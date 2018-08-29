О поздравлении российскому народу 31 декабря 2018 года

Наверное, мы относимся к той немногочисленной группе граждан, которые не хотят быть большими чиновниками и даже президентами стран. Нет, зарплату получать хотя бы раз в десять очень даже хочется. И государственное обеспечение не помешает. А вот работа...Вот, к примеру, периодические обращения к народу. Некоторые скажут, что этим занимаются специальные люди. Президент в этом случае просто ретранслятор. Может быть. Но и ретранслятором быть не хочется тоже.Тем не менее, сегодняшняя жизнь как-то скучно выглядит без систематических и регулярных обращений того же президента. Неважно, к народу, к Федеральному собранию, к Думе. Факт, что время от времени надо говорить народу о том, что все будет хорошо.Вот и решили мы представить новогоднее обращение президента. То самое поздравление с наступающим Новым 2019 годом, в котором президент не только поздравляет, но и рисует картину ближайшего будущего страны. И подводит коротко некоторые итоги.Честно сказать, мы уже приготовились к потрясению пенсионной реформой. "Делай что надо и будь что будет" никто не отменял. Теперь нужно будет привыкать к 20% НДС. А то, с непривычки, 1 января в магазин зайдешь, а там новогодний подарок уже. Во всей красе, как в бутике.Ведь кроме НДС, который поднимет цены минимум на 10%, нам еще предстоит получить подарочек в виде возвращающихся акцизов на топливо. Ну не может (подло, но мы об это говорили, что все вернется) правительство править без акцизов.Интересно, как президент нам расскажет о необходимости в очередной раз пробивать дырки на ремнях? А ведь придется. Сказки о том, что повышение НДС не особо повлияет на конечную цену товаров, уже не привлекают. Детям про Машу и Медведя интереснее, а нам серьезную литературу подавай.Президент и будет серьезно говорить. Сидим сейчас и головы ломаем, как в новогоднем поздравлении объединить пожелания счастья и здоровья с кошмаром повышения цен? Думается, что и среди читателей уменьшилось количество желающих поработать президентом.Но это совсем не самая сложная задача для Владимира Владимировича к Новому году. Есть ещё проблемы, о которых мало кто говорит. Но проблемы эти будут не меньше влиять с 1 января на нашу жизнь, чем 20-процентный НДС.Да, мы как два дятла, все об этих клятых углеводородах толкуем. Или долбим. Не суть. Суть в другом.Все знают составляющую, которая влияет на всю жизнь в стране? Влияет на жизнь любого человека. От человечка, который только готовится появиться на этом свете, до праха, который уходит в иной мир. И проблема эту мы озвучили. Бензин, солярка, газ, которыми мы заправляем личные автомобили, многотонные фуры, грузовики, которые развозят продукты, трактора и комбайны в полях и т.д.Оно бред, конечно, что углеводороды есть проблема в стране, которая живет в основном за счет их добычи и экспорта.Многие, наверное, не в курсе, что наши нефтяники кроме прибылей на продаже нефти и газа получают ещё и государственные субсидии на бедность. Называется это демпфирующей надбавкой.Чтобы не утомлять читателей умными экономическими раскладами, объясним суть надбавки человеческим языком. Бедные нефтяники получают часть оплаты за горючее не прямо из нашего кармана, а из наших же налогов. И как только государство перестанет платить дань нефтяникам, поток углеводородов для россиян иссякнет.Или подорожает. В очередной раз.Интересно, как президент в поздравлении объяснит эту дань? А ведь совсем недавно Минэнерго по поручению вице-премьера Дмитрия Козака направило в правительство требование увеличить "пособие на бедность" для нефтяников до 200 миллиардов рублей!И ведь дадут эту субсидию нищим! Или правительство выделит из того, что мы заработали для государства. Или нефтяники вытянут эти деньги прямо из нашего кармана на заправках. Ещё и через торговые сети доберут "мелочишку".Не думайте, что отделаемся мы такой "мелочью" от всех этих «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть» и прочих. Хватка у этих ребят железная. Своя рубашка тоже ближе к телу. А на рубашке кармашек. И не один. И привыкли они, чтобы там шуршали бумажные, а не деревянные купюры.Рубль помаленьку слабеет. Вроде бы ничего страшного для таких гигантов. Нет, гиганты-то наши давно подсели на импортное оборудование, на импортные комплектующие, на импортное всё...Один маленький факт. Десять дней назад оптовые цены на бензин выросли примерно на 7% в результате сокращения производства топлива, а также ослабления рубля и роста нетбэка. Экспорт нефтепродуктов стал выгоднее поставок на внутренний рынок. Нетбэк, по-простому, это экспортная цена нефтепродуктов за вычетом транспортных расходов и пошлины.Цены на заправках выросли мгновенно. Спасибо правительству, снизило акцизы на топливо на 2-3 рубля. Ну и нефтяников обязало увеличить поставки на внутренний рынок на 3%. Вроде договорились заморозить цены на АЗС. Пока.В принципе, правительство идет на условия нефтяников. Все понимают, что привязка внутренних цен на углеводороды к экспортным ведет к постоянному повышению цен на внутреннем рынке. В бюджете даже заложена эта самая компенсация. На 2019 год - 60% от экспортной премии. В 2020-м и далее - 50%.Но не будет у нас мира. Правительство хочет экономить. Нефтяники справедливо желают получать 100-процентную экспортную премию. А мы? Простые граждане? Те, кто живет в этой стране?Даже человеку далекому от научных институтов, понятно, что привязка внутреннего рынка к экспорту никогда не создадут условий для безболезненного сожительства внутреннего и внешнего рынка. Никогда!Так может пора перестать рассматривать нефтяников как добытчиков валюты? Может, пора их сделать такими же не привилегированными участниками рынка, что и компании в других сферах?Тем более, что уже сегодня видно стремление России уйти от расчетов долларами или другими валютами. Ну мы пока еще верим, что видим это стремление. Примерно так же, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток» снимут Россию с нефтегазовой иглы в плане заработка.Так как нас с этим поздравит президент 31 декабря? Интересно уже в сентябре…