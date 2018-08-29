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Киев нарастит военное присутствие на Азовском море. Чем?

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О готовности нарастить своё военно-морское присутствие на Азовском море объявили в Киеве. Отмечается, что в ВМС Украины собираются повысить численность личного состава морской пехоты, подразделений артиллерии, а также число военных катеров и кораблей.

Командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил о том, что «увеличение украинского военного присутствия на азовском направлении необходимо для защиты всех рубежей». Тот же Воронченко добавил, что на этот шаг Украина должна пойти для того, чтобы защитить «мирную производственную деятельность на Азовском море».

Киев нарастит военное присутствие на Азовском море. Чем?



Ранее украинская Госпогранслужба заявила о задержании российской стороной около полутора сотен украинских морских судов в районе Керченского пролива. При этом в Киеве стараются не напоминать о том, что обострение на Азовском море началось с задержания российского судна самой Украиной.

Напомним, что речь идёт о рыболовецком судне «Норд», которое было захвачено украинскими пограничниками и отправлено в один из украинских портов (Бердянск). Капитан «Норда» и многие члены экипажа с марта текущего года находятся на территории Украины. Причём в отношении капитана возбуждено уголовное дело, и он продолжает томиться в застенках СБУ.

Также Украина осуществила фактический захват танкера «Механик Погодин», у которого и вовсе было разрешение на заход в порт Херсона.

Пока не сообщается о том, какие именно корабли ВМСУ собирается дополнительно направить в Азовское море.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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20 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:01
    0
    Азовское море мелкое, вот укроина своих гореморпехов в море и загонит -на надувных матрасах рубежы охранять!
    1. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 06:08
      +1
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )
      Азовское море мелкое, вот укроина своих гореморпехов в море и загонит -на надувных матрасах рубежы охранять!

      На матрасы тратиться... Раздать всем болотники! Этакие сапоги-скороходы, для скорости, смазать салом!
      1. Грица Офлайн
        Грица Сегодня, 06:15
        0
        для скорости, смазать салом!
        нельзя! Сало - стратегический ресурс
      2. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 06:18
        0
        Цитата: собаковод
        Этакие сапоги-скороходы, для скорости, смазать салом!

        чтоооо?? belay
        на святое покусились. народную пишчу переводить laughing
        только дёгтем laughing
    2. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 06:30
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      рубежы охранять

      Пиратствовать попытаются на своих каноэ, видать "Норда" и "Погодина" мало.

      Но получат только по соплям
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:04
    0
    Та же в сше стоят лодки или катера б/у для страны б/у-чего они их не заберут, не пепегонят своим ходом вплавь? Для страны морекопии какой-то океанишка сущий пустяк, вычерпать могут -кружевными труселями. ..
  3. Ascold1901 Офлайн
    Ascold1901 Сегодня, 06:20
    0
    «...повысить численность личного состава морской пехоты, подразделений артиллерии,...»
    Интересно на чем морпехи плавать будут? А артиллерия чтобы отражать десант «страны-агрессора»?
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Ascold1901
      Интересно на чем морпехи плавать будут?

      а зачем им плавать? они ведь морПЕХИ. значит пёхом по дну
  4. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 06:20
    0
    скорее всего основная задача совсем другая. laughing
    кликабельно
  5. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 06:26
    +1
    О готовности нарастить своё военно-морское присутствие на Азовском море объявили в Киеве.

    Осталось нарастить спутниковую группировку вокруг планеты и статус супердержавы в кармане!
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 06:45
      0
      Цитата: Dimy4
      Осталось нарастить спутниковую группировку вокруг планеты

      начало положено
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:29
    +3
    Укровласти привыкли уже делать громкие заявления, не собираясь ничего делать... Вообще ничего. И нечем, и не на что...
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 06:46
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Укровласти привыкли уже делать громкие заявления, не собираясь ничего делать..

      брехать не пахать, сбрехнёшь и отдохнёшь
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    0
    Пока не сообщается о том, какие именно корабли ВМСУ собирается дополнительно направить в Азовское море
    Так и так понятно, что кроме катеров больше нечего направлять тем более дополнительно. Заявления украинской стороны как всегда воинственно-бравуарные и России остается только испугаться. Перед этим мечтали, а кое кто был уверен, что корабли НАТО придут на помощь для сопровождения, но получилась как обычно зрада.
  8. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 06:44
    0
    Чем ближе выборы, тем бредовее заявления и действия украинских властей. За неимением результатов в экономике и политике, порошенковцы пытаются изобразить из себя борцов за интересы Украины. Девушка с косой, но не смерть (с) сейчас в фаворитах президентской гонки, так что скоро мы увидим и не такую клоунаду Порошенко и ко в попытках обогнать Юлю.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:03
      0
      похоже на ветке диверсант. минусует всех подряд
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 07:15
        +1
        Я тоже вчера обратил внимание, но не стал возникать.
  9. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:14
    +1
    Дай Бог вашему теляти, нашего волка поймати. laughing
  10. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 07:18
    +1
    Отмечается, что в ВМС Украины собираются повысить численность личного состава морской пехоты, подразделений артиллерии, а также число военных катеров и кораблей.

    В случае Украины разве это не одно и то же? О_о'
    Вместо союза "и" надо было дефис ставить.
  11. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:30
    +1
    России надо ещё "попроверять" вдоль всей сухопутной границы. Пусть "наращивают присутствие" везде. Донбассу легче будет.