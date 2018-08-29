Спорный паритет: выстоят ли новейшие Т-90М в схватке с «Абрамсами»?
Не так давно большинство российских новостных и военно-аналитических агентств были не на шутку встревожены в связи с абсурдной ситуацией вокруг пополнения Танковых войск России такими спорными машинами, как Т-72Б3 ранней модификации и Т-72Б3М образца 2016 года. Настоящий переполох в медийном пространстве устроил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Иванович Борисов, который в интервью журналистам 30 июля сделал следующее заявление: «Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит».
Спектр эмоций в отношении данного заявления было невозможно даже словами описать, ведь прекрасно известно, что эффективно противостоять тем же модернизированным «Абрамсам» модификации M1A2 SEPv3 наш Т-72Б3М вряд ли сможет по ряду технологических причин. Во-первых, это использование на танках стандартной литой башни, лобовые бронеплиты которой имеют эквивалентную стойость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов лишь порядка 540 мм. С учётом установки устаревших элементов ДЗ 4С22 «Контакт-5» стойкость возрастает всего до 650-670 мм, чего недостаточно для защиты даже от уже устаревших американских 120-мм бронебойных снарядов типов M829A1 и M829A2, которые без затруднений пробивают стальные бронеплиты толщиной 700 и 740 мм соответственно на дистанции 2000 метров и при угле 0 градусов к нормали. И это не говоря уже об огромных 50 - 70 - миллиметровых конструктивных зазорах между элементами динамической защиты 4С22, попадание в которые даже сердечников первой модификации 120-мм бронебойных снарядов M829 (80-х годов выпуска) однозначно приведёт поражению танка и гибели командира и наводчика.
Во-вторых, это наличие незащищённых модулями ДЗ участков лобовой проекции башни в район маски пушки, где эквивалентная стойкость едва доходит до 350 мм. В этом случае, наши Т-72Б3/Б3М могут быть уничтожены даже 105-мм бронебойными подкалиберными снарядами типа M774, разработанными ещё в конце 70-х годов. И, наконец, в-третьих, танки и не подумывают оснащать комплексами активной защиты «Арена-М», которые могли бы спасти машины, а также их экипажи в экстренной ситуации (при обстреле противотанковыми управляемыми реактивными снарядами FGM-148 «Javelin», противотанковыми ракетами AGM-114L «Hellfire-Longbow» и другими средствами). Единственным достоинством Т-72Б3М можно считать лишь современную 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной в 1,2 раза кучностью ведения огня, а также на 70% уменьшенным суммарным рассеиванием при стрельбе сходу, что достигается использованием дополнительных люфтовыбирающих устройств и устройства учёта изгиба ствола. Но к сожалению, данная пушка сохранила главный недостаток более ранних орудий 2А46М и 2А46М1, который заключается в применении лишь таких бронебойных оперённых снарядов, как «Лекало» и «Свинец-2», способных пробивать лобовые бронеплиты танков противника со стойкостью не более 670 и 770 мм соответственно.
Весьма утешительным моментом, на фоне обескураживающего заявления господина Борисова, стала новость о «жизнеспособности» контракта между оборонным ведомством России и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», предусматривающего поставку в войска первый партии из 132 боевых машин на платформе «Армата» (ОБТ Т-14 и тяжёлой БМП Т-15). Об этом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018» сообщил заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко. Речь идёт о заключённой ещё в 2015 году сделке на поставку российской армии опытно-войсковой партии машин.
Но даже несмотря на то, что вроде бы и здравый смысл восторжествовал, и в Минобороны осознали, что цена за один Т-14 в 4 млн. долларов не так велика на фоне «Леклерка» (7 млн.), всего несколько десятков перспективных машин данного типа, сведённые в смешанные танковые бригады с Т-72Б3М, не смогут довести боевой потенциал Танковых войск России до высочайшего уровня на всех без исключения операционных направлениях Европейского театра военных действий. Более того, в 2018 году Сухопутные войска РФ пополнятся лишь 9 единицами машин на многофункциональной тяжёлой гусеничной платформе «Армата», чего не хватит для кардинального «скачка» боевых возможностей даже на крайне танкоопасном балтийском направлении, эскалация на котором может начаться ещё до 20-х годов в связи с активно обостряющейся военно-политической обстановкой. Ввиду данных обстоятельств, целесообразно подумать над тем, какой ОБТ в действительности способен хотя бы временно обеспечить паритет с перебрасываемыми в Польшу и прибалтийские государства механизированными бригадами СВ США, имеющими в распоряжении новейшие танки M1A2 SEPv3/4.
Здесь в самую пору обратить внимание на ещё одну великолепную машину, принявшую участие в показательных стрельбах на полигоне Алабино в рамках военно-технического форума «Армия-2018». Речь идёт о глубоко модернизированном основном боевом танке Т-90М, получившем «пакет» обновлений в соответствии с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по теме «Прорыв-3». Некоторые комментаторы таких ресурсов, как militaryparitet.com, либо обозреватели западных аналитических агентств будут взахлёб утверждать, что данная машина является «пережитком прошлого», указывая на конструктивное родство ходовой части и МТО Т-90М с «древними» Т-72Б. На самом же деле данное родство не только не ухудшает боевых качеств танка, но и обеспечивает полноценную взаимозаменяемость конструктивных узлов на поле боя с уже состоящими на вооружении танками Т-72Б3М. В частности, Т-90М унифицирован с последним по опорным каткам, модернизированному 1130-сильному дизельному двигателю В-92С2Ф и ряду других деталей. Двигатель В-92С2Ф обеспечивает 48-тонной машине вполне достойную удельную мощность в 23,55 л.с./т, что соответствует показателям большинства версий M1A2; в ту же очередь, он куда менее капризен в условиях высокой запылённости атмосферы и на пустынном рельефе местности.
Самые же главные козыри Т-90М скрыты в уникальных показателях его бронезащищённости. Как и в более ранних нижнетагильских Т-90А/АК «Владимир», в «Объекте 188М» применяется современная сварная башня с развитыми лобовыми бронеплитами башни (расположены под наклоном 55 градусов от продольной оси канала ствола главного орудия), физический габарит которых достигает 980 - 1000 мм в центральной части, 650 мм на уровне многоканального прицела наводчика «Сосна-У» и около 420 мм в районе маски пушки. Учитывая, что башня Т-90М прикрыта комплектом динамической защиты «Реликт», представленным модулями 4С23 с возможностью 50%-го снижения пробивного действия сердечников бронебойных оперённых подкалиберных снарядов, то эквивалентная стойкость башни при ракурсах обстрела ±5 - 10 градусов составит порядка 1450 мм в центральных частях лобовых бронеплит, 950 - 970 мм в районе «Сосны-У» и 650 мм в секторе маски пушки (относительно небольшой участок шириной около 70 - 80 см). Вывод: большая часть лобовой проекции башни Т-90М полностью защищена даже от самых современных американских БОПС M829A3 и M829E4, в то время как маска пушки сможет выдержать лишь попадание устаревшего БОПС M829 (при наиболее благоприятном исходе, - M829A1). Перспектива, естественно, настораживает; но это определённо лучше, чем в критической ситуации с Т-72Б3 и Т-72Б3М.
Эквивалентная стойкость ВЛД Т-90М от БОПС благодаря применению «Реликта» может составить 900 - 950 мм, что также уверенно защитит мехвода от снаряда M829A3 (при использовании ЭДЗ «Контакт-5» ВЛД имела стойкость порядка 830 мм). Способность противостоять тандемным кумулятивным боевым частям позволяет элементам 4С23 динамической защиты «Реликт» полноценно защитить танк от ПТУРС типа «TOW-2A» даже при углах безопасного маневрирования ±20 градусов по корусу и ±35 градусов по башне. Более того, 90-120%-е снижение пробивного действия кумулятивной струи благодаря принципу «двустороннего метания» бронепластин позволит защитить от ПТУРС «TOW-2A» даже уязвимую зону около маски пушки.
Тем не менее, крайне туманно обстоит дело с защитой новых Т-90М от тактических противотанковых ракет семейства «Hellfire-II» (включая «Brimstone» и JAGM), а также противотанковых ракет FGM-148 «Javelin» и BGM-71F (последние оснащены БЧ типа «ударное ядро»), способных атаковать танки в наиболее ослабленные участки верхней проекции. Первые наносят удар, пикируя под большими углами наклона, BGM-71F - за счёт пролёта непосредственно над целью, проецируя разлёт поражающих элементов высокой кинетической энергии на крышу башни или верхний бронелист корпуса. Для защиты танка от такого воздействия нужны комплексы активной защиты «Арена-М» или «Афганит». Официальные источники утверждают, что Т-90М (как и другие танки семейств Т-80БВ/У и Т-90А) могут комплектоваться данными средствами защиты, но на деле мы наблюдаем лишь наличие дистанционно-управляемых боевых модулей с 12,7-мм пулемётами 6П49МТ «Корд-МТ», а также дополнительных многоканальных панорамных прицелов ПК ПАН «Соколиный глаз», которые в плане защиты от высокоточного оружия «погоды не сделают». Что же, посмотрим, появятся ли КАЗы на серийных танках Т-90М.
С основным орудием всё обстоит также не лучшим образом. Если ещё каких-то пару лет назад военно-промышленные источники «вещали» об установке на Т-90М новейшей 125-мм пушки 2А82-1М, способной в перспективе использовать перспективные БПС «Вакуум-1» с пробиваемостью более 1000 мм, способные поражать лобовые бронеплиты M1A2 SEPv2/3, то теперь речь идёт лишь об орудии типа 2А46М-5, что указывает на возможность использования в боекомплекте лишь танковых управляемых ракет «Инвар-М» комплекса «Рефлекс» и бронебойных снарядов «Лекало» и «Свинец-2», не способных пробить в лоб ни «Абрамсы», ни «Challenger 2», ни «Leopard-2A7». Небольшая надежда будет наблюдаться лишь при попадании этих снарядов в район маски пушки и погона башни. Вывод: в дуэльной ситуации с «Абрамсами», к примеру на балтийском ОН, Т-90М смогут сохранить боевую устойчивость даже под «плотным» обстрелом новыми снарядами M829A3. В то же время, легко справиться с M1A2 SEPv3 у экипажей Т-90М не получится, так как вышеуказанные снаряды не смогут преодолеть преграду из уранокерамики UO-100 и корундовой керамики AD-95 общей стойкостью порядка 970 мм.
Источники информации:
http://btvt.narod.ru/4/armor.htm
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21707
http://bastion-karpenko.ru/t-90m-proruv-3/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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