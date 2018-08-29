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СМИ КНР: Россия намерена купить военные корабли у Китая

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Фактически сенсационный материал опубликован на страницах китайского издания «Феникс». В материале говорится о том, что Россию якобы заинтересовали некоторые образцы китайских вооружений, включая вооружения представленные на военно-техническом форуме «Армия-2018». Настолько заинтересовали, что Москва готова приобрести у Китая несколько единиц военной техники. О какой конкретно китайской технике идёт речь?

В частности, речь идёт о фрегате Type 054АЕ, который в прошлом году принимал участие в совместных учениях «Морское взаимодействие».

Из статьи в китайском издании:
Фрегат, показав себя наилучшим образом, привлёк внимание России своим замечательным внешним видом и широкими возможностями. В России отмечают, что ВМФ страны нужна модернизация. Почему бы её не осуществить с помощью фрегатов 054А/054АE?



СМИ КНР: Россия намерена купить военные корабли у Китая


Также, как отмечено «Фениксом», российских специалистов привлекает универсальный десантный корабль проекта 075. Это корабль, который во многом копирует внешний вид французского «Мистраля». В самом Китае построены четыре УДК этого проекта.

В китайской прессе уверены, что после отказа Франции поставить «Мистрали» России, российский военно-морской флот в таких кораблях «остро нуждается».

Третий вариант техники, к которой, как утверждают китайские журналисты, Россия проявляет существенный интерес – тепловизионное оборудование китайского производства. Отмечено, что до введения западных санкций Россия закупала приборы с инфракрасной составляющей у французских компаний. Теперь же такие приборы, как пишет «Феникс», в РФ могут поставлять компании китайские, которые «совершили прорыв в сфере использования инфракрасного оборудования для военной техники». Мало того, утверждается следующее:
И сегодня почти все инфракрасные приборы, установленные на российской военной технике, включая танки, были произведены в КНР и спасли положение после запрета на поставки из Франции.


Официального подтверждения того, что РФ намеревается закупить у Китая военные корабли, на данную минуту не поступало.
Использованы фотографии:
http://www.defence.pk
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17 комментариев
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  1. Alex_Rarog Онлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 07:12
    +1
    Больше на фейк похоже. Они бы еще сказали что нас их танки и самолеты заинтересовали. Хотя по части тепловизоров вполне вероятно.
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 07:14
      +5
      Цитата: Alex_Rarog
      Они бы еще сказали что нас их танки и самолеты заинтересовали

      Да подождите,ещё не вечер!!!!!!!!!!!!!!!!С такими "прорывными" технологами как Чубайс,Сердюков которые всё ещё в обойме Кремля у нас всё впереди.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:16
        +3
        СМИ КНР: Россия намерена купить военные корабли у Китая
        не верю.это было бы признание несостоятельности нашего ВПК.
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:21
          +3
          Юрьевич, так ведь же движки тоже кричали, сами с усами, сбацаем - и бах, сбацали -маде ин чайна! !! negative
        2. Vita VKO Офлайн
          Vita VKO Сегодня, 07:27
          +1
          Цитата: андрей юрьевич
          это было бы признание несостоятельности нашего ВПК

          Дело не в состоятельности, а в наличии требуемых мощностей. Кроме того, любое ВТС подразумевает двухстороннее сотрудничество. Китай закупает у России очень много вооружения. Логично, что и российские военные должны что то приобретать.
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:20
      0
      Ох уж эти китайские СМИ...Как впрочем и остальные..
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:24
      0
      А еще сегодня в полдень Путин будет в прямом эфире пробивать антинародную пенсионную реформу, чтобы мы побыстрее в мир иной отправились, не доживая до пенсии! !!!
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:27
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        А еще сегодня в полдень Путин будет в прямом эфире пробивать антинародную пенсионную реформу, чтобы мы побыстрее в мир иной отправились, не доживая до пенсии! !!!

        "дорогие братья и сёстры..."
      2. konstantin68 Онлайн
        konstantin68 Сегодня, 07:36
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        А еще сегодня в полдень Путин будет в прямом эфире пробивать антинародную пенсионную реформу

        Статья вроде о кораблях. А Вы снова про пенсии! Не устали еще?
        И еще: в каком возрасте идут на пенсию,например в Германии?
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:41
          0
          Константин 68 -у нас в стране все взаимосвязано, ибо очень много пенсионеров на наш ВПК сейчас работают, чаще всего, то что называется, на износ! А тут бац -за те же жалкие гроши еще лет 8 будите вкалывать! !!
        2. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 07:42
          0
          Цитата: konstantin68
          И еще: в каком возрасте идут на пенсию,например в Германии?

          сейчас заведут старую шарманку про зарплаты и уровень жизни
      3. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 07:41
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        А еще сегодня в полдень Путин будет в прямом эфире пробивать антинародную пенсионную реформу,

        он вам уже показал текст своего выступления?
        человек рот ещё не открыл, а его уже грязью облили
  2. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 07:13
    -1
    Третий вариант техники, к которой, как утверждают китайские журналисты, Россия проявляет существенный интерес – тепловизионное оборудование китайского производства.

    что, оператору прищуриваться? laughing
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:20
    +2
    Наши скажут "неправда " , и кинуться эти корабли закупать! Ведь ВРАЛИ же всей стране что движки для боевых кораблей делаем сами, а они тоже китайские! Или те кто крест давал на пузе, что двигло на боевых кораблях "наше" , уже граждане Китая? ??
    1. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:40
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      а они тоже китайские!

      А вот IPhone,он чей? А Ford?
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Или те кто крест давал на пузе, что двигло

      Кто крест давал и что такое "двигло"? Вы кто,уважаемый?
  4. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 07:28
    0
    К этому все и шло.. как там ... А в заключении прогноз погоды ... На китайско финской границе идет дождь...
  5. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 07:42
    0
    Во времена ссср в вмф нашем было много кораблей построенных в польше и гдр хотя тогдашних мощностей страны было больше чем сейчас,и ничего,вопрос же идет не о начинке и вооружении,а о корпусах