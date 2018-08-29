Новости

США создают над Сирией бесполётные зоны

23
Ближневосточные СМИ публикуют материалы, в которых говорится о том, что США решили существенно закрепить своё военное присутствие на севере Сирийской Арабской Республики. Турецкая газета Yeni Safak публикует статью, в которой рассказывается, что американцы готовятся разместить в северной части Сирии системы ПВО-ПРО. Издание при этом ссылается на бывшего командующего так называемой Военной ассамблеи провинции Дейр-эз-Зор Ф.аль-Эсмера.

По словам этого человека, США предпринимают усилия для создания бесполётных зон над САР. Напомним, что Вашингтон ранее действительно заявлял о готовности создания бесполётных зон. Причём прекрасно известно, к чему в конечном итоге привело создание таких зон над Ливией.

США создают над Сирией бесполётные зоны



На данный момент, как сообщает упомянутое турецкое издание, американские военнослужащие развернули на подконтрольных курдским формированиям районах Сирии три радиолокационные станции, а также установили систему иных радиолокационных средств.

Другое турецкое издание (газета Hurriyet) добавляет, что в городе Кобани США развернули средства ПВО, контроль над которыми передан вооружённому крылу так называемой Партии демократического единства (курдские формирования). Средства ПВО США размещены и в районе Эш-Шаддад (северо-восток САР). В Эш-Шаддаде размещается одна из американских военных баз в Сирии.

В Турции считают, что такая военная активность США может ставить под угрозу турецкую безопасность. В российском Минобороны заявления о попытках США создать над отдельными районами Сирии бесполётные зоны не комментируют.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

23 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 06:26
    +2
    Только ковровые бомбежки принудят США к миру... Совсем берега потеряли... Это они против нас готовятся....
    1. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 06:55
      +1
      Цитата: Vard
      Только ковровые бомбежки принудят США к миру...

      Спасибо, не хотеть.
      Как раз США печально исторически и прославились своими грандиозными ковровыми бомбардировками (и не в одной войне).
      Хотите, чтобы и российская армия себя этим запятнала?
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 06:57
      -5
      Цитата: Vard
      Только ковровые бомбежки принудят США к миру... Совсем берега потеряли... Это они против нас готовятся....

      Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (действующая редакция) наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
      Жалоба направлена в СК и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 07:10
        +7
        Профессор hi , Вы так все наши кадры пересажаете, жалобу прошу отозвать, время на это у Вас есть. И впредь, не надо в гостях вставать на стол в грязных ботинках.
      2. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 07:11
        +4
        Гражданин (не наш) Соколов видимо к осведомительской деятельности имеет предрасположенность. Это ценный и нужный дар. Вы нам очень нужны такие wassat Также Российское законодательство трактовать совершенно пока не умеете, видимо далек от юридической науки совершенно, ибо не сказано чьи ковровые бомбежки и кого, также чем, может чупа-чупсами, может коврами, может бесплатной мацой и пр. Поэтому нет состава преступления абсолютно. Однако, Профессор, подумайте о смене логотипа, на Доцент, т.к. клевета и заведомо ложный донос также предусматривает карательные действия правоохранительной системы, приводить статьи не намерен, мне рисовки ни к чему wassatА так, конечно за такие демарши, блогера нужно изгнать из сообщества, поместив в вечный бан wassat
        1. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 07:33
          0
          Цитата: хрыч
          Гражданин (не наш) Соколов видимо к осведомительской деятельности имеет предрасположенность.

          1. Гражданство у меня имеется.
          2. У вас плохо с понятием "осведомительство".
          3. Законы необходимо соблюдать.

          Цитата: хрыч
          Российское законодательство трактовать совершенно пока не умеете

          Вы это Носику расскажите. Он посмееется. А вообще прокурор разберется.

          Цитата: asv363
          И меня припиши, прохфессор. Может и были приговоры по 354.1, вот по 354-й не вспомню.

          И за тобой придут когда надо будет. Не сомневайся. wink
      3. asv363 Офлайн
        asv363 Сегодня, 07:21
        +1
        Цитата: профессор
        Жалоба направлена в СК и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

        И меня припиши, прохфессор. Может и были приговоры по 354.1, вот по 354-й не вспомню.
  2. татарин 174 Офлайн
    татарин 174 Сегодня, 06:26
    +5
    Бесполётная зона с точки зрения американцев подразумевает господство авиации НАТО. Они надеются, что мы отступим перед угрозой войны не считаясь с нашими интересами. Диктат силы. Нам надо быть твердыми и не отступать и это поможет восстановить мир и на Ближнем Востоке и в дальнейшем.
    1. хрыч Онлайн
      хрыч Сегодня, 07:21
      0
      Это конечно турецкая проблема, курдов САА и мы бомбить совершенно не намерены, также взлетать истребители-бомбардировщики США могут с Инджирлика, как собственно и турецкие бомбовозы wassat не проще им на аэродроме выяснить отношения дубинами laughing Сама радиолокация не есть прямая угроза, можно за потенциальным противником пошпионить, сигнатуры поснимать и пр.
  3. Tusv Офлайн
    Tusv Сегодня, 06:34
    +3
    В российском Минобороны заявления о попытках США создать над отдельными районами Сирии бесполётные зоны не комментируют.

    Зачем комментировать. Действовать надо. Максимально затруднить обнаружение и сопровождение. Ну в общем болт с винтажной резьбой на радарах должен красоваться
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 06:37
    +1
    Если САА в ближайшее время возьмут Идлиб, сша не успеют создать нормальную про и обучить курдов. Если только свои расчеты посадят. А Турция похоже не собирается помогать Идлибу.
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 06:42
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Если САА в ближайшее время возьмут Идлиб, сша не успеют создать нормальную про и обучить курдов. Если только свои расчеты посадят. А Турция похоже не собирается помогать Идлибу.

      Какая связь между зеленым Идлибом и желтым Заефратьем?
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 06:47
        +1
        Думаю после Идлиба САА примется за восточную часть при поддержке Турции. Могу ошибаться, но раз сша заговорили о возможности создания бесполетной зоны...
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +4
    В российском Минобороны заявления о попытках США создать над отдельными районами Сирии бесполётные зоны не комментируют
    А, что пока комментировать? Заявление какого-то "бывшего командующего так называемой Военной ассамблеи провинции Дейр-эз-Зор Ф.аль-Эсмера" озвученное турецкими СМИ? Будет необходимость прокомментируют. Американцы конечно спят и видят бесполетную зону и причем желательно над всей Сирией. Даже не представляю как еще наши военные умудряются с ними договариваться по отдельным вопросам. Безбашенные беспредельщики.
  6. Навигатор 1 Офлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 06:54
    +3
    Бесполезная зона создаётся для прикрытия наземного рубежа. Сейчас на этот рубеж потянутся Бармалеи не добитки и будет там свадьба в малиновке.
  7. asv363 Офлайн
    asv363 Сегодня, 06:56
    +1
    Все американские системы ПВО/ПРО, которыми якобы управляют курды на земле Сирии должны быть уничтожены. Жаль, что прочесть в оригинале газетные статьи мне, скорее всего, не удастся.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:05
      0
      Это точно, а то как майку купить с иностранной надписью, а чего написано request Приходится уповать на авторитетность издания либо автора
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:01
    +1
    Нужно Сирийцам там развернуть партизанскую деятельность, и унечтожать технику сша. А заодно и самих янки как незванных оккупантов начать именно массово отстреливать.
  9. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 07:02
    0
    Не верю я турецким СМИ.
  10. IGOR GORDEEV Офлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 07:02
    0
    Ближневосточные СМИ публикуют материалы, в которых говорится о том, что США решили существенно закрепить своё военное присутствие на севере Сирийской Арабской Республики.

    США обладая такими экономическими и политическими ресурсами не смогли свалить Сирию и создать террористический халифат(Ирак, Ливия, Сирия...), который бы направили в итоге на Россию(через Ср. Азию и Кавказ). Но сценарий то никто не отменял.
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 07:10
      0
      США и Арабы не смогли свалить Сирию, помогающий ИРАН и осуществляющую "Крышу" в ООН , планирующую все операции и осуществляющую поддержку с воздуха, разведку, поставки оружия (массовые) РФ...
  11. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:08
    0
    Основная проблема - Идлиб....
  12. Dimon Grin Онлайн
    Dimon Grin Сегодня, 07:38
    0
    А разве США разрешение получили от Башара Асада, если нет, то это незаконно и будет уничтожено.