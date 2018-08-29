СМИ КНР: Россия намерена купить военные корабли у Китая

Фрегат, показав себя наилучшим образом, привлёк внимание России своим замечательным внешним видом и широкими возможностями. В России отмечают, что ВМФ страны нужна модернизация. Почему бы её не осуществить с помощью фрегатов 054А/054АE?

И сегодня почти все инфракрасные приборы, установленные на российской военной технике, включая танки, были произведены в КНР и спасли положение после запрета на поставки из Франции.