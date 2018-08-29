Для ВДВ создадут Вертолетную боевую машину десанта
В России специально для ВДВ собираются создать «Вертолетную боевую машину десанта», первые прототипы нового вертолета должны поступить в войска в 2026 году. Об этом журналистам рассказал Сергей Романенко, занимающий пост исполнительного директора Московского вертолетного завода имени Миля.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Сергея Романенко, в настоящее время в рамках рабочей группы совместно с ВДВ сформированы технические требования на «Вертолетную боевую машину десанта» – это боевая машина, рассчитанная на транспортировку 8 десантников, почти БМД, только в воздухе и со всеми возможностями вертикального взлета и посадки, в том числе при действиях в высокогорных условиях. Соответствующее заявление Романенко сделал в рамках работы круглого стола во время проведения форума «Армия-2018». Также он рассказал, что по плану опытно-конструкторские работы по новому вертолету начнутся в 2019 году, а первые опытные образцы армия получит в 2026 году.
До этого времени российские десантники будут довольствоваться уже существующими боевыми машинами и модернизированными вертолетами. Так, по словам Сергея Романенко, КБ Миля активно разрабатывает в интересах ВДВ России новые модификации легендарного вертолета Ми-8. В частности специально для ВДВ создается вертолет Ми-8АМТШ-ВН, серийное производство которого планируется развернуть уже в 2020 году. Прототип нового вертолета был показан на закрытой экспозиции форума «Армия-2018».
Романенко отметил, что ПАО «Вертолеты России» ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВН в инициативном порядке. На базе известной машины, которая очень хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии, планируется создать два вертолета. Первая модификация будет предназначена для повышения транспортно-десантной составляющей ВДВ России. Второй вертолет Ми-8АМТШ-ВН будет предназначен для обеспечения огневой поддержки десантников на поле боя, данная машина получит более мощное вооружение. По словам Сергея Романенко, серийный выпуск легкой модификации вертолета планируется начать в 2020 году на Улан-удинском вертолетом заводе, а тяжелой версии – в первой половине 2021 года.
Обращение к советскому наследию
Стоит отметить, что идея создания «летающей бронетехники» не нова и вполне имеет право на существование. Такая концепция не просто всерьез рассматривалась в СССР, но и была реализована в металле. Знаменитый «Крокодил» – вертолет Ми-24 был воплощением идеи создания летающего БМП. Исходя из своей концепции, данный вертолет был транспортно-боевым, так как легко мог взять на борт до восьми десантников и нес на борту мощное ударное вооружение, предназначенное для их огневой поддержки на поле боя. Транспортную кабину, рассчитанную для перевозки 8 десантников, сохранил и его преемник – глубоко модернизированный вариант Ми-24В вертолет Ми-35М. Все серийные вертолеты Ми-24/35 на практике применялись для решения различных задач общевойскового характера – высадки десанта, огневой поддержки десанта, уничтожения бронетехники и живой силы противника и его огневых точек, перевозки грузов, эвакуации раненых (на борт можно взять двух тяжелораненых на носилках, двух легкораненых и двух сопровождающих) более чем в 30 войнах и локальных конфликтах по всему миру. При этом чаще всего вертолеты использовались в качестве ударных для поражения с воздуха различных наземных целей.
В США существовали схожие с советскими взгляды на вертолетную технику, которые получили широкое распространение еще во время войны во Вьетнаме, где вертолеты сыграли очень важную роль. В рамках реализации данных взглядов на практике был создан многоцелевой вертолет UH-60 Blackhawk, который мог нести развитый комплекс ударного вооружения, а также брать на борт до 11 десантников или 6 раненых на носилках. В отличие от Ми-24 американский вертолет не имел никакого бронирования и не мог использоваться, как штурмовик.
В то же время в Советском Союзе к 1980-м годам сложилась двойная схема применения десантников. «Стратегический» десант планировалось сбрасывать парашютным способом вместе с боевой техникой с транспортных самолетов, он относился к ВДВ центрального подчинения Генштабу и Минобороны страны. Одновременно были созданы и десантно-штурмовые части, которые подчинялись непосредственно военным округам. Данные части предназначались для тактических вертолетных десантов, которые выбрасывались относительно недалеко от линии соприкосновения войск, основной целью таких десантов была дезорганизация ближнего тыла противника. Специально под них в 1980-е годы строилась и новая тактика «оперативных маневренных групп» (отдельных армейских корпусов). Во время проведения наступательных операций с их участием планировалось сочетание действий механизированных бригад с использованием десантно-штурмовых полков.
Примерно в эти же годы в Советском Союзе решили создать настоящую летающую боевую машину пехоты или БМД специально для нужд десантно-штурмовых частей. Новый вертолет должен был одновременно стать и защищенным транспортным средством, и средством огневой поддержки десантников.
Нереализованный проект – Ми-42
В начале 1980-х годов после создания в составе Сухопутных войск СССР структур Армейской авиации ее командование инициировало работы по выработке собственных требований к армейским вертолетам нового поколения. Планировалось, что основу армейской авиации составят вертолетные боевые машины пехоты ВБМП, которые повысят маневренные возможности не только десантно-штурмовых, но и мотострелковых и разведывательных частей и подразделений сухопутных войск. К основным задачам ВБМП относили осуществление срочной переброски войск, тактических десантов, воздушных рейдов с уничтожением живой силы и техники противника огнем бортового оружия, а также поддержку огнем с воздуха боевых действий десанта на земле при захвате и удержании объектов и рубежей обороны в тылу противника.
Помимо этого ВБМП должны были решать и вспомогательные задачи: осуществлять перевозку грузов и вооружения, эвакуировать раненых, обеспечивать разведку, связь и проведение поисково-спасательных операций. При этом такие вертолеты должны были использоваться в условиях адекватных действиям Сухопутных войск, к ним предъявлялись требования всепогодности, круглосуточного использования и днем, и ночью, возможности эксплуатации на любой местности. Также к ВБМП предъявлялись требования к простоте пилотирования, неприхотливости в техническом обслуживании, возможности сопряжения с системами материально-технического снабжения и вооружения Сухопутных войск.
Задание Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР на разработку ВБМП Московский вертолетный завод имени Миля получил в марте 1985 года. Готовый к тому моменту проекта вертолета Ми-40 не соответствовал высоким требованиям со стороны заказчика, поэтому был отклонен. Тогда же инженеры заводского ОКБ во главе с главным конструктором А. Н. Ивановым начали работу над проектированием вертолета Ми-42, который представлял собой ВБМП принципиально новой схемы.
Советские конструкторы собирались компенсировать реактивный момент несущего винта и осуществлять путевое управление вертолетом не привычным рулевым винтом, а новой системой типа NOTAR, которая в те годы получила распространение на легких аппаратах американской компании Hughes. Система NOTAR представляла собой газовоздушный канал, проходящий внутри хвостовой балки, в который с помощью вентиляторов подавался сжатый воздух, выходящий под большим давлением из ряда щелей и сопел с дефлекторами. Этот воздух, соединявшийся с индуктивным потоком под несущим винтом, создавал на балке боковую аэродинамическую силу, которая парировала реактивный момент винта. Расположенные на конце балки сопла с дефлекторами предназначались для путевого управления машиной. Отсутствие в конструкции рулевого винта должно было повысить безопасность действий десантников вблизи винтокрылой машины, а также повысить боевую живучесть вертолета. Помимо этого благодаря наличию реактивного выхлопа из сопел образовывалась дополнительная пропульсивная сила, которая была необходима для достижения оговоренной в требованиях заказчика скорости полета – она была достаточно большой – 380-400 км/ч.
Помимо принципиально новой системы NOTAR по желанию заказчика в конструкцию вертолета Ми-42 были внесены и другие нововведения. Военные требовали от конструкторов ОКБ Миля не только обеспечить перевозку на ВБМП отделения солдат, но и разместить на борту тяжелый всепогодный прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, мощное вооружение и усиленное бронирование, вооружение новой машины практически не отличалось бы от «летающего» танка Ми-28. По сути, военные мечтали о летающей БМП. При этом их аппетиты все время росли: от требования увеличения имеющегося боезапаса, до использования в качестве горючего дизельного топлива и упрощения пилотирования настолько, чтобы с вертолетом мог легко справиться обыкновенный сержант-двухгодичник.
Все эти требования существенным образом осложняли проектирование нового вертолета. У конструкторов никак не получалось обеспечить заданную величину взлетной массы Ми-42. Вместо форсированного двигателя ТВЗ-117 пришлось рассматривать иные, подчас совершенно необычные для них варианты силовых установок как уже существующих, так и перспективных. Неслучайно к исследованиям в рамках разработки ВБМП активно подключались специалисты ЦИАМ, ЦАГИ, НИИАС и других советских институтов авиапромышленности и заказчика. Аванпроект и натурный макет вертолета Ми-42 в процессе проектирования неоднократно переделывались. На столь тяжелом вертолете работоспособность и эффективность системы NOTAR вызывала у конструкторов сомнения. По этой причине от нее в итоге было решено отказаться в пользу рулевого винта-фенестрона (фенестрон – закрытый рулевой винт, «винт в кольце) и расположенным по бортам вертолета пропульсивными вентиляторам. В конечном итоге специалисты пришли к заключению, что создать новый вертолет в строгом соответствии с техзаданием заказчика при имеющемся в СССР техническом уровне развития приборостроения и технологий просто не представляется возможным. К концу 1980-х годов работы по созданию вертолета Ми-42 были остановлены, а последовавший затем развал СССР лишь окончательно поставил крест на данном проекте.
Однако идея создания полноценной летающей боевой машины десанта не умерла за все эти годы, регулярно всплывая в виде публикаций, затрагивающих перспективный облик десантно-штурмовых частей. А повышения требований к мобильности войск и высокий темп всех проводимых сегодня военных операций по-прежнему возвращают Минобороны к идее создания полноценной вертолетной боевой машины десанта. Новый виток этой истории, похоже, запущен. И у нас есть все шансы к 2026 году увидеть новый десантно-боевой вертолет, который сможет воплотить в жизнь концепцию ВБМП еще из 1980-х годов.
Источники информации:
https://iz.ru/781842/denis-komarovskii/letaiushchaia-bronia-pochemu-novyi-vertolet-dlia-vdv-nazvali-boevoi-mashinoi
http://www.aviastar.org/helicopters_rus/mi-42-r.html
https://news.rambler.ru/army/40629670-anonsirovan-novyy-vertolet-dlya-vdv
https://vz.ru/news/2018/8/23/938466.html
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Сергея Романенко, в настоящее время в рамках рабочей группы совместно с ВДВ сформированы технические требования на «Вертолетную боевую машину десанта» – это боевая машина, рассчитанная на транспортировку 8 десантников, почти БМД, только в воздухе и со всеми возможностями вертикального взлета и посадки, в том числе при действиях в высокогорных условиях. Соответствующее заявление Романенко сделал в рамках работы круглого стола во время проведения форума «Армия-2018». Также он рассказал, что по плану опытно-конструкторские работы по новому вертолету начнутся в 2019 году, а первые опытные образцы армия получит в 2026 году.
До этого времени российские десантники будут довольствоваться уже существующими боевыми машинами и модернизированными вертолетами. Так, по словам Сергея Романенко, КБ Миля активно разрабатывает в интересах ВДВ России новые модификации легендарного вертолета Ми-8. В частности специально для ВДВ создается вертолет Ми-8АМТШ-ВН, серийное производство которого планируется развернуть уже в 2020 году. Прототип нового вертолета был показан на закрытой экспозиции форума «Армия-2018».
Ми-8АМТШ на МАКС-2017
Романенко отметил, что ПАО «Вертолеты России» ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВН в инициативном порядке. На базе известной машины, которая очень хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии, планируется создать два вертолета. Первая модификация будет предназначена для повышения транспортно-десантной составляющей ВДВ России. Второй вертолет Ми-8АМТШ-ВН будет предназначен для обеспечения огневой поддержки десантников на поле боя, данная машина получит более мощное вооружение. По словам Сергея Романенко, серийный выпуск легкой модификации вертолета планируется начать в 2020 году на Улан-удинском вертолетом заводе, а тяжелой версии – в первой половине 2021 года.
Обращение к советскому наследию
Стоит отметить, что идея создания «летающей бронетехники» не нова и вполне имеет право на существование. Такая концепция не просто всерьез рассматривалась в СССР, но и была реализована в металле. Знаменитый «Крокодил» – вертолет Ми-24 был воплощением идеи создания летающего БМП. Исходя из своей концепции, данный вертолет был транспортно-боевым, так как легко мог взять на борт до восьми десантников и нес на борту мощное ударное вооружение, предназначенное для их огневой поддержки на поле боя. Транспортную кабину, рассчитанную для перевозки 8 десантников, сохранил и его преемник – глубоко модернизированный вариант Ми-24В вертолет Ми-35М. Все серийные вертолеты Ми-24/35 на практике применялись для решения различных задач общевойскового характера – высадки десанта, огневой поддержки десанта, уничтожения бронетехники и живой силы противника и его огневых точек, перевозки грузов, эвакуации раненых (на борт можно взять двух тяжелораненых на носилках, двух легкораненых и двух сопровождающих) более чем в 30 войнах и локальных конфликтах по всему миру. При этом чаще всего вертолеты использовались в качестве ударных для поражения с воздуха различных наземных целей.
В США существовали схожие с советскими взгляды на вертолетную технику, которые получили широкое распространение еще во время войны во Вьетнаме, где вертолеты сыграли очень важную роль. В рамках реализации данных взглядов на практике был создан многоцелевой вертолет UH-60 Blackhawk, который мог нести развитый комплекс ударного вооружения, а также брать на борт до 11 десантников или 6 раненых на носилках. В отличие от Ми-24 американский вертолет не имел никакого бронирования и не мог использоваться, как штурмовик.
Американские многоцелевые вертолеты UH-60 Blackhawk
В то же время в Советском Союзе к 1980-м годам сложилась двойная схема применения десантников. «Стратегический» десант планировалось сбрасывать парашютным способом вместе с боевой техникой с транспортных самолетов, он относился к ВДВ центрального подчинения Генштабу и Минобороны страны. Одновременно были созданы и десантно-штурмовые части, которые подчинялись непосредственно военным округам. Данные части предназначались для тактических вертолетных десантов, которые выбрасывались относительно недалеко от линии соприкосновения войск, основной целью таких десантов была дезорганизация ближнего тыла противника. Специально под них в 1980-е годы строилась и новая тактика «оперативных маневренных групп» (отдельных армейских корпусов). Во время проведения наступательных операций с их участием планировалось сочетание действий механизированных бригад с использованием десантно-штурмовых полков.
Примерно в эти же годы в Советском Союзе решили создать настоящую летающую боевую машину пехоты или БМД специально для нужд десантно-штурмовых частей. Новый вертолет должен был одновременно стать и защищенным транспортным средством, и средством огневой поддержки десантников.
Нереализованный проект – Ми-42
В начале 1980-х годов после создания в составе Сухопутных войск СССР структур Армейской авиации ее командование инициировало работы по выработке собственных требований к армейским вертолетам нового поколения. Планировалось, что основу армейской авиации составят вертолетные боевые машины пехоты ВБМП, которые повысят маневренные возможности не только десантно-штурмовых, но и мотострелковых и разведывательных частей и подразделений сухопутных войск. К основным задачам ВБМП относили осуществление срочной переброски войск, тактических десантов, воздушных рейдов с уничтожением живой силы и техники противника огнем бортового оружия, а также поддержку огнем с воздуха боевых действий десанта на земле при захвате и удержании объектов и рубежей обороны в тылу противника.
Помимо этого ВБМП должны были решать и вспомогательные задачи: осуществлять перевозку грузов и вооружения, эвакуировать раненых, обеспечивать разведку, связь и проведение поисково-спасательных операций. При этом такие вертолеты должны были использоваться в условиях адекватных действиям Сухопутных войск, к ним предъявлялись требования всепогодности, круглосуточного использования и днем, и ночью, возможности эксплуатации на любой местности. Также к ВБМП предъявлялись требования к простоте пилотирования, неприхотливости в техническом обслуживании, возможности сопряжения с системами материально-технического снабжения и вооружения Сухопутных войск.
Задание Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР на разработку ВБМП Московский вертолетный завод имени Миля получил в марте 1985 года. Готовый к тому моменту проекта вертолета Ми-40 не соответствовал высоким требованиям со стороны заказчика, поэтому был отклонен. Тогда же инженеры заводского ОКБ во главе с главным конструктором А. Н. Ивановым начали работу над проектированием вертолета Ми-42, который представлял собой ВБМП принципиально новой схемы.
Десантирование с борта Ми-35М
Советские конструкторы собирались компенсировать реактивный момент несущего винта и осуществлять путевое управление вертолетом не привычным рулевым винтом, а новой системой типа NOTAR, которая в те годы получила распространение на легких аппаратах американской компании Hughes. Система NOTAR представляла собой газовоздушный канал, проходящий внутри хвостовой балки, в который с помощью вентиляторов подавался сжатый воздух, выходящий под большим давлением из ряда щелей и сопел с дефлекторами. Этот воздух, соединявшийся с индуктивным потоком под несущим винтом, создавал на балке боковую аэродинамическую силу, которая парировала реактивный момент винта. Расположенные на конце балки сопла с дефлекторами предназначались для путевого управления машиной. Отсутствие в конструкции рулевого винта должно было повысить безопасность действий десантников вблизи винтокрылой машины, а также повысить боевую живучесть вертолета. Помимо этого благодаря наличию реактивного выхлопа из сопел образовывалась дополнительная пропульсивная сила, которая была необходима для достижения оговоренной в требованиях заказчика скорости полета – она была достаточно большой – 380-400 км/ч.
Помимо принципиально новой системы NOTAR по желанию заказчика в конструкцию вертолета Ми-42 были внесены и другие нововведения. Военные требовали от конструкторов ОКБ Миля не только обеспечить перевозку на ВБМП отделения солдат, но и разместить на борту тяжелый всепогодный прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, мощное вооружение и усиленное бронирование, вооружение новой машины практически не отличалось бы от «летающего» танка Ми-28. По сути, военные мечтали о летающей БМП. При этом их аппетиты все время росли: от требования увеличения имеющегося боезапаса, до использования в качестве горючего дизельного топлива и упрощения пилотирования настолько, чтобы с вертолетом мог легко справиться обыкновенный сержант-двухгодичник.
Все эти требования существенным образом осложняли проектирование нового вертолета. У конструкторов никак не получалось обеспечить заданную величину взлетной массы Ми-42. Вместо форсированного двигателя ТВЗ-117 пришлось рассматривать иные, подчас совершенно необычные для них варианты силовых установок как уже существующих, так и перспективных. Неслучайно к исследованиям в рамках разработки ВБМП активно подключались специалисты ЦИАМ, ЦАГИ, НИИАС и других советских институтов авиапромышленности и заказчика. Аванпроект и натурный макет вертолета Ми-42 в процессе проектирования неоднократно переделывались. На столь тяжелом вертолете работоспособность и эффективность системы NOTAR вызывала у конструкторов сомнения. По этой причине от нее в итоге было решено отказаться в пользу рулевого винта-фенестрона (фенестрон – закрытый рулевой винт, «винт в кольце) и расположенным по бортам вертолета пропульсивными вентиляторам. В конечном итоге специалисты пришли к заключению, что создать новый вертолет в строгом соответствии с техзаданием заказчика при имеющемся в СССР техническом уровне развития приборостроения и технологий просто не представляется возможным. К концу 1980-х годов работы по созданию вертолета Ми-42 были остановлены, а последовавший затем развал СССР лишь окончательно поставил крест на данном проекте.
Предполагаемый внешний вид вертолета Ми-42
Однако идея создания полноценной летающей боевой машины десанта не умерла за все эти годы, регулярно всплывая в виде публикаций, затрагивающих перспективный облик десантно-штурмовых частей. А повышения требований к мобильности войск и высокий темп всех проводимых сегодня военных операций по-прежнему возвращают Минобороны к идее создания полноценной вертолетной боевой машины десанта. Новый виток этой истории, похоже, запущен. И у нас есть все шансы к 2026 году увидеть новый десантно-боевой вертолет, который сможет воплотить в жизнь концепцию ВБМП еще из 1980-х годов.
Источники информации:
https://iz.ru/781842/denis-komarovskii/letaiushchaia-bronia-pochemu-novyi-vertolet-dlia-vdv-nazvali-boevoi-mashinoi
http://www.aviastar.org/helicopters_rus/mi-42-r.html
https://news.rambler.ru/army/40629670-anonsirovan-novyy-vertolet-dlya-vdv
https://vz.ru/news/2018/8/23/938466.html
- Автор:
- Юферев Сергей
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