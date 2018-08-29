Американо – джихадистский альянс готовится к контратаке

Срочные консультации по ситуации в сирийском Идлибе Совета Безопасности ООН, прошедшие 28 августа по запросу России, вполне предсказуемо, никакого конкретного результата, способного разрядить стремительно нарастающую напряженность в Сирии, не принесли.Впрочем, Москва на это и не рассчитывала. «Мы запросили срочные консультации Совбеза ООН», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чтобы «посмотреть в глаза представителям западной «тройки» (США, Великобритания и Франция) и заострить перед ними всю эту ситуацию».Впрочем, это конечно метафора – смотреть в глаза, представителям этих стран, в надежде вызвать укоры совести, бессмысленно. Задача России заключалась в другом – максимально привлечь внимание мировой общественности к подготовке этими странами очередной, причем довольно топорной провокации, и она была решена.«По-моему, уже всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, в том числе из Вашингтона. Думаю, способность, которую мы проявили в последние дни вскрывать эти замыслы и их разоблачать, достаточно показательна для всех. Нельзя проигнорировать то, о чем неоднократно, начиная с минувшей пятницы и буквально каждый день, заявлял официальный представитель Минобороны, о чем говорил министр иностранных дел в последние дни, — отметил Рябков. — Я уверен, что эти сигналы, по крайней мере, берутся на заметку в тех столицах, где, возможно, есть определенный соблазн пойти по проторенной дорожке и вновь обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ после того, как произойдет провокация, осуществленная террористами и пресловутыми „Белыми касками“».Напомним, что 23 августа в ходе переговоров в Женеве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Дамаск якобы может применить химическое оружие против оппозиционных сил в Сирии. В случае если это произойдёт, США, по словам Болтона, готовы нанести по Сирии «мощный удар».И это «предупреждение» надо сказать подкреплено вполне конкретными шагами. Так в ближневосточном регионе поспешно создаётся американская группировка носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования. В частности, в Средиземное море вошёл американский эсминец Ross, который несёт на борту 28 ракет морского базирования «Томагавк». В Персидский залив зашёл американский эсминец The Sullivans. Оснащенный 56 крылатыми ракетами.Так же поступает информация собственно «газовой атаке». Жители сирийской провинции Идлиб, сообщают в российский Центр по примирению враждующих сторон, что в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки «химической атаки» с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, для инсценировки «химической атаки» в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам»* доставлены восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами»(запрещена в РФ) вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура. Конашенков подчеркнул, что вся указанная информация была подтверждена одновременно несколькими независимыми источниками.Так же в город Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской ЧВК «Олива».С одной стороны, происходящее напоминает театр абсурда. Хотя бы потому, что бессмысленно устраивать «химические атаки», боевая эффективность которых практически нулевая. Так, хлор это одно из самых «слабых» ОВ, от боевого применения которого отказались еще в Первую мировую войну, в пользу фосгена, иприта, и более совершенных отравляющих газов. Использование его в качестве «начинки» ракет или авиабомб бессмысленно, поскольку не дает возможности обеспечить необходимую для поражения концентрацию. Так, при первом применении хлора 1915 году немцы выпустили в течение 5-8 168 тонн газа из 5730 баллонов.То есть, чтобы достичь хоть какого-то реального эффекта, сирийцам нужно было бы выпустить аналогичное количества газа. Тем более, что джихадисты не сидят в окопах и блиндажах, как французы и англичане на Ипре (хлор тяжелее воздуха, и занимает низины и ямы), а перемещаются на пикапах.САА располагает куда более грозным и эффективным оружием (например, ТОС-1), за применение которого, Дамаску Запад ничего не мог бы «предъявить».Как мы знаем, никаких доказательств «химических атак», как впрочем и полноценного расследования соответствующими международными структурами так и не было проведено, зато сирийские, российские, а так же независимые источники предъявили весьма убедительные подтверждения фактов фальсификации «применения химического оружия».Однако Запад не намерен отказываться от раскрученной и растиражированной лжи, уповая на свое почти абсолютное доминирование в мировом медиа-пространстве, и на готовность западной аудитории поверить самым нелепым выдумкам.Ну, хорошо, объявят о «газовой атаке», обвинят Дамаск, а дальше что? Пусть убедить в необходимости «наказать плохих парней» нетрудно, но это самое «наказание» должно быть суровым и результативным.Если первый ракетный удар США, не смотря на его невысокую результативность, был воспринят западным обывателем с гордостью, и даже несколько повысил рейтинг Трампа, то уже последующая атака такого эффекта не имела. Спор экспертов с пеной у рта о том, сколько ракет долетело до цели, а сколько было сбито, а сколько уведено с траектории средствами РЭБ, никак не вязалось в сознании с превосходством и триумфом американских военных. Еще более тягостное впечатление стало известие о том, как американцы тщательно избегали ударов по тем местам, где могли находиться русские.Иными словами, даже могущественная пропагандистская машина Запада не сумела убедить аудиторию, что по «кровавой диктатуре» нанесен сокрушительный удар. У всех осталось ощущение спектакля, причем не слишком убедительного.Повторение его в третий раз может закончиться полным провалом.Но дело в том, что велика вероятность того, что готовящаяся провокация не ограничится обычной демонстрацией. Поскольку в ней задействована еще и третья компонента – тщательно собранные и подготовленные в подконтрольных США анклавах банды террористов.На протяжении длительного времени они собирали боевиков из разбитых джихадистских группировок, вывозили из «котлов» наиболее авторитетных главарей. Их вооружали и обучали. Об этом, кстати, так же постоянно сообщали представители МО РФ, Дамаска и Тегерана, однако, информация эта в основном блокировалась ведущими мировыми СМИ.В настоящий момент собрано и подготовлено несколько тысяч боевиков, они прекрасно вооружены, в том числе и бронетехникой, произведенной в Болгарии. В их распоряжении противотанковые и зенитные ракетные комплексы, системы залпового огня. В их отрядах находятся советники, специалисты, обеспечивающие их данными авиа, космической и радио разведки.Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что сирийские боевики концентрируют силы для наступления на города Хама и Алеппо.Можно не сомневаться, что удар американских, британских и французских ракет должен максимально «расчистить путь» террористам, и послужить для них сигналом к атаке. Даже если Западная коалиция не сумеет нанести серьезный урон сирийской армии (а скорее всего так и будет), но она заставит рассосредоточить силы, возможно, отказаться в угрожающий период от вылетов штурмовой авиации и работы аэродромов.Все это, конечно, может создать определенные проблемы для отражения атаки террористов, действующих по распоряжению Вашингтона.Задача Запада – постараться если не переломить ситуацию в Сирии в пользу террористов, то хотя бы помешать, насколько это возможно, прекращению войны в стране и стабилизации обстановки. Приоритетная задача – всеми силами помешать освобождению Идлиба от банд джихадистов.Впрочем, встречать террористов готовится не только САА.Военно-Морской Флот России разворачивает в Средиземном море самую мощную ударную группировку с начала операции Вооружённых сил России в Сирии в сентябре 2015 года. В её состав входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочёк» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». В район стягиваются новые силы ВМФ.И можно не сомневаться, что любые маневры бандформирований будут встречены не только ударами ВКС, но и ракетами ударной морской группировки. И можно не сомневаться, что наличие американских советников и специалистов в рядах джихадистов, не станут причиной для отказа нанесения по ним удара.