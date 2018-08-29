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Спорный паритет: выстоят ли новейшие Т-90М в схватке с «Абрамсами»?

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Не так давно большинство российских новостных и военно-аналитических агентств были не на шутку встревожены в связи с абсурдной ситуацией вокруг пополнения Танковых войск России такими спорными машинами, как Т-72Б3 ранней модификации и Т-72Б3М образца 2016 года. Настоящий переполох в медийном пространстве устроил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Иванович Борисов, который в интервью журналистам 30 июля сделал следующее заявление: «Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит».

Спектр эмоций в отношении данного заявления было невозможно даже словами описать, ведь прекрасно известно, что эффективно противостоять тем же модернизированным «Абрамсам» модификации M1A2 SEPv3 наш Т-72Б3М вряд ли сможет по ряду технологических причин. Во-первых, это использование на танках стандартной литой башни, лобовые бронеплиты которой имеют эквивалентную стойость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов лишь порядка 540 мм. С учётом установки устаревших элементов ДЗ 4С22 «Контакт-5» стойкость возрастает всего до 650-670 мм, чего недостаточно для защиты даже от уже устаревших американских 120-мм бронебойных снарядов типов M829A1 и M829A2, которые без затруднений пробивают стальные бронеплиты толщиной 700 и 740 мм соответственно на дистанции 2000 метров и при угле 0 градусов к нормали. И это не говоря уже об огромных 50 - 70 - миллиметровых конструктивных зазорах между элементами динамической защиты 4С22, попадание в которые даже сердечников первой модификации 120-мм бронебойных снарядов M829 (80-х годов выпуска) однозначно приведёт поражению танка и гибели командира и наводчика.


Во-вторых, это наличие незащищённых модулями ДЗ участков лобовой проекции башни в район маски пушки, где эквивалентная стойкость едва доходит до 350 мм. В этом случае, наши Т-72Б3/Б3М могут быть уничтожены даже 105-мм бронебойными подкалиберными снарядами типа M774, разработанными ещё в конце 70-х годов. И, наконец, в-третьих, танки и не подумывают оснащать комплексами активной защиты «Арена-М», которые могли бы спасти машины, а также их экипажи в экстренной ситуации (при обстреле противотанковыми управляемыми реактивными снарядами FGM-148 «Javelin», противотанковыми ракетами AGM-114L «Hellfire-Longbow» и другими средствами). Единственным достоинством Т-72Б3М можно считать лишь современную 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной в 1,2 раза кучностью ведения огня, а также на 70% уменьшенным суммарным рассеиванием при стрельбе сходу, что достигается использованием дополнительных люфтовыбирающих устройств и устройства учёта изгиба ствола. Но к сожалению, данная пушка сохранила главный недостаток более ранних орудий 2А46М и 2А46М1, который заключается в применении лишь таких бронебойных оперённых снарядов, как «Лекало» и «Свинец-2», способных пробивать лобовые бронеплиты танков противника со стойкостью не более 670 и 770 мм соответственно.

Весьма утешительным моментом, на фоне обескураживающего заявления господина Борисова, стала новость о «жизнеспособности» контракта между оборонным ведомством России и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», предусматривающего поставку в войска первый партии из 132 боевых машин на платформе «Армата» (ОБТ Т-14 и тяжёлой БМП Т-15). Об этом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018» сообщил заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко. Речь идёт о заключённой ещё в 2015 году сделке на поставку российской армии опытно-войсковой партии машин.

Но даже несмотря на то, что вроде бы и здравый смысл восторжествовал, и в Минобороны осознали, что цена за один Т-14 в 4 млн. долларов не так велика на фоне «Леклерка» (7 млн.), всего несколько десятков перспективных машин данного типа, сведённые в смешанные танковые бригады с Т-72Б3М, не смогут довести боевой потенциал Танковых войск России до высочайшего уровня на всех без исключения операционных направлениях Европейского театра военных действий. Более того, в 2018 году Сухопутные войска РФ пополнятся лишь 9 единицами машин на многофункциональной тяжёлой гусеничной платформе «Армата», чего не хватит для кардинального «скачка» боевых возможностей даже на крайне танкоопасном балтийском направлении, эскалация на котором может начаться ещё до 20-х годов в связи с активно обостряющейся военно-политической обстановкой. Ввиду данных обстоятельств, целесообразно подумать над тем, какой ОБТ в действительности способен хотя бы временно обеспечить паритет с перебрасываемыми в Польшу и прибалтийские государства механизированными бригадами СВ США, имеющими в распоряжении новейшие танки M1A2 SEPv3/4.

Здесь в самую пору обратить внимание на ещё одну великолепную машину, принявшую участие в показательных стрельбах на полигоне Алабино в рамках военно-технического форума «Армия-2018». Речь идёт о глубоко модернизированном основном боевом танке Т-90М, получившем «пакет» обновлений в соответствии с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по теме «Прорыв-3». Некоторые комментаторы таких ресурсов, как militaryparitet.com, либо обозреватели западных аналитических агентств будут взахлёб утверждать, что данная машина является «пережитком прошлого», указывая на конструктивное родство ходовой части и МТО Т-90М с «древними» Т-72Б. На самом же деле данное родство не только не ухудшает боевых качеств танка, но и обеспечивает полноценную взаимозаменяемость конструктивных узлов на поле боя с уже состоящими на вооружении танками Т-72Б3М. В частности, Т-90М унифицирован с последним по опорным каткам, модернизированному 1130-сильному дизельному двигателю В-92С2Ф и ряду других деталей. Двигатель В-92С2Ф обеспечивает 48-тонной машине вполне достойную удельную мощность в 23,55 л.с./т, что соответствует показателям большинства версий M1A2; в ту же очередь, он куда менее капризен в условиях высокой запылённости атмосферы и на пустынном рельефе местности.

Самые же главные козыри Т-90М скрыты в уникальных показателях его бронезащищённости. Как и в более ранних нижнетагильских Т-90А/АК «Владимир», в «Объекте 188М» применяется современная сварная башня с развитыми лобовыми бронеплитами башни (расположены под наклоном 55 градусов от продольной оси канала ствола главного орудия), физический габарит которых достигает 980 - 1000 мм в центральной части, 650 мм на уровне многоканального прицела наводчика «Сосна-У» и около 420 мм в районе маски пушки. Учитывая, что башня Т-90М прикрыта комплектом динамической защиты «Реликт», представленным модулями 4С23 с возможностью 50%-го снижения пробивного действия сердечников бронебойных оперённых подкалиберных снарядов, то эквивалентная стойкость башни при ракурсах обстрела ±5 - 10 градусов составит порядка 1450 мм в центральных частях лобовых бронеплит, 950 - 970 мм в районе «Сосны-У» и 650 мм в секторе маски пушки (относительно небольшой участок шириной около 70 - 80 см). Вывод: большая часть лобовой проекции башни Т-90М полностью защищена даже от самых современных американских БОПС M829A3 и M829E4, в то время как маска пушки сможет выдержать лишь попадание устаревшего БОПС M829 (при наиболее благоприятном исходе, - M829A1). Перспектива, естественно, настораживает; но это определённо лучше, чем в критической ситуации с Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Эквивалентная стойкость ВЛД Т-90М от БОПС благодаря применению «Реликта» может составить 900 - 950 мм, что также уверенно защитит мехвода от снаряда M829A3 (при использовании ЭДЗ «Контакт-5» ВЛД имела стойкость порядка 830 мм). Способность противостоять тандемным кумулятивным боевым частям позволяет элементам 4С23 динамической защиты «Реликт» полноценно защитить танк от ПТУРС типа «TOW-2A» даже при углах безопасного маневрирования ±20 градусов по корусу и ±35 градусов по башне. Более того, 90-120%-е снижение пробивного действия кумулятивной струи благодаря принципу «двустороннего метания» бронепластин позволит защитить от ПТУРС «TOW-2A» даже уязвимую зону около маски пушки.

Тем не менее, крайне туманно обстоит дело с защитой новых Т-90М от тактических противотанковых ракет семейства «Hellfire-II» (включая «Brimstone» и JAGM), а также противотанковых ракет FGM-148 «Javelin» и BGM-71F (последние оснащены БЧ типа «ударное ядро»), способных атаковать танки в наиболее ослабленные участки верхней проекции. Первые наносят удар, пикируя под большими углами наклона, BGM-71F - за счёт пролёта непосредственно над целью, проецируя разлёт поражающих элементов высокой кинетической энергии на крышу башни или верхний бронелист корпуса. Для защиты танка от такого воздействия нужны комплексы активной защиты «Арена-М» или «Афганит». Официальные источники утверждают, что Т-90М (как и другие танки семейств Т-80БВ/У и Т-90А) могут комплектоваться данными средствами защиты, но на деле мы наблюдаем лишь наличие дистанционно-управляемых боевых модулей с 12,7-мм пулемётами 6П49МТ «Корд-МТ», а также дополнительных многоканальных панорамных прицелов ПК ПАН «Соколиный глаз», которые в плане защиты от высокоточного оружия «погоды не сделают». Что же, посмотрим, появятся ли КАЗы на серийных танках Т-90М.

С основным орудием всё обстоит также не лучшим образом. Если ещё каких-то пару лет назад военно-промышленные источники «вещали» об установке на Т-90М новейшей 125-мм пушки 2А82-1М, способной в перспективе использовать перспективные БПС «Вакуум-1» с пробиваемостью более 1000 мм, способные поражать лобовые бронеплиты M1A2 SEPv2/3, то теперь речь идёт лишь об орудии типа 2А46М-5, что указывает на возможность использования в боекомплекте лишь танковых управляемых ракет «Инвар-М» комплекса «Рефлекс» и бронебойных снарядов «Лекало» и «Свинец-2», не способных пробить в лоб ни «Абрамсы», ни «Challenger 2», ни «Leopard-2A7». Небольшая надежда будет наблюдаться лишь при попадании этих снарядов в район маски пушки и погона башни. Вывод: в дуэльной ситуации с «Абрамсами», к примеру на балтийском ОН, Т-90М смогут сохранить боевую устойчивость даже под «плотным» обстрелом новыми снарядами M829A3. В то же время, легко справиться с M1A2 SEPv3 у экипажей Т-90М не получится, так как вышеуказанные снаряды не смогут преодолеть преграду из уранокерамики UO-100 и корундовой керамики AD-95 общей стойкостью порядка 970 мм.

Источники информации:
http://btvt.narod.ru/4/armor.htm
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21707
http://bastion-karpenko.ru/t-90m-proruv-3/
Автор:
Евгений Даманцев
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Т-90М и M1A2 SEP v.3: какой танк модернизирован лучше
Основной боевой танк Т-90М. Технические подробности проекта
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6 комментариев
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  1. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 06:10
    +1
    От уровня подготовки экипажа все будет зависеть, коль характеристики схожи.
    И че такую большую статью катать, может так, а может эдак, а если вдруг..., достали, гадалки хреновы!
    Выложили бы тех. характеристики этих танков, и этим бы ограничились.
    1. zyzx Офлайн
      zyzx Сегодня, 07:16
      0
      Уровень подготовки это конечно хорошо...но танки с танками воюют очень редко...
      Вспомним Курскую дугу 34ки с пушкой 75мм. Против монстров тигров,пантер и обновленных т4. Кто в итоге победил вы знаете. Главный враг танка это авиация,артиллерия и боец в кустах с фаустпатроном или РПГ-7. В заднюю проекцию и борт даже древний фауст любой танк обидит.
      По поводу закупок Арматы,мы нищая страна,а тут ,вроде, целых 120 штук заказали,на самом деле это очень много,например это сопоставимо со всеми бронетанковыми силами например Мелкобритании,ну или могучей Германии. Если например десяток Армат будут прикрывать с десяток Терминаторов,а мух с неба разгонят Панцири,штуки 3...а в кустах целеуказание будут давать матерый арт наводчик...то даже сотне Абрамят,придется гореть,весело так,гореть...
  2. andrewkor Онлайн
    andrewkor Сегодня, 06:36
    +1
    Информационная война в своей ипостаси.Одной из важнейших её составляющих -дезинформация вероятных противников.Как пример "реформы" Сердюкова,что напустили туману ,прикрыв реальное перевооружение российской армии.Пример из прошлого - германский танк "Рейнметалл" PzKpfw5 ,построенный в двух(?) экземплярах прошёл все парады.Ещё деза ,подкинутая советскому руководству ,о тяжелых германских танках уже принятых на вооружение перед ВМВ,результатом стало уничтожение советской ПТА ,вполне современной на тот момент!
    Это только то ,что касается танков,а еще много чего делается для прикрытия реального положения вещей.
  3. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 06:57
    +1
    Ух ты, абрамсы начали хелфайерами и джавелинами вооружать? Не знал.
    бронебойных снарядов «Лекало» и «Свинец-2», не способных пробить в лоб ни «Абрамсы», ни «Challenger 2», ни «Leopard-2A7».

    Правда - правда?
    Я бы хотел обоснование увидеть. Убедительное.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    0
    Евгений hi не надоело толочь воду в ступе? То , что мы что вами понимаем хорошо, наша властя как то игнорирует! Писал и повторюсь -посадите этого Барисова в наш танк без динамической защиты и КАЗа, дайте ему в бочину подколиберным, или "Карнетом " , а потом спросите Борисова, если выживет, на камеру в прямом эфире -как ему, понравилось, еще раз на "бис " не желает под обстрелом побыть? ??
  5. jonht Онлайн
    jonht Сегодня, 07:40
    0
    Не стоит забывать и такую вещь, как занижение нашими характеристик и почти всегда потолочные и даже завышенные характеристики ФША.