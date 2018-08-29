Аналитика

Геть вiд Москви!

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Невероятно, но факт – «второй в мире по красоте язык» ещё имеет какие-то ресурсы для дальнейшего совершенствования. Во всяком случае, именно так считают киевские власти, на днях анонсировавшие очередную реформу украинской мовы. Причем, как это ни странно, реформировать её предлагается не на основе каких-то современных изменений, чтобы поспевать за модернизацией языка и жизни общества, а как раз наоборот – украинские лингвисты (они же, по совместительству, политики майданного розлива) решили вернуться к корням, привитым мове ещё во времена УНР, которую возглавлял Семен Петлюра, и первые десятилетия советской власти, когда «коренизация» окраин была одним из магистральных путей развития СССР.

Реформа коснется, в первую очередь, грамматики и будет отчасти заимствовать некоторые нормы письма, принятые в польском языке. «Лауреат» теперь будет писаться «лавреат», «кафедра» станет «катедрой», а «мифология» - «митологией».




На обсуждение реформы выделено всего три недели – уже 15 сентября общественное обсуждение закончится и власти перейдут к принятию решений. Такие сроки красноречиво показывают, что мнение людей Порошенко и его банду не очень интересует – им все понятно, а этот фиговый листок нужен им лишь для того, чтобы немного прикрыть свое самоуправство.

Это подается не иначе, как «декоммунизация репрессированного украинского правописания»! Проклятые большевики расстреляли активного проводника советской украинизации, наркома образования Николая Скрыпника, и нынешний министр образования Украины, Лилия Гриневич, ничтоже сумняшеся предлагает вернуться к тем славным временам «истинного» украинского правописания, которые были на заре существования Украинской Народной Республики и Украинской ССР в составе Советского Союза.

Вообще, во всей этой истории слишком много маразма, чтобы в нем можно было быстро, с налету разобраться. Прежде всего, это сама госпожа министр образования, которой не хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы навести элементарные справки об упомянутом ею «проводнике украинизации» товарище Скрыпнике. В противном случае, она бы знала, что его никто не расстреливал, а он просто застрелился. А ещё то, например, что Николай Скрыпник внесен в список Института национальной памяти Украины как «подлежащий декоммунизации».

Удивительно, да? Хотя отчасти она, конечно, права – старый большевик Скрыпник действительно был ярым проводником украинизации, или, как это называлось поначалу, «коренизации». По его собственному признанию, сначала он стал украинским националистом, и только потом – большевиком. Верный соратник товарища Сталина, он активно проводил в жизнь политику партии по украинизации территорий нынешней Восточной Украины, или Новороссии. Одесса и Харьков, Днепропетровск и Херсон и до сих пор, наверное, не знали бы этой напасти, если бы не товарищ Сталин и его верный соратник Николай Скрыпник.

Наверное, нам не стоит увязать в дебрях языкового спора. Кто-то считает украинский самостоятельным языком, кто-то, и весьма обоснованно, обычным окраинным диалектом русского, и вряд ли адепты этих версий когда-нибудь договорятся. Вероятно, если убрать из этой сложной дискуссии политкорректность, позиции сторонников самостийности мовы сильно пошатнутся, но кто же сейчас позволит эту самую политкорректность убрать?

Так или иначе, предложенная реформа имеет довольно четкий вектор – «Геть вiд Москви!». То есть, её целью является дальнейшее отторжение украинцев от России и русского языка. Это и понятно – слишком мощные силы заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался, а пропасть становилась все шире.

Однако, не очень понятно, как нам к этому относиться. Протестовать? Бесполезно, по крайней мере в нынешних условиях. Разъяснять и пытаться донести правду до рядового жителя Украины? Тоже весьма сомнительно с точки зрения доступных рычагов влияния.

Вероятно, есть только два адекватных способа реакции, которые нам, как обществу и стране, доступны.

Во-первых, широко поддерживать любые реформы украинского языка! Чем больше их будет, чем глупее и непонятнее они в итоге окажутся, тем лучше! Рядовой Мыкола или Пэтро должны наесться «соловьиной мовы» до отвращения! И ничто так этому не способствует, как метания в области грамматики, фонетики, орфографии и семантики. Чем больше реформ, и чем чаще они проводятся, тем ниже уровень знаний по предмету. Пусть украинский станет камнем преткновения при поступлении в вузы, при сдаче экзаменов в школе, при поступлении на службу и приеме на работу! Пусть жителя Украины, особенно русскоязычного, действительно начнет тошнить от этого сельского диалекта – это не просто полезно, но архиважно!

Надо как-то напомнить Порошенко и о шумерских корнях украинства. Нет, действительно, что за пренебрежение славной историей предков?! Да и нашим спецслужбам уже стоило бы подбросить какие-нибудь свитки на свиной коже, которые можно будет расшифровать, как украинский протоязык тысячелетней давности. И сразу – реформу, новые правила, языковые курсы и поправки в закон о языке!

А во-вторых, нельзя забывать и о другом – при очень длительном воздействии на сознание, через ещё одно, два поколения, посредством таких реформ и принуждения действительно можно будет воспитать народ, не понимающий своего родного (то есть русского) языка. И отсюда следует главный вывод – мы не должны дать бандеровской Украине этого времени! Распадется ли она на несколько частей, часть из которых войдет в состав России, или там просто сменится власть на что-то более вменяемое, не так уж важно. Главное – не позволить этому промыванию мозгов продолжаться слишком долго.
Автор:
Виктор Кузовков
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20 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:06
    +1
    Да и фиг с ними и их искусственным языком.Главное что бы мы правильно писали и без ошибок.
    1. Николай С. Офлайн
      Николай С. Сегодня, 07:10
      +2
      Олесь Бузина ещё когда в своём памфлете "Десять заповідей свідомого українця" предсказал куда будет двигаться бандеровский фашизм:
      "4. Свідомий українець має розмовляти винятково українською мовою. Ця мова має бути настільки незрозумілою москалям та жидам, що немає нічого поганого, якщо й сам свідомий українець не буде її розуміти".
  2. Bacha Офлайн
    Bacha Сегодня, 06:21
    +1
    Да какая разница на каком языке ты разговариваешь? Важно на каком думаешь.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:31
      +3
      Разница большая.В том что через некоторое время начинаешь думать так же как и говоришь.Вна уже воспитано два поколения со сдвинутыми мозгами.
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 06:48
        0
        Цитата: 210окв
        Разница большая.В том что через некоторое время начинаешь думать так же как и говоришь.Вна уже воспитано два поколения со сдвинутыми мозгами.

        Дмитрий, извини, нечаянно минусанул recourse
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 07:22
          +1
          Да и ладно.Я на это вообще не обращаю внимания hi
      2. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 07:14
        +1
        Цитата: 210окв
        В том что через некоторое время начинаешь думать так же как и говоришь.

        Давайте Пушкина тогда вспомним. Первым языком для него был французский, есличо (как и полагалось тогда аристократии Российской Империи). Русским он овладел позже. (привет Арине Родионовне!). В общем, умение думать на двух языках как-то не особо помешало ему стать "солнцем русской поэзии" и "нашим всем". Кстати, у переводчиков со стажем тоже развивается умение думать на чужом языке.
        Так что проблема не в том, на скольких языках ты научился думать - важно то, кем ты себя ощущаешь и к какому народу относишь, к каким ценностям и духовности. Сам.
  3. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 06:30
    0
    Да и нашим спецслужбам уже стоило бы подбросить какие-нибудь свитки на свиной коже, которые можно будет расшифровать, как украинский протоязык тысячелетней давности.

    да чего мелочиться, фрагменты наскальной живописи laughing
    и в пещеры их во главе с фарион laughing
  4. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 06:35
    +1
    Надо как-то напомнить Порошенко и о шумерских корнях украинства. Нет, действительно, что за пренебрежение славной историей предков?
    Пора кастрюлеголовым к шумЭрской клинописи вернуться, к корням, так сказать!
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: sxfRipper
      Пора кастрюлеголовым к шумЭрской клинописи вернуться, к корням, так сказать!

      и учебник уже есть laughing
  5. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 06:43
    +2
    Логигу хоть какую то в действиях майданящих панов искать бесполезно! Что они там делают со своей мовой да и вообще не возможно объяснить с позиции нормального и хоть немного думающего человека. Основателям своей государственности большевикам они памятники рушат и проводят декоммунизацию! Хотя казалось бы боготворить должны. Нам этого не понять. Мы просто должны радоваться тому, что у нас Кубань на мове не балакает, были ведь и такие поползновения...
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 06:51
      +1
      Цитата: Опер
      Что они там делают со своей мовой да и вообще не возможно объяснить с позиции нормального и хоть немного думающего человека.

      да, что там мова, что со страной вытворяют
  6. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:49
    +1
    Скрыпниковские нововведения настолько поразили апологетов мовы, что не продержались и 5 лет. Да, там на что полюбоваться.

    Галицизм триумфально шествует по Руине. Раньше я практически свободно понимал малороссийскую речь, а теперь они уже сами не вкуривают, что буровят.
  7. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:54
    +1
    Ну и слава Богу! Очень надеюсь, что через 2-3 поколения кастрюльки перестанут понимать русский язык, и поэтому перестанут гадить в рунете. А то эти скакуны в каждом ролике или новостях, а так же на форумах, льют помои и словесный понос.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:07
      +1
      Цитата: Кот_Кузя
      льют помои и словесный понос.

      что в голове, то и на языке
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +3
    «декоммунизация репрессированного украинского правописания»!
    Приехали. Оказывается у них и правописание "репрессировали" в свое время. Не знаю по поводу правописания, а вот мозги они растеряли с 91 г однозначно и причем при введении своих внутренних репрессий. С другой стороны пускай разговаривают и пишут хоть на тарабарском языке, т.к. нам с ними вместе уже не жить 100%.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Оказывается у них и правописание "репрессировали" в свое время

      аха. а чтобы язык забыли, наслали "голодомор"
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:09
    +2
    Так дали им время наши власти -аж с 14го года, кроме слов о том что это "братскийнарод" Кремль еще и зачем то признал диктатуру палача парошенко заканнной властью! Теперь только силовой вариант развала укроины должен быть немедленно принят Кремлем к реализации.
  10. Mik13 Онлайн
    Mik13 Сегодня, 07:18
    0
    ....Верный соратник товарища Сталина, он активно проводил в жизнь политику партии по украинизации территорий нынешней Восточной Украины, или Новороссии. Одесса и Харьков, Днепропетровск и Херсон и до сих пор, наверное, не знали бы этой напасти, если бы не товарищ Сталин и его верный соратник Николай Скрыпник.

    Огромная беда нынешних авторов состоит в том, что они нифига не знают истории. И это прискорбно.
    Мнение товарища Сталина относительно коренизации (украинизации) известно всем, кто хоть как-то утруждает себя чтением нормальных истрических источников. Итак:
    ....Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный темп, наши партийный, государственный и иные аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнёта. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет меняться по мере промышленного развития Украины, по мере притока в промышленность из окрестных деревень украинских рабочих. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и мадьяризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естественный. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украинизацией пролетариата сверху- значит проводить утопическую и вредную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на Украине антиукраинский шовинизм...

    (с) И. Сталин. Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У, 26. IV. 1926 г.
    пруф: https://petroleks.ru/stalin/8-6.php
  11. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 07:23
    +2
    А чего они сразу на шумерский не перейдут.