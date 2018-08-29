Дуэль в Русской императорской армии. Часть 2

Право и возможность поединка, как дела чести, укрепляли воинский дух и способствовали очищению офицерского корпуса от холопского сознания и прислуживания тем, кто относился к офицерам по принципу "Я вас в бараний рог согну!". За эти оскорбляющие слова, произнесенные на смотре полка, капитан Норов - боевой офицер, кавалер многих наград за храбрость - потребовал сатисфакции у великого князя Николая Павловича, наследника престола. Дуэль не состоялась. Однако все офицеры лейб-гвардии Егерского полка подали в отставку в знак протеста. В другой раз опять же великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I, схватил за мундир офицера, не понравившегося ему своей строевой выправкой. «Ваше высочество, в руках у меня шпага», — спокойно сказал офицер и рука великого князя сама отпустила воротник. При этом сам Николай I, осознавая себя первым дворянином в Российской империи, относился к дуэлянтам весьма либерально, хотя, по свидетельству А. О. Смирновой, и говорил: «Я ненавижу дуэли; это — варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского».Известен курьезный случай вызова на дуэль самого Николая I, о котором написал Н. Эйдельман. В один из новогодних дней царю доложили о полученном письме. Подписал его некто Александр Сыщиков. В письме он опорочил самодержавие и в конце написал: «Я оскорбил вас и все ваше. Вы, конечно, потребуете удовлетворения известным вам способом. Но стоит ли? Многих — на одного: нехорошо для рыцаря и дворянина... Посему предлагаю добрый древний обычай — поединок. В дуэли много мерзости, но есть одно, может быть, перевешивающее все другое, — право свободного человека решать свои дела самому, без всяких посредников. … К барьеру, Государь!»Стараниями III-го отделения выяснилось, что Александр Сыщиков — это настоящее имя тамбовского дворянина. Он получил образование за границей и вернулся на Родину, по словам Николая I, «с духом критики». Сыщикова доставили к императору. Сам Николай I описал этот разговор в письме И. Ф. Паскевичу-Эриванскому. Дуэль, понятное дело, не состоялась. Царь простил мятежного дворянина и отпустил его. Однако спустя время Сыщиков был при сомнительных обстоятельствах убит на дуэли неким Василием Ивановым.Или другой показательный случай. Будущий император Александр III в свою бытность наследником престола оскорбил некоего офицера. Наследник грубо говорил с ним во время аудиенции, а, придя в гнев от ответов офицера, и вовсе не литературно его обругал. Офицер не мог вызвать на дуэль высокородного обидчика. Он написал ему письмо, где пригрозил покончить с собой, если цесаревич не извинится за нанесенное оскорбление. Но наследник над этим только посмеялся. Офицер застрелился. Узнав об этом происшествии, император Александр II посчитал поведение сына недостойным и приказал ему сопровождать гроб с телом офицера в последний путь.Все члены царской фамилии по мужской линии по традиции находились на военной службе и хорошо знали значение и цену чести и благородного достоинства офицера русской армии.Суды чести, по замыслу их создателей, должны были рассматривать все обстоятельства ссор и оскорблений в офицерской среде, снижая накал страстей и, по возможности, разрешая конфликт миром. Иными словами, главная цель перед судами чести ставилась снизить число дуэлей среди офицеров, происходивших, порой, по недоразумению, из-за неверно истолкованных слов или по незначительным поводам. Это была важная государственная задача по сохранению жизней дворян, состоявших на военной службе. Военно-профессиональная и общая подготовка офицера требовала немало времени и достаточно затратно обходилась казне, чтобы нести небоевые потери на поединках в мирное время. Но как всегда случалось на Руси, к такому решению наши предки шли гораздо дольше, чем, скажем, те же европейцы.Первые суды офицерской чести, как принято считать, появились в армии Пруссии еще в 1808 году. В Российской империи суды общества офицеров, позже преобразованные в суды чести, были учреждены в полках и отдельных батальонах лишь спустя 55 лет - в 1863 году. В "Положении о судах чести офицеров" говорилось: "Для охранения достоинства военной службы, офицеры, замеченные в неодобрительном поведении или поступках, хотя не подлежащих действию уголовных законов, но не совместных с понятиями о воинской чести и доблести офицерского звания, или изобличающих в офицере отсутствие правил нравственности и благородства, подвергаются суду офицерского общества. Суду этому представляются также разбор случающихся между офицерами ссор". Кстати, полковой суд чести мог разбирать лишь дела обер-офицеров. И первоначально суд чести выносил лишь два решения: либо полное оправдание офицера с признанием его «свободным от всякого укора в нарушении обязанностей и достоинства своего звания», либо признать его «подлежащим удалению из полка и увольнению от службы». В последнем случае офицер должен был с разрешения командира полка в трехдневный срок подать в отставку.За первые годы существования судов чести и советов наставников выявилось, что в ряде случаев они принимают противоречивые и не совпадающие с существом дела решения. В таком случае совет наставников слагал свои полномочия. Несогласия и различия в принимавшихся решениях выборных органов офицерских обществ порождали ненужное брожение умов и разные толкования среди офицеров. Офицерские собрания проводились не часто, поскольку было сложно даже на время нарушить размеренный порядок службы в полку. Поэтому каждый случай досрочных перевыборов суда или совета растягивался, порой, на длительный срок.По свидетельству ротмистра В.М. Кульчицкого, в числе поступков офицеров, разбирающихся в полковом суде чести, могли быть: «драка между офицерами, заем денег в долг у нижних чинов, игра с нижними чинами в карты, на бильярде, привод в офицерское собрание лиц сомнительного поведения, писание анонимных писем, нечестная игра в карты, отказ от уплаты карточного долга, двусмысленное ухаживание за женой товарища по полку, появление в общественном месте в нетрезвом или неприличном виде и т.п.».Со временем суды все больше стали превращаться в органы коллективного осуждения тех или иных поступков, поведения или нелицеприятных слов офицеров, превращая их в заложников чужих мнений и решений. Если раньше случайный конфликт или недоразумение, возникшие между офицерами, можно было разрешить без урона для их чести и избежав кровопролития, то теперь суд чести мог вынести вердикт, обязывающий к участию в дуэли.Большинством голосов полковой суд чести мог принять в отношении призванного к ответу обер-офицера следующие решения:1) об оправдании привлеченного к ответственности и «восстановлении чести офицера»;2) об удалении офицера, нарушившего «правила нравственности, чести и благородства» из полка;3) об объявлении офицеру общественного порицания, когда «честь лишь подвергается опасности оскорбления»;4) о проведении дуэли для восстановления честного имени и отмщения за нанесенное оскорбление. При этом суд чести в своем решении обычно отмечал, что «поединок является единственным приличным средством удовлетворения оскорбленной чести офицера». Однако здесь существовали некоторые законодательные ограничения. Во-первых, решение об обязательности дуэли для защиты оскорбленной чести и достоинства принимались лишь в отношении офицеров, состоящих на действительной службе. Во-вторых, осудить к поединку могли лишь обер-офицера и только своего полка. Отказавшегося от поединка по решению суда чести офицера по ходатайству командира полка увольняли со службы без прошения.При этом суду чести в 2-х случаях подлежали и офицеры запаса: 1) при прикомандировании к войскам; 2) при призыве или мобилизации в армию. Однако эта категория военных чинов не могла быть принуждена судом чести к дуэли в защиту чести и достоинства. Есть несколько параграфов, относящихся к суду чести и в известном Дуэльном кодексе В. Дурасова. Кстати, там упоминается, что решения мог выносить и единоличный судья.В наши дни дуэли в защиту оскорбленной чести нередко ошибочно смешивают с издавна практиковавшимися на Руси судебными поединками. Однако это абсолютно разные по сути и содержанию поединки. И конечная цель их разная. К тому же судебные поединки исчезли из правовой практики еще в XVI веке. Как отмечает П. Швейковский, до петровских времен бой в защиту чести и как «расправа за оскорбление» не были известны в русском обществе. Тем не менее, в XIX веке дуэли уже стали важным фактором защиты чести и оскорбленного достоинства в Русской императорской армии. Отличительной чертой дуэлей того времени стала готовность офицера скорее сложить голову в смертельном поединке, чем потерять честь и уронить свое благородное достоинство.Решение суда общества, подписанное председательствующим и всеми членами, объявлялось немедленно привлекаемому к ответственности офицеру и затем представлялось полковому командиру. Жалобы на решение суда общества офицеров не допускались. Однако обвиняемому офицеру предоставлялась возможность в течение 30 суток со времени объявления ему решения суда чести подать командиру полка жалобу в случае нарушения процессуальных правил. Например, если суд собрался без разрешения командира полка или же обвиняемый офицер не был вызван для объяснений и т.п. Командир полка имел право отклонить решение суда чести, если признает жалобу справедливой либо сам обратит внимание на допущенные нарушения. Тогда суд общества офицеров вновь рассматривал это дело.При увольнении со службы по приговору суда чести офицеров жалобы тоже не принимались, как и просьбы о предании суду чести для доказательства своей невиновности. Если суд признавал необходимость удаления офицера из полка и вообще с военной службы, то полковой командир представлял донесение об этом корпусному начальству с приложением приговора суда чести. При этом в документах об отставке офицера, как правило, не объяснялись причины его увольнения и не упоминалось, что офицер уволен по приговору суда общества офицеров. Исключение составляли те случаи, когда «само общество офицеров по свойству проступка признавало необходимым означить в приказе, что офицер уволен по приговору суда» с указанием причины увольнения. Офицер, уволенный с военной службы по приговору суда общества офицеров, не мог быть вновь принят на службу иначе, как с особого высочайшего разрешения.Пожалуй, наиболее полное изложение действовавшего в конце XIX века законодательства о судах общества офицеров и дуэлях в армии с толковыми комментариями написал военный следователь Петербургского военного округа полковник П. Швейковский. Эта книга, по мнению современников, вполне могла служить руководством в службе и повседневной жизни для каждого офицера. При этом автор с сожалением отмечал, что с введением в армии закона о поединках, появились «прискорбные случаи дуэлей по ничтожным поводам». И основания для такого вывода давала сама жизнь.Например, хроникер издания «Сын Отечества» рассказал об одной из первых дуэлей, назначенных судом общества офицеров в соответствии с новыми «Правилами». Суть дела заключалась в нелепом недоразумении. Во время полкового праздника в Бобруйске два офицера Кутаисского полка, Уницкий и Павловский, поссорились из-за провозглашенного Уницким тоста. Через несколько дней они помирились и возобновили приятельские отношения. Но подобный исход ссоры не понравился некоторым их сослуживцам. Дело дошло до суда общества офицеров, который решил - быть дуэли. Офицеры вынуждены были выйти к барьеру. В результате офицер Павловский получил смертельную рану в правый бок.О другом нелепом случае сообщил корреспондент «Степного Края» летом 1895 года. Речь шла также о ссоре двух офицеров-приятелей, возвращавшихся из увеселительного заведения. Все бы обошлось, но кто-то не вовремя вспомнил о циркуляре военного министерства о дуэлях. Приятелей, кстати, даже живших в одной квартире, заставили стреляться и один из них был убит наповал.Понятия об офицерской чести и достоинстве у мальчиков дворянского происхождения закладывались с малых лет. Затем они формировались в военно-учебных заведениях России. Эти цели считались одними из наиболее важных в деле воспитания будущих офицеров. Такой подход одобрительно воспринимался дворянством, которое в той или иной мере участвовало в этом общем деле. Так, А.С. Пушкин считал необходимым с раннего возраста воспитывать в будущем офицере честь и честолюбие. В записке "О народном воспитании" он писал: "Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют … большого присмотра за нравами ... Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и честолюбия". При этом попытки решать "вопросы чести" в судебном порядке обычно среди офицеров расценивались как проявление трусости. Дуэль служила защитой чести и достоинства, а не каких-либо прав. Кстати, сам Пушкин славился острым на слово языком и задиристым характером. Поэтому его дуэльный список включал около 30 поединков.Великий князь Константин Константинович, являясь генерал - инспектором военно-учебных заведений, поручил разработать кодекс чести кадета и юнкера. В военно-учебных заведениях большое внимание уделялось воспитанию будущих офицеров на примерах защиты чести и достоинства, не считаясь с угрозой для жизни. Так, законное чувство гордости вызывал рассказ о поединке гусарского поручика Телавского с десятком французских кавалеристов. Дело было в Париже в 1814 году. Оскорбительные реплики французов в адрес русской армии и ее офицеров не остались без ответа. Поручик вызвал обидчика на дуэль на саблях. Французы проявили солидарность и соперников у гусара сразу стало 10 человек. Они ожидали схватки и победы, но получилось так, что 9 его противников сложили головы под ударами русского клинка. Даже лишившись в поединке двух пальцев, гусар только переложил саблю в другую руку и продолжил драться. И лишь обессилев от многочисленных ран, он геройски погиб, защищая честь и достоинство русского офицера. Такие истории кадеты и юнкера слушали, затаив дыхание.