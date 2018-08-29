Геть вiд Москви!

Невероятно, но факт – «второй в мире по красоте язык» ещё имеет какие-то ресурсы для дальнейшего совершенствования. Во всяком случае, именно так считают киевские власти, на днях анонсировавшие очередную реформу украинской мовы. Причем, как это ни странно, реформировать её предлагается не на основе каких-то современных изменений, чтобы поспевать за модернизацией языка и жизни общества, а как раз наоборот – украинские лингвисты (они же, по совместительству, политики майданного розлива) решили вернуться к корням, привитым мове ещё во времена УНР, которую возглавлял Семен Петлюра, и первые десятилетия советской власти, когда «коренизация» окраин была одним из магистральных путей развития СССР.Реформа коснется, в первую очередь, грамматики и будет отчасти заимствовать некоторые нормы письма, принятые в польском языке. «Лауреат» теперь будет писаться «лавреат», «кафедра» станет «катедрой», а «мифология» - «митологией».На обсуждение реформы выделено всего три недели – уже 15 сентября общественное обсуждение закончится и власти перейдут к принятию решений. Такие сроки красноречиво показывают, что мнение людей Порошенко и его банду не очень интересует – им все понятно, а этот фиговый листок нужен им лишь для того, чтобы немного прикрыть свое самоуправство.Это подается не иначе, как «декоммунизация репрессированного украинского правописания»! Проклятые большевики расстреляли активного проводника советской украинизации, наркома образования Николая Скрыпника, и нынешний министр образования Украины, Лилия Гриневич, ничтоже сумняшеся предлагает вернуться к тем славным временам «истинного» украинского правописания, которые были на заре существования Украинской Народной Республики и Украинской ССР в составе Советского Союза.Вообще, во всей этой истории слишком много маразма, чтобы в нем можно было быстро, с налету разобраться. Прежде всего, это сама госпожа министр образования, которой не хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы навести элементарные справки об упомянутом ею «проводнике украинизации» товарище Скрыпнике. В противном случае, она бы знала, что его никто не расстреливал, а он просто застрелился. А ещё то, например, что Николай Скрыпник внесен в список Института национальной памяти Украины как «подлежащий декоммунизации».Удивительно, да? Хотя отчасти она, конечно, права – старый большевик Скрыпник действительно был ярым проводником украинизации, или, как это называлось поначалу, «коренизации». По его собственному признанию, сначала он стал украинским националистом, и только потом – большевиком. Верный соратник товарища Сталина, он активно проводил в жизнь политику партии по украинизации территорий нынешней Восточной Украины, или Новороссии. Одесса и Харьков, Днепропетровск и Херсон и до сих пор, наверное, не знали бы этой напасти, если бы не товарищ Сталин и его верный соратник Николай Скрыпник.Наверное, нам не стоит увязать в дебрях языкового спора. Кто-то считает украинский самостоятельным языком, кто-то, и весьма обоснованно, обычным окраинным диалектом русского, и вряд ли адепты этих версий когда-нибудь договорятся. Вероятно, если убрать из этой сложной дискуссии политкорректность, позиции сторонников самостийности мовы сильно пошатнутся, но кто же сейчас позволит эту самую политкорректность убрать?Так или иначе, предложенная реформа имеет довольно четкий вектор – «Геть вiд Москви!». То есть, её целью является дальнейшее отторжение украинцев от России и русского языка. Это и понятно – слишком мощные силы заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался, а пропасть становилась все шире.Однако, не очень понятно, как нам к этому относиться. Протестовать? Бесполезно, по крайней мере в нынешних условиях. Разъяснять и пытаться донести правду до рядового жителя Украины? Тоже весьма сомнительно с точки зрения доступных рычагов влияния.Вероятно, есть только два адекватных способа реакции, которые нам, как обществу и стране, доступны.Во-первых, широко поддерживать любые реформы украинского языка! Чем больше их будет, чем глупее и непонятнее они в итоге окажутся, тем лучше! Рядовой Мыкола или Пэтро должны наесться «соловьиной мовы» до отвращения! И ничто так этому не способствует, как метания в области грамматики, фонетики, орфографии и семантики. Чем больше реформ, и чем чаще они проводятся, тем ниже уровень знаний по предмету. Пусть украинский станет камнем преткновения при поступлении в вузы, при сдаче экзаменов в школе, при поступлении на службу и приеме на работу! Пусть жителя Украины, особенно русскоязычного, действительно начнет тошнить от этого сельского диалекта – это не просто полезно, но архиважно!Надо как-то напомнить Порошенко и о шумерских корнях украинства. Нет, действительно, что за пренебрежение славной историей предков?! Да и нашим спецслужбам уже стоило бы подбросить какие-нибудь свитки на свиной коже, которые можно будет расшифровать, как украинский протоязык тысячелетней давности. И сразу – реформу, новые правила, языковые курсы и поправки в закон о языке!А во-вторых, нельзя забывать и о другом – при очень длительном воздействии на сознание, через ещё одно, два поколения, посредством таких реформ и принуждения действительно можно будет воспитать народ, не понимающий своего родного (то есть русского) языка. И отсюда следует главный вывод – мы не должны дать бандеровской Украине этого времени! Распадется ли она на несколько частей, часть из которых войдет в состав России, или там просто сменится власть на что-то более вменяемое, не так уж важно. Главное – не позволить этому промыванию мозгов продолжаться слишком долго.