СМИ КНР: Россия намерена купить военные корабли у Китая
Фактически сенсационный материал опубликован на страницах китайского издания «Феникс». В материале говорится о том, что Россию якобы заинтересовали некоторые образцы китайских вооружений, включая вооружения представленные на военно-техническом форуме «Армия-2018». Настолько заинтересовали, что Москва готова приобрести у Китая несколько единиц военной техники. О какой конкретно китайской технике идёт речь?
В частности, речь идёт о фрегате Type 054АЕ, который в прошлом году принимал участие в совместных учениях «Морское взаимодействие».
Из статьи в китайском издании:
Также, как отмечено «Фениксом», российских специалистов привлекает универсальный десантный корабль проекта 075. Это корабль, который во многом копирует внешний вид французского «Мистраля». В самом Китае построены четыре УДК этого проекта.
В китайской прессе уверены, что после отказа Франции поставить «Мистрали» России, российский военно-морской флот в таких кораблях «остро нуждается».
Третий вариант техники, к которой, как утверждают китайские журналисты, Россия проявляет существенный интерес – тепловизионное оборудование китайского производства. Отмечено, что до введения западных санкций Россия закупала приборы с инфракрасной составляющей у французских компаний. Теперь же такие приборы, как пишет «Феникс», в РФ могут поставлять компании китайские, которые «совершили прорыв в сфере использования инфракрасного оборудования для военной техники». Мало того, утверждается следующее:
Официального подтверждения того, что РФ намеревается закупить у Китая военные корабли, на данную минуту не поступало.
В частности, речь идёт о фрегате Type 054АЕ, который в прошлом году принимал участие в совместных учениях «Морское взаимодействие».
Из статьи в китайском издании:
Фрегат, показав себя наилучшим образом, привлёк внимание России своим замечательным внешним видом и широкими возможностями. В России отмечают, что ВМФ страны нужна модернизация. Почему бы её не осуществить с помощью фрегатов 054А/054АE?
Также, как отмечено «Фениксом», российских специалистов привлекает универсальный десантный корабль проекта 075. Это корабль, который во многом копирует внешний вид французского «Мистраля». В самом Китае построены четыре УДК этого проекта.
В китайской прессе уверены, что после отказа Франции поставить «Мистрали» России, российский военно-морской флот в таких кораблях «остро нуждается».
Третий вариант техники, к которой, как утверждают китайские журналисты, Россия проявляет существенный интерес – тепловизионное оборудование китайского производства. Отмечено, что до введения западных санкций Россия закупала приборы с инфракрасной составляющей у французских компаний. Теперь же такие приборы, как пишет «Феникс», в РФ могут поставлять компании китайские, которые «совершили прорыв в сфере использования инфракрасного оборудования для военной техники». Мало того, утверждается следующее:
И сегодня почти все инфракрасные приборы, установленные на российской военной технике, включая танки, были произведены в КНР и спасли положение после запрета на поставки из Франции.
Официального подтверждения того, что РФ намеревается закупить у Китая военные корабли, на данную минуту не поступало.
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- http://www.defence.pk
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