позаботились: предложена инициатива "Разрешить добровольную эвтаназию для неизлечимо больных и стариков потерявших смысл жизни" [media=https://www.roi.ru/46787/]
    Уже 759 человек поддержало!
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:54
    +4
    Спасибо за фото! Город Челябинск, ул.Кирова, скульптура Нищий. Мне нравится Кировка в Челябе. Красивая улица. А по статье все верно, так и есть, власть саморазоблачилась.
  8. besleney59 Онлайн
    besleney59 Сегодня, 13:00
    +5
    печально все это..при нехватке денег в стране(читай и в пенсионном фонде также)есть два пути.первый-сокращение по факту социальных гарантий государства ,и второй-увеличение реального производства
    (рост ввп страны должен обеспечиваться реальным производством,а не финансовыми спекуляциями ..),правительство ,представитель которого набиулина,заявила что Российская экономика не может расти более чем на 2%в год,должно было быть отправленно в отставку,как неспособное обеспечить реальный экономический рост в стране..да,демографические проблемы в стране есть(в том числе и из-за либеральных псевдореформ 90х)но решаться они должны повышением эффективности экономики,ее социальной направленностью...но выбран тупиковый и потенциально опасный путь...плохо.
  9. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 13:22
    +2
    Интересно, как президент нам расскажет о необходимости в очередной раз пробивать дырки на ремнях?
    А зачем вещи портить? Хочешь есть - попей водички! ©
  10. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:42
    +4
    Так как нас с этим поздравит президент 31 декабря?

    Как мы его поздравим 9 сентября, так и он нас - 31 декабря.
  11. Alex66 Онлайн
    Alex66 Сегодня, 14:12
    +1
    А как же конституция Володя? Как же запрет ухудшать положение граждан? А почему Ротенберга, Миллера, Володина, Сечина, Чубайса не реформируешь? За компанию оно всегда приятнее, да и пожертвовать кем то надо, кто экономику до ручки довел. Однобоко действуешь работать надо всегда совместными усилиями, за что ты так стариков?