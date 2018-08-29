Киев нарастит военное присутствие на Азовском море. Чем?

О готовности нарастить своё военно-морское присутствие на Азовском море объявили в Киеве. Отмечается, что в ВМС Украины собираются повысить численность личного состава морской пехоты, подразделений артиллерии, а также число военных катеров и кораблей.Командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил о том, что «увеличение украинского военного присутствия на азовском направлении необходимо для защиты всех рубежей». Тот же Воронченко добавил, что на этот шаг Украина должна пойти для того, чтобы защитить «мирную производственную деятельность на Азовском море».Ранее украинская Госпогранслужба заявила о задержании российской стороной около полутора сотен украинских морских судов в районе Керченского пролива. При этом в Киеве стараются не напоминать о том, что обострение на Азовском море началось с задержания российского судна самой Украиной.Напомним, что речь идёт о рыболовецком судне «Норд», которое было захвачено украинскими пограничниками и отправлено в один из украинских портов (Бердянск). Капитан «Норда» и многие члены экипажа с марта текущего года находятся на территории Украины. Причём в отношении капитана возбуждено уголовное дело, и он продолжает томиться в застенках СБУ.Также Украина осуществила фактический захват танкера «Механик Погодин», у которого и вовсе было разрешение на заход в порт Херсона.Пока не сообщается о том, какие именно корабли ВМСУ собирается дополнительно направить в Азовское море.